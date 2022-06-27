Неделя на Шуе. Сплав на рафтах

Водный тур по одной из самых популярных и крупных рек южной Карелии

4.4
3 отзыва
Водный тур по одной из самых популярных и крупных рек южной Карелии.

Сплав по реке Шуя на рафтах оставит в памяти самые яркие впечатления от проведённого отдыха в Карелии летом.
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день

Начало сплава по реке Шуя

07:50 Сбор группы под часами на основном здании вокзала со стороны перрона после прибытия поезда № 18 (Москва - Петрозаводск).

Трансфер к месту начала маршрута (плотина Игнольская ГЭС), 110 км*.
Подготовка снаряжения к выходу на реку. Обед в полевых условиях.
Инструктаж, экипировка. Тренировочные занятия на воде.

Сплав на рафтах по р. Шуя: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к. с.) – пор. Валойне (1-2 к. с.) – пор. Сарикоски (1-2 к. с.) – пор. Кумио (2-3 к. с.), 15 км.
Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы пор. Кеняйкоски и пор. Кумио.

Пороги и перекаты чередуются с плесами (спокойными участками реки).
Постановка полевого лагеря. Ужин и ночлег в полевых условиях.

2 день

Продолжение сплава: пор. Кумио - д. Соддер - оз. Шотозеро

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Кумио – д. Соддер – оз. Шотозеро (озеро с песчаными берегами), 32 км.

Озеро проходится под мотором. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

3 день

Дневка на оз. Шотозеро

Дневка на оз. Шотозеро.

Завтрак, отдых, рыбалка, обед, туристская баня.

Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.

"Банные процедуры" сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

4 день

Продолжение сплава

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Шуя: оз. Шотозеро – пор. Мостовой (1-2 к. с.) – оз. Вагатозеро – д. Киндасово (деревня знаменита массовыми праздниками юмора) – пор. Киндасовский (2 к. с.) – пор. Хабаковский (1-2 к. с.) – р. Святрека, 35 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

5 день

Порог Большой Толли. Шунгитовая комната. Отъезд

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Шуя: Святрека – пор. Кутижменский (1-2 к. с.) – пор. Юманишки (в народе называют – «Кривой», 2-3 к. с.) – пор. Большой Толли (3-4 к. с.), 22 км.

Порог Большой Толли – один из известных и самых посещаемых порогов Карелии. На нем ежегодно проводятся соревнования среди каякеров России и ближнего Зарубежья.
Катание на пороге Большой Толли. Сдача снаряжения.

Обед в полевых условиях. Трансфер в г. Петрозаводск, 35 км.

Прибытие в Петрозаводск, посещение шунгитовой комнаты.
Шунгит уникальный минерал, месторождение которого есть только в Карелии. Изучение шунгита продолжается по настоящий момент. В музее Вам расскажут про особенности камня, угостят карельским травяным чаем и пригласят на производство изделий из шунгита. Все желающие смогут приобрести памятные сувениры.

17:30 прибытие на ж. д. вокзал Петрозаводска, отправление вечерними поездами.

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:

Даты заездаСтоимость
23.05, 30.05, 06.06, 15.08, 22.08, 29.0812 800
13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.0814 500

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

В стоимость включен прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков.

Спальный мешок необходимо взять свой или в аренду (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе
  • Работа инструкторов
  • Посещение шунгитовой комнаты в Петрозаводске
  • Прокат снаряжения для сплава: рафтов и байдарки, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
  • Личное снаряжение (неопреновый костюм, боты)
  • Туристическая страховка
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты. которые вы принимаете постоянно).
Каковые требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

В наших турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.

Какая нас ожидает погода на маршруте?

В мае – самый высокий уровень воды в реке, а это значит: мощные пороги, максимум впечатлений и адреналина, но очень холодно, реки только открылись, по берегам лежит снег, грустные пейзажи. Температура воздуха +4-10. Температура воды +3-6.

В июне продолжает сохраняться высокий и средний уровень воды, отличное время для тех, кто стремится получить удовольствие от прохождения порогов. Температура воздуха +15-20. Температура воды +15-17. Белые ночи.

В июле вода уже значительно падает, зато температура воздуха +22-27. Температура воды +21-24. Белые ночи. Комаров из-за жары мало.

В августе низкий уровень воды в реках, на порогах много камней. В августе много грибов и ягод, комаров практически нет. Температура воздуха днём +10-15. Тёмные, холодные ночи 0+5. Температура воды +15. Частые осадки.

Какая вода в реке Шуя?

Вода в реке темная, если зачерпнуть чашкой, похожа на слабо заваренный чай.

На самом деле вода чистая, а коричневый цвет придают торфяные болота, окружающие реку.

На этой воде мы будем готовить весь наш поход.

Возможна ли рыбалка на реке Шуя?

Рыбы в реке не слишком много, в основном щука и окунь.

Ловится на поплавочную удочку и спиннинг.

Встретятся ли насекомые и змеи на маршруте?

Клещи и ядовитые змеи на маршруте могут встретиться.

Клещи активны в мае и начале июня, позже – очень редкий случай, поэтому рекомендуем вам сделать прививку от клещевого энцефалита и оформить страховой полис "Антиклещ".

На реке Шуя редко, но встречаются гадюки, которые ядовиты, но яд не смертелен.

Обязательно смотреть под ноги при осмотре порогов и прогулке по лесуя.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал есть на протяжении всего маршрута. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

Наша основная задача – это безопасный отдых. Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.

Перед выходом на активную часть маршрута, проводиться инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать осторожность и личную безопасность на сплаве в Карелии. Выполнять правила, изложенные в инструкции по ТБ, выполнять указания и команды инструктора.

В случае грубых нарушений правил поведения и правил безопасности турист может быть снят с любой точки маршрута, без возмещения компенсации.

В зависимости от уровня воды сложность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, при прохождении опасных порогов – в касках.

На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях. Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.

Если на маршруте с вами что-то случиться, первую медицинскую помощь вам окажет инструктор, при необходимости снятия с маршрута, мы позаботимся о скорейшей вашей эвакуации в медицинское учреждение. На каждом маршруте есть возможность сойти из-за чрезвычайной ситуации.

Как организовано питание на маршруте?

Пища готовиться на костре. Вода берется из озёр, ручьев, рек и родников. Туристы участвуют в приготовлении пищи под чутким руководством инструктора.

В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, картофель, сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, минеральная вода.

Спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Любители обычно беспокоятся об этом заранее.

Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом (чай, бутерброды, сладости). В перекус входят: хлеб, батон, колбаса, сыр, паштет, конфеты, арахис.

Если вы вегетарианец или у вас аллергия на какие-либо продукты, сообщить нам заранее об этом для внесения поправок и дополнений в рацион, исходя из ваших пожеланий.

Каковы рекомендации по выбору спецодежды для сплава?

Неопреновый гидрокостюм (3 мм толщиной) – необходим для майского сплава или сплава при холодной воде +10-15 градусов.

Неопреновый полукомбинезон (2,5 мм толщиной) – идеальный вариант для сплава весной, летом и осенью.

Куртка для водного туризма – способна защитить от ветра и дождя в самую суровую погоду.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли в туре скидки для детей?

Скидка для детей до 12 лет –20%.

Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
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2
1
Д
27 июня 2022
Приключение прошло хорошо, единственный момент который расстроил меня это то, что на маршруте были дети 5 и 6 лет. Как по мне, дети на таких маршрутах это опасность и мы постоянно на них отвлекались. То есть один день мы вообще не гребли и прошли на моторе. Так как гребцы из них ни какие 🙆‍♀️ капризы, сопли, слёзы, их ссоры с родителям не дали мне полноценного расслабления. В будущем я бы хотела что бы это обговаривалось. Если бы я знала заранее, поменяла бы маршрут.
в
15 июня 2022
По работе менеджеров вопросов нет - все напоминания, предоставленный рекомендованный список вещей, встреча в Петрозаводске и т. п., все своевременно и хорошо организовано.

Есть общая проблема, которую надо решать как то совместно нескольким конкурирующим фирмам - это конкуренция за стоянки в процессе сплава, которая принимает не очень приличные формы. Из-за того что не хватает стоянок на все одновременно сплавляющиеся по одному и тому же участку реки группы, инструкторы начинают торопиться, им приходится "комкать" тайминг сплава "на ходу". Либо нужны дополнительные стоянки, либо какие то соглашения о максимальной "загрузке" разными группами отрезка маршрута.

В месте окончания сплава не было душа и раздевалок, что некоторым участникам нашей группы показалось неправильным. Думаю, это недостаток информирования со стороны организаторов.

Так же наверное надо предупреждать неопытных туристов (а таких наверное на данном сплаве большинство) что вся еда в походе готовится на речной воде. Для кого то это наверное может быть немного шоком. У нас в группе никто не возражал, но легко представляю такую ситуацию.

Кстати, питьевая вода в бутылках кончилась вечером второго дня. И это тоже не очень гуд. Нужно общественные запасы рассчитывать "с большим запасом". Или сразу раздать людям на старте, чтобы у каждого был свой собственный запас питьевой воды, чтобы человек не расходовал его сверх меры.
С
9 авг 2021
К организации тура в плане общения с менеджерами, покупки путевки, своевременного напоминания о начале поездки, хорошо организованного трансфера вопросов нет.

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