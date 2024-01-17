Международный женский день в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии по Карелии, наполненном культурными открытиями и природными красотами.

Посещение острова Кижи, арт-объекта «Долина зайцев», природного заповедника Кивач и национальной деревни Киндасово обещают незабываемые впечатления. Это отличная возможность отметить Международный женский день в атмосфере уюта и праздника!
Международный женский день в Карелии
Международный женский день в Карелии
Международный женский день в Карелии
Ближайшие даты:
8
мар

Что вас ожидает:

Аромат карельской кухни
Аромат карельской кухни
Отведаете блюда национальной кухни и попробуете местный ароматный чай на травах
Заповедник «Кивач»
Заповедник «Кивач»
Посетите заповедник «Кивач» с его знаменитым водопадом и карельской березкой
Историческое погружение
Историческое погружение
Познакомитесь с улицами, наполненными наследием Петра Великого
Уникальный остров Кижи
Уникальный остров Кижи
Прогуляетесь по заонежской деревне среди древнейших церквей России и устроите чаепитие в натопленной уютной избе
Атмосферная деревенька Киндасово
Атмосферная деревенька Киндасово
Поучаствуете в интерактивной программе в национальной карельской деревне и прочувствуете местный колорит

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по острову

Прибытие в г. Петрозаводск.

07:50 Встреча группы на выходе из центрального здания ж/д вокзала, по прибытию поезда № 018 (для групп из Спб поезд № 012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда № 018).

Завтрак в ресторане.

Трансфер на набережную Онежского озера.

Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Прибытие на остров, встреча с гидом.

После прибытия на остров вы увидите Кижский архитектурный ансамбль, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, прогуляетесь по заонежской деревне, взгляните на одну из самых древних деревянных церквей России и познакомятся с повседневной жизнью заонежан 19 века.

Затем вы окажетесь в центральной части острова, откуда открывается живописный вид на окрестности.

А после прогулки на свежем воздухе вас ждет натопленная уютная изба. Гостеприимная хозяйка предложит ароматный чай в атмосфере деревенского тепла и волшебных рождественских историй.

В программе: путевая экскурсия Петрозаводск — о. Кижи — Петрозаводск, обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие.

Продолжительность программы на острове — 3 часа.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в отель.

Размещение в гостинице.

Встреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по островуВстреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по островуВстреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по островуВстреча. Трансфер на остров Кижи. Обзорная экскурсия по острову
2 день

Марциальные Воды, питомник хаски, заповедник Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Отъезд на загородную экскурсию.

Остановка у арт-объекта «Долина зайцев».

Долина зайцев – это место, которое открыто как взрослым, так и детям. А что может впечатлить больше, чем скала с тысячью зайцев?

Художник Сергей Гапанович поставил целью вырезать 1000 зайцев на скале, сейчас уже ему удалось воплотить порядка 600 зайцев.

Каждый сам найдет для себя причину, почему в долине обитают именно зайцы, а возможно и захочет стать хозяином нового ушастого зверька на теле скалы.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4 источников, осмотром церкви Апостола Петра.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.

Осмотр дендрария карельской березы.

Обед в кафе (шашлык, карельская уха, чай и карельская выпечка).

За дополнительную плату мы предлагаем посетить питомник собак породы хаски для участия в программе «Дыхание Севера»: взрослые и дети от 13 лет — 3900 руб., дети от 7 до 12 лет — 1950 руб., дети от 0 до 6 лет — бесплатно.

Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождении родителя/опекуна.

Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте.

В программе:

Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера».

Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.

После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2,5 км.) под руководством опытного инструктора.

Сдача снаряжения, переодевание.

Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.

Чаепитие у костра с печеньем

Возвращение в Петрозаводск.

Марциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник КивачМарциальные Воды, питомник хаски, заповедник Кивач
3 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня Киндасово

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску (архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры).

Обед в ресторане.

Отправка на экскурсионную – интерактивную программу в национальную карельскую деревню Киндасово.

В деревне Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.

Приехав туда, вы попадете в сказку!

Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом!

Только здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

Трансфер на ж/д вокзал Петрозаводска ориентировочно к 17:00.

Отправка домой.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня КиндасовоОбзорная экскурсия по Петрозаводску, национальная карельская деревня Киндасово

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение/Гостиница«Питер инн» 4*«Северная» 4*«Petra» 3*«Фрегат» 4*
СтандартСтандартСтандартКомфортСтандарт
Двухместное*2440024600246002520026700
Одноместное2740027200286002990031400
Доп. место2270023200237002370022900
Дети до 17 лет на основном месте2300023100231002370025200
Дети до 17 лет на доп. месте21300 (до 14 лет)21000222002220021500

В гостинице Petra для 3 человек рекомендуем брать номер «комфорт», так как он больше по размеру. В номере «стандарт» с доп. местом будет тесно.

