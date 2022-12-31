Новогоднее волшебство: в Карелию за новым счастьем

Узнать, чем отличается карельский Дед Мороз, и встретить 2023 год в окружении северной природы

Даже если вы ежегодно 31-го декабря ходите с друзьями в баню — это не повод не попробовать что-то новенькое! Предлагаем нарушить традиции и посмотреть, что будет — отметьте праздник в краю тысячи озёр в окружении настоящей снежной сказки. Вы познакомитесь с достопримечательностями республики и весело проведёте время.

Пушистые сугробы, живописный горный парк, пейзаж Онежской набережной и юморная атмосфера деревни Киндасово подарят нужный настрой на весь следующий год.
Новогоднее волшебство: в Карелию за новым счастьем
Новогоднее волшебство: в Карелию за новым счастьем
Новогоднее волшебство: в Карелию за новым счастьем
Новогоднее волшебство: в Карелию за новым счастьем
Новогоднее волшебство: в Карелию за новым счастьем
Новогоднее волшебство: в Карелию за новым счастьем
Новогоднее волшебство: в Карелию за новым счастьем
Ближайшие даты:
30
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.
Рекомендуем брать с собой наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Обращаем ваше внимание, что отель может быть изменен с обязательным сохранением категории.
Время вылета и прилёта может незначительно корректироваться перед датами выезда. В программе указано ориентировочное время. В случае изменений вы заранее получите смс-сообщение с точным временем вылета.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, аэропорт «Домодедово». Вылет в Петрозаводск в 08:30
Завершение: Петрозаводск, аэропорт. Вылет в Москву в 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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