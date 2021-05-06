Встречаемся на вокзале, знакомимся с инструктором и идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.
Завтрак придется по вкусу любому путешественнику – шведский стол в одном из старейших ресторанов города – Северный, – к вашим услугам.
Трансфер Петрозаводск – Поселок Гирвас, 100 км.
На подъезде к поселку Гирвас, пересекаем сухое русло реки Суна по плотине – одному из гидротехнических сооружений Пальеозерской гидроэлектростанции.
Когда уровень воды в водохранилище поднимается до критического, происходит сброс воды.
Обычно это происходит в начале мая – волнительное, завораживающе зрелище.
Мощь искусственного водопада Гирвас восхищает.
Вулкан Гирвас — древний потухший вулкан в Карелии возрастом более 2–3 млрд лет!
Сохранились более 20 застывших лавовых потоков толщиной до 32 метров и следы кратера, которые считают одним из древнейших на планете и в Карелии.
Небольшой перекус, карельские калитки с чаем, дадут заряд бодрости, перед нашим веломаршрутом.
Инструктаж по технике безопасности.
Подбор велосипедов и экипировки.
42 км до местечка Марциальные воды (преодолеваем легко по асфальтовому покрытию) – первом Российском курорте, основанном в 1719 году по указу Петра 1 Вода из целебных источников до сих пор используется в лечебно- профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.
У нас есть возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 4-х подземных источников.
Интересно, какой вам понравился?
Вкусно обедаем в уютном кафе недалеко от источников.
16 км отличной дороги и прекрасного Карельского Леса, и вот мы прибыли на нашу базу.
Забираем свои вещи с машины сопровождения, паркуем велосипеды, запоминаем их номер.
Ужин на базе отдыха.
Завтрак на базе отдыха.
Сегодня у нас Петровские штольни.
Выезжаем на веломаршрут, едем приблизительно 12 км, дорога проходит через д.Кончезеро, и далее по лесному массиву.
Путь будет очень красив и необычен, лесные тропинки не просты, как кажется.
Доезжаем до конца проселочной тропинки, паркуем велосипеды и отправляемся в пешую прогулку до штолен.
Вход в штольню расположен с юго-восточной стороны заросшей вековым лесом горы, примерно в 300 м от конца Мартнаволоцкой губы Пертозера.
Штольня довольно просторная, длина её около 50 м, справа — ответвление.
Штольня является памятником истории, дающим представление о способах и условиях добычи медной руды в первой половине XVIII века.
По пути нас ждем полевой обед.
Подкрепившись, вдоволь надышавшись свежайшим и чистым воздухом, отправляемся в обратный путь.
По дороге на базу посетим Церковь Троицы Живоначальной, Кончезерский водопад на протоке между Пертозером и Кончезером;
Кончезерский чугуноплавильный завод.
Возвращение на базу отдыха.
Ужин и жаркая банька на базе отдыха.
Завтрак в кафе на базе отдыха.
Освобождение номеров.
Вещи отправляем с машиной сопровождения.
Группа движется налегке.
Сегодня наш веломаршрут примерно 30 км.
По дороге остановимся, чтобы взобраться на легендарную гору Сампо.
С ее вершины открывается прекрасный вид на острова озера Кончезеро.
Эта возвышенность была так названа после съемок в 1959 году одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала.
Сампо – это чудесная мельница, которая обладает магической силой и является источником счастья, благополучия и изобилия.
И наша последняя остановка в эксклюзивном месте – в Долине зайцев.
Этот удивительный арт-объект находится недалеко от Петрозаводска – возвышающаяся скала, по которой «бегают» зайцы.
При желании можно даже стать хозяином одного из ушастых.
Место, которое приведет в восторг и детей, и взрослых.
В п. Шуя, сдаем велосипеды и экипировку.
Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск, 22 км.
Прибытие в Петрозаводск, на поздний обед в современный отель в центре Петрозаводска “Piter inn”.
Свободное время для прогулки по Петрозаводску.
Отправление вечерними поездами.
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
1. Рюкзак или дорожная сумка.
2. Одежда:
3. Удобная обувь БЕЗ каблуков, 3 пары:
4. Личные вещи:
5. Документы: паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
6. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
7. Можно взять фотоаппарат.
Помните, что у вас всегда должен оставаться 1 комплект сухой одежды. Обязательно посмотрите прогноз погоды перед поездкой. Более практична синтетическая, быстросохнущая одежда. Дождевик должен быть плотным и надежным.
Одежда, в которой вы будете передвигаться в течение дня, должна закрывать локти и колени, а также быть достаточно плотной, чтобы ее не могли прокусить комары/мошки.
Велосипед «FELT Q 250», «Alpinebike», «SLY» – горный велосипед, технические характеристики которого делают возможным использование в условиях пересеченной местности. Тормоза V-brake дисковые механические. Велорюкзак, яркий жилет, шлем – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС». Остальные операторы могут «ловить» местами. Просьба предупредить родных. В кафе на базе отдыха «Алёкка» есть Wi-Fi.
При движении группы по маршруту каждый участник одет в яркую веложилетку и велошлем.
Необходимо соблюдать ПДД и следовать инструкции по ТБ.
Инструктор имеет право корректировать маршрут движения в зависимости от физической подготовки группы и погодных условий.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Тур рассчитан на обычных городских людей, умеющих управлять велосипедом и готовых к походным условиям.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов.
Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Велотуристу часто приходится ездить по дорогам, в том числе и с интенсивным движением. Поэтому, необходимо знать и уметь применять на практике Правила дорожного движения (ПДД).
Общие правила:
Езда в дождливую (влажную) погоду:
Специальные знаки при движении на велосипеде:
Не стоит дожидаться, пока вы проедете или увидите яму, надо подавать знак немедленно за следующим перед вами велотуристом. Ведущий (или одиночный велосипедист) должен подавать знаки заблаговременно.
Запрещается:
Самая маленькая рама велосипеда, которая у нас есть – это рама 15, что соответствует росту примерно 160 см.
Если рост Вашего ребенка менее 155 см, он не сможет принять участие в туре на нашем велосипеде.