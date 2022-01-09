Интересная программа, но мало времени на остановках. Всего 20 минут на чаепитие с рассказом о заонежской вышивке, ужин также был очень быстрым и стоит отменить, что не очень-то и сытным, так что стоит иметь что-то поесть с собой. Все остальное время заняла дорога от места к месту.