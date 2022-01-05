Новый год на берегах Карельского озера

В Карелии Вас встретит волшебный мир природы, прелесть зимнего леса, красота Сямозера, которое окружено живописным

5
3 отзыва
В Карелии Вас встретит волшебный мир природы, прелесть зимнего леса, красота Сямозера, которое окружено живописным сосновым бором. Все это вернет вам румянец, силы, прекрасное настроение, а самое главное – здоровье.
Новый год на берегах Карельского озера
Новый год на берегах Карельского озера
Новый год на берегах Карельского озера
Новый год на берегах Карельского озера
Новый год на берегах Карельского озера
Новый год на берегах Карельского озера
Новый год на берегах Карельского озера
Новый год на берегах Карельского озера
Новый год на берегах Карельского озера
Новый год на берегах Карельского озера
Новый год на берегах Карельского озера
Новый год на берегах Карельского озера
Новый год на берегах Карельского озера
Новый год на берегах Карельского озера
Новый год на берегах Карельского озера
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Посетим крупнейший в Европе равнинный водопад и осмотрим дендрарий карельской березы
Резиденция Талви Укко
Резиденция Талви Укко
Заглянем в гости к карельскому Деду Морозу, где убедимся, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений
Мастер-класс
Мастер-класс
Научимся готовить традиционные карельские пирожки – калитки
Дом куклы
Дом куклы
Познакомимся с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых
Петрозаводск
Петрозаводск
Прогуляемся по улицам города, основанного самим Петром I
«Новогодняя сказка»
«Новогодняя сказка»
Отдохнем душой и телом в анимационной программе на улице со сказочными героями

Программа тура по дням

1 день
Экскурсии в заповедник Кивач. Встреча Нового года. По желанию посещение питомника ездовых собак Хаски и оленьей фермы.

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А.

Встреча группы у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №012 прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018).

Завтрак в ресторане.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.

Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.

За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски.

Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна.

Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду.

Программа «Дыхание севера» включает: 

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.

После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора. 

Сдача снаряжения, переодевание.

Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.

Чаепитие у костра с печеньем.

Трансфер до базы «Урозеро».

Размещение.

Обед в кафе на базе.

Отдых.

Подготовка к банкету.

Новогодний банкет (с анимационной программой).

Экскурсии в заповедник Кивач. Встреча Нового года. По желанию посещение питомника ездовых собак Хаски и оленьей фермы.Экскурсии в заповедник Кивач. Встреча Нового года. По желанию посещение питомника ездовых собак Хаски и оленьей фермы.Экскурсии в заповедник Кивач. Встреча Нового года. По желанию посещение питомника ездовых собак Хаски и оленьей фермы.Экскурсии в заповедник Кивач. Встреча Нового года. По желанию посещение питомника ездовых собак Хаски и оленьей фермы.Экскурсии в заповедник Кивач. Встреча Нового года. По желанию посещение питомника ездовых собак Хаски и оленьей фермы.Экскурсии в заповедник Кивач. Встреча Нового года. По желанию посещение питомника ездовых собак Хаски и оленьей фермы.Экскурсии в заповедник Кивач. Встреча Нового года. По желанию посещение питомника ездовых собак Хаски и оленьей фермы.Экскурсии в заповедник Кивач. Встреча Нового года. По желанию посещение питомника ездовых собак Хаски и оленьей фермы.Экскурсии в заповедник Кивач. Встреча Нового года. По желанию посещение питомника ездовых собак Хаски и оленьей фермы.Экскурсии в заповедник Кивач. Встреча Нового года. По желанию посещение питомника ездовых собак Хаски и оленьей фермы.
2 день
Развлекательная программа в гостях у карельского Деда Мороза — Талви Укко. Мастер-класс по приготовлению калиток.

Завтрак, обед и ужин в кафе.

Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талви Укко».

Талви Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.

В программе:

  • посещение питомника ездовых собак
  • прогулка по оленьей ферме
  • посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика»
  • посещение подворья  с домашними животными
  • управление финскими санями
  • новогодний флешмоб
  • интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой)
  • чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра
  • знакомство с экспозицией "Времена года - карельский календарь"

Возвращение на базу.

Кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожковкалиток.

Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье.

Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из пшена и картофельную, приемы раскатывания и защипывания теста…

Вы сможете сами  поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки.

Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку  с рецептом.

Чаепитие с калитками.   

Развлекательная программа в гостях у карельского Деда Мороза — Талви Укко. Мастер-класс по приготовлению калиток.Развлекательная программа в гостях у карельского Деда Мороза — Талви Укко. Мастер-класс по приготовлению калиток.Развлекательная программа в гостях у карельского Деда Мороза — Талви Укко. Мастер-класс по приготовлению калиток.Развлекательная программа в гостях у карельского Деда Мороза — Талви Укко. Мастер-класс по приготовлению калиток.Развлекательная программа в гостях у карельского Деда Мороза — Талви Укко. Мастер-класс по приготовлению калиток.Развлекательная программа в гостях у карельского Деда Мороза — Талви Укко. Мастер-класс по приготовлению калиток.
3 день
Анимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.Кижи

Завтрак, обед и ужин в кафе.

После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка».

Весёлые игры со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой поднимут настроение, а загаданное у ёлки желание непременно сбудется!

Отдых на базе.

Возможность покататься на лыжах, ватрушках, погулять в сосновом лесу (доп.плата).

Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату, бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур:

1. Поездки в развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж».  

Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом.

Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов.

Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку.

Продолжительность программы 2 часа.

В стоимость входит: трансфер к месту катания, работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.

2. Экскурсия на о. Кижи.  

В программе: трансфер в Петрозаводск для отправки на программу «Путешествие на остров Кижи зимой».

Маршрут экскурсии:  отправка на автобусе в  с. Великая Губа -  отправка на  СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке) на о. Кижи – возвращение в  с. Великая Губа – трансфер на базу «Урозеро».

Необыкновенно красивый заснеженный остров, тишина и гармония карельской зимы встретят гостей музея «Кижи».

Помимо обзорной экскурсии по основной экспозиции музея, Вас ждет мастер-класс по традиционным ремеслам Заонежья, в интерьере старинного карельского дома. 

В рамках программы мы приглашаем наших гостей на чай с угощением и  рассказом о традициях чаепития Олонецкой губернии.

В стоимость входит: трансфер база – с.  Великая Губа – база,  трансфер на судне на воздушной подушке до о. Кижи, входные билеты, экскурсия по острову.  

Катание на снегоходах и экскурсия на о. Кижи бронируются при заказе тура, оплачивается по прибытию на тур!  

Анимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.КижиАнимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.КижиАнимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.КижиАнимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.КижиАнимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.КижиАнимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.КижиАнимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.КижиАнимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.КижиАнимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.КижиАнимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.КижиАнимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.КижиАнимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.КижиАнимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.КижиАнимационная программа на улице «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой. По желанию катание на снегоходах и экскурсия на о.Кижи
4 день
Экскурсии по Петрозаводску, посещение &quot;Дома куклы&quot;. Программа «Северные святки» с участием Фольклорно-этнографического театра музея-заповедника «Кижи». Отъезд

Завтрак в кафе.

Освобождение номеров.  

Трансфер в Петрозаводск.

10:00 Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой "Дом куклы" – знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых.

Возможность приобрести оберег на память.

Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.

Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.

Обед в ресторане.

15:00 Посещение городского выставочного центра музея-заповедника "Кижи".

Программа «Северные святки» с участием  Фольклорно-этнографического театра музея-заповедника «Кижи».

Трансфер на вокзал.

Отправление домой (поездом №017) .

