Мы сами разработали наши электробайки и запатентовали их, такого вы не найдете больше нигде в мире. Инструктор научит вас кататься на байках, и вместе вы отправитесь колесить по подготовленной трассе среди сосен и елей Петрозаводска. Будут и живописные тропинки, и горки, и ровные участки, где можно развить максимальную скорость!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прокатиться на уникальном транспорте

Наше изобретение — это полноприводные электрические вездеходы, которые напоминают электромотоциклы или электровелосипеды, только управляются стоя, что удобнее. Байки всесезонные, можно ездить и летом, и зимой. Инструктор объяснит, как «приручить» электробайк, выдадет дождевики в ненастную погоду и будет сопровождать вас на всем маршруте.

Хвойные красоты

В Петрозаводске есть лесная местность под названием Курган, с проложенными тропинками и асфальтовыми дорожками. Здесь и проходит наш маршрут: любители быстрой езды покатаются по горкам на скорости до 50 км/ч, а поклонники спокойного отдыха насладятся карельской природой, передвигаясь неспеша.

Организационные детали