Новый год в Карелии в Домике у родника

Приглашаем Вас в индивидуальный новогодний тур по Карелии для готовой группы до четырех человек. Вас ждут самые

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас в индивидуальный новогодний тур по Карелии для готовой группы до четырех человек. Вас ждут самые разнообразные программы с комфортным размещением. Это путешествие, эмоции от которого останутся на всю жизнь.
Новый год в Карелии в Домике у родника
Новый год в Карелии в Домике у родника
Новый год в Карелии в Домике у родника
Новый год в Карелии в Домике у родника
Новый год в Карелии в Домике у родника
Новый год в Карелии в Домике у родника
Новый год в Карелии в Домике у родника
Новый год в Карелии в Домике у родника
Новый год в Карелии в Домике у родника
Новый год в Карелии в Домике у родника
Новый год в Карелии в Домике у родника
Новый год в Карелии в Домике у родника
Новый год в Карелии в Домике у родника
Новый год в Карелии в Домике у родника
Новый год в Карелии в Домике у родника
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Новогодний Петрозаводск
Новогодний Петрозаводск
Познакомимся со столицей Карелии и узнаем много интересного
Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Осмотрим один из крупнейших равнинных водопадов Европы, музей природы и дендрарий
Деревня Рубчойла
Деревня Рубчойла
При желании посетим этническую деревню и научимся готовить национальное блюдо на мастер-классе
Питомник или снегоходы
Питомник или снегоходы
Посетим питомник ездовых собак и северных оленей или совершим 2-хчасовое сафари на снегоходах

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Новогодний Петрозаводск

Прибытие в Карелию.

Завтрак в кафе города (шведский стол).

Выезд на программу.

Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску.

Вас ждет знакомство со столицей Карелии.

Вы узнаете, почему во времена ЕкатериныII  Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Трансфер в гостевой дом с заездом в супермаркет.

Заселение.

Возможен заказ блюд из ресторана к новогоднему столу или бронирование новогоднего банкета в одном из ресторанов в городе Петрозаводск + транспортное обслуживание от/до ресторана (доп. плата).

Встреча, Новогодний ПетрозаводскВстреча, Новогодний ПетрозаводскВстреча, Новогодний ПетрозаводскВстреча, Новогодний Петрозаводск
2 день
Свободный день

День отдыха, наслаждение природой и беззаботностью.

По Вашему пожеланию можно дополнительно заказать экскурсию или активный тур.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
3 день
Заповедник Кивач, питомник ездовых собак или сафари на снегоходах

Трансфер в заповедник Кивач.

Прогулка, осмотр водопада, музея природы и дендрария заповедника.

Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга.

Водопад является вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского).

Существует карельская легенда о том, как образовался Кивач. Родные сестры-реки Сунна и Шуя долго текли рядом, не желая расставаться.

Сунна уступила сестре более удобное русло, а сама прилегла отдохнуть и уснула.

Проснувшись Сунна ("сон") обнаружила, что Шуя убежала далеко вперед, и бросилась догонять ее, переворачивая и дробя камни и скалы.

В месте прорыва наибольшего препятствия и возник водопад.

Обед.

Далее программа на выбор. 

Выбор программы производится строго при бронировании тура:

Вариант 1: Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей + катание в упряжках трек 2, 5 км.

Пришло время забыть о работе и насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке!

В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору.

Мы предлагаем путешествие 2,5 км в собачьих упряжках.

Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.

На всех маршрутах впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности.

Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.

По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме!

Вариант 2: Сафари на снегоходах.

Вас ждет 2-часовое сафари, пересеченная лесная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций.

Для детей на время сафари – мастер-класс по плетению из бересты в кафе на точке старта.

При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет!

Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви.

Деревня на Лычном Острове– одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.

Окончание программы, трансфер в гостевой дом.

Заповедник Кивач, питомник ездовых собак или сафари на снегоходахЗаповедник Кивач, питомник ездовых собак или сафари на снегоходахЗаповедник Кивач, питомник ездовых собак или сафари на снегоходахЗаповедник Кивач, питомник ездовых собак или сафари на снегоходах
4 день
Деревня Рубчойла (по желанию), отъезд

Сбор вещей, освобождение дома.

За дополнительную плату: экскурсионная программа в этническую деревню «Рубчойла».

Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе.

В этих местах испокон веков селились карелы.

Их потомки живут здесь и по сей день.

По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни.  

Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным.

Скота, согласно статистике держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.

Жители деревни жили весьма богато, тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.

Экскурсия.

Мастер-класс по приготовлению национального блюда.

Обед.

Возвращение в Петрозаводск.

Отъезд домой.

Деревня Рубчойла (по желанию), отъездДеревня Рубчойла (по желанию), отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Домик у Родника».

Стоимость программы при группе 4 человека и двухместной посадке на снегоходе  25 500  рублей с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостевом доме «Домик у Родника»
  • Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску
  • Транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе (31.12 завтрак, 02.01 обед)
  • Посещение питомника хаски и оленей
  • Катание в упряжке трек 2,5 км или сафари на снегоходах 2 часа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсионная программа в этническую деревню «Рубчойла» – 3 300 руб. /чел.
  • Заказ блюд из ресторана к новогоднему столу или бронирование новогоднего банкета в одном из ресторанов в городе Петрозаводск + транспортное обслуживание от/до ресторана
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
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В
7 мая 2022
Все было организовано очень достойно, учтены все наши пожелания! Алена и Маша очень хорошо всё нам объяснили, интересовались всё ли в порядке, в течение поездки до самого возвращения. Мы остались очень довольны.
Большое спасибо за прекрасный гостевой Дом, за вкусную еду, напитки. Все прекрасно!!!! Спасибо
А
6 мая 2022
В целом тур хороший, насыщенный! Есть некоторые нюансы, первое-принимающей стороне думаю нужен один гид, который будет возить группу и рассказывать всё интересное! И второе, экипировка по сплаву, никакая! Каска и спасжилет, полный бред, вода, 2-3 градуса, на порогах захлестывает! И на улице дождь со снегом +! Что касается проживания и питания, просто Супер!
Ю
4 мар 2021
Только вернулись от вас. Очень понравилось у вас отдыхать! Спасибо за доброжелательное отношение и вкусную кухню. Нашли для себя возможность активно провести время)

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