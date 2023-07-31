6 день

о. Орьятсари - о. Хейкурисенсари

Завтрак.

Переход о. Орьятсари – о. Хейкурисенсари – 8 км.

Посещение горы Айно на о. Карнетсари (гора Желаний-15 лет назад был заложен каменный тур, связанный с легендой из «Калевала» и исполнения желаний, теперь туристы приезжают ради желаний, сейсмодислокации (их рисовал Н. К. Рерих – «Утес»).

С 2015 года расщелина в скале, где туристы любили фотографироваться, занята бобровой семьей.

Обед.

Экскурсия на г. Риутавуори – вид с этой горы был изображен на банкноте в 500 финских марок.

Ужин.