На остров Кижи через Заонежье

Заонежье - земля «за Онегом», овеянная тайнами и легендами

4
1 отзыв
Заонежье — земля «за Онегом», овеянная тайнами и легендами, бережно хранимыми потомками. В этом путешествии нас ждет погружение в культуру Карелии и ее быт.

Вы попробуете блюда традиционной кухни и узнаете об истории Заонежской вышивки, побываете в колоритном «Ириньином дворе» и на удивительном острове Кижи.

Это уникальная возможность проникнуться величием сурового северного края, увидев его наследие изнутри, став его частью.
На остров Кижи через Заонежье
На остров Кижи через Заонежье
На остров Кижи через Заонежье
На остров Кижи через Заонежье
Ближайшие даты:
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
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Что вас ожидает 🤩

  • Онежское озеро
  • Заонежское село Шуньга
  • Памятник природы - Шуньгский разрез
  • Музей-заповедник "Кижи"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждет:

  • Путешествие из Петрозаводска по Заонежскому полуострову. Заонежье - земля «за Онегом», овеянная тайнами и легендами, бережно хранимыми потомками новгородцев. В д. Шуньга Вас ждет интерактивная праздничная программа "Встреча с Купцом". В праздничные новогодние деньки как же чайку не пофурындать? Заходите в дом культуры и с купцом полявзаете о ярмаНках и о Заонежской вышивке.
  • Переезд на остров-музей Кижи по заснеженному Онежскому озеру на Судне на воздушной подушке. Экскурсия по острову-музею Кижи, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
  • Переезд в Петрозаводск.

Важно знать:

  • Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.
  • Продолжительность поездки 15 часов.

По расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по территории Заонежского п-ва (4,5 часов в одну сторону) на о. Кижи туда-обратно, включая переправу по водной части Онежского озера
  • Экскурсия по о. Кижи
  • Интерактивная программа в Шуньге
  • Входной билет в музей-заповедник Кижи
  • Чаепитие
Что не входит
  • Личные расходы - покупка уникального сувенирного набора из деревни Шуньга. 1300 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Гагарина, д. 1
Завершение: пл. Гагарина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Место отправления по согласованию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
М
9 янв 2022
Интересная программа, но мало времени на остановках. Всего 20 минут на чаепитие с рассказом о заонежской вышивке, ужин также был очень быстрым и стоит отменить, что не очень-то и сытным, так что стоит иметь что-то поесть с собой. Все остальное время заняла дорога от места к месту.

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