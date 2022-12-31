Даже если вы ежегодно 31-го декабря ходите с друзьями в баню — это не повод не попробовать что-то новенькое! Предлагаем нарушить традиции и посмотреть, что будет — отметьте праздник в краю тысячи озёр в окружении настоящей снежной сказки. Вы познакомитесь с достопримечательностями республики и весело проведёте время. Пушистые сугробы, живописный горный парк, пейзаж Онежской набережной и юморная атмосфера деревни Киндасово подарят нужный настрой на весь следующий год.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Рекомендуем брать с собой наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Обращаем ваше внимание, что отель может быть изменен с обязательным сохранением категории.

Время вылета и прилёта может незначительно корректироваться перед датами выезда. В программе указано ориентировочное время. В случае изменений вы заранее получите смс-сообщение с точным временем вылета.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.