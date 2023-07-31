Ладожские шхеры - тур на байдарках

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Приглашаем вас на потрясающе красивый маршрут по Северному Приладожью! За время 9-дневного путешествия вы увидите Ладожские шхеры – удивительный мир скалистых бухт и узких проливов, научитесь управлять байдаркой, почувствуете прелесть походной экзотики, попаритесь в «туристской бане» и увидите множество интересных архитектурных и исторических объектов.

Мы придумали и воплотили в жизнь этот тур почти 20 лет назад! В 2015 году он стал призером Всероссийской туристской премии «Маршрут года»: 1 место в номинации «Лучший спортивный маршрут России» и ТОП-5 зрительских симпатий.
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ладожские шхеры - тур на байдарках
Ближайшие даты:
1
июл
11
июл
22
июл
1
авг
11
авг

Что вас ожидает:

Отдых от городской суеты
Отдых от городской суеты
Почувствуете единение с природой, находясь в окружении завораживающих пейзажей Карелии
Релаксация на «краю света»
Релаксация на «краю света»
Вас ждет сплав и рыбалка, прогулки и фотосессии, а после насыщенного дня отдых в жаркой туристской баньке
Карельские фьорды
Карельские фьорды
Вы откроете лучшие ракурсы на живописные архипелаги и сделаете картинные фото Ладожских шхер

Программа тура по дням

1 день

День заезда, выход на маршрут

08:19 Прибытие в г. Сортавала поездом №160В (отправление из Москвы в 15:45, отправление из Санкт-Петербурга в 00:44).

Трансферт ж\д вокзал г. Сортавала – п. Мейери – 15 км.

Прибытие в п. Мейери, стартовая поляна на берегу залива Отсойстенлахти.

Завтрак.

Знакомство, информация по маршруту, комплектование экипажей байдарок, выдача снаряжения.

Инструктаж по технике безопасности.

Подготовка к выходу на маршрут (укладка личного и общественного снаряжения, загрузка байдарок).

Обед.

Выход на маршрут.

Переход –– 4 км.

Техническая остановка.

Переход – о. Самматсари – 9 км.

Посещение останков финской школы, датируемой 19 веком, (кладка стен из тесаного камня, рассказ о жизни финских хуторов, «школа финских диверсантов»).

Полдник.

Посещение оборонительных сооружений 30-40 годов (уникальные сооружения для орудий, блиндажи и т. п. сложенных из камней и прорубленных в скалах), фотосессия на скальном берегу с возможностью увидеть «каменные вены», «хребет дракона», «дорогу в рай», растение хищник – росянка, редкие мхи и лишайники.

Можно провести сеанс релаксации на «краю света».

Ужин.

Рыбалка, отдых.

День заезда, выход на маршрутДень заезда, выход на маршрутДень заезда, выход на маршрут
2 день

о. Самматсари - о. Рахкасари - о. Миконсари

Завтрак.

Переход о. Самматсари – о. Рахкасари – 5 км.

Обед на песчаном пляже, кристально чистый, вкусный родник.

Посещение памятника морякам Ладожской флотилии, которая организовывала эвакуацию советских войск с залива Рауталахти в августе 1941 года.

Обзорная точка для организации фотосессии Ладожских островов.

Переход о. Рахкасари – о. Миконсари – 9 км.

Ужин.

Отдых, рыбалка, фотосессия.

Вечерний чай.

о. Самматсари - о. Рахкасари - о. Миконсарио. Самматсари - о. Рахкасари - о. Миконсарио. Самматсари - о. Рахкасари - о. Миконсари
3 день

Дневка

Дневка.

Завтрак.

Подготовка туристской бани, прогулка среди островных ладожских лабиринтов.

Обед.

Туристская баня.

Ужин.

Вечер отдыха, рыбалка.

ДневкаДневкаДневка
4 день

о. Путсаари - о. Самматсари

Завтрак.

Переход на о. Путсари – 6 км.

