Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Национальный музей 🖼 Республики Карелия

Это главный музей карельского края. Здесь вы узнаете, какой была эта территория ещё до появления людей. Рассмотрите древние артефакты и попытаетесь расшифровать наскальную живопись. Мы поговорим о драматической судьбе древних карелов, оценим их культурный вклад, а еще представим себя в интерьерах разных эпох.

Галерея промышленной истории

С 1703 года жизнь Петрозаводска тесно связана с заводами — мы взглянем на развитие города под «индустриальным» углом. Вы увидите, как выглядит известный петрозаводский трактор, «сыгравший» в фильме 🎥 «Девчата», постоите за корабельным штурвалом и научитесь собирать детали, как настоящие рабочие. А я расскажу, как Петровский оружейный завод помог России победить в Северной войне и в чём инновационность пушек Александровского завода.

Фондохранилище музея Кижи

Здесь представлены экспонаты, которые ранее никогда не выставлялись: предметы быта, украшения, национальные платья и городские костюмы. И, конечно, деревянный макет знаменитого Кижского ансамбля, жемчужины карельского зодчества.

Атмосфера старого города

Каждый из музеев — отдельный сюжет. Национальный музей — это бывшая резиденция губернатора, Галерея промышленной истории 📖 — отреставрированное здание Александровского завода, фондохранилище музея Кижи — ремесленные мастерские. Мы обсудим, какую роль они играли в архитектурном облике Петрозаводска 18-19 веков, а во время прогулки удивимся градостроительным решениям архитекторов, восстановивших город 🏙️ в 1950-е годы.

Организационные детали

К сожалению, из-за пандемии эта экскурсия ⛳ не проводится с 28 декабря по 3 января включительно.