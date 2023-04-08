Концертная программа «Летим за летом!» ансамбля Кантеле в Петрозаводске

Жителей и гостей карельской столицы ансамбль «Кантеле» приглашает в полёт за летом. В это солнечное, беззаботное время года посетителей Дома Кантеле унесут нежные звуки старинного карело-финского инструмента - кантеле, звонкие голоса артистов вокальной группы «Айно» и парящие, словно бабочки, танцоры.

В программе «Летим за летом!» представлены яркие инструментальные, вокальные и танцевальные номера, дополненные информационными «вставками» о народных обычаях и традициях, связанных с самым любимым временем года – летом!

Ждём вас в Доме Кантеле!

Музыкант, участник легендарного ансамбля «Мюллярит», один из основателей группы Sattuma Арто Ринне:

Если говорить о культуре Карелии, культуре этнической, музыкальной, словесной, то самым почетным символом, изюминкой, собравшей в себя многие культурные аспекты нашего региона, является, безусловно, кантеле. Красивый образ, объединяющий традиции устного народного творчества и самой музыки северного края. Инструмент, родившийся из карельского дерева, созданный народными мастерами во глубине веков, пронесенный людьми сквозь столетия и радующий человека современного, возвращающий его к корням. Играя на кантеле, представляешь вздымающиеся вверх алые на закате сосны, играющий в ветвях ветер, пение птиц, озерную синь, блеск солнца, рябь на поверхности воды, плывущую к далеким островам моторку. Ну, или звон колоколов и тихое деревенское кладбище. Для меня кантеле — это музыка тишины и покоя. Даже на больших концертах, играя или слушая кантеле, хочется абстрагироваться от суеты и шума городского.