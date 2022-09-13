Летние хиты Карелии

Лучший вариант для тех, кто приезжает в Карелию летом чтобы увидеть лучшее

Лучший вариант для тех, кто приезжает в Карелию летом чтобы увидеть лучшее – от шедевров ее талантливых мастеров до невероятной природы региона! Вас ждет увлекательное знакомство с самыми яркими сокровищами края - природой, этносом, историей. Загляните в гости к хозяину карельской зимы – Талви Укко, пообщайтесь с собаками хаски и оленями. Ощутите душевную теплоту деревенских традиций на приемах у местных жителей.

А неторопливый темп программы и увеличенное количество свободного времени сделают поездку удобной для путешественников любого возраста.
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
Летние хиты Карелии
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Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с её визитной карточкой — Мраморным каньоном
Ладожские шхеры
Ладожские шхеры
При желании полюбуемся на красивейшие пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами
Удивительный Валаам (по желанию)
Удивительный Валаам (по желанию)
Посетим все местные достопримечательности — центральную усадьбу, Знаменскую часовню, Петропавловскую церковь и другие
Путешествие на ретропоезде
Путешествие на ретропоезде
При желании окунёмся в дух исторического путешествия и отправимся в Сортавалу на настоящем паровозе со старинными интерьерами
Быстроходный корабль «Метеор»
Быстроходный корабль «Метеор»
Вас ждет увлекательная прогулка по водным просторам Онежского озера
Остров Кижи
Остров Кижи
При желании посетим музей под открытым небом, целый остров, на котором люди живут уже 10 веков
Александро-Свирский монастырь
Александро-Свирский монастырь
Полюбуемся одним из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России, которому уже почти 500 лет
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
В самой веселой деревне Карелии нас ждет интерактивная программа и домашняя выпечка

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

07:00 – 07:25 Отправление автобуса от ст. метро.

09:00 Трассовая экскурсия «Вепсы и карелы. Судьбы народов в истории».

Отправной точкой этой истории станет город Олонец, связующий две цивилизации карел и вепсов. Вскоре вам предстоит его посетить.

10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.

Здесь как на настоящей ферме, найдется чем подкрепить силы после раннего подъема – вкуснейшая выпечка из пекарни, местные лакомства на торговых рядах.

Трапезная порадует яствами, приготовленными из экологически чистых продуктов местного производства, по фирменной вепсской рецептуре.

Также можно будет заглянуть в мини зоопарк.

12:00 Посещение Александро-Свирского монастыря.

“Образ Града Божьего на Земле” – так задумывалась постройка обители еще в 16 веке.

Гармоничные пропорции, белоснежные стены, нежно-зеленые купола, ухоженная территория с дорожками и газонами.

13:30 Обед.

В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе.

Оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 350-450 руб.

15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.

В программе посещение местного этно-центра – музея культуры карелов-ливвиков.

Быт, промыслы и обрядности предков современных карелов наглядно представлены, а купеческое сословие Олонца удостоено специальной выставки.

Визитная карточка города – знаменитые Олонецкие подвесные пешеходные мосты, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы.

18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Вы узнаете о немаловажной роли пастуха на деревне, попробуете поиграть на древних инструментах, чтобы проникнуться духом традиции.

21:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.

У вас будет свободный вечер, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской кухней.

Стоимость ужина не входит в стоимость тура.

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск
2 день

Вулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или экскурсия на о. Кижи

08:00 Завтрак в отеле.

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но при желании вы можете заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.

Вариант 1: Основная программа.

09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города - набережную Онежского озера.

11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.

В парке Гирвас расположен одноименный древний потухший вулкан, который является памятником международного значения.

От тех времен остались причудливые нагромождения камней, застывшие лавовые языки и жерло палеовулкана.

13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы.

Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.

Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы.

15:00 Обед в туркомплексе Чална.

Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.

В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.

16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).

Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски.

На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.

В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.

Услуга приобретается дополнительно на месте.

В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы.

Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».

18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.

Вместо основной программы вы можете выбрать посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Подробную информацию о данной программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Вулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или экскурсия на о. КижиВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или экскурсия на о. КижиВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или экскурсия на о. КижиВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко или экскурсия на о. Кижи
3 день

Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - фирменный магазин форелевого хозяйства - Сортавала

08:00 Завтрак в отеле.

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.

09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.

12:30 Обед в кафе.

По пути мы сделаем остановку на обед в одном из кафе Приладожья, где вы сможете отдохнуть от переезда и вкусно пообедать.

14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.

У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).

15:00 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.

Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.

К северу от озера расположензаброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.

На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии.

Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки.

В конце экскурсии гид подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.

Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” включены в стоимость тура

Что еще вы можете посетить:

  • «Подземная Рускеала» – новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом;
  • тайные тропы земли Калевала – это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса;
  • водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь;
  • троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год;
  • а ещеможно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.

Дополнительные услуги парка не включены в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.

17:20 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.

Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.

В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.

Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.

18:00 Выезд автобуса из горного парка.

Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.

18:40 Заселение в отель в городе Сортавала. Свободное время для ужина и отдыха

Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаВодопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаВодопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаВодопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - фирменный магазин форелевого хозяйства - Сортавала
4 день

Экскурсии на выбор

8:00 Завтрак в отеле.

Отправление к достопримечательностям по выбранной программе.

Этот тур уникален тем, что вы можете сами выбрать удобный для вас вид отдыха.

Мы предлагаем вам перечень увлекательных экскурсий, которые можно заранее заказать у наших менеджеров:

  • экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно)
  • прогулка по Ладожским шхерам на катере (оплачивается дополнительно по желанию при бронировании тура).

Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Экскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выбор
5 день

Свободный день или экскурсионная программа на острове Валаам - Сортавала - Санкт-Петербург

Путешествие на о. Валаам (оплачивается отдельно при заказе тура).

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Отправление "Метеора" на остров Валаам (для путешественников, которые приобрели услугу при покупке тура).
Ориентировочное время экскурсии с 9:00 до 16:00 или с 11:00 до 18:00, время зависит от заполняемости "Метеоров".
По погодным условиям рейс может быть официально отменен паломнической службой о. Валаам.

10:00 Экскурсия по острову Валаам – 2,5 часа.

На гору Фавор к центральной усадьбе Валаамского монастыря вы проследуете от причала Монастырской бухты.

Пройдя через цветущий сад к Знаменской часовне, а от нее к Святым вратам, увенчанным надвратной Петропавловской церковью, вы попадаете в центральную усадьбу.

У вас будет достаточно времени, чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь.

Недалеко находится восстановленная церковь Валаамской иконы Божией Матери.

12:30 Остановка на обед в монастырской трапезной.

Обед включен в стоимость экскурсии.

13:30 Продолжение экскурсии. Вторая часть – 2 часа.

Далее нам предстоит переехать в Никоновскую бухту.

Путь отсюда будет пролегать по местности, носящей названия, заимствованные на Святой Земле, поэтому вся она зовется «Новым Иерусалимом».

Воскресенский скит по своему внутреннему устройству подобен Храму Гроба Господня в Израиле, он завораживает своей тишиной и таинством.

Маршрут продолжится по лесной дороге к Гефсиманскому скиту с деревянной резной церковью Успения Пресвятой Богородицы.

Елеонская гора станет заключительным штрихом в экскурсии – это возвышенность над Ладогой, откуда открывается вид на озеро, как будто созданный для кисти художника.

16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.

18:45 Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе.
Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи/Валаам, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи/Валаам.

Свободный день или экскурсионная программа на острове Валаам - Сортавала - Санкт-ПетербургСвободный день или экскурсионная программа на острове Валаам - Сортавала - Санкт-ПетербургСвободный день или экскурсионная программа на острове Валаам - Сортавала - Санкт-ПетербургСвободный день или экскурсионная программа на острове Валаам - Сортавала - Санкт-Петербург

Проживание

В акции кэшбэка участвуют гостиницы Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика, 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж (Гостеприимство), Северная, Спа отель Карелия, Уют, Сортавала, Сеурахуоне, Ладога, Пийпун Пиха, Каунис.

Тур предполагает проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи; в регионе города Сортавала (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1
Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
Стандарт отели СРТ: Уют, Импульс		209502895019750
Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога		239503308022750
Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Гостеприимство, Спа отель Карелия, Космос
Премиум отели СРТ: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо		279504075026750
Номер полулюкс: Фрегат, Питер Инн, Космос419506765040950

Варианты проживания

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

2 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

2 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

2 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

2 ночи

Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

2 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

2 ночи

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

2 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

Отель «Рантала»

2 ночи

Премиум-отель в г. Сортавала с номерами повышенной комфортности. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж.

В номерах предоставляются тапочки, а также установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей чайник и душ.

