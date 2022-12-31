Наше изобретение — это полноприводные электрические вездеходы, которые напоминают электромотоциклы или электровелосипеды, только управляются стоя, что удобнее. Байки всесезонные, можно ездить и летом, и зимой. Инструктор объяснит, как «приручить» электробайк, выдадет дождевики в ненастную погоду и будет сопровождать вас на всем маршруте.
В Петрозаводске есть лесная местность под названием Курган, с проложенными тропинками и асфальтовыми дорожками. Здесь и проходит наш маршрут: любители быстрой езды покатаются по горкам на скорости до 50 км/ч, а поклонники спокойного отдыха насладятся карельской природой, передвигаясь неспеша.