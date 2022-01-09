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Описание
Вас ждет:
Путешествие из Петрозаводска по Заонежскому полуострову. Заонежье - земля «за Онегом», овеянная тайнами и легендами, бережно хранимыми потомками новгородцев. В д. Шуньга Вас ждет интерактивная праздничная программа "Встреча с Купцом". В праздничные новогодние деньки как же чайку не пофурындать? Заходите в дом культуры и с купцом полявзаете о ярмаНках и о Заонежской вышивке.
Переезд на остров-музей Кижи по заснеженному Онежскому озеру на Судне на воздушной подушке. Экскурсия по острову-музею Кижи, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Переезд в Петрозаводск.
Важно знать:
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.
Продолжительность поездки 15 часов.
По расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер по территории Заонежского п-ва (4,5 часов в одну сторону) на о. Кижи туда-обратно, включая переправу по водной части Онежского озера
Экскурсия по о. Кижи
Интерактивная программа в Шуньге
Входной билет в музей-заповедник Кижи
Чаепитие
Что не входит
Личные расходы - покупка уникального сувенирного набора из деревни Шуньга. 1300 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Гагарина, д. 1
Завершение: пл. Гагарина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
Место отправления по согласованию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита Бабурина
9 янв 2022
Интересная программа, но мало времени на остановках. Всего 20 минут на чаепитие с рассказом о заонежской вышивке, ужин также был очень быстрым и стоит отменить, что не очень-то и сытным, так что стоит иметь что-то поесть с собой. Все остальное время заняла дорога от места к месту.
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