Летние хиты Петербурга и Карелии

Почему именно этот тур

5
3 отзыва
Почему именно этот тур? Посещение знаменитой Янтарной комнаты, максимальное погружение в природу Карелии. 5 дней в спокойном темпе, возможность взять дополнительные сутки в Петербруге, чтобы продлить отдых.
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Летние хиты Петербурга и Карелии
Ближайшие даты:
28
сен
5
окт

Что вас ожидает 🤩

Александро-Свирский монастырь
Александро-Свирский монастырь
Полюбуемся одним из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России, которому уже почти 500 лет
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с ее визитной карточкой — Мраморным каньоном
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
В самой веселой деревне Карелии нас ждет интерактивная программа и домашняя выпечка
Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас
2,5 млрд. лет назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы
Водопад Кивач
Водопад Кивач
С высоты 11 метров он обрушивается по ступеням каменной лестницы, образуя мощный водоворот и создавая впечатляющий шум
Остров Кижи
Остров Кижи
При желании посетим музей под открытым небом, целый остров, на котором люди живут уже 10 веков
Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Путешествие на ретропоезде
Путешествие на ретропоезде
При желании окунёмся в дух исторического путешествия и отправимся в Сортавалу на настоящем паровозе со старинными интерьерами
Удивительный Валаам (по желанию)
Удивительный Валаам (по желанию)
Посетим все местные достопримечательности — центральную усадьбу, Знаменскую часовню, Петропавловскую церковь и другие
Ладожские шхеры
Ладожские шхеры
При желании полюбуемся на красивейшие пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами
Петропавловская крепость
Петропавловская крепость
Нас ждут историческая прогулка по «сердцу Петербурга», Петропавловский собор и тюрьма Трубецкого бастиона
Царское село
Царское село
Увидим Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининский парк

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - Санкт-Петербург. Заселение в отель

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.

В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: На заезды апрель и октябрь замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30 – 19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.

Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - Санкт-Петербург. Заселение в отельСанкт-Петербург - Петропавловская крепость - Санкт-Петербург. Заселение в отельСанкт-Петербург - Петропавловская крепость - Санкт-Петербург. Заселение в отель
2 день

Санкт-Петербург - Царское село - (Оплачивается дополнительно) Автобусная экскурсия в Павловск - Санкт-Петербург

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе или за доп. плату экскурсия в Павловск.

Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1100р. взр., 800 р. дети, 1100 р. пенс. и студ.)

17:00 (19:00) Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1000 взр., 900 шк., 900 студ., 900 пенс.)

Санкт-Петербург - Царское село - (Оплачивается дополнительно) Автобусная экскурсия в Павловск - Санкт-ПетербургСанкт-Петербург - Царское село - (Оплачивается дополнительно) Автобусная экскурсия в Павловск - Санкт-Петербург
3 день

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск

Накануне вечером заказать в отеле ЛАНЧ-БОКС.

Освобождение номеров. Выезд с вещами.

Накануне вечером приходит sms с телефоном гида и номером автобуса.

06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.

Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.

09:00 Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы».

Начало пути — это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида.

От самого возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры.

10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.

12:00 Посещение Александро-Свирского монастыря.

Дополнительно: 13:30 Обед (оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 350-450 руб.)

15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.

Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.

18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».

20:50 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время.

Санкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - ПетрозаводскСанкт-Петербург - Фермерская Усадьба - Александро-Свирский монастырь - Олонец. Музей карелов-ливвиков - деревня Киндасово - Петрозаводск
4 день

Петрозаводск - Гирвас - Кивач - Петрозаводск или посещение о. Кижи

Во второй день Вы сможете выбрать один из вариантов программы первого дня.

Вариант 1: Основная программа.

08:30 Завтрак в отеле.

09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.

В парке Гирвас расположен одноименный древний потухший вулкан: 2,5 млрд. лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы диаметром более 1 метра.

13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы.

Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.

Дополнительно: 15:00 Обед в туркомплексе Чална (оплачивается на месте).

В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.

В их вотчине вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.

16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски.

Это не только объект для показа туристам – здесь собраны собаки из лучших международных питомников.

18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы.

Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара.

Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов.

Вариант 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура – цены уточнять).

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.

По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.

14:00 Свободное время на острове Кижи.

После экскурсии вас ждет свободное время.

Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.

Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.

15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.

Петрозаводск - Гирвас - Кивач - Петрозаводск или посещение о. КижиПетрозаводск - Гирвас - Кивач - Петрозаводск или посещение о. КижиПетрозаводск - Гирвас - Кивач - Петрозаводск или посещение о. КижиПетрозаводск - Гирвас - Кивач - Петрозаводск или посещение о. Кижи
5 день

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка на Ретропоезде - Сортавала

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.

Дополнительно: 12:30 Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры (оплачивается на месте).

14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.

Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство».

Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов.

15:15 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.

Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.

Дополнительно: Дополнительные услуги парка приобретаются на месте по желанию:

«Подземная Рускеала», Тайные тропы земли Калевала, Водная прогулка по мраморному озеру, Троллей длиною 400 метров.

17:30 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.

Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.
Внимание! Если вы покупаете билет на ретро-поезд с более поздним отправлением, то самостоятельно добираетесь и заселяетесь в отель.
Багаж необходимо забрать с собой в Горном парке.

18:00 Выезд автобуса из горного парка.

18:40 Заселение в отель в городе Сортавала. Свободное время для ужина и отдыха.
Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка на Ретропоезде - СортавалаПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка на Ретропоезде - СортавалаПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка на Ретропоезде - СортавалаПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - по желанию из парка на Ретропоезде - Сортавала
6 день

Свободный день или экскурсии за доп. плату

08:00 Завтрак в отеле. Свободный день.

Дополнительно (оплачивается отдельно при заказе тура):

Вариант 1: Путешествие к лесным водопадам.

09:00 Экскурсия к древним водопадам Карелии (общей протяженностью около 3 км в обе стороны).

Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

09:00 Отправление на экскурсию.

В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии, спрятанных в глубине леса:

Водопады Юканкоски (Белые Мосты) – одно из самых красивых мест Карелии; Водопады Койриноя и Молочный водопад.

13:00 Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.

В районе таинственных лесных водопадов находится еще одно любопытное место – старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат.

14:30 Обед в городе Сортавала (оплачивается дополнительно на месте)

Вариант 2: Прогулка по Ладожским шхерам на катере (оплачивается дополнительно по желанию при бронировании тура).

15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.

Увидите фантастические природные красоты Ладоги, а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.

Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.

Окончание экскурсионной программы.

Свободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. платуСвободный день или экскурсии за доп. плату
7 день

Сортавала - свободный день или экскурсионная программа на острове Валаам - Сортавала - форелевое хозяйство в городе Лахденпохья - Санкт-Петербург

08:00 Завтрак в отеле. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.

Дополнительно, оплачивается отдельно при заказе тура: Проведение программы этого дня зависит от погодных условий.

Экскурсия на Остров Валаам.

09:00 Отправление "Метеора" на остров Валаам.

10:00 Экскурсия по острову Валаам – 2,5 часа.

Экскурсия вцентральную усадьбу Валаамского монастыря.

Также Вы сможете посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь.

12:30 Остановка на обед в монастырской трапезной.

Обед включен в стоимость экскурсии.

В свободное время вы можете посетить церковную и сувенирные лавки при монастыре.

Переезд в Никоновскую бухту.

Экскурсия «Новый Иерусалим” – 2 часа.

16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.

Примерно за 30 минут до отправления с вами свяжется гид.

Просим не забывать свои вещи в отеле и забрать их заблаговременно.

18:40 Посадка на автобус до Санкт-Петербурга.

19:30 Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства в городе Лахденпохья.

00:00 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург к ст. м. Площадь Восстания.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Сортавала - свободный день или экскурсионная программа на острове Валаам - Сортавала - форелевое хозяйство в городе Лахденпохья - Санкт-ПетербургСортавала - свободный день или экскурсионная программа на острове Валаам - Сортавала - форелевое хозяйство в городе Лахденпохья - Санкт-ПетербургСортавала - свободный день или экскурсионная программа на острове Валаам - Сортавала - форелевое хозяйство в городе Лахденпохья - Санкт-ПетербургСортавала - свободный день или экскурсионная программа на острове Валаам - Сортавала - форелевое хозяйство в городе Лахденпохья - Санкт-Петербург

Проживание

Тур предполагает проживание 2 ночи в отеле Санкт-Петербурга, 2 ночи в отеле в г. Петрозаводск, 2 ночи в отеле в г. Сортавала. Стоимость зависит от размещения:

DBL/TWINДоп. место в
2-местом номере 		SNGL
Октябрьская 4* (СПб), завтрак “шведский стол” + отели Комфорт (Петрозаводск) завтрак "накрытие" (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма)423504085056750
Best Western Plus Center Hotel 4*(СПб), завтрак “а-ля карт” + отели Комфорт (Петрозаводск) завтрак "накрытие" (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма)423504085056750
Октябрьская 4* (СПб), завтрак “шведский стол” + отели Премиум 4* (Петрозаводск), завтрак “шведский стол” (Питер Инн, Фрегат, Северная)472504575064550
Best Western Plus Center Hotel 4*(СПб), завтрак “а-ля карт” + отели Премиум 4* (Петрозаводск), завтрак “шведский стол” (Питер Инн, Фрегат, Северная)472504475054550

Дополнительные ночи в Петербурге до/после тура:

Октябрьская 4*(Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”.

DBL/TWINДоп. место в 2-местом номереSNGL
01.05.22-02.07.22390034007800
03.07.22-22.08.22320029006300
23.08.22-29.09.22270025005400

Best Western Plus Center Hotel 4* (СПб), Завтрак “а-ля карт”.

DBL/TWINДоп. место в 2-местом номереSNGL
01.05.22-02.07.22400030007000
03.07.22-22.08.22330025005600
23.08.22-29.09.22270022005000

Варианты проживания

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога"

4 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога"

Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Северная"

4 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Северная"Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Северная"Гостиницы "Фрегат", "Питер Инн", "Северная"

Гостиница «Октябрьская» 4*

2 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*Гостиница «Октябрьская» 4*

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*

2 ночи

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы.

Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала.

Best Western Plus Centre Hotel - это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.

Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*Отель «Best Western Plus Center Hotel» 4*

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание 2 ночи в отеле Санкт-Петербурга, 2 ночи в отеле в г. Петрозаводск, 2 ночи в отеле в г. Сортавала
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Билеты в музеи по программе:в Санкт-Петербурге: Петропавловская крепость, Царское село: Екатерининский дворец и паркв Карелии: Фермерская Усадьба, Александро-Свирский монастырь, Олонец. Музей карелов-ливвиков, деревня Киндасово, вулкан Гирвас, заповедник и водопад "Кивач», питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко Водопады Ахвенкоски, горный парк "Рускеала", Лахденпохья, Магазин форелевого хозяйства.
  • В Санкт-Петербурге: Петропавловская крепость, Царское село: Екатерининский дворец и парк
  • В Карелии: Фермерская Усадьба, Александро-Свирский монастырь, Олонец. Музей карелов-ливвиков, деревня Киндасово, вулкан Гирвас, заповедник и водопад "Кивач», питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко Водопады Ахвенкоски, горный парк "Рускеала", Лахденпохья, Магазин форелевого хозяйства
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно.
  • В Санкт-Петербурге:прогулка по Финскому заливу на метеоре Петергоф – Санкт-Петербургтеплоходная экскурсия «По рекам и каналам»экскурсия в Павловск с посещением Дворцаавтобусная экскурсия «Ночной Петербург»экскурсия по крышам Петербурга
  • Прогулка по Финскому заливу на метеоре Петергоф – Санкт-Петербург
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам»
  • Экскурсия в Павловск с посещением Дворца
  • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург»
  • Экскурсия по крышам Петербурга
  • В Карелии: комплексные обеды в туреэкскурсия на о. Кижидополнительные программы на острове Кижи и в горном парке «Рускеала»экологическая тропа у водопадов Ахвенкоскипроезд на ретропоезде из Горного Парка Рускеала в Сортавалуэкскурсия к древним водопадам Карелиипрогулка по Ладожским шхерам на катереэкскурсия на о. Валаам.
  • Комплексные обеды в туре
  • Экскурсия на о. Кижи
  • Дополнительные программы на острове Кижи и в горном парке «Рускеала»
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
  • Проезд на ретропоезде из Горного Парка Рускеала в Сортавалу
  • Экскурсия к древним водопадам Карелии
  • Прогулка по Ладожским шхерам на катере
  • Экскурсия на о. Валаам
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

  • детям до 14 лет: 3 дня 1400 руб.;
  • детям 14-16 лет: 3 дня 1150 руб.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 850 рублей;
  • пенсионерам РФ: 550 рублей.

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
18 сен 2022
все хорошо
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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