Посещение Сергиевского скита Валаамского монастыря, поклонный каменный крест 1879 г., «пещера одинокого монаха», финские оборонительные сооружения (окопы прорубленные в скалах, огневые точки для орудий), монашеские каменоломни 19 века.

Прогулка по отполированным ледником скалам, где можно сделать редкие кадры.

Обед.

Переход – о. Самматсари – 8 км.

Полдник.

Восхождение на обзорную точку о. Сури – о. Хепосари, фотосессия на фоне Валаамского архипелага.

Ужин.

Вечер отдыха, рыбалка.

о. Путсаари - о. Самматсарио. Путсаари - о. Самматсарио. Путсаари - о. Самматсарио. Путсаари - о. Самматсари
5 день

о. Самматсари - о. Хонкасало - о. Орьятсари

Завтрак.

Переход о. Самматсари – о. Хонкасало – 8 км.

Обед.

Посещение видовых точек острова, являющегося самым красивым «шхерным» уголком Ладожского озера, самый популярный природный объект финского экскурсионного маршрута 20-40 годов 20 века.

На этих берегах в 1917-18 годах Н. К. Рерих создавал свои картины «Эскиз двух островов», «Приказ».

Переход о. Хонкасало – о. Орьятсари – 6 км.

Ужин.

о. Самматсари - о. Хонкасало - о. Орьятсарио. Самматсари - о. Хонкасало - о. Орьятсарио. Самматсари - о. Хонкасало - о. Орьятсари
6 день

о. Орьятсари - о. Хейкурисенсари

Завтрак.

Переход о. Орьятсари – о. Хейкурисенсари – 8 км.

Посещение горы Айно на о. Карнетсари (гора Желаний-15 лет назад был заложен каменный тур, связанный с легендой из «Калевала» и исполнения желаний, теперь туристы приезжают ради желаний, сейсмодислокации (их рисовал Н. К. Рерих – «Утес»).

С 2015 года расщелина в скале, где туристы любили фотографироваться, занята бобровой семьей.

Обед.

Экскурсия на г. Риутавуори – вид с этой горы был изображен на банкноте в 500 финских марок.

Ужин.

о. Орьятсари - о. Хейкурисенсарио. Орьятсари - о. Хейкурисенсарио. Орьятсари - о. Хейкурисенсарио. Орьятсари - о. Хейкурисенсари
7 день

г. Вяхтимяки - Дозорная

Завтрак.

Экскурсия на г. Вяхтимяки – Дозорная (Крыша Ладоги – 82 м над уровнем моря), вся Ладога как на ладони, дорога на гору ведет через старый лес, напоминающий декорации фильмов сказок Рома – лес бабы Яги, леших, ламбушка с белыми кувшинками (5 км).

В 2019 году здесь снимались сцены фильма «Последний богатырь-2».

Обед.

Отдых, рыбалка.

Возможна установка мобильной бани или походного душа.

Ужин.

г. Вяхтимяки - Дозорнаяг. Вяхтимяки - Дозорнаяг. Вяхтимяки - Дозорная
8 день

о. Хейкурисенсари - о. Хавус - Мейери

Завтрак.

Переход о. Хейкурисенсари – о. Хавус (7 км).

Обед.

Экскурсия на о. Тамханка – оз. Хилконлампи – ключевое озеро с теплой и прозрачной водой, скалы для любителей прыжков в воду названное туристами Русалочьим за возможность купаться без купальников.

Переход о. Хавус – Мейери (7 км).

Возвращение (по погодным условиям) на поляну п. Мейери (возможна ночевка на островах по согласованию с участниками группы).

Ужин.

Прощальный вечер.

о. Хейкурисенсари - о. Хавус - Мейерио. Хейкурисенсари - о. Хавус - Мейерио. Хейкурисенсари - о. Хавус - Мейерио. Хейкурисенсари - о. Хавус - Мейери
9 день

День отъезда

Завтрак.

Баня «на дорожку», возврат снаряжения, «сбор чемоданов».

