На электробайках по Петрозаводску и карельскому лесу

Покорить оригинальный транспорт и испытать чувство восторга - круглый год

Мы сами разработали наши электробайки и запатентовали их, такого вы не найдете больше нигде в мире.

Инструктор научит вас кататься на байках, и вместе вы отправитесь колесить по подготовленной трассе среди сосен и елей Петрозаводска. Будут и живописные тропинки, и горки, и ровные участки, где можно развить максимальную скорость!
На электробайках по Петрозаводску и карельскому лесу
На электробайках по Петрозаводску и карельскому лесу
На электробайках по Петрозаводску и карельскому лесу
На электробайках по Петрозаводску и карельскому лесу
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прокатиться на уникальном транспорте

Наше изобретение — это полноприводные электрические вездеходы, которые напоминают электромотоциклы или электровелосипеды, только управляются стоя, что удобнее. Байки всесезонные, можно ездить и летом, и зимой. Инструктор объяснит, как «приручить» электробайк, выдадет дождевики в ненастную погоду и будет сопровождать вас на всем маршруте.

Хвойные красоты

В Петрозаводске есть лесная местность под названием Курган, с проложенными тропинками и асфальтовыми дорожками. Здесь и проходит наш маршрут: любители быстрой езды покатаются по горкам на скорости до 50 км/ч, а поклонники спокойного отдыха насладятся карельской природой, передвигаясь неспеша.

Организационные детали

  • Это развлечение не предполагает экскурсии, с вами будет только инструктор из нашей команды
  • Вся экипировка включена в стоимость: шлем, защитные очки, светоотражающий жилет
  • Длительность около 1,5 часов: инструктаж, 1 час прогулки + 10 минут доехать и 10 минут вернуться
  • Обратите внимание: если вы с трудом передвигаетесь на электросамокате, то на электробайке будет сложнее, лучше не стоит. Обычно получается у всех, но бывают исключения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ТЦ Гоголевский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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