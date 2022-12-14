Новогодние хиты Карелии

Экскурсионный тур «Новогодние хиты Карелии» на 5 дней

5
3 отзыва
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Незабываемый Новый Год
Незабываемый Новый Год
Самая веселая и душевная новогодняя ночь во всей Карелии
Горный парк «Рускеала»
Горный парк «Рускеала»
Насладитесь красотами и невероятно зрелищной подсветкой каньонов
Карельские дары
Карельские дары
Посетим фирменный магазин форелевого хозяйства
Атмосфера Новогодней сказки
Атмосфера Новогодней сказки
Посетим резиденцию карельского Деда Мороза – Талви Укко
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
В самой веселой деревне Карелии нас ждет интерактивная программа и домашняя выпечка
Экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия по Петрозаводску
Увидим главные достопримечательности столицы Карелии, включая визитную карточку города – набережную Онежского озера

Описание

Отправляемся в пятидневное новогоднее путешествие по самым завораживающим местам зимней Карелии без спешки и суеты!

За пять дней вы побываете на «Не кремлевской ёлке» в компании настоящих карелов, познакомитесь с хаски и северными оленями, сможете покататься на собачьих и оленьих упряжках, познакомитесь с героем карельских сказок – Паккайне, послушаете авторские экскурсии в трех главных городах Карелии, почувствуете волшебство Мраморного каньона и водопада Кивач и, конечно, отпразднуете Новый год в отличной компании!

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - «Фермерская усадьба» - Александро-Свирский монастырь - Олонец - Петрозаводск

09:00 Отправление автобуса.

12:00 Комплекс «Фермерская Усадьба».

Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоем и сытно позавтракать в местной трапезной.

Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовиться в собственной пекарне.

13:30 Посещение Александро-Свирского монастыря.

Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является центром распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.

Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России.

Вам проведут увлекательную экскурсию по главным святыням монастыря и расскажут много интересного из его многовековой истории.

14:30 Обед в деревне Старая Слобода (за доп. плату).

16:00 Интерактивная новогодняя программа в Национальном Музее Олонца.

Город Олонец – древнейшее поселение на Северо-Западе России, первые упоминания о нем датируются 1228 годом.

Олонец славится на всю Россию своими подвесными пешеходными мостами, которые мы увидим в ходе обзорной экскурсии.

Вы отправитесь в Олонецкий Национальный музей, где примите участие в новогоднем интерактиве с героем карельских сказок и легенд – Морозцем Паккайне.

Вам раскроют секреты торговой сноровки Паккайне, покажут волшебный талисман от бедности, познакомят с карельскими детскими развлечениями, а также научат изготовлению елочной игрушки из бересты.

17:30 Отправление в Петрозаводск.

20:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель.

Санкт-Петербург - «Фермерская усадьба» - Александро-Свирский монастырь - Олонец - ПетрозаводскСанкт-Петербург - «Фермерская усадьба» - Александро-Свирский монастырь - Олонец - ПетрозаводскСанкт-Петербург - «Фермерская усадьба» - Александро-Свирский монастырь - Олонец - Петрозаводск
2 день

Обзорная экскурсия по городу и Онежской набережной - заповедник «Кивач» - вотчина карельского Деда Мороза - питомник хаски и северных оленей - новогодний ужин

08:00 Завтрак в отеле и сбор группы.

09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Вы увидите самые интересные здания, памятники и достопримечательности столицы республики.

11:30 Посещение заповедника и водопада Кивач.

Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы.

Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.

На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный.

12:30 Переезд в вотчину карельского Деда Мороза – ТалвиУкко.

Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.

13:30 Обед в ресторане "Закрома ТалвиУкко" (за доп. плату).

14:30 Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме.

Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак.

Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из лучших международных питомников.

Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме.

Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта.

Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.

Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов.

15:00 Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных.

Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе.

Также вы увидите яранги и чумы – традиционные жилища северного народа.

Затем вы отправитесь в домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы.

А после посещения фото-локации “Арктика” у вас остануться памятные снимки с с почти реальными белыми медведями.

У вас будет возможность погонять на финских санках – potkuri.

15:30 Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями.

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы:

  • Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона посетив экспозицию «Карелия в миниатюре»
  • Узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив Резиденцию Карельского деда мороза ТалвиУкко и Дворец Карельской снегурочки Лумикки.
  • Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе.
  • Поучавствуйте в захватывающем приключении – катании на оленьей упряжке.

