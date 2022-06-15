Сбор группы в Петрозаводске.
Завтрак.
Рассадка по джипам.
Отправление в старинную карельскую деревню Кинерма.
Эта деревня является памятником народного деревянного зодчества карелов-ливвиков и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России.
Она была основана более 440 лет назад.
Экскурсия и обед.
Отправление к водопаду «Белые мосты» (Юканкоски) на реке Кулисмайоки.
Это самый высокий водопад на южной части Карелии – почти 19 м, что на 8 м выше самого популярного и широко известного водопада Кивач.
Вечером с городского причала Сортавалы на моторных лодках или катере отправление на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15-20 минут в пути).
Размещение в глэмпинге – шатрах-полусферах и приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни.
Завтрак.
Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам (кольцевой маршрут).
Восхождение на самую высокую точку Ладожских шхер, г. Айно, с видом на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые рифовые горы.
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Осмотр островов, где до Зимней войны (1939-1940/ гг) находились финские хутора.
Обед в полевых условиях.
Возвращение в глэмпинг.
Ужин.
Завтрак.
Лекция или просмотр фильма в панорамном шатре о Ладожской кольчатой нерпе.
Ладожская кольчатая нерпа – единственный вид кольчатых нерп, который живет вблизи пресноводного водоёма.
После теоретического знакомства с млекопитающим, отправление на моторных лодках к месту обитания нерпы.
Берем с собой SUP-борды – надувные доски с веслом, чтобы при желании поплавать в узких проливах Ладоги в поисках нерпы.
Обед на одном из островов.
Отдых на берегу и купание в озере.
Возвращение в глэмпинг.
Ужин.
Завтрак.
Отправление с острова на материк на моторных лодках или катере.
Путешествие до места начала сплава на байдарках по реке Янис на микроавтобусе.
Экипировка, инструктаж по технике безопасности.
Тренировочные занятия на воде.
Сплав на байдарках по реке Янис: оз. Янисъярви – шиверы – каньон Хемякоски (осмотр) – п. Харлу, 10 км.
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Озеро Янисъярви расположено на юго-западе Карелии.
Озеро уникально в своём роде.
Некоторые исследователи считают, что Янисъярви — это разрушенный метеоритный кратер.
Но какая бы то ни была древняя история озера Янисъярви, сейчас оно поражает своей красотой и живописностью окрестных островов, коих насчитывается до сорока.
Река Янисйоки берет свое начало в оз. Янисъярви.
Названия реки и озера имеют одно происхождение и в переводе с финского «янис» означает «заяц».
После обеда возвращаемся на остров, на котором расположен глэмпинг.
Однако высаживаемся на северной его стороне, совершаем прогулку по экологической тропе до глэмпинга.
Время в пути ~1,5 часа.
Ужин в глэмпинге.
Ранний подъём, завтрак, выезд на речной вокзал г. Сортавала.
Путешествие на катерах на остров Валаам в Ладожском озере.
Экскурсия по острову – посещение Центральной усадьбы, Спасо-Преображенского собора, старого братского кладбища.
Обед в монастырской трапезной на острове.
Водная экскурсия вокруг Валаама с посещением близлежащих островов, в том числе острова Оборонный, где сохранились финские оборонительные укрепления времен "зимней войны".
Возвращение в глэмпинг.
Прощальный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни.
Трансфер до Сортавалы.
Отправление вечерними поездами.
! В случае плохой погоды и шторма на Ладоге вместо поездки на остров Валаам вы отправитесь на экскурсию в горный парк «Рускеала» на прогулку по Итальянскому карьеру и подземную экскурсию по заброшенным штольням.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.
Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Обед в кафе национальной кухни.
Отправление в деревню Пуйколла, где вы посетите необычное место — авторский «сад камней».
Трансфер в Сортавала.
Ужин в ресторане.
Отправление вечерними поездами.
Тур предусматривает проживание в глэмпинге.
Доплата за одноместное размещение — 25 000р.
1. Рюкзак без станка или дорожную сумку.
2. Форма одежды во время сплава:
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
4. Одежда для ночлега в палатке:
5. Для похода в туристскую баню:
6. Обувь:
7. Личные вещи:
8. Документы в герметичной упаковке:
9. Деньги:
В стоимость программы входит трехразовое питание. Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. Обед в первый день будет организован в старинном карельском доме-музее в деревне Кинерма, а в заключительный день программы — в монастырской трапезной на острове Валаам. Во время активных дневных маршрутов в дни 2, 3 и 4 вас ждет горячий обед на природе.
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
олнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.