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Северная» 4

2 ночи

Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.

Варианты размещения:

  • Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
  • Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4

«Питер инн» 4

2 ночи

Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.

«Питер инн» 4«Питер инн» 4«Питер инн» 4«Питер инн» 4«Питер инн» 4«Питер инн» 4

«Petra» 3

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

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«Фрегат» 4

2 ночи

Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.

«Фрегат» 4«Фрегат» 4«Фрегат» 4«Фрегат» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание: 3 завтрака, 2 обеда, 1 чаепитие
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Работа гида-экскурсовода
  • Входные билеты на объекты показа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Посещение питомника собак породы хаски (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые и дети от 13 лет — 3 900 руб. дети от 7 до 12 лет — 1 950 руб. дети от 0 до 6 лет — бесплатнодети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна.
  • Взрослые и дети от 13 лет — 3 900 руб.
  • Дети от 7 до 12 лет — 1 950 руб.
  • Дети от 0 до 6 лет — бесплатно
  • Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная походная одежда:

  • брюки;
  • теплый свитер;
  • теплая куртка;
  • шерстяная шапочка;
  • перчатки;
  • теплая свободная обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Могут ли быть какие-то изменения в туре?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую. При штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 20 градусов Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Э
17 янв 2024
Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему Вере, которая нас погрузила в историю Карелии, традиции карел. Везде по времени мы успевали. Очень понравилась поездка на снегоходах, поездка в Рускеало, катание на собачьих упряжках.
Отель неплохой, находится в центре города. Персонал доброжелательный.
В последний день был обед в прекрасном загородном ресторанчике. Было очень вкусно.
Из минусов - нам хотела турфирма катание на снегоходах, которое было запланировано на утро, поменять на послеобеденное время. С учётом короткого зимнего светового дня, мы бы не увидели прекрасного зимнего леса. В итоге договорились на 11 часов, но пришлось отказаться от музея. Не запланировано время на сборы, т к вернувшись в предпоследний день вечером, утром последнего дня выезжали на экскурсию в 8 утра. Значит надо было освободить номера. А вернулись с экскурсии за 5 часов до поезда. Можно было бы выезжать на экскурсию на 2 часа позже.
Из пожеланий, можно было бы в 1 или 2 день добавить либо поход в театр, либо на концерт.
Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему
М
11 янв 2024
В общем тур и его организация были на отличном уровне. Все передвижения были спланированы и организованы отлично. Ни разу не ждали где то автобус. До поездки читал много отзывов где рассказывали о каких то скрытых платежах, однако во время нашего тура подобного не было от слова совсем. Ни разу нигде не заплатил сверх того, что было обговорено заранее. До поездки менеджер была всегда на связи и мы решали все возникающие вопросы по обоюдному согласию.
Проживание на базе Урозеро: в принципе не плохо, но хотелось бы чтоб были в наличии 3-х местные номера, чтоб ребенок спал не на раскладушке, а на полноценной кровати или диване.
Питание: по питанию что на базе что в кафе или в ресторанах вопросов нет никаких. В столовой на базе были очень отзывчивые повара, готовили на уровне хорошей столовой и порции хоть и не большие, но мы всегда наедались.
Гид: гид Оксана вела тур очень не плохо, но хотелось бы чтоб аппаратура усиления голоса (микрофон) был чуть лучшего качества и погромче, ибо чтоб в пеших прогулках что в автобусе было плохо слышно то что она рассказывает.
Программа: очень насыщенная и свободного времени для безделья не было совсем. Поездка в Кижи хоть и заняла очень много времени, но оно того стоило. Был достаточно сильный мороз, но отсутствие ветра нивелировало негатив от мороза и в компании экскурсовода Евгении все прошло прекрасно (особенно посиделка в жилой избе в аутентичной обстановке с кашей из печи, калитками и чаем из угольного самовара)…
Итог: поездка стоила каждого потраченного рубля, впечатлений и положительных эмоций хватит на долго.
Рекомендую.
В общем тур и его организация были на отличном уровне. Все передвижения были спланированы и организованыВ общем тур и его организация были на отличном уровне. Все передвижения были спланированы и организованыВ общем тур и его организация были на отличном уровне. Все передвижения были спланированы и организованыВ общем тур и его организация были на отличном уровне. Все передвижения были спланированы и организованыВ общем тур и его организация были на отличном уровне. Все передвижения были спланированы и организованыВ общем тур и его организация были на отличном уровне. Все передвижения были спланированы и организованы
М
11 янв 2024
Добрый день, были на Новый год, все очень понравилось, гид Анна скучать не давала, огромное ей спасибо. В первый раз в Карелии, планируем вернуться и продолжить знакомство с этой сказкой!!!!!

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