17:30 Возвращение в Петрозаводск. Подготовка к банкету.

22:00 Новогодний банкет с шоу-программой.

Подробное описание новогодних программ ищите в разделе «Важно знать».

00:00 С Новым 2023 годом!

03:00 Завершение новогоднего банкета.

Обзорная экскурсия по городу и Онежской набережной - заповедник «Кивач» - вотчина карельского Деда Мороза - питомник хаски и северных оленей - новогодний ужинОбзорная экскурсия по городу и Онежской набережной - заповедник «Кивач» - вотчина карельского Деда Мороза - питомник хаски и северных оленей - новогодний ужинОбзорная экскурсия по городу и Онежской набережной - заповедник «Кивач» - вотчина карельского Деда Мороза - питомник хаски и северных оленей - новогодний ужинОбзорная экскурсия по городу и Онежской набережной - заповедник «Кивач» - вотчина карельского Деда Мороза - питомник хаски и северных оленей - новогодний ужинОбзорная экскурсия по городу и Онежской набережной - заповедник «Кивач» - вотчина карельского Деда Мороза - питомник хаски и северных оленей - новогодний ужин
3 день

Деревня Киндасово - минеральный центр карельского шунгита

11:00 Поздний завтрак и сбор группы.

13:30 Новогодняя интерактивная программа в деревне Киндасово.

Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами её обитатели — киндасовцы — простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят байки и легенды.

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».

Во время новогодней интерактивной программы жители деревни объявляют себя суверенным Государством, избирают своего Президента, устраивают свою «Некремлёвскую ёлку».

15:00 Отправление в Петрозаводск.

16:30 Минеральный центр карельского шунгита. Экскурсия и посещение шунгитовой комнаты.

В Центре Шунгита – уникальном месте, который одновременно является и музеем и местом оздоровления Вам проведут увлекательную экскурсию и познакомят с загадочным минералом шунгит и его свойствами.

После экскурсии вы посетите шунгитовую комнату, насладитесь терпким вкусом напитков из целебных трав и сможете приобрести изделия из шунгита по самым выгодным ценам.

17:30 Возвращение в отель. Свободное время в Петрозаводске.

Истинным ценителям гастро- и этнотуризма предлагаем посетить музей-ресторан «ВКарелииЕсть».

Рекомендуем вам бронировать здесь места заранее, так как ресторан пользуется особой популярностью.

Деревня Киндасово - минеральный центр карельского шунгитаДеревня Киндасово - минеральный центр карельского шунгитаДеревня Киндасово - минеральный центр карельского шунгитаДеревня Киндасово - минеральный центр карельского шунгита
4 день

Карельский зоопарк - авторская экскурсия "Загадки парка"Ваккосалми " - Сортавала

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Сбор группы. Выезд из отеля.

12:30 Обед.

14:30 Посещение Карельского зоопарка.

Мы посетим крупнейший зоопарк на Северо-Западе.

Зоопарк расположен в роскошном месте среди карельских лесов на огромной территории в 30 гектаров (это около 60 футбольных полей), поэтому животные чувствуют себя более чем вольготно.

Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, а дети будут пищать от восторга в контактном зоопарке.

Лощеные тигры, дружелюбные верблюды, забавные козочки и многие другие животные, даже занесенные в Красную книгу, будут рады видеть гостей, и вы это непременно почувствуете.

17:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала.

Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу.

Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней.

Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.

17:30 Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».

В рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой на берегу Ладожского озера.

18:00 Заселение в отель.

5 день

Водопады Ахвенкоски - горный парк "Рускеала" - исторический парк "Бастiонъ" - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

08:00 Завтрак в отеле.

10:00 Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Мы обязательно заедем посмотреть на знаменитые Рускеальские водопады, которые однажды стали природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…».

11:00 Посещение горного парка «Рускеала».

Отправляемся на увлекательную экскурсию по парку с местным гидом, который познакомит вас с увлекательной многовековой историей этого сказочного места.

После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру горного парка.

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы:

  • Совершите прогулку вокруг каньона по оборудованным тропам
    Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней.
    Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
  • Отведайте блюда карельской кухни и посетите сувенирные лавки
  • Пролетите на троллее вдоль мраморного каньона
    Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном.
    Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
  • Прокатитесь на зимних санях
    Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «Веселый банан».

