Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

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Музеи Петрозаводска: в поисках сокровищ истории

Исследовать необычные экспозиции и раскрыть прошлое города и края с разных ракурсов

Екатерина
Екатерина – Гид из Петрозаводска
Музеи 🖼 Петрозаводска — это не только кладовая сюжетов и древних экспонатов за стеклом: вас ждут модели, которые можно опробовать, интерактивные выставки и занимательные инсталляции.

Вы сможете почувствовать себя древним карелом или работником старого завода, услышите любопытные факты из истории 📖 Петрозаводска.

А во время прогулки по деталям соберете образ города из 18, 19 и 20-х веков.
Задать вопросОбычно отвечает за 56 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 25002 250 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Музеи Петрозаводска: в поисках сокровищ истории
Музеи Петрозаводска: в поисках сокровищ истории

Что вас ожидает

Национальный музей 🖼 Республики Карелия
Это главный музей карельского края. Здесь вы узнаете, какой была эта территория ещё до появления людей. Рассмотрите древние артефакты и попытаетесь расшифровать наскальную живопись. Мы поговорим о драматической судьбе древних карелов, оценим их культурный вклад, а еще представим себя в интерьерах разных эпох.

Галерея промышленной истории
С 1703 года жизнь Петрозаводска тесно связана с заводами — мы взглянем на развитие города под «индустриальным» углом. Вы увидите, как выглядит известный петрозаводский трактор, «сыгравший» в фильме 🎥 «Девчата», постоите за корабельным штурвалом и научитесь собирать детали, как настоящие рабочие. А я расскажу, как Петровский оружейный завод помог России победить в Северной войне и в чём инновационность пушек Александровского завода.

Фондохранилище музея Кижи
Здесь представлены экспонаты, которые ранее никогда не выставлялись: предметы быта, украшения, национальные платья и городские костюмы. И, конечно, деревянный макет знаменитого Кижского ансамбля, жемчужины карельского зодчества.

Атмосфера старого города
Каждый из музеев — отдельный сюжет. Национальный музей — это бывшая резиденция губернатора, Галерея промышленной истории 📖 — отреставрированное здание Александровского завода, фондохранилище музея Кижи — ремесленные мастерские. Мы обсудим, какую роль они играли в архитектурном облике Петрозаводска 18-19 веков, а во время прогулки удивимся градостроительным решениям архитекторов, восстановивших город 🏙️ в 1950-е годы.

Организационные детали

К сожалению, из-за пандемии эта экскурсия ⛳ не проводится с 28 декабря по 3 января включительно.

  • Входные билеты 🎫 и экскурсионное обслуживание включены в стоимость, дополнительных расходов не предвидится
  • Чтобы получить максимум удовольствия от прогулки, пожалуйста, не забывайте одеваться удобно и по погоде 😃
Музеи Петрозаводска: в поисках сокровищ истории
Музеи Петрозаводска: в поисках сокровищ истории
Музеи Петрозаводска: в поисках сокровищ истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я с детства живу в Петрозаводске. С радостью покажу вам местные парки, озера, леса, музеи и галереи и помогу почувствовать себя в Карелии как дома. Я верю, что отдых здесь — это весело, красиво, интересно и уютно. Надеюсь, у меня получится вас в этом убедить.
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Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

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