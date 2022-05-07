Прибытие в Карелию.
Завтрак в кафе города (шведский стол).
Выезд на программу.
Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску.
Вас ждет знакомство со столицей Карелии.
Вы узнаете, почему во времена ЕкатериныII Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Трансфер в гостевой дом с заездом в супермаркет.
Заселение.
Возможен заказ блюд из ресторана к новогоднему столу или бронирование новогоднего банкета в одном из ресторанов в городе Петрозаводск + транспортное обслуживание от/до ресторана (доп. плата).
День отдыха, наслаждение природой и беззаботностью.
По Вашему пожеланию можно дополнительно заказать экскурсию или активный тур.
Трансфер в заповедник Кивач.
Прогулка, осмотр водопада, музея природы и дендрария заповедника.
Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга.
Водопад является вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского).
Существует карельская легенда о том, как образовался Кивач. Родные сестры-реки Сунна и Шуя долго текли рядом, не желая расставаться.
Сунна уступила сестре более удобное русло, а сама прилегла отдохнуть и уснула.
Проснувшись Сунна ("сон") обнаружила, что Шуя убежала далеко вперед, и бросилась догонять ее, переворачивая и дробя камни и скалы.
В месте прорыва наибольшего препятствия и возник водопад.
Обед.
Далее программа на выбор.
Выбор программы производится строго при бронировании тура:
Вариант 1: Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей + катание в упряжках трек 2, 5 км.
Пришло время забыть о работе и насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке!
В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору.
Мы предлагаем путешествие 2,5 км в собачьих упряжках.
Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.
На всех маршрутах впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности.
Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.
По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме!
Вариант 2: Сафари на снегоходах.
Вас ждет 2-часовое сафари, пересеченная лесная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций.
Для детей на время сафари – мастер-класс по плетению из бересты в кафе на точке старта.
При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет!
Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви.
Деревня на Лычном Острове– одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.
Окончание программы, трансфер в гостевой дом.
Сбор вещей, освобождение дома.
За дополнительную плату: экскурсионная программа в этническую деревню «Рубчойла».
Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе.
В этих местах испокон веков селились карелы.
Их потомки живут здесь и по сей день.
По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни.
Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным.
Скота, согласно статистике держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.
Жители деревни жили весьма богато, тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.
Экскурсия.
Мастер-класс по приготовлению национального блюда.
Обед.
Возвращение в Петрозаводск.
Отъезд домой.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Домик у Родника».
Стоимость программы при группе 4 человека и двухместной посадке на снегоходе – 25 500 рублей с человека.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».