14:00Отправление в г. Сортавала.

14:30 Обед (за доп. плату).

15:30 Интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастiонъ».

Это интерактивный проект, где всё можно потрогать руками, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара викингов.

На входе у ворот «Крепости черного медведя» вас встретит местный викинг и во время экскурсии расскажет о быте, вооружении и ремеслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму Ладожских шхер со сторожевых башен.

Затем покажет воссозданное жилище викингов – Медовый зал, где вам предложат дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам.

Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.

18:30 Отправление в Санкт-Петербург.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 22:00 – ст. м. «Озерки».
Конечная остановка: 22:30 – ст. м. «Площадь Восстания».

Водопады Ахвенкоски - горный парк "Рускеала" - исторический парк "Бастiонъ" - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургВодопады Ахвенкоски - горный парк "Рускеала" - исторический парк "Бастiонъ" - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургВодопады Ахвенкоски - горный парк "Рускеала" - исторический парк "Бастiонъ" - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургВодопады Ахвенкоски - горный парк "Рускеала" - исторический парк "Бастiонъ" - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

Проживание

Тур предполагает проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 3 ночи; в регионе города Сортавала (1 ночь). Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1
Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
Стандарт отели СРТ: Уют, Импульс		225503020021650
Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога		259503455025050
Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Гостеприимство, Спа отель Карелия, Космос
Премиум отели СРТ: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо		299004320029100

Варианты проживания

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

3 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Ауринко", "Маски", "Турист Инн"

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

3 ночи

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"Гостиницы "Вилла Айно", "Заречная", "Илма", "Ладога", "Акватика"

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

3 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"Гостиницы "13 стульев", "Фрегат", "Питер Инн", "Онежский замок", "Саквояж", "Северная", "Гостеприимство", "Спа отель Карелия", "Космос"

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

1 ночь

Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

1 ночь

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

1 ночь

Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
  • Проживание в отелях выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь) и в Петрозаводске (3 ночи)
  • Завтраки в отеле (кроме отелей категории стандарт)
  • Осмотр водопадов Ахвенкоски
  • Чаепитие “по-карельски” в деревне Киндасово
  • Остановка в экокомплексе «Фермерская усадьба»
  • Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
  • Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
  • Входные билеты в парк «Рускеала»
  • Обзорная экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с лицензированным гидом
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми»
  • Обзорная экскурсия по г. Петрозаводску
  • Входные билеты в заповедник «Кивач»
  • Посещение музея природы в заповеднике «Кивач»
  • Интерактивная программа «Не кремлевская ёлка» в деревне Киндасово
  • Интерактивная программа в музее г. Олонца с Морозцем Паккайне
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю
  • Экскурсия по минеральному центру карельского шунгита с посещением шунгитовой комнаты
  • Входные билеты в Карельский зоопарк
  • Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
  • Экскурсия по парку истории «Бастiонъ», в программе которой вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор, капище, первую в России реконструкцию настоящего длинного дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара
  • Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно.
  • Обязательно для размещения в отеле категории “Премиум”: Банкет в ресторане “Космос”:
  • Взрослые – 9 000 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 5 000 руб. /чел. Банкет в ресторане “Северный”:
  • Взрослые – 10 000 руб. /чел.
  • Дети от 12 до 18 лет – 9 500 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 3 000 руб. (по специальному детскому меню)
  • Банкет в ресторане “Космос”:
  • Дети до 12 лет – 5 000 руб. /чел.
  • Банкет в ресторане “Северный”:
  • По желанию для размещения в отеле категории “Комфорт” и "Стандарт":Банкет в ресторане “Белый кролик”:
  • Взрослые – 5 500 руб. /чел.
  • Дети от 6 до 12 лет – 4 400 руб. /чел. Банкет в вотчине ТалвиУкко:
  • Дети до 14 лет – 5 000 руб. /чел.
  • Дети до 5 лет – бесплатно
  • Банкет в ресторане “Белый кролик”:
  • Дети от 6 до 12 лет – 4 400 руб. /чел.
  • Банкет в вотчине ТалвиУкко:
  • Комплексные обеды: 650–850 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски:полный билет – 400 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатнодети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел., студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Полный билет – 400 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) – 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в вотчине ТалвиУкко: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 71100
Школьники до 16700
Студенты450
Пенсионеры450
ВОВ, инвалиды I группы1100

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

08:00 Посадка в автобус у м. пл. Восстания.