В числе удобств — сейф. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Предоставляются полотенца и постельное белье.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (2 ночи)
  • Завтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)
  • Посещение древнего вулкана Гирвас
  • Посещение водопада Кивач
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
  • Посещение Александро-Свирского монастыря
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Входные билеты в Олонецкий музей
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия"
  • Входные билеты в горный парк “Рускеала”
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Ж/д билеты «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • Экскурсия на о. Валаам (возможна отмена по погодным условиям): 4550 р. /взр., 2225 р. /дети до 12 лет, бесплатно – дети до 6 лет.
  • Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 1.06 по 31.08.2022, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2022: 5100 р. /взр., 2550 р. /дети до 12 лет, дети до 6 лет – бесплатно
  • Экскурсия на о. Валаам и ладожские шхеры на катере: 5750 р. /взр., 5250 р. /дети до 12 лет (включительно)
  • Экскурсия на о. Кижи на""Метеоре"": 4500 р. /взр. Студент 17+ лет, Пенсионеры, Льготные категории граждан - 4100 р. / чел. 2800 р. / дети от 2 до 17 лет.
  • Внимание! Цена на экскурсию на Кижи указаны предварительно. Ближе к дате отправления цена может незначительно измениться!
  • Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната: 1900 р. взр., 1400 дети до 9 лет включительно
  • Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере: 1900 р. чел.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 - 500 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 350 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатнодети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел. лица, имеющие регистрацию в РК - 250 руб. /чел. студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет - бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел.
  • Лица, имеющие регистрацию в РК - 250 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) - 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры - 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 71250
Школьники до 16900
Студенты500
Пенсионеры650
ВОВ, инвалиды I группы1250

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая программа экскурсии на о. Кижи?

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера.

Для посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.

11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.

По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.

Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).

Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами.

Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд.

В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи.

Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.

Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла.

Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.

14:00 Свободное время на острове Кижи.

После экскурсии вас ждет свободное время.

Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.

Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.

15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время

После возвращения с острова Кижи у вас будет свободное время для ужина в одном из многочисленных ресторанов города и прогулки по городу.

Рекомендуем не уходить с Онежской набережной, где помимо невероятных видов на озеро, вы найдете один из самых романтичных ресторанов – “Фрегат”.

Советуем обратить внимание на блюда настоящей карельской кухни.

Какие дополнительные программы отдыха можно выбрать на 4-й день тура?

Программа 1: Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно)

INFO В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

08:45 Сбор на экскурсию от Вашего отеля.

Наш автобус заберет вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки!

09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.

По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом.

Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона?

Что интересного можно – нет, нужно – увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале?

И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»?

Карелия – это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать:)

Посещение ГЭС в Ляскеля.

Пока суть да дело, вы подъедете к гидроэлектростанции в п. Ласкеля, которая работает с 1899 года.

Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.

Особенно примечательными считаются 2 вещи.

Первая – это то, что ГЭС Ляскела в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала.

Вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция.

Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды!

Остановка у Импилахтинское железной дороги.

Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы.

Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень.

Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”.

Посмотреть на него вы сможете с высоты моста - это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.

Еще одна диковинка – сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры.

Система простая и надежная – если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.

А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!

Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.

Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины.

В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!

Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины.

Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!

Остановка у руин финской церкви.

После заряжающего энергией интерактива у месторождения граната познакомимся с Карелией тихой, глубокой, созерцательной.

Для этого пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила.

Храм был разрушен в 1940-м году – находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела. Несмотря на это, место не заброшено, хотя из-за отдаленности туристы редко тут бывают.

Сквозь карельский лес мы пройдем до широкой каменной лестницы, обвитой мхами.

Она поднимается вверх, к холму, где расположился остов церкви, а также памятные символы на месте храма и могилы священников Алексея и Михаила Шепелевских.

Это место, где хочется хранить безмолвие, наслаждаться единением природы и духовности, отдыхать душой и проникаться спокойствием скрытой от глаз карельской истории.

Посещение водопада Койриноя II (Верхний).

Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС.

Водопад похож на горку – шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.

Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.

Посещение водопада Койриноя I (Нижний).

Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.

Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых – нижняя – достигает 4-х метров.

А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода – в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.

Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!

Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).

Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена.

Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).

“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое.

В результате образовались 2 водопада – 18-метровый и 11-метровый.

Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.

К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева.

Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.

14:00 Возвращение в Сортавала.

Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города.

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.
Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала.
В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.

Программа 2: Прогулка по Ладожским шхерам на катере (оплачивается дополнительно по желанию при бронировании тура).

! Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) для Вас предусмотрен утренний организованный трансфер в Сортавала в 08:00.
В свободное время рекомендуем Вам попробовать карельскую кухню в одном из многочисленных кафе города, посетить знаменитый музей Кронида Гоголева или же прогуляться по улочкам старинного города Сортавала.

15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.

Увидите фантастические природные красоты Ладоги:

  • остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой»,
  • остров Каарнетсаари,
  • «Падающую скалу»
  • сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.

Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.

А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.

Окончание экскурсионной программы.

! Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) трансфер в отель для Вас предусмотрен в центре города Сортавала в 18:40-18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.

07:25 Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

В последний день тура:

Посадка на трансфер в Санкт-Петербург для Вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40-18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.

18:45 Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.

21:00 Техническая остановка в Приозерске.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:00 – м. Озерки.

Вторая остановка: 23:30 – м. Площадь Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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