Возможен заказ экскурсионной программы за доп. плату (по запросу).

16:00 Обед.

Подведение итогов тура.

18:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Сортавала (15 км).

Отъезд поездами:

  • поезд №160А – отправление из Сортавала в 20:25 (прибытие в Москву в 10:16, прибытие в Санкт-Петербург в 01:52);
  • поезд №822Ч «Ласточка» – отправление из Сортавала в 18:45 (прибытие в Санкт-Петербург в 22:43).

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках по пути следования.

Стоимость тура на 1 чел. – 23990 руб.

Скидка детям до 7 лет – 50%.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

8 ночей

Проживание в 2х-3х местных палатках.

Палаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (кроме последнего дня): чай, кофе, сыр, сырокопченая колбаса, свежие овощи и фрукты, зелень, супы, крупяные и макаронные блюда с тушенкой, кондитерские изделия, копченая рыба и другие деликатесы
  • Транспортное обслуживание
  • Аренда снаряжения: 2-х местные байдарки (возможна посадка третьего человека – ребенка), спасжилеты, гермоупаковки, спальные мешки с вкладышами, теплоизоляционные коврики, 2х-3х местные палатки, столовая посуда, бензопила, групповые тенты, коптилка, костровое оборудование, походная баня
  • Работа инструкторов
Что не входит
  • Ж/д билеты до г. Сортавала и обратно
  • Парковый сбор – 1395 руб. /чел. (оплачивается на месте)
  • Экскурсии за доп. плату в последний день тура (стоимость рассчитывается индивидуально по запросу)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • кеды простые (кроссовки);
  • сапожки резиновые (на сырую погоду, для выхода в воду);
  • пляжные тапочки (для выхода в воду из байдарки, ходить в лагере, желательно с задником);
  • носки х/б - (на неделю);
  • носки ч/ш;
  • штаны х/б (трико), термобелье;
  • брюки плотные ветрозащитные для работы у костра и движения по лесу;
  • футболки;
  • рубашки с длинным рукавом (для движения по воде);
  • свитер ч/ш (толстовка);
  • куртка плотная ветрозащитная;
  • куртка непромокаемая легкая или накидка от дождя (дождевик);
  • кепка с козырьком и шапка тонкая шерстяная;
  • нижнее бельё (на неделю);
  • плавки, купальник;
  • фотоаппарат, видеокамера;
  • туалетные принадлежности + полотенце для лица маленькое и полотенце банное (желательно не махровое), туалетная бумага.;
  • солнцезащитные очки;
  • сидение (по желанию);
  • ручка, блокнот;
  • спрей от комаров, клещей (по желанию);
  • powerbank, дополнительные аккумуляторы для техники;
  • крем защитный от солнца (SPF не менее 30).

Список вещей имеет информационный и рекомендательный характер. Что взять с собой в поход для себя решает исключительно каждый.

Палатки, спальники, вкладыши в спальники, байдарки, каски, спасательные жилеты и все снаряжение для комфортного прохождения маршрута выдается компанией.

Если Вы берете свое снаряжение, просьба сообщить заранее.

Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?

Да, мы сможем организовать тур индивидуально в любые даты по запросу, при наличии группы от 10 человек.

На сколько сложный предстоит маршрут?

Маршрут абсолютно не сложен. Сплав проходит в шхерной части Ладожского озера, где практически не бывает волны. Т. к. это озеро, там нет ни порогов, ни бурных течений. И конечно же, у нас равнение на слабейшего, на скорость мы не "ходим"

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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31 июля 2023
Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии), Захар - остров Кузова(к сожалению фамилию не помню), Евгений Огурцов (экскурсия по скитам - Соловки), Максим (экскурсия по Заяцкому острову) - люди, которые с душой проводили свои экскурсии. Подпортило впечатление питание в гостинице « Соловецкая слобода», хуже завтрака и обеда, я не встречал. От второго обеда мы отказались, обедали в кафе. А вообще впечатление от экскурсий супер.
Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),

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