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин "Буквоед".

08:30 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

08:55 Дополнительная остановка для посадки у м. Дыбенко.

Место посадки: СПб, м. Дыбенко, остановка общественного транспорта.
Ориентир: на стороне м. Дыбенко, вдоль трамвайных путей.

09:00 Отправление автобуса от м. Дыбенко.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

В последний день тура:

18:30 Отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 22:00 – ст. м. «Озерки».
Конечная остановка: 22:30 – ст. м. «Площадь Восстания».

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Новогодняя программа в ресторане «Белый кролик».

Вас ждёт волшебное новогоднее оформление, создающее атмосферу праздника и интерактивная программа (конкурсы) от ведущего вечера, выстроенная таким образом, чтобы максимально задействовать всех гостей

Нам есть, чем вас удивить! Для гостей выступает один из лучших фокусников-иллюзионистов Дмитрия Антонова с новой магической программой, прозвучат кавер-версии популярных песен в исполнении резидентов заведения, а уж какой будет интерактивный танцевальный блок от горячих кубинских танцоров! И без Деда Мороза, конечно, мы не останемся.

Всех гостей ждут призы и подарки, а благодаря продуманному меню все будут сыты, довольны и встретят Новый год в самом лучшем расположении духа.

В этом банкете алкоголь не входит в стоимость, поэтмоу вы можете выбрать в ресторане из обширного меню то, что вам больше всего хочется.

Стоимость участия в программе для взрослых: взрослые – 5500 руб. /чел.

Для детей от 6 до 12 лет – 4400 руб. /чел.

Новогодняя программа в ресторане «Белый кролик». Вас ждёт:

  • Новогоднее оформление, создающее атмосферу праздника
  • Интерактивная программа (конкурсы) от ведущего вечера, выстроенная таким образом, чтобы максимально задействовать всех гостей
  • Призы и подарки
  • Выступление одного из лучших фокусников-иллюзионистов Дмитрия Антонова с новой магической программой
  • Интерактивный танцевальный блок от горячих кубинских танцоров
  • Традиционное появление Деда Мороза
  • Кавер-версии популярных песен в исполнении резидентов заведения
  • Работа фотографа

Меню:

Название блюда

Вес (гр.)

ЗАКУСКИ

Ассорти из мяса (ростбиф, буженина) и сыра (пармезан, гауда), подаются с медово-горчичным соусом и виноградом

100/20 гр

Ассорти из свежих овощей (помидор, огурец, болгарский перец) и солений (помидор марин, огурец марин, капуста квашеная)

130 гр

Мини калитки с картофелем, мясом 2 шт.

100 гр.

Вафельный конус с форелью в сливочном муссе 2 шт.

40 гр.

Фруктовая тарелка (мандарин, груша, виноград, яблоко)

100 гр.

САЛАТЫ

Оливье с бужениной

100 гр.

С куриным филе и апельсиновой заправкой

100 гр.

Шуба

100 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Куриное филе на гриле, подается со свежими овощами

120/80 гр.

НАПИТКИ

Минеральная вода

0,3 л.

Морс клюквенный

0,3 л.

ВЫПЕЧКА

Багет ржаной

40 гр.

Алкоголь не входит в стоимость. Приобретается по факту в ресторане.
Новогодняя программа в ресторане «Космос»

Вместе со всей семьёй встречайте главное зимнее событие в четырёхзвёздочном отеле на берегу Онежского озера. В ресторане Космос вас ждет замечательная программа, зажигательные ведущие, развлекательное шоу с интерактивами и конкурсами – скучать не получится!

Танцуйте под любимые хиты, наслаждайтесь новогодней атмосферой и праздничными блюдами, веселитесь всю ночь.

Наша программа понравится всей семье – для детей мы организуем отдельную программу в закрытом зале «Каллисто» с детским меню и сказочными аниматорами.

Праздничный банкет, шикарные закуски, сытное горячее, традиционные салаты и безлимитные алкогольные напитки – мы уверены, что это залог успешного новогоднего вечера. Будет вкусно и весело, а значит и наступающий год будет просто замечательным.

Стоимость участия в банкете для взрослых – 9 000 руб. /чел.

Стоимость участия для детей до 12 лет – 5 000 руб. /чел.

