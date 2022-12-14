1 день

Санкт-Петербург - «Фермерская усадьба» - Александро-Свирский монастырь - Олонец - Петрозаводск

09:00 Отправление автобуса.

12:00 Комплекс «Фермерская Усадьба».

Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоем и сытно позавтракать в местной трапезной.

Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовиться в собственной пекарне.

13:30 Посещение Александро-Свирского монастыря.

Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является центром распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.

Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России.

Вам проведут увлекательную экскурсию по главным святыням монастыря и расскажут много интересного из его многовековой истории.

14:30 Обед в деревне Старая Слобода (за доп. плату).

16:00 Интерактивная новогодняя программа в Национальном Музее Олонца.

Город Олонец – древнейшее поселение на Северо-Западе России, первые упоминания о нем датируются 1228 годом.

Олонец славится на всю Россию своими подвесными пешеходными мостами, которые мы увидим в ходе обзорной экскурсии.

Вы отправитесь в Олонецкий Национальный музей, где примите участие в новогоднем интерактиве с героем карельских сказок и легенд – Морозцем Паккайне.

Вам раскроют секреты торговой сноровки Паккайне, покажут волшебный талисман от бедности, познакомят с карельскими детскими развлечениями, а также научат изготовлению елочной игрушки из бересты.

17:30 Отправление в Петрозаводск.

20:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель.