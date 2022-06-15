Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге

Северное Приладожье - один из самых популярных районов отдыха

5
3 отзыва
Северное Приладожье – один из самых популярных районов отдыха в Карелии. Здесь располагается национальный парк Ладожские шхеры.

Именно в этом уникальном месте расположился ваш дом на 5 дней – шатры-полусферы с удобными кроватями и электричеством! Каждый день наполнен приключениями. При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ладожские лабиринты. Комбинированный тур с проживанием в глэмпинге
Ближайшие даты:
27
июн
04
июл
11
июл
25
июл
08
авг
22
авг

Что вас ожидает 🤩

Восхитительная природа
Восхитительная природа
Почувствуем единение с природой, счастье от нахождения в окружении завораживающих пейзажей Карелии
Самое лучшее в одном туре
Самое лучшее в одном туре
Увидим национальный парк Ладожские шхеры, Ладожское озеро, старинную деревню Кинерму и Валаам
Уникальные ночевки
Уникальные ночевки
Будем ночевать на острове в комфортных купольных шатрах в окружении природы
Активный отдых
Активный отдых
Совершим треккинг по экологической тропе, поищем нерп на SUP-борде, отправимся на сплав по реке Янисйоки
По тайге с ветерком
По тайге с ветерком
Совершим крутой заезд на джипах по карельской тайге

Программа тура по дням

1 день
Старинная деревня Кинерма и водопад Белые мосты

Сбор группы в Петрозаводске.

Завтрак.

Рассадка по джипам. 

Отправление в старинную карельскую деревню Кинерма.

Эта деревня является памятником народного деревянного зодчества карелов-ливвиков и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России.

Она была основана более 440 лет назад.

Экскурсия и обед.

Отправление к водопаду «Белые мосты» (Юканкоски) на реке Кулисмайоки.

Это самый высокий водопад на южной части Карелии – почти 19 м, что на 8 м выше самого популярного и широко известного водопада Кивач.

Вечером с городского причала Сортавалы на моторных лодках или катере отправление на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15-20 минут в пути).

Размещение в глэмпинге – шатрах-полусферах и приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни. 

Старинная деревня Кинерма и водопад Белые мостыСтаринная деревня Кинерма и водопад Белые мостыСтаринная деревня Кинерма и водопад Белые мостыСтаринная деревня Кинерма и водопад Белые мосты
2 день
На мотолодках по Ладожским шхерам

Завтрак.

Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам (кольцевой маршрут).

Восхождение на самую высокую точку Ладожских шхер, г. Айно, с видом на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые рифовые горы.

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Осмотр островов, где до Зимней войны (1939-1940/ гг) находились финские хутора.

Обед в полевых условиях.

Возвращение в глэмпинг.

Ужин.

На мотолодках по Ладожским шхерамНа мотолодках по Ладожским шхерамНа мотолодках по Ладожским шхерамНа мотолодках по Ладожским шхерам
3 день
Прогулка на SUP-бордах в поисках ладожской нерпы

Завтрак.

Лекция или просмотр фильма в панорамном шатре о Ладожской кольчатой нерпе.

Ладожская кольчатая нерпа – единственный вид кольчатых нерп, который живет вблизи пресноводного водоёма.

После теоретического знакомства с млекопитающим, отправление на моторных лодках к месту обитания нерпы.

Берем с собой SUP-борды – надувные доски с веслом, чтобы при желании поплавать в узких проливах Ладоги в поисках нерпы. 

Обед на одном из островов.

Отдых на берегу и купание в озере.

Возвращение в глэмпинг. 

Ужин.

Прогулка на SUP-бордах в поисках ладожской нерпыПрогулка на SUP-бордах в поисках ладожской нерпыПрогулка на SUP-бордах в поисках ладожской нерпыПрогулка на SUP-бордах в поисках ладожской нерпы
4 день
Сплав на байдарках по реке Янис

Завтрак.

Отправление с острова на материк на моторных лодках или катере.

Путешествие до места начала сплава на байдарках по реке Янис на микроавтобусе.

Экипировка, инструктаж по технике безопасности.

Тренировочные занятия на воде.

Сплав на байдарках по реке Янис: оз. Янисъярви – шиверы – каньон Хемякоски (осмотр) – п. Харлу, 10 км.

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Озеро Янисъярви расположено на юго-западе Карелии.

Озеро уникально в своём роде.