Вместе со всей семьёй встречайте главное зимнее событие в четырёхзвёздочном отеле на берегу Онежского озера.

Танцуйте под любимые хиты, наслаждайтесь новогодней атмосферой и праздничными блюдами, веселитесь всю ночь.

Для детей мы организуем отдельную программу в закрытом зале «Каллисто» со сказочными аниматорами.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ВАС ЖДЁТ:

  • Велком-встреча;
  • Праздничный банкет и безлимитные алкогольные напитки;
  • Развлекательное шоу с интерактивами и танцами с 23:00 до 02:00;
  • Отдельная закрытая детская вечеринка с детским меню и сказочными аниматорами с 22:00 до 02:00;
  • Зажигательная дискотека с 02:00 до 03:00.

Меню для взрослых:

Название блюда

Вес (гр.)

ЗАКУСКИ

Филе форели слабой соли со сливочным маслом

50/25 гр.

Мясные деликатесы (ростбиф в ароматных травах, салями)

50 гр.

Домашняя ветчина, фаршированная острым сыром

35 гр.

Судак Орли с соусом тартар

30/20 гр.

Профитроли со сливочным кремом и форелью

50 гр.

Ассорти сыров из частной сыроварни с медом, грецкими орехами и виноградом

40/20 гр.

Тельное из сельди

70 гр.

Маринованные грибы из карельских лесов

45 гр.

Оливки и маслины

40 гр.

Свежие овощи (oгypeц, помидор, редис, сладкий пepeц)

50 гр.

Свежие фрукты (яблоко, мандарин, виноград, груша)

200 гр.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Брошеты из цыпленка с беконом

100 гр.

САЛАТЫ

Оливье с говядиной

75 гр.

Легкий салат из свежих овощей с креветками гриль

75 гр.

Салат Онего

75 гр.
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Стейк из форели на подушке из шпината

200 гр.

Хлебная корзинка

50 гр.

НАПИТКИ И ДЕСЕРТЫ

ДЕСЕРТ ОТ ШЕФА

50 гр.

НАПИТКИ (безлимитно)

Водка

Игристое вино

Вино белое \ красное

Чай,кофе

Морс ягодный

Сок апельсиновый

Вода

Детское меню:

Название блюда

Вес (гр.)

ЗАКУСКИ

Овощная соломка с сырным дипом (морковь, пepeц болгарский, огурец, редис)

70 гр.

Пицца маргарита

90 гр.

Салат с запеченным цыпленком (запечённые овощи и куриная грудка, приправленные майонезом, подаются в тарталетке из песочного теста)

40/12 гр.

Свежие фрукты (яблоко, мандарин, виноград, груша)

200 гр.

Мини сэндвичи с ветчиной и сыром

40 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Наггетсы куриные с сырным соусом

100/30 гр.

Картошка фри с кетчупом

100/50 гр.

Биточки на пару

60 гр.

Мини морковь отварная

100 гр.

Картофель отварной

100 гр.

Хлебная корзина

50 гр.

СЛАДОСТИ

Зефир

50 гр.

Профитроли со сливочным кремом

30 гр.

Панна Котта

60 гр.

Карельское мороженое

100 гр.

НАПИТКИ (безлимитно)
Чай
Сок яблочный
Морс из карельских ягод
Игристое вино
Минеральная негазированная вода
Новогодняя программа в вотчине ТалвиУкко

Банкет в вотчине ТалвиУкко обязательно запомнится и благодаря богатому традиционному столу, и развлечениям, которые ждут всех гостей. С вотчины еще никто не уходил грустным и голодным!

Лумикки проведет вас на экскурсию по дворцу и расскажет о всех секретах карельского Деда Мороза и об обычаях карелов в Новогоднюю ночь. Вы сможете пообщаться с ТалвиУкко и поиграть с ним в игры. Перед встречей Нового года дети успеют сделать новогоднюю карельскую игрушку из фетра и распишут елочные шары на память.

Настало время подкрепиться! Столы будут ломиться от карельских национальных угощений – особенно гостей порадует фаршированная щука и вкуснейший сырокопченый сиг. Отдайте должное и традиционной карельской выпечке: вас ждут с пылу с жару калитки и сканцы. С вотчины еще никто не уходил грустным и голодным! По желанию можно приносить свой алкоголь – пробковый сбор не взимается.

Стоимость программы для взрослых – 10 000 руб. /чел.

Дети до 14 лет – 5 000 рублей.

Дети до 5 лет – бесплатно.

ПРИСКАЗКА

Волшебство начнется сразу, как только вы выйдите из автобуса. На санях, запряженных лихими собаками Вас встретит сам хозяин вотчины – карельский Дед Мороз, ТалвиУкко и его внучка, несравненная Лумикки. Они вас проводят до самого дворца и покажут торжественный зал.

Ступив на землю вотчины, вы будете поражены яркостью света и мощью звука. Профессиональная аппаратура подарит ощущение праздничности и торжества.

На вотчине вы познакомитесь с настоящими духами карельского леса, которые будут вас развлекать. Тапио – прекрасный король леса и Миеликки – юная дева, рожденная среди сосен и елей. Она превращается в птицу и парит среди облаков, наблюдая за порядком в лесной чаще. Теперь, с такими знакомыми вам не страшно заблудиться в лесу – духи леса помогут вам, где бы вы ни были.

ЗАЧИН

Перед проводами Старого Года обязательно нужно подкрепиться и поиграть. Вас ждет веселая новогодняя игра, а столы будут ломиться от карельских национальных кушаний. Особенно вас порадует фаршированная щука и вкуснейший сырокопченый сиг. С вотчины еще никто не уходил грустным и голодным!

Лумикки проведет вас на экскурсию по дворцу и расскажет о всех секретах карельского Деда Мороза и об обычаях карелов в Новогоднюю ночь. Вы сможете пообщаться с ТалвиУкко и поиграть с ним в игры.

Перед встречей Нового года дети успеют сделать новогоднюю карельскую игрушку из фетра и распишут елочные шары на память.

ПРОВОДЫ СТАРОГО ГОДА – ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА!

Карельские проводы Старого года переплетаются с традиционными русскими – обязательно выслушаем президента и загадаем желание под бой курантов!

КУЛЬМИНАЦИЯ

Незабываемое новогоднее файер-шоу от мастеров огня под карельскую музыку. Традиционно на территории Карелии жили шаманы, и уж они точно знают, как повелевать огнем!

В Новом году вас ждут зимние забавы, конкурсы и танцы до трех часов ночи! Потом уставших, но счастливых, вас отправят на автобусах в отель. Но кусочек карельского счастья навсегда останется с вами!

Меню:

Холодные закуски (подаются в общих блюдах на стол)

Вес (гр.)

Мясная тарелка

оленина, колбасы с/к дичь, язык гов.

100

Овощная тарелка

томаты, огурцы, перец болгарский, зелень

100

Рыбная тарелка

сиг с/с, сиг х/к, палтус х/к,форель с/с

100

Соленая тарелка

грибы соленые, грибы маринованные, капуста квашеная, чеснок моченый

100

Салаты (подаются порционно)

Мясной

с говядиной

100

Оливье

с форелью

100

Теплый

с курицей и баклажанами

100

Горячая закуска (подается порционно)

Жюльен (на выбор)

с курой

180

с курой и белыми грибами

180

Щука фаршированная

150

Горячее (подается порционно)

Лосось онежский запеченный в сливках

120

Говядина духовая

120

Гарнир картофель отварной, зелень

150

НАПИТКИ И ВЫПЕЧКА

Морс

калитка

хлеб

чай

сканцы сладкие карельские пирожки ("пирожки для зятя")

80

Общий вес/чел

1380

Алкоголь (из расчета на 4 человека)

Водка "Рускеала" премиум

1 бут

Наливка

Морошковая

1 бут

Брусничная

1 бут

Шампанское

1 бут

По желанию можно приносить свой алкоголь. Пробковый сбор не взимается.

Новогодняя программа в ресторане «Северный»

Добро пожаловать в ресторан Северный, где вас ждет настоящее путешествие. Ciao, 2023! Встречаем Новый год в стиле Италии 80-х годов! Софи Лорен, Адриано Челентано,баклажаны Пармеджано и итальянское вино! Mamma mia! Вас ждет фантастическая ночь!

В программе яркое, праздничное шоу с артистами, танцорами и веселыми ведущими, классная, живая музыка, от ретро шлягеров до современных хитов, световые и мультимедийные эффекты!

