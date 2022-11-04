В стоимость программы входит трехразовое питание, кроме завтрака в первый день программы и ужина в день отъезда. Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. Обед-перекус в первый день будет организован на территории питомника (пироги с горячим чаем). Во второй день тура вас ждет обед-пикник с копченой форелью на природе, а в заключительный день тура вы пообедаете в глэмпинге.

В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.