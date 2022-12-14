Отправляемся в пятидневное новогоднее путешествие по самым завораживающим местам зимней Карелии без спешки и суеты!
За пять дней вы побываете на «Не кремлевской ёлке» в компании настоящих карелов, познакомитесь с хаски и северными оленями, сможете покататься на собачьих и оленьих упряжках, познакомитесь с героем карельских сказок – Паккайне, послушаете авторские экскурсии в трех главных городах Карелии, почувствуете волшебство