Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А.
Встреча группы у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №012 прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018).
Завтрак в ресторане.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.
Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.
За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски.
Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна.
Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду.
Программа «Дыхание севера» включает:
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.
В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.
После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.
Сдача снаряжения, переодевание.
Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.
Чаепитие у костра с печеньем.
Трансфер до базы «Урозеро».
Размещение.
Обед в кафе на базе.
Отдых.
Подготовка к банкету.
Новогодний банкет (с анимационной программой).
Завтрак, обед и ужин в кафе.
Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талви Укко».
Талви Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.
В программе:
Возвращение на базу.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.
Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье.
Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из пшена и картофельную, приемы раскатывания и защипывания теста…
Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки.
Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.
Чаепитие с калитками.
Завтрак, обед и ужин в кафе.
После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка».
Весёлые игры со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой поднимут настроение, а загаданное у ёлки желание непременно сбудется!
Отдых на базе.
Возможность покататься на лыжах, ватрушках, погулять в сосновом лесу (доп.плата).
Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату, бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур:
1. Поездки в развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж».
Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом.
Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов.
Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку.
Продолжительность программы 2 часа.
В стоимость входит: трансфер к месту катания, работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
2. Экскурсия на о. Кижи.
В программе: трансфер в Петрозаводск для отправки на программу «Путешествие на остров Кижи зимой».
Маршрут экскурсии: отправка на автобусе в с. Великая Губа - отправка на СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке) на о. Кижи – возвращение в с. Великая Губа – трансфер на базу «Урозеро».
Необыкновенно красивый заснеженный остров, тишина и гармония карельской зимы встретят гостей музея «Кижи».
Помимо обзорной экскурсии по основной экспозиции музея, Вас ждет мастер-класс по традиционным ремеслам Заонежья, в интерьере старинного карельского дома.
В рамках программы мы приглашаем наших гостей на чай с угощением и рассказом о традициях чаепития Олонецкой губернии.
В стоимость входит: трансфер база – с. Великая Губа – база, трансфер на судне на воздушной подушке до о. Кижи, входные билеты, экскурсия по острову.
Катание на снегоходах и экскурсия на о. Кижи бронируются при заказе тура, оплачивается по прибытию на тур!
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров.
Трансфер в Петрозаводск.
10:00 Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой "Дом куклы" – знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых.
Возможность приобрести оберег на память.
Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.
Обед в ресторане.
15:00 Посещение городского выставочного центра музея-заповедника "Кижи".
Программа «Северные святки» с участием Фольклорно-этнографического театра музея-заповедника «Кижи».
Трансфер на вокзал.
Отправление домой (поездом №017) .
Тур предусматривает проживание базе отдыха «Урозеро».Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|коттеджи № 1, 2,3
|Двухместный номер (взрослый)
|31 300
|Одноместный номер (взрослый)
|37 000
|Дополнительное место (взрослый)
|29 400
|Двухместный номер (дети до 12 лет)
|28 500
|Дополнительное место (дети до 12 лет)
|26 600
|Дети до 3-х лет без спального места и банкета
|15 700
|
коттедж № 6: от 4 человек на основных места
|Двухместный номер (взрослый)
|34 300
|Одноместный номер (взрослый)
|43 000
|Двухместный номер (дети до 12 лет)
|31 500
|Дополнительное место (дети до 12 лет)
|26 600
|Дети до 3-х лет без спального места и банкета
|15 700
База отдыха «Урозеро» расположена в уединенном и тихом месте, в экологически чистом районе Карелии, в 25 км от столицы республики Карелия, г. Петрозаводска. База расположена в сосновом бору на берегу одноимённого живописного лесного озера. Озеро Урозеро славится своей чистейшей водой, которая обладает и лечебными свойствами. В народе это озеро называют Светлым. Это прекрасное место для любителей активного отдыха. Прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах, ватрушках и снегоходе, баня с березовым веником, домашнее питание и крепкий сон вернут вам румянец, силы, прекрасное настроение, а самое главное - здоровье.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Рекомендуем взять с собой: брюки, теплый свитер, шерстяные носки 2 пары, простые носки 2-3 пары, футболки, теплая куртка, шерстяная шапочка, перчатки; теплую свободную обувь; банные принадлежности.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день в питомнике предполагается катание на дистанцию 2,5 км., а олени кормятся с рук. В резиденции Деда Мороза во второй день нет катания на упряжках. Олени в большом загоне, их смотрят с расстояния 30-40 метров. В программе в резиденции Деда Мороза упор делается на новогоднюю анимацию, питомник и олени там просто присутствуют.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение не предоставляется.
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.