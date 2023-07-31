Мы придумали и воплотили в жизнь этот тур почти 20 лет назад! В 2015 году он стал призером Всероссийской туристской премии «Маршрут года»: 1 место в номинации «Лучший спортивный маршрут России» и ТОП-5 зрительских симпатий.
июл
июл
июл
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
День заезда, выход на маршрут
08:19 Прибытие в г. Сортавала поездом №160В (отправление из Москвы в 15:45, отправление из Санкт-Петербурга в 00:44).
Трансферт ж\д вокзал г. Сортавала – п. Мейери – 15 км.
Прибытие в п. Мейери, стартовая поляна на берегу залива Отсойстенлахти.
Завтрак.
Знакомство, информация по маршруту, комплектование экипажей байдарок, выдача снаряжения.
Инструктаж по технике безопасности.
Подготовка к выходу на маршрут (укладка личного и общественного снаряжения, загрузка байдарок).
Обед.
Выход на маршрут.
Переход –– 4 км.
Техническая остановка.
Переход – о. Самматсари – 9 км.
Посещение останков финской школы, датируемой 19 веком, (кладка стен из тесаного камня, рассказ о жизни финских хуторов, «школа финских диверсантов»).
Полдник.
Посещение оборонительных сооружений 30-40 годов (уникальные сооружения для орудий, блиндажи и т. п. сложенных из камней и прорубленных в скалах), фотосессия на скальном берегу с возможностью увидеть «каменные вены», «хребет дракона», «дорогу в рай», растение хищник – росянка, редкие мхи и лишайники.
Можно провести сеанс релаксации на «краю света».
Ужин.
Рыбалка, отдых.
о. Самматсари - о. Рахкасари - о. Миконсари
Завтрак.
Переход о. Самматсари – о. Рахкасари – 5 км.
Обед на песчаном пляже, кристально чистый, вкусный родник.
Посещение памятника морякам Ладожской флотилии, которая организовывала эвакуацию советских войск с залива Рауталахти в августе 1941 года.
Обзорная точка для организации фотосессии Ладожских островов.
Переход о. Рахкасари – о. Миконсари – 9 км.
Ужин.
Отдых, рыбалка, фотосессия.
Вечерний чай.
Дневка
Дневка.
Завтрак.
Подготовка туристской бани, прогулка среди островных ладожских лабиринтов.
Обед.
Туристская баня.
Ужин.
Вечер отдыха, рыбалка.
о. Путсаари - о. Самматсари
Завтрак.
Переход на о. Путсари – 6 км.
Посещение Сергиевского скита Валаамского монастыря, поклонный каменный крест 1879 г., «пещера одинокого монаха», финские оборонительные сооружения (окопы прорубленные в скалах, огневые точки для орудий), монашеские каменоломни 19 века.
Прогулка по отполированным ледником скалам, где можно сделать редкие кадры.
Обед.
Переход – о. Самматсари – 8 км.
Полдник.
Восхождение на обзорную точку о. Сури – о. Хепосари, фотосессия на фоне Валаамского архипелага.
Ужин.
Вечер отдыха, рыбалка.
о. Самматсари - о. Хонкасало - о. Орьятсари
Завтрак.
Переход о. Самматсари – о. Хонкасало – 8 км.
Обед.
Посещение видовых точек острова, являющегося самым красивым «шхерным» уголком Ладожского озера, самый популярный природный объект финского экскурсионного маршрута 20-40 годов 20 века.
На этих берегах в 1917-18 годах Н. К. Рерих создавал свои картины «Эскиз двух островов», «Приказ».
Переход о. Хонкасало – о. Орьятсари – 6 км.
Ужин.
о. Орьятсари - о. Хейкурисенсари
Завтрак.
Переход о. Орьятсари – о. Хейкурисенсари – 8 км.
Посещение горы Айно на о. Карнетсари (гора Желаний-15 лет назад был заложен каменный тур, связанный с легендой из «Калевала» и исполнения желаний, теперь туристы приезжают ради желаний, сейсмодислокации (их рисовал Н. К. Рерих – «Утес»).
С 2015 года расщелина в скале, где туристы любили фотографироваться, занята бобровой семьей.
Обед.
Экскурсия на г. Риутавуори – вид с этой горы был изображен на банкноте в 500 финских марок.
Ужин.
г. Вяхтимяки - Дозорная
Завтрак.