На столах вас ждут лучшие блюда итальянской, карельской и русской кухни. Где еще можно встретить сразу баклажаны “Пармеджано”, мясные деликатесы, холодец и треску в кляре! Конечно, без оливье не обойдется, но и салат с форелью, авокадо и моцареллой пикколо заслуживает вашего внимания. Филе трески с картофелем “Прованс” или Стейк Tender Pork – выбрать горячее будет непросто. Бутылка шампанского – каждому гостю!

Стоимость участия в банкете для взрослых: 10 000 руб.

Стоимость для детей от 12 до 18 лет – 9 500 руб.

Дети до 12 лет – 3 000 руб. (по специальному детскому меню).

Меню для взрослых:

Название блюда

Вес (гр.)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Ассорти овощное

(томаты свежие, перец болгарский, огурец свежий, соус сырный)

140 гр.

Мясные деликатесы

(пряная буженина, говядина сыровяленая, отварной говяжий язык, перец болгарский, соус Тар-тар)

 90/70 гр.

Баклажаны “Пармеджано”

(баклажан, томат свежий, сыр Пармезан, черри, руккола, соус Песто)

 85 гр.

Холодец по-домашнему

85 гр.

Треска в кляре

(треска филе, специи, соль, мука, яйцо, молоко, сахарный песок, масло растительное, зелень)

100 гр.

Фруктовая ваза

(цитрусовые, груша, виноград, киви, ананас)

150 гр.

САЛАТЫ

Оливье по-русскому рецепту

(ростбиф, обжаренный в специях, отварная говядина, огурец свежий, отварные овощи, огурец соленый, зеленый горошек, перепелиное яйцо, горчица зерновая,заправка “Провансаль”)

110 гр.

Салат “Ришелье”

(филе куринное, обжаренное в специях, ветчина, огурец свежий, черри, болгарский перец, майонез, сыр Пармезан)

100 гр.

Салат с форелью с/с, авокадо и моцареллой пикколо

(форель с/с, сыр Моцарелло, черри, авокадо, руккола, соус “Песто”, оливки, соус бальзамический)

 100 гр.
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (на выбор)

Филе трески с картофелем “Прованс”

(запеченное филе трески, картофель и баклажан на гриле, томат, соус “Белое вино”, соус “Песто”)

100/130/40 гр.

Стейк Tender Pork

(стейк свинины мраморной, соус клюквенный, микрозелень, картофель Айдахо)

400 гр.
НАПИТКИ

Морс

200 мл.

Вода

500 мл.

Шампанское

 750 мл.
ВЫПЕЧКА

Хлебная корзина

Калитка с картофелем

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Название блюда

Вес (гр.)

Салат “Оливьешка”

120/70 гр.

Наггетсы куриные

100/100/30 гр.

Лакомство Винни-Пуха

 140 гр.
НАПИТКИ

Морс

ВЫПЕЧКА

Хлеб

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
14 дек 2022
Чудесная организация - все продумал до мелочей! Гид Марина и водитель Андрей прекрасно выполнили работу. Везде были вовремя, все посмотрели, всегда все успевали. Очень удобно, что забрали из СПб и все на одном автобусе и с одним гидом ездили. Гид постоянно продумывала, чтобы успевали все посмотреть, вовремя пообедать, быстро заселиться! Большая благодарность!
К
21 ноя 2022
Трансфер сначала расстроил, микроавтобус, но потом я поняла все достоинства, более мобильный, водитель Геннадий, настоящий профессионал, везде мы добирались быстрее чем автобусы, нигде не было очередей: в кафе, в туалетах и тд. Гостиница Вилла Айно, просто чудо для тех, кто хочет спокойного отдыха, завтраки в прекрасной домашней обстановке, в номерах исключительная чистота. Отдых удался. Спасибо туроператору ООО "Болшая Страна". Надеюсь в дальнейшем к ним обращаться.
Е
19 окт 2022
Поездка прошла просто замечательно, только положительные эмоции. Все четко, отлично организовано, сопровождающие были отличные. Автобусы большие, комфортабельные, водители профессионалы. На Валаам не попали по причине закрытия навигации и погодных условий, но об этом нас предупредили сразу. Зато в тур дополнительно по нашей просьбе были включены поездки на Кижи и экскурсия по ладожским шхерам. Проживали в отелях уровня "комфорт". Без шика, но все было чисто, аккуратно. Завтраки в отелях скромные, но вкусные. Но мы туда ехали за красотой природы, и получили ее в полной мере. Спасибо!

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