Некоторые исследователи считают, что Янисъярви — это разрушенный метеоритный кратер.

Но какая бы то ни была древняя история озера Янисъярви, сейчас оно поражает своей красотой и живописностью окрестных островов, коих насчитывается до сорока.

Река Янисйоки берет свое начало в оз. Янисъярви.

Названия реки и озера имеют одно происхождение и в переводе с финского «янис» означает «заяц».

После обеда возвращаемся на остров, на котором расположен глэмпинг.

Однако высаживаемся на северной его стороне, совершаем прогулку по экологической тропе до глэмпинга.

Время в пути ~1,5 часа. 

Ужин в глэмпинге.

Сплав на байдарках по реке ЯнисСплав на байдарках по реке ЯнисСплав на байдарках по реке ЯнисСплав на байдарках по реке Янис
5 день
Валаам, отъезд

Ранний подъём, завтрак, выезд на речной вокзал г. Сортавала.

Путешествие на катерах на остров Валаам в Ладожском озере.

Экскурсия по острову – посещение Центральной усадьбы, Спасо-Преображенского собора, старого братского кладбища.

Обед в монастырской трапезной на острове. 

Водная экскурсия вокруг Валаама с посещением близлежащих островов, в том числе острова Оборонный, где сохранились финские оборонительные укрепления времен "зимней войны".

Возвращение в глэмпинг.

Прощальный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни.

Трансфер до Сортавалы.

Отправление вечерними поездами.

! В случае плохой погоды и шторма на Ладоге вместо поездки на остров Валаам вы отправитесь на экскурсию в горный парк «Рускеала» на прогулку по Итальянскому карьеру и подземную экскурсию по заброшенным штольням. 

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.

Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Обед в кафе национальной кухни.

Отправление в деревню Пуйколла, где вы посетите необычное место — авторский «сад камней».

Трансфер в Сортавала.

Ужин в ресторане.

Отправление вечерними поездами.

Валаам, отъездВалаам, отъездВалаам, отъездВалаам, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге.

Доплата за одноместное размещение — 25 000р.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в двухместных купольных шатрах в глэмпинге (4 ночи)
  • Трехразовое питание с блюдами традиционной карельской кухни
  • Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
  • Все трансферы по маршруту
  • Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, экспедиционные внедорожники, моторные лодки и катер)
  • Аренда снаряжения для сплава (байдарок, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок)
  • Экскурсии и активные программы
  • Входные платы на экскурсионные объекты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и из г. Сортавала
  • Проживание в гостинице Петрозаводска в случае прибытия накануне дня начала программы
  • Доплата за одноместное размещение — 25 000р.
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак без станка или дорожную сумку.

2. Форма одежды во время сплава:

  • На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
  • Резиновые сапоги ЗАПРЕЩЕНЫ, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
  • В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем НЕ брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
  • Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
  • На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
  • На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
  • Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
  • Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.

3. Комплект одежды для переодевания после сплава:

  • Комплект сухой удобной верхней одежды.
  • Сухая удобная обувь и носки.
  • Шапочка/бандана/баф.
  • Комплект запасного нижнего белья.

4. Одежда для ночлега в палатке:

  • Теплая свободная одежда (если есть, термобелье).
  • Теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными).
  • На вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

5. Для похода в туристскую баню:

  • Купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек),
  • Сланцы/сандали спортивные.

6. Обувь:

  • удобная обувь БЕЗ каблуков, 3 пары:
    • одна для сплава по реке,
    • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь),
    • третья -"городская".

7. Личные вещи:

  • наколенники (при сплаве на катамаране) - не обязательно,
  • репелленты (комары, мошка),
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно,
  • средства личной гигиены,
  • индивидуальную аптечку,
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения,
  • портативное зарядное устройство.

8. Документы в герметичной упаковке:

  • паспорт,
  • страховой медицинский полис (можно ксерокопию).

9. Деньги:

  • рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Как организовано питание в туре?

В стоимость программы входит трехразовое питание. Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. Обед в первый день будет организован в старинном карельском доме-музее в деревне Кинерма, а в заключительный день программы — в монастырской трапезной на острове Валаам. Во время активных дневных маршрутов в дни 2, 3 и 4 вас ждет горячий обед на природе.

В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Включена ли страховка в стоимость тура?

олнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
15 июня 2022
Все прошло отлично!
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер

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