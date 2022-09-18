4 день

Петрозаводск - Гирвас - Кивач - Петрозаводск или посещение о. Кижи

Во второй день Вы сможете выбрать один из вариантов программы первого дня.

Вариант 1: Основная программа.

08:30 Завтрак в отеле.

09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.

В парке Гирвас расположен одноименный древний потухший вулкан: 2,5 млрд. лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы диаметром более 1 метра.

13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы.

Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.

Дополнительно: 15:00 Обед в туркомплексе Чална (оплачивается на месте).

В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.

В их вотчине вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.

16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски.

Это не только объект для показа туристам – здесь собраны собаки из лучших международных питомников.

18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы.

Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара.

Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов.

Вариант 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура – цены уточнять).

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.

По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.

14:00 Свободное время на острове Кижи.

После экскурсии вас ждет свободное время.

Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.

Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.

15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.