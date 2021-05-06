Майский велотур

Передвижение на современных горных велосипедах по предлагаемому маршруту позволит Вам активно отдохнуть

5
3 отзыва
Передвижение на современных горных велосипедах по предлагаемому маршруту позволит Вам активно отдохнуть и познакомиться с шедеврами карельского зодчества и архитектурой карельских деревень и часовен.

Велопутешествие гармонично сочетает активный и созерцательный отдых, будет посильно новичку и интересно любителю! При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Майский велотур
Майский велотур
Майский велотур
Майский велотур
Майский велотур
Майский велотур
Майский велотур
Майский велотур
Майский велотур
Майский велотур
Майский велотур
Майский велотур
Майский велотур
Ближайшие даты:
07
мая

Программа тура по дням

1 день
Знакомство. Вулкан Гирвас. Веломаршрут до местечка Марциальные воды

Встречаемся на вокзале, знакомимся с инструктором и идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. 

Завтрак придется по вкусу любому путешественнику – шведский стол в одном из старейших ресторанов города – Северный, – к вашим услугам. 

Трансфер Петрозаводск – Поселок Гирвас, 100 км. 

На подъезде к поселку Гирвас, пересекаем сухое русло реки Суна по плотине – одному из гидротехнических сооружений Пальеозерской гидроэлектростанции. 

Когда уровень воды в водохранилище поднимается до критического, происходит сброс воды. 

Обычно это происходит в начале мая – волнительное, завораживающе зрелище. 

Мощь искусственного водопада Гирвас восхищает. 

Вулкан Гирвас — древний потухший вулкан в Карелии возрастом более 2–3 млрд лет! 

Сохранились более 20 застывших лавовых потоков толщиной до 32 метров и следы кратера, которые считают одним из древнейших на планете и в Карелии. 

Небольшой перекус, карельские калитки с чаем, дадут заряд бодрости, перед нашим веломаршрутом.

Инструктаж по технике безопасности. 

Подбор велосипедов и экипировки. 

42 км до местечка Марциальные воды (преодолеваем легко по асфальтовому покрытию) – первом Российском курорте, основанном в 1719 году по указу Петра 1 Вода из целебных источников до сих пор используется в лечебно- профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов. 

У нас есть возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 4-х подземных источников. 

Интересно, какой вам понравился? 

Вкусно обедаем в уютном кафе недалеко от источников. 

16 км отличной дороги и прекрасного Карельского Леса, и вот мы прибыли на нашу базу. 

Забираем свои вещи с машины сопровождения, паркуем велосипеды, запоминаем их номер. 

Ужин на базе отдыха.

2 день
Петровские штольни. Веломаршрут и пешая прогулка

Завтрак на базе отдыха.

Сегодня у нас Петровские штольни. 

Выезжаем на веломаршрут, едем приблизительно 12 км, дорога проходит через д.Кончезеро, и далее по лесному массиву. 

Путь будет очень красив и необычен, лесные тропинки не просты, как кажется.

Доезжаем до конца проселочной тропинки, паркуем велосипеды и отправляемся в пешую прогулку до штолен. 

Вход в штольню расположен с юго-восточной стороны заросшей вековым лесом горы, примерно в 300 м от конца Мартнаволоцкой губы Пертозера. 

Штольня довольно просторная, длина её около 50 м, справа — ответвление. 

Штольня является памятником истории, дающим представление о способах и условиях добычи медной руды в первой половине XVIII века. 

По пути нас ждем полевой обед. 

Подкрепившись, вдоволь надышавшись свежайшим и чистым воздухом, отправляемся в обратный путь. 

По дороге на базу посетим Церковь Троицы Живоначальной, Кончезерский водопад на протоке между Пертозером и Кончезером; 

Кончезерский чугуноплавильный завод.

Возвращение на базу отдыха. 

Ужин и жаркая банька на базе отдыха.

3 день
Легендарная гора Сампо. Долина Зайцев. Свободное время в Петрозаводске и отъезд

Завтрак в кафе на базе отдыха. 

Освобождение номеров. 

Вещи отправляем с машиной сопровождения. 

Группа движется налегке.

Сегодня наш веломаршрут примерно 30 км.

По дороге остановимся, чтобы взобраться на легендарную гору Сампо. 

С ее вершины открывается прекрасный вид на острова озера Кончезеро. 

Эта возвышенность была так названа после съемок в 1959 году одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала.

Сампо – это чудесная мельница, которая обладает магической силой и является источником счастья, благополучия и изобилия. 

И наша последняя остановка в эксклюзивном месте – в Долине зайцев. 

Этот удивительный арт-объект находится недалеко от Петрозаводска – возвышающаяся скала, по которой «бегают» зайцы.

При желании можно даже стать хозяином одного из ушастых. 

Место, которое приведет в восторг и детей, и взрослых. 

В п. Шуя, сдаем велосипеды и экипировку.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск, 22 км. 

Прибытие в Петрозаводск, на поздний обед в современный отель в центре Петрозаводска “Piter inn”. 

Свободное время для прогулки по Петрозаводску.

Отправление вечерними поездами.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, 1 перекус, 2 ужина)
  • Работа инструктора
  • Посещение древних вулканов в п. Гирвас
  • Посещение и дегустация воды в “Марциальных водах”
  • Посещение памятников природы
  • Прокат снаряжения для велопохода: велосипеда, шлема, яркой жилетки
  • Размещение на базе отдыха «Зайкина дача»
  • Машина сопровождения
  • Посещение бани
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 р. /чел. /сутки)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак или дорожная сумка.

