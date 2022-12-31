Возможно участие с детьми от 5 лет.
Рекомендуем брать с собой наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Обращаем ваше внимание, что отель может быть изменен с обязательным сохранением категории.
Время вылета и прилёта может незначительно корректироваться перед датами выезда. В программе указано ориентировочное время. В случае изменений вы заранее получите смс-сообщение с точным временем вылета.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.