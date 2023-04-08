Кантеле — древний музыкальный инструмент карелов.
Он занимает особое место в истории музыкальной культуры Карелии и стал основой для создания в 1936 году Национального ансамбля танца и песни Карелии «Кантеле». Приглашаем Вас посетить один из главных брендов Карелии — концерт национального карельского ансамбля Кантеле.
Он занимает особое место в истории музыкальной культуры Карелии и стал основой для создания в 1936 году Национального ансамбля танца и песни Карелии «Кантеле». Приглашаем Вас посетить один из главных брендов Карелии — концерт национального карельского ансамбля Кантеле.
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Описание
Концертная программа «Летим за летом!» ансамбля Кантеле в Петрозаводске
Жителей и гостей карельской столицы ансамбль «Кантеле» приглашает в полёт за летом. В это солнечное, беззаботное время года посетителей Дома Кантеле унесут нежные звуки старинного карело-финского инструмента - кантеле, звонкие голоса артистов вокальной группы «Айно» и парящие, словно бабочки, танцоры.
В программе «Летим за летом!» представлены яркие инструментальные, вокальные и танцевальные номера, дополненные информационными «вставками» о народных обычаях и традициях, связанных с самым любимым временем года – летом!
Ждём вас в Доме Кантеле!
Музыкант, участник легендарного ансамбля «Мюллярит», один из основателей группы Sattuma Арто Ринне:
Если говорить о культуре Карелии, культуре этнической, музыкальной, словесной, то самым почетным символом, изюминкой, собравшей в себя многие культурные аспекты нашего региона, является, безусловно, кантеле. Красивый образ, объединяющий традиции устного народного творчества и самой музыки северного края. Инструмент, родившийся из карельского дерева, созданный народными мастерами во глубине веков, пронесенный людьми сквозь столетия и радующий человека современного, возвращающий его к корням. Играя на кантеле, представляешь вздымающиеся вверх алые на закате сосны, играющий в ветвях ветер, пение птиц, озерную синь, блеск солнца, рябь на поверхности воды, плывущую к далеким островам моторку. Ну, или звон колоколов и тихое деревенское кладбище. Для меня кантеле — это музыка тишины и покоя. Даже на больших концертах, играя или слушая кантеле, хочется абстрагироваться от суеты и шума городского.
По пятницам в 17:15
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет на концерт ансамбля Кантеле
- Программа «Летим за летом»
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Петрозаводск, проспект Карла Маркса, дом 6
- Когда и сколько длится?
- Когда: По пятницам в 17:15Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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