Экскурсии по Петрозаводску, посещение &quot;Дома куклы&quot;. Программа «Северные святки» с участием Фольклорно-этнографического театра музея-заповедника «Кижи». ОтъездЭкскурсии по Петрозаводску, посещение &quot;Дома куклы&quot;. Программа «Северные святки» с участием Фольклорно-этнографического театра музея-заповедника «Кижи». ОтъездЭкскурсии по Петрозаводску, посещение &quot;Дома куклы&quot;. Программа «Северные святки» с участием Фольклорно-этнографического театра музея-заповедника «Кижи». ОтъездЭкскурсии по Петрозаводску, посещение &quot;Дома куклы&quot;. Программа «Северные святки» с участием Фольклорно-этнографического театра музея-заповедника «Кижи». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание базе отдыха «Урозеро».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
коттеджи № 1, 2,3  
Двухместный номер (взрослый) 31 300
Одноместный номер (взрослый) 37 000
Дополнительное место (взрослый) 29 400
Двухместный номер (дети до 12 лет) 28 500
Дополнительное место (дети до 12 лет) 26 600
Дети до 3-х лет без спального места и банкета 15 700

коттедж № 6:  от 4 человек на основных места

  
Двухместный номер (взрослый) 34 300
Одноместный номер (взрослый) 43 000
Двухместный номер (дети до 12 лет) 31 500
Дополнительное место (дети до 12 лет) 26 600
Дети до 3-х лет без спального места и банкета 15 700

База отдыха «Урозеро» расположена в уединенном и тихом месте, в экологически чистом районе Карелии, в 25 км от столицы республики Карелия, г. Петрозаводска. База  расположена в сосновом бору на берегу одноимённого живописного лесного озера. Озеро Урозеро славится своей чистейшей водой, которая обладает и лечебными свойствами. В народе это озеро называют Светлым. Это прекрасное место для любителей активного отдыха. Прогулки на свежем воздухе,  катание на лыжах, ватрушках и снегоходе, баня с березовым веником, домашнее питание и крепкий сон вернут вам румянец, силы, прекрасное настроение, а самое главное - здоровье.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в музеи
  • Размещение в гостинице
  • Питание по программе
  • Новогодний банкет
  • Работа гида-сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Посещение питомника хаски с катанием на собачьих упряжках: взрослые и дети от 13 лет – 3 500 руб. дети от 7 до 12 лет – 1 750 руб. дети от 0 до 6 лет – бесплатно.
  • Взрослые и дети от 13 лет – 3 500 руб.
  • Дети от 7 до 12 лет – 1 750 руб.
  • Дети от 0 до 6 лет – бесплатно.
  • Катание на снегоходе: при посадке 2 человека на снегоходе – 3 400 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе – 4 700 руб. /чел.
  • При посадке 2 человека на снегоходе – 3 400 руб. /чел.
  • При посадке 1 человек на снегоходе – 4 700 руб. /чел.
  • Экскурсия на остров Кижи (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте): взрослый – 5 900 руб. /чел. дети до 17 лет – 5 700 руб. /чел.
  • Взрослый – 5 900 руб. /чел.
  • Дети до 17 лет – 5 700 руб. /чел.
  • Аренда инвентаря, стоимость аренды: прокат лыж – 150 руб. прокат ватрушек – 200 руб. коньки – 100 руб. русский бильярд – 200 руб. настольный теннис – 150 руб.
  • Прокат лыж – 150 руб.
  • Прокат ватрушек – 200 руб.
  • Коньки – 100 руб.
  • Русский бильярд – 200 руб.
  • Настольный теннис – 150 руб
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что взять с собой?

Рекомендуем взять с собой: брюки, теплый свитер, шерстяные носки 2 пары, простые носки 2-3 пары, футболки, теплая куртка, шерстяная шапочка, перчатки; теплую свободную обувь; банные принадлежности.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Чем отличается посещение питомника ездовых собак и оленьей фермы в первый и во второй дни тура?

В первый день в питомнике предполагается катание на дистанцию 2,5 км., а олени кормятся с рук. В резиденции Деда Мороза во второй день нет катания на упряжках. Олени в большом загоне, их смотрят с расстояния 30-40 метров. В программе в резиденции Деда Мороза упор делается на новогоднюю анимацию, питомник и олени там просто присутствуют.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение не предоставляется.

Может ли измениться программа?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.

Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
5 янв 2022
Отличный отдых в зимние каникулы! Встречались с Дедом Морозом,катались на снегоходах и собачьих упряжках,кормили оленей с рук ягелем.
Л
22 июня 2022
Все было организовано хорошо.
Е
21 июня 2022
Отлично все организовано

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