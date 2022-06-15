Северное Приладожье – один из самых популярных районов отдыха в Карелии. Здесь располагается национальный парк Ладожские шхеры. Именно в этом уникальном месте расположился ваш дом на 5 дней – шатры-полусферы с удобными кроватями и электричеством! Каждый день наполнен приключениями. При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Совершим крутой заезд на джипах по карельской тайге

По тайге с ветерком

Совершим треккинг по экологической тропе, поищем нерп на SUP-борде, отправимся на сплав по реке Янисйоки

Будем ночевать на острове в комфортных купольных шатрах в окружении природы

Почувствуем единение с природой, счастье от нахождения в окружении завораживающих пейзажей Карелии

Программа тура по дням

1 день Старинная деревня Кинерма и водопад Белые мосты

Сбор группы в Петрозаводске. Завтрак. Рассадка по джипам. Отправление в старинную карельскую деревню Кинерма. Эта деревня является памятником народного деревянного зодчества карелов-ливвиков и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Она была основана более 440 лет назад. Экскурсия и обед. Отправление к водопаду «Белые мосты» (Юканкоски) на реке Кулисмайоки. Это самый высокий водопад на южной части Карелии – почти 19 м, что на 8 м выше самого популярного и широко известного водопада Кивач. Вечером с городского причала Сортавалы на моторных лодках или катере отправление на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15-20 минут в пути). Размещение в глэмпинге – шатрах-полусферах и приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни.

2 день На мотолодках по Ладожским шхерам

Завтрак. Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам (кольцевой маршрут). Восхождение на самую высокую точку Ладожских шхер, г. Айно, с видом на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг. Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые рифовые горы. Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров. Осмотр островов, где до Зимней войны (1939-1940/ гг) находились финские хутора. Обед в полевых условиях. Возвращение в глэмпинг. Ужин.

3 день Прогулка на SUP-бордах в поисках ладожской нерпы

Завтрак. Лекция или просмотр фильма в панорамном шатре о Ладожской кольчатой нерпе. Ладожская кольчатая нерпа – единственный вид кольчатых нерп, который живет вблизи пресноводного водоёма. После теоретического знакомства с млекопитающим, отправление на моторных лодках к месту обитания нерпы. Берем с собой SUP-борды – надувные доски с веслом, чтобы при желании поплавать в узких проливах Ладоги в поисках нерпы. Обед на одном из островов. Отдых на берегу и купание в озере. Возвращение в глэмпинг. Ужин.

4 день Сплав на байдарках по реке Янис

Завтрак. Отправление с острова на материк на моторных лодках или катере. Путешествие до места начала сплава на байдарках по реке Янис на микроавтобусе. Экипировка, инструктаж по технике безопасности. Тренировочные занятия на воде. Сплав на байдарках по реке Янис: оз. Янисъярви – шиверы – каньон Хемякоски (осмотр) – п. Харлу, 10 км. Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус. Озеро Янисъярви расположено на юго-западе Карелии. Озеро уникально в своём роде. Некоторые исследователи считают, что Янисъярви — это разрушенный метеоритный кратер. Но какая бы то ни была древняя история озера Янисъярви, сейчас оно поражает своей красотой и живописностью окрестных островов, коих насчитывается до сорока. Река Янисйоки берет свое начало в оз. Янисъярви. Названия реки и озера имеют одно происхождение и в переводе с финского «янис» означает «заяц». После обеда возвращаемся на остров, на котором расположен глэмпинг. Однако высаживаемся на северной его стороне, совершаем прогулку по экологической тропе до глэмпинга. Время в пути ~1,5 часа. Ужин в глэмпинге.

5 день Валаам, отъезд