Экскурсия на г. Вяхтимяки – Дозорная (Крыша Ладоги – 82 м над уровнем моря), вся Ладога как на ладони, дорога на гору ведет через старый лес, напоминающий декорации фильмов сказок Рома – лес бабы Яги, леших, ламбушка с белыми кувшинками (5 км).
В 2019 году здесь снимались сцены фильма «Последний богатырь-2».
Обед.
Отдых, рыбалка.
Возможна установка мобильной бани или походного душа.
Ужин.
о. Хейкурисенсари - о. Хавус - Мейери
Завтрак.
Переход о. Хейкурисенсари – о. Хавус (7 км).
Обед.
Экскурсия на о. Тамханка – оз. Хилконлампи – ключевое озеро с теплой и прозрачной водой, скалы для любителей прыжков в воду названное туристами Русалочьим за возможность купаться без купальников.
Переход о. Хавус – Мейери (7 км).
Возвращение (по погодным условиям) на поляну п. Мейери (возможна ночевка на островах по согласованию с участниками группы).
Ужин.
Прощальный вечер.
День отъезда
Завтрак.
Баня «на дорожку», возврат снаряжения, «сбор чемоданов».
Возможен заказ экскурсионной программы за доп. плату (по запросу).
16:00 Обед.
Подведение итогов тура.
18:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Сортавала (15 км).
Отъезд поездами:
- поезд №160А – отправление из Сортавала в 20:25 (прибытие в Москву в 10:16, прибытие в Санкт-Петербург в 01:52);
- поезд №822Ч «Ласточка» – отправление из Сортавала в 18:45 (прибытие в Санкт-Петербург в 22:43).
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. – 23990 руб.
Скидка детям до 7 лет – 50%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в 2х-3х местных палатках.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание (кроме последнего дня): чай, кофе, сыр, сырокопченая колбаса, свежие овощи и фрукты, зелень, супы, крупяные и макаронные блюда с тушенкой, кондитерские изделия, копченая рыба и другие деликатесы
- Транспортное обслуживание
- Аренда снаряжения: 2-х местные байдарки (возможна посадка третьего человека – ребенка), спасжилеты, гермоупаковки, спальные мешки с вкладышами, теплоизоляционные коврики, 2х-3х местные палатки, столовая посуда, бензопила, групповые тенты, коптилка, костровое оборудование, походная баня
- Работа инструкторов
- Что не входит
- Ж/д билеты до г. Сортавала и обратно
- Парковый сбор – 1395 руб. /чел. (оплачивается на месте)
- Экскурсии за доп. плату в последний день тура (стоимость рассчитывается индивидуально по запросу)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Сортавала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- кеды простые (кроссовки);
- сапожки резиновые (на сырую погоду, для выхода в воду);
- пляжные тапочки (для выхода в воду из байдарки, ходить в лагере, желательно с задником);
- носки х/б - (на неделю);
- носки ч/ш;
- штаны х/б (трико), термобелье;
- брюки плотные ветрозащитные для работы у костра и движения по лесу;
- футболки;
- рубашки с длинным рукавом (для движения по воде);
- свитер ч/ш (толстовка);
- куртка плотная ветрозащитная;
- куртка непромокаемая легкая или накидка от дождя (дождевик);
- кепка с козырьком и шапка тонкая шерстяная;
- нижнее бельё (на неделю);
- плавки, купальник;
- фотоаппарат, видеокамера;
- туалетные принадлежности + полотенце для лица маленькое и полотенце банное (желательно не махровое), туалетная бумага.;
- солнцезащитные очки;
- сидение (по желанию);
- ручка, блокнот;
- спрей от комаров, клещей (по желанию);
- powerbank, дополнительные аккумуляторы для техники;
- крем защитный от солнца (SPF не менее 30).
Список вещей имеет информационный и рекомендательный характер. Что взять с собой в поход для себя решает исключительно каждый.
Палатки, спальники, вкладыши в спальники, байдарки, каски, спасательные жилеты и все снаряжение для комфортного прохождения маршрута выдается компанией.
Если Вы берете свое снаряжение, просьба сообщить заранее.
- Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?
Да, мы сможем организовать тур индивидуально в любые даты по запросу, при наличии группы от 10 человек.
- На сколько сложный предстоит маршрут?
Маршрут абсолютно не сложен. Сплав проходит в шхерной части Ладожского озера, где практически не бывает волны. Т. к. это озеро, там нет ни порогов, ни бурных течений. И конечно же, у нас равнение на слабейшего, на скорость мы не "ходим"
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.