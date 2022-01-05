В Карелии Вас встретит волшебный мир природы, прелесть зимнего леса, красота Сямозера, которое окружено живописным сосновым бором. Все это вернет вам румянец, силы, прекрасное настроение, а самое главное – здоровье.

Отдохнем душой и телом в анимационной программе на улице со сказочными героями

Прогуляемся по улицам города, основанного самим Петром I

Заглянем в гости к карельскому Деду Морозу, где убедимся, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений

Посетим крупнейший в Европе равнинный водопад и осмотрим дендрарий карельской березы

Программа тура по дням

1 день Экскурсии в заповедник Кивач. Встреча Нового года. По желанию посещение питомника ездовых собак Хаски и оленьей фермы.

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А. Встреча группы у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №012 прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018). Завтрак в ресторане. Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы, музея природы. За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна. Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду. Программа «Дыхание севера» включает: Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой. Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности. После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора. Сдача снаряжения, переодевание. Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук. Чаепитие у костра с печеньем. Трансфер до базы «Урозеро». Размещение. Обед в кафе на базе. Отдых. Подготовка к банкету. Новогодний банкет (с анимационной программой).

2 день Развлекательная программа в гостях у карельского Деда Мороза — Талви Укко. Мастер-класс по приготовлению калиток.

Завтрак, обед и ужин в кафе. Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талви Укко». Талви Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений. В программе: посещение питомника ездовых собак

прогулка по оленьей ферме

посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика»

посещение подворья с домашними животными

управление финскими санями

новогодний флешмоб

интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой)

чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра

знакомство с экспозицией "Времена года - карельский календарь" Возвращение на базу. Кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток. Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из пшена и картофельную, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом. Чаепитие с калитками.

3 день Анимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.Кижи

Завтрак, обед и ужин в кафе. После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка». Весёлые игры со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой поднимут настроение, а загаданное у ёлки желание непременно сбудется! Отдых на базе. Возможность покататься на лыжах, ватрушках, погулять в сосновом лесу (доп.плата). Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату, бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур: 1. Поездки в развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж». Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом. Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов. Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку. Продолжительность программы 2 часа. В стоимость входит: трансфер к месту катания, работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки. 2. Экскурсия на о. Кижи. В программе: трансфер в Петрозаводск для отправки на программу «Путешествие на остров Кижи зимой». Маршрут экскурсии: отправка на автобусе в с. Великая Губа - отправка на СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке) на о. Кижи – возвращение в с. Великая Губа – трансфер на базу «Урозеро». Необыкновенно красивый заснеженный остров, тишина и гармония карельской зимы встретят гостей музея «Кижи». Помимо обзорной экскурсии по основной экспозиции музея, Вас ждет мастер-класс по традиционным ремеслам Заонежья, в интерьере старинного карельского дома. В рамках программы мы приглашаем наших гостей на чай с угощением и рассказом о традициях чаепития Олонецкой губернии. В стоимость входит: трансфер база – с. Великая Губа – база, трансфер на судне на воздушной подушке до о. Кижи, входные билеты, экскурсия по острову. Катание на снегоходах и экскурсия на о. Кижи бронируются при заказе тура, оплачивается по прибытию на тур!

4 день Экскурсии по Петрозаводску, посещение "Дома куклы". Программа «Северные святки» с участием Фольклорно-этнографического театра музея-заповедника «Кижи». Отъезд