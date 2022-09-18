Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.
В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: На заезды апрель и октябрь замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30 – 19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе или за доп. плату экскурсия в Павловск.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1100р. взр., 800 р. дети, 1100 р. пенс. и студ.)
17:00 (19:00) Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1000 взр., 900 шк., 900 студ., 900 пенс.)
Накануне вечером заказать в отеле ЛАНЧ-БОКС.
Освобождение номеров. Выезд с вещами.
Накануне вечером приходит sms с телефоном гида и номером автобуса.
06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
09:00 Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы».
Начало пути — это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида.
От самого возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры.
10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.
12:00 Посещение Александро-Свирского монастыря.
Дополнительно: 13:30 Обед (оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 350-450 руб.)
15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.
18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».
20:50 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.
Во второй день Вы сможете выбрать один из вариантов программы первого дня.
Вариант 1: Основная программа.
08:30 Завтрак в отеле.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.
В парке Гирвас расположен одноименный древний потухший вулкан: 2,5 млрд. лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы диаметром более 1 метра.
13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы.
Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Дополнительно: 15:00 Обед в туркомплексе Чална (оплачивается на месте).
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.
В их вотчине вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.
16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски.
Это не только объект для показа туристам – здесь собраны собаки из лучших международных питомников.
18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы.
Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара.
Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов.
Вариант 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура – цены уточнять).
10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.
По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
После экскурсии вас ждет свободное время.
Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.
17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
Дополнительно: 12:30 Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры (оплачивается на месте).
14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство».
Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов.
15:15 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.
Дополнительно: Дополнительные услуги парка приобретаются на месте по желанию:
«Подземная Рускеала», Тайные тропы земли Калевала, Водная прогулка по мраморному озеру, Троллей длиною 400 метров.
17:30 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.
Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.
Внимание! Если вы покупаете билет на ретро-поезд с более поздним отправлением, то самостоятельно добираетесь и заселяетесь в отель.
Багаж необходимо забрать с собой в Горном парке.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
08:00 Завтрак в отеле. Свободный день.
Дополнительно (оплачивается отдельно при заказе тура):
Вариант 1: Путешествие к лесным водопадам.
09:00 Экскурсия к древним водопадам Карелии (общей протяженностью около 3 км в обе стороны).
Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
09:00 Отправление на экскурсию.
В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии, спрятанных в глубине леса:
Водопады Юканкоски (Белые Мосты) – одно из самых красивых мест Карелии; Водопады Койриноя и Молочный водопад.
13:00 Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.
В районе таинственных лесных водопадов находится еще одно любопытное место – старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат.
14:30 Обед в городе Сортавала (оплачивается дополнительно на месте)
Вариант 2: Прогулка по Ладожским шхерам на катере (оплачивается дополнительно по желанию при бронировании тура).
15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.
Увидите фантастические природные красоты Ладоги, а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.
Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.
Окончание экскурсионной программы.
08:00 Завтрак в отеле. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Дополнительно, оплачивается отдельно при заказе тура: Проведение программы этого дня зависит от погодных условий.
Экскурсия на Остров Валаам.
09:00 Отправление "Метеора" на остров Валаам.
10:00 Экскурсия по острову Валаам – 2,5 часа.
Экскурсия вцентральную усадьбу Валаамского монастыря.
Также Вы сможете посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь.
12:30 Остановка на обед в монастырской трапезной.
Обед включен в стоимость экскурсии.
В свободное время вы можете посетить церковную и сувенирные лавки при монастыре.
Переезд в Никоновскую бухту.
Экскурсия «Новый Иерусалим” – 2 часа.
16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.
Примерно за 30 минут до отправления с вами свяжется гид.
Просим не забывать свои вещи в отеле и забрать их заблаговременно.
18:40 Посадка на автобус до Санкт-Петербурга.
19:30 Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства в городе Лахденпохья.
00:00 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург к ст. м. Площадь Восстания.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Тур предполагает проживание 2 ночи в отеле Санкт-Петербурга, 2 ночи в отеле в г. Петрозаводск, 2 ночи в отеле в г. Сортавала. Стоимость зависит от размещения:
|DBL/TWIN
|Доп. место в
2-местом номере
|SNGL
|Октябрьская 4* (СПб), завтрак “шведский стол” + отели Комфорт (Петрозаводск) завтрак "накрытие" (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма)
|42350
|40850
|56750
|Best Western Plus Center Hotel 4*(СПб), завтрак “а-ля карт” + отели Комфорт (Петрозаводск) завтрак "накрытие" (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма)
|42350
|40850
|56750
|Октябрьская 4* (СПб), завтрак “шведский стол” + отели Премиум 4* (Петрозаводск), завтрак “шведский стол” (Питер Инн, Фрегат, Северная)
|47250
|45750
|64550
|Best Western Plus Center Hotel 4*(СПб), завтрак “а-ля карт” + отели Премиум 4* (Петрозаводск), завтрак “шведский стол” (Питер Инн, Фрегат, Северная)
|47250
|44750
|54550
Дополнительные ночи в Петербурге до/после тура:
Октябрьская 4*(Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”.
|DBL/TWIN
|Доп. место в 2-местом номере
|SNGL
|01.05.22-02.07.22
|3900
|3400
|7800
|03.07.22-22.08.22
|3200
|2900
|6300
|23.08.22-29.09.22
|2700
|2500
|5400
Best Western Plus Center Hotel 4* (СПб), Завтрак “а-ля карт”.
|DBL/TWIN
|Доп. место в 2-местом номере
|SNGL
|01.05.22-02.07.22
|4000
|3000
|7000
|03.07.22-22.08.22
|3300
|2500
|5600
|23.08.22-29.09.22
|2700
|2200
|5000
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы.
Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала.
Best Western Plus Centre Hotel - это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».