2. Одежда:

  • плотные штаны – 2 пары (не джинсы);
  • тонкая флисовая кофта или футболка (в зависимости от прогноза погоды);
  • легкая ветровка (одежда должна "дышать");
  • велосипедные перчатки (рекомендуем, но не обязательно);
  • велошорты (рекомендуем, но не обязательно);
  • дождевик или мембранная куртка (на случай непогоды);
  • 2 – 3 пары обычных носков;
  • головной убор (кепка или бандана). Помните, что во время ходового дня у вас на голове ещё будет каска.

3. Удобная обувь БЕЗ каблуков, 3 пары:

  • одна для активного дня на велосипедах (обувь должна полностью закрывать ступню, сандалии – запрещены),;
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
  • третья –"городская".

4. Личные вещи:

  • репелленты (комары, мошка);
  • велосипедные очки (не обязательно, но это хорошая защита от ветра и насекомых);
  • налобный фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу) и индивидуальную аптечку;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;
  • личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).

5. Документы: паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию).

6. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

7. Можно взять фотоаппарат.

Помните, что у вас всегда должен оставаться 1 комплект сухой одежды. Обязательно посмотрите прогноз погоды перед поездкой. Более практична синтетическая, быстросохнущая одежда. Дождевик должен быть плотным и надежным.

Одежда, в которой вы будете передвигаться в течение дня, должна закрывать локти и колени, а также быть достаточно плотной, чтобы ее не могли прокусить комары/мошки.

Какое предоставляется снаряжение для велопохода?

Велосипед «FELT Q 250», «Alpinebike», «SLY» – горный велосипед, технические характеристики которого делают возможным использование в условиях пересеченной местности. Тормоза V-brake дисковые механические. Велорюкзак, яркий жилет, шлем – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС». Остальные операторы могут «ловить» местами. Просьба предупредить родных. В кафе на базе отдыха «Алёкка» есть Wi-Fi.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

При движении группы по маршруту каждый участник одет в яркую веложилетку и велошлем.

Необходимо соблюдать ПДД и следовать инструкции по ТБ.

Инструктор имеет право корректировать маршрут движения в зависимости от физической подготовки группы и погодных условий.

Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

Каковы требования к физической подготовке участников?

Тур рассчитан на обычных городских людей, умеющих управлять велосипедом и готовых к походным условиям.

Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов.

Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.

Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.

Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.

Необходимо осматривать одежду каждые два часа.

Каковы правила поведения на веломаршруте?

Велотуристу часто приходится ездить по дорогам, в том числе и с интенсивным движением. Поэтому, необходимо знать и уметь применять на практике Правила дорожного движения (ПДД).

Общие правила:

  • при движении на велосипеде турист должен находиться в ярком жилете и шлеме;
  • велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд как возможно правее. Допускается движение по обочинам, если это не создает помех пешеходам;
  • иногда, в случае поломки или травмы, приходится идти по дорогам с велосипедом пешком. Лица, ведущие велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств;
  • колонны велосипедистов, при движении по проезжей части, должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов;
  • для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 – 100 метров;
  • темп и порядок движения определяет инструктор;
  • всегда соблюдайте необходимую для остановки дистанцию до подвижного или неподвижного объекта;
  • соотносите необходимый тормозной путь и усилия торможения с состоянием дороги.

Езда в дождливую (влажную) погоду:

  • в дождливую (влажную) погоду тормоза работают с меньшей эффективностью, чем в сухую, поэтому нужно принять во внимание увеличение тормозного пути;
  • в условиях мокрой погоды снижается видимость и сцепление с дорогой;
  • при поворотах на скользких поверхностях нужно снижать скорость;
  • берегите подшипники от попадания в них влаги.

Специальные знаки при движении на велосипеде:

  • поворот или перестроение направо: вытянутая правая рука либо вытянутая и согнутая в локте левая;
  • поворот или перестроение налево: вытянутая левая рука либо вытянутая и согнутая в локте правая;
  • остановка: поднятая вверх рука (любая);
  • ямы справа: опущенная вниз правая рука;
  • ямы слева: опущенная вниз левая рука;
  • знаки первым подает ведущий, члены группы их немедленно повторяют.

Не стоит дожидаться, пока вы проедете или увидите яму, надо подавать знак немедленно за следующим перед вами велотуристом. Ведущий (или одиночный велосипедист) должен подавать знаки заблаговременно.

Запрещается:

  • обгонять инструктора (исключение, если инструктор определил Вас ведущим колонну);
  • ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
  • буксировка велосипедов;
  • движение по встречной полосе;
  • управление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием наркотических и психотропных веществ;
  • пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без рук.
С какого возраста дети могут участвовать в велотуре?

Самая маленькая рама велосипеда, которая у нас есть – это рама 15, что соответствует росту примерно 160 см.

Если рост Вашего ребенка менее 155 см, он не сможет принять участие в туре на нашем велосипеде.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
6 мая 2021
Велотур 1-3 мая.
32 км в первый день, почти 50км во второй и 20 в третий, по дорогам Карелии, для неподготовленного человека- это здорово)))
Ноги болели ещё 2 дня, но зато положительных эмоций на год вперёд.
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер

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