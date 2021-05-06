Встречаемся на вокзале, знакомимся с инструктором и идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.

Завтрак придется по вкусу любому путешественнику – шведский стол в одном из старейших ресторанов города – Северный, – к вашим услугам.

Трансфер Петрозаводск – Поселок Гирвас, 100 км.

На подъезде к поселку Гирвас, пересекаем сухое русло реки Суна по плотине – одному из гидротехнических сооружений Пальеозерской гидроэлектростанции.

Когда уровень воды в водохранилище поднимается до критического, происходит сброс воды.

Обычно это происходит в начале мая – волнительное, завораживающе зрелище.

Мощь искусственного водопада Гирвас восхищает.

Вулкан Гирвас — древний потухший вулкан в Карелии возрастом более 2–3 млрд лет!

Сохранились более 20 застывших лавовых потоков толщиной до 32 метров и следы кратера, которые считают одним из древнейших на планете и в Карелии.

Небольшой перекус, карельские калитки с чаем, дадут заряд бодрости, перед нашим веломаршрутом.

Инструктаж по технике безопасности.

Подбор велосипедов и экипировки.

42 км до местечка Марциальные воды (преодолеваем легко по асфальтовому покрытию) – первом Российском курорте, основанном в 1719 году по указу Петра 1 Вода из целебных источников до сих пор используется в лечебно- профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.

У нас есть возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 4-х подземных источников.

Интересно, какой вам понравился?

Вкусно обедаем в уютном кафе недалеко от источников.

16 км отличной дороги и прекрасного Карельского Леса, и вот мы прибыли на нашу базу.

Забираем свои вещи с машины сопровождения, паркуем велосипеды, запоминаем их номер.

Ужин на базе отдыха.