Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные

Вы проведёте три дня вдали от шумного города на острове в купольном глэмпинге

Вы проведёте три дня вдали от шумного города на острове в купольном глэмпинге.

Успеете познакомиться с красивыми и дружелюбными собаками, вместе с гидом пройдете авторской тропой, увидите заснеженную Ладогу, попробуете поймать рыбу на зимней рыбалке и посетите знаменитый горный парк Рускеала.

Душевные вечерние посиделки в панорамном ресторане с видом на бескрайнее озеро, дегустация традиционных блюд карельской кухни - малая часть сюрпризов, которые мы подготовили для вас!
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ближайшие даты:
27
янв
10
фев
23
фев
10
мар
24
мар

Что вас ожидает 🤩

Полежать на льду
Полежать на льду
Вы сможете полюбоваться и покататься на коньках по озеру
Исследовать карельский лес
Исследовать карельский лес
Прогулки станут еще веселее, если взять с собой сани или лыжи
Лохикейтто, калитки, варенье из северных ягод
Лохикейтто, калитки, варенье из северных ягод
Попробуем блюда карельской кухни: красную рыбу, уху на сливках, пирожки, ягоды и многое другое
Крыша Ладоги
Крыша Ладоги
Поднимемся на обзорную точку с панорамным видом на бескрайние просторы шхер
Мастер-класс по подледной рыбалке
Мастер-класс по подледной рыбалке
Вместе с инструктором узнаем секреты зимней рыбалки и проведем утро на берегу озера
В гости к хаски
В гости к хаски
Подружимся с пушистыми северными псами и покатаемся в собачьих упряжках

Программа тура по дням

1 день

Дорога к Ладоге и посещение питомника хаски

После встречи на вокзале г. Санкт-Петербург вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в г. Сортавала (270 км).

*Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.

Примерно в середине пути вы посетите питомник ездовых собак, где познакомитесь с его главными обитателями – Сибирскими и Аляскинскими хаски. Вам расскажут об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, узнаете много нового о мире гонок на упряжках.

Во время пребывания в питомнике пройдете маршрут 2,5 км на собачьей упряжке, в качестве каюра или почетного пассажира. Одновременно на маршрут выходит 4-5 упряжек, остальные участники в это время могут фотографироваться с собаками, общаться с ними и владельцами питомника. Пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни. Приезжайте и увезите с собой частичку их силы, спокойствия и доброты!

К вечеру вы прибудете на пристань Сортавалы, откуда на аэролодках отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути). Здесь вас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.

Ночь вы проведёте в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

Дорога к Ладоге и посещение питомника хаскиДорога к Ладоге и посещение питомника хаскиДорога к Ладоге и посещение питомника хаскиДорога к Ладоге и посещение питомника хаскиДорога к Ладоге и посещение питомника хаски
2 день

Авторский пеший маршрут по острову Хавус

После завтрака в глэмпинге вас ждёт пеший маршрут (продолжительность около 3-х часов) с гидом вглубь острова Хавус. Вы пройдёте природной тропой по карельской тайге пешком, на лыжах или снегоступах (в зависимости от снежного покрова). Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.

Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры. После прогулки будет обед-пикник в лесу. Вы попробуете свежезапечённую форель и знаменитые карельские пирожки-калитки.

После пикника на аэролодках вы отправитесь на кольцевой маршрут по Ладожским шхерам. Одна из поразительных особенностей шхер — это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Во время прогулки вы также подниметесь на обзорную точку с панорамным видом. Это место неспроста называют «крышей Ладоги»: отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы шхер и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).

К вечеру вы вернётесь в глэмпинг, где вас будет ждать ужин. При желании сможете отдохнуть в бане-фурако (за дополнительную плату).

Авторский пеший маршрут по острову ХавусАвторский пеший маршрут по острову ХавусАвторский пеший маршрут по острову ХавусАвторский пеший маршрут по острову ХавусАвторский пеший маршрут по острову ХавусАвторский пеший маршрут по острову Хавус
3 день

Подледная рыбалка и экскурсия в горный парк «Рускеала»

После завтрака вы сможете поучаствовать в мастер-классе по подледной рыбалке. Специально для этого в ближайшем заливе будут установлены зимние палатки, где можно комфортно находиться, не опасаясь порывов ветра и осадков. Если не захотите принять участие в рыбалке, можно покататься на санках или коньках по озеру, сходить на лыжную прогулку по лесу. Или просто отдохнуть в глэмпинге.

После обеда в глэмпинге вы отправитесь на аэролодках на причал в Сортавалу и далее доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути). Здесь наш гид проведёт вам наземную экскурсию по горному парку.

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Вы отправитесь обратно в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе». Это туристический ретро-поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.

Подледная рыбалка и экскурсия в горный парк «Рускеала»Подледная рыбалка и экскурсия в горный парк «Рускеала»Подледная рыбалка и экскурсия в горный парк «Рускеала»Подледная рыбалка и экскурсия в горный парк «Рускеала»Подледная рыбалка и экскурсия в горный парк «Рускеала»Подледная рыбалка и экскурсия в горный парк «Рускеала»

Проживание

Вы будете жить в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом
живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

2 ночи
  • Панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми.
  • 10 купольных шатров, каждый рассчитан на 2-3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова.
  • Стильные и комфортные душевые и туалеты.
  • Баня-фурако – подогреваемая открытая купель прямо на берегу озера. Здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом.
  • Костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
Купольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago Ladoga

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение на острове в глэмпинге (2 ночи)
  • Питание по программе с блюдами традиционной карельской кухни (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день)
  • Все трансферы по программе (на микроавтобусах, скоростных аэролодках)
  • Услуги гидов, инструкторов, шеф-повара и водителей
  • Катание на собачьих упряжках
  • Посещение горного парка «Рускеала»
  • Трансфер на ретро-поезде «Рускеальский экспресс»
  • Мастер-класс по подледной рыбалке
  • Аренда снаряжения в глэмпинге (лыжи, коньки, санки)
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты из Москвы в Санкт-Петербург (при необходимости) и из Сортавалы в Москву/Санкт-Петербург
  • Посещение бани-фурако (+ 5 000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел.)
  • Сувениры и дополнительные услуги в глэмпинге (по желанию)
  • Одноместное размещение в шатре +15 000 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

• документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
• рюкзак или дорожную сумку;
• индивидуальную аптечку;
• средства личной гигиены;
• купальные принадлежности (для посещения фурако);
• сменное бельё.

Одежда и обувь:

• теплую зимнюю куртку и брюки, желательно непродуваемые (подойдет горнолыжный костюм);
• 2 пары удобной и теплой обуви, одну из пар обуви лучше с защитой от воды;
• теплую и легкую шапку;
• перчатки или рукавицы (2 пары);
• шерстяные носки (2 пары);
• термобелье.

Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Авиа и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале
    в Санкт-Петербурге и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять микроавтобусами и аэролодками на Ладоге;
  • повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни;
  • инструкторы научат вас управлять собачьей упряжкой.
Как будут кормить?

В стоимость программы входит трехразовое питание, кроме завтрака в первый день программы и ужина в день отъезда. Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. Обед-перекус в первый день будет организован на территории питомника (пироги с горячим чаем). Во второй день тура вас ждет обед-пикник с копченой форелью на природе, а в заключительный день тура вы пообедаете в глэмпинге.

В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Какой транспорт используется на маршруте?

Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
Путешествие по Зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5-6 чел).

Будет ли мобильная связь?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Какая будет погода?

В феврале на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Аномальные колебания температуры бывают редко. В марте днём в среднем +3°, ночью -4°.

Есть ли возрастные ограничения?

С целью безопасности в зимних турах действуют возрастные ограничения для детей до 7 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные турыНа острова

Похожие туры в Петрозаводске

Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
ул. Гагарина д. 1
от 20 900 за 1 человека
5 чудес Карелии в трехдневном туре
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
5 чудес Карелии в трехдневном туре
Каждое воскресенье мы думаем о том
пл. Гагарина, 1
4 ноя
5 ноя
12 ноя
19 ноя
от 10 950 за 1 человека
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
В этом туре собраны самые живописные места и самые увлекательные развлечения Карелии
ул. Гагарина д. 1 (Петрозаводск)
4 ноя
5 ноя
6 ноя
10 ноя
от 8 690 за 1 человека
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
5
1 отзыв
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Приглашаем в сказочное путешествие на 3 дня
площадь Гагарина д. 1
4 ноя
5 ноя
6 ноя
10 ноя
от 11 450 за 1 человека
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
Нет отзывов
Джип-тур «К подножию вулкана Гирвас»
Этот тур также называют «Золотым кольцом Карелии»
По договоренности
Сегодня
Завтра
4 ноя
5 ноя
20 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
5
12 отзывов
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
Карелия - край чедес. Но в этом крае есть особенное место - остров Кижи
Еремеева, 1, Петрозаводск
5 ноя
7 500 за 1 человека
Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
Путешествие по Карелии - это встреча с первозданной природой и духом свободы, царящим на севере
пл. Гагарина, 1
от 18 950 за 1 человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Для тех кто хочет посвятить себя важнейшей достопримечательности Карелии - природе
пл. Гагарина, 1
Завтра
от 13 250 за 1 человека
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
3 дня 15 часов
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде
площадь Гагарина д. 1
от 14 250 за 1 человека
История и архитектура Петрозаводска
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
1 отзыв
История и архитектура Петрозаводска
В ходе обзорной экскурсии по Петрозаводску вы услышите историю города
просп. Ленина, 21, у входа в гостиницу Северную
Завтра
4 ноя
5 ноя
6 ноя
3 000 за всё до 5 чел.
В гостях у Карелии на 2 дня
2 дня
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
В гостях у Карелии на 2 дня
Площадь Гагарина, д. 3
5 ноя
12 ноя
19 ноя
26 ноя
15 000 за 1 человека
Петрозаводск - сердце Карелии
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.9
8 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Столица Карелии, «город на Онего», град Петра
Ж/Д вокзал города Петрозаводска, под часами
5 ноя
6 ноя
7 ноя
8 ноя
10 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