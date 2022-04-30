Майские праздники в Карелии

Увидеть легенды северной республики и насладиться пробуждением природы

Авторский тур
Едем в зелёную и цветущую сказку, чтобы ощутить весну и познакомиться с основными достопримечательностями края озёр и рек.

Увидим мраморный каньон Рускеала, бушующий от талой воды Кивач, погуляем по просыпающемуся лесу между скал горы Сампо, застанем мощь воды на древнем вулкане Гирвас и впечатлимся просторной набережной Онежского озера в столице.
Майские праздники в Карелии
Майские праздники в Карелии
Майские праздники в Карелии
Майские праздники в Карелии
Майские праздники в Карелии
Майские праздники в Карелии
Майские праздники в Карелии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Вы можете выбрать конкретную гостиницу для проживания, мы постараемся обеспечить заселение именно в неё, если на момент бронирования будут свободные номера.

Возможно участие с детьми от 4 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, ж / д вокзал у поезда №018А (из Москвы) или 012А (из Санкт-Петербурга) , 08:00
Завершение: Петрозаводск, 17:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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