После встречи на вокзале г. Санкт-Петербург вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в г. Сортавала (270 км).
*Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.
Примерно в середине пути вы посетите питомник ездовых собак, где познакомитесь с его главными обитателями – Сибирскими и Аляскинскими хаски. Вам расскажут об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, узнаете много нового о мире гонок на упряжках.
Во время пребывания в питомнике пройдете маршрут 2,5 км на собачьей упряжке, в качестве каюра или почетного пассажира. Одновременно на маршрут выходит 4-5 упряжек, остальные участники в это время могут фотографироваться с собаками, общаться с ними и владельцами питомника. Пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни. Приезжайте и увезите с собой частичку их силы, спокойствия и доброты!
К вечеру вы прибудете на пристань Сортавалы, откуда на аэролодках отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути). Здесь вас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.
Ночь вы проведёте в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
После завтрака в глэмпинге вас ждёт пеший маршрут (продолжительность около 3-х часов) с гидом вглубь острова Хавус. Вы пройдёте природной тропой по карельской тайге пешком, на лыжах или снегоступах (в зависимости от снежного покрова). Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры. После прогулки будет обед-пикник в лесу. Вы попробуете свежезапечённую форель и знаменитые карельские пирожки-калитки.
После пикника на аэролодках вы отправитесь на кольцевой маршрут по Ладожским шхерам. Одна из поразительных особенностей шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время прогулки вы также подниметесь на обзорную точку с панорамным видом. Это место неспроста называют «крышей Ладоги»: отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы шхер и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
К вечеру вы вернётесь в глэмпинг, где вас будет ждать ужин. При желании сможете отдохнуть в бане-фурако (за дополнительную плату).
После завтрака вы сможете поучаствовать в мастер-классе по подледной рыбалке. Специально для этого в ближайшем заливе будут установлены зимние палатки, где можно комфортно находиться, не опасаясь порывов ветра и осадков. Если не захотите принять участие в рыбалке, можно покататься на санках или коньках по озеру, сходить на лыжную прогулку по лесу. Или просто отдохнуть в глэмпинге.
После обеда в глэмпинге вы отправитесь на аэролодках на причал в Сортавалу и далее доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути). Здесь наш гид проведёт вам наземную экскурсию по горному парку.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Вы отправитесь обратно в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе». Это туристический ретро-поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.
Вы будете жить в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом
живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.
Личные вещи и снаряжение:
• документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
• рюкзак или дорожную сумку;
• индивидуальную аптечку;
• средства личной гигиены;
• купальные принадлежности (для посещения фурако);
• сменное бельё.
Одежда и обувь:
• теплую зимнюю куртку и брюки, желательно непродуваемые (подойдет горнолыжный костюм);
• 2 пары удобной и теплой обуви, одну из пар обуви лучше с защитой от воды;
• теплую и легкую шапку;
• перчатки или рукавицы (2 пары);
• шерстяные носки (2 пары);
• термобелье.
Авиа и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
В стоимость программы входит трехразовое питание, кроме завтрака в первый день программы и ужина в день отъезда. Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. Обед-перекус в первый день будет организован на территории питомника (пироги с горячим чаем). Во второй день тура вас ждет обед-пикник с копченой форелью на природе, а в заключительный день тура вы пообедаете в глэмпинге.
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
Путешествие по Зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5-6 чел).
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
В феврале на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Аномальные колебания температуры бывают редко. В марте днём в среднем +3°, ночью -4°.
С целью безопасности в зимних турах действуют возрастные ограничения для детей до 7 лет.