Начало сплава по реке Шуя

07:50 Сбор группы под часами на основном здании вокзала со стороны перрона после прибытия поезда № 18 (Москва - Петрозаводск).
Трансфер к месту начала маршрута (плотина Игнольская ГЭС), 110 км*.
Подготовка снаряжения к выходу на реку. Обед в полевых условиях.
Инструктаж, экипировка. Тренировочные занятия на воде.
Сплав на рафтах по р. Шуя: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к. с.) – пор. Валойне (1-2 к. с.) – пор. Сарикоски (1-2 к. с.) – пор. Кумио (2-3 к. с.), 15 км.
Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы пор. Кеняйкоски и пор. Кумио.
Пороги и перекаты чередуются с плесами (спокойными участками реки).
Постановка полевого лагеря. Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Кумио – д. Соддер – оз. Шотозеро (озеро с песчаными берегами), 32 км.
Озеро проходится под мотором. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка на оз. Шотозеро.
Завтрак, отдых, рыбалка, обед, туристская баня.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.
"Банные процедуры" сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: оз. Шотозеро – пор. Мостовой (1-2 к. с.) – оз. Вагатозеро – д. Киндасово (деревня знаменита массовыми праздниками юмора) – пор. Киндасовский (2 к. с.) – пор. Хабаковский (1-2 к. с.) – р. Святрека, 35 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: Святрека – пор. Кутижменский (1-2 к. с.) – пор. Юманишки (в народе называют – «Кривой», 2-3 к. с.) – пор. Большой Толли (3-4 к. с.), 22 км.
Порог Большой Толли – один из известных и самых посещаемых порогов Карелии. На нем ежегодно проводятся соревнования среди каякеров России и ближнего Зарубежья.
Катание на пороге Большой Толли. Сдача снаряжения.
Обед в полевых условиях. Трансфер в г. Петрозаводск, 35 км.
Прибытие в Петрозаводск, посещение шунгитовой комнаты.
Шунгит – уникальный минерал, месторождение которого есть только в Карелии. Изучение шунгита продолжается по настоящий момент. В музее Вам расскажут про особенности камня, угостят карельским травяным чаем и пригласят на производство изделий из шунгита. Все желающие смогут приобрести памятные сувениры.
17:30 прибытие на ж. д. вокзал Петрозаводска, отправление вечерними поездами.
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:
|Даты заезда
|Стоимость
|23.05, 30.05, 06.06, 15.08, 22.08, 29.08
|12 800
|13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08
|14 500
В стоимость включен прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков.
Спальный мешок необходимо взять свой или в аренду (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура.
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
В наших турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.
В мае – самый высокий уровень воды в реке, а это значит: мощные пороги, максимум впечатлений и адреналина, но очень холодно, реки только открылись, по берегам лежит снег, грустные пейзажи. Температура воздуха +4-10. Температура воды +3-6.
В июне продолжает сохраняться высокий и средний уровень воды, отличное время для тех, кто стремится получить удовольствие от прохождения порогов. Температура воздуха +15-20. Температура воды +15-17. Белые ночи.
В июле вода уже значительно падает, зато температура воздуха +22-27. Температура воды +21-24. Белые ночи. Комаров из-за жары мало.
В августе низкий уровень воды в реках, на порогах много камней. В августе много грибов и ягод, комаров практически нет. Температура воздуха днём +10-15. Тёмные, холодные ночи 0+5. Температура воды +15. Частые осадки.
Вода в реке темная, если зачерпнуть чашкой, похожа на слабо заваренный чай.
На самом деле вода чистая, а коричневый цвет придают торфяные болота, окружающие реку.
На этой воде мы будем готовить весь наш поход.
Рыбы в реке не слишком много, в основном щука и окунь.
Ловится на поплавочную удочку и спиннинг.
Клещи и ядовитые змеи на маршруте могут встретиться.
Клещи активны в мае и начале июня, позже – очень редкий случай, поэтому рекомендуем вам сделать прививку от клещевого энцефалита и оформить страховой полис "Антиклещ".
На реке Шуя редко, но встречаются гадюки, которые ядовиты, но яд не смертелен.
Обязательно смотреть под ноги при осмотре порогов и прогулке по лесуя.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Устойчивый сигнал есть на протяжении всего маршрута. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».
Наша основная задача – это безопасный отдых. Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.
Перед выходом на активную часть маршрута, проводиться инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать осторожность и личную безопасность на сплаве в Карелии. Выполнять правила, изложенные в инструкции по ТБ, выполнять указания и команды инструктора.
В случае грубых нарушений правил поведения и правил безопасности турист может быть снят с любой точки маршрута, без возмещения компенсации.
В зависимости от уровня воды сложность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, при прохождении опасных порогов – в касках.
На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях. Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Если на маршруте с вами что-то случиться, первую медицинскую помощь вам окажет инструктор, при необходимости снятия с маршрута, мы позаботимся о скорейшей вашей эвакуации в медицинское учреждение. На каждом маршруте есть возможность сойти из-за чрезвычайной ситуации.
Пища готовиться на костре. Вода берется из озёр, ручьев, рек и родников. Туристы участвуют в приготовлении пищи под чутким руководством инструктора.
В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, картофель, сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, минеральная вода.
Спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Любители обычно беспокоятся об этом заранее.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом (чай, бутерброды, сладости). В перекус входят: хлеб, батон, колбаса, сыр, паштет, конфеты, арахис.
Если вы вегетарианец или у вас аллергия на какие-либо продукты, сообщить нам заранее об этом для внесения поправок и дополнений в рацион, исходя из ваших пожеланий.
Неопреновый гидрокостюм (3 мм толщиной) – необходим для майского сплава или сплава при холодной воде +10-15 градусов.
Неопреновый полукомбинезон (2,5 мм толщиной) – идеальный вариант для сплава весной, летом и осенью.
Куртка для водного туризма – способна защитить от ветра и дождя в самую суровую погоду.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидка для детей до 12 лет –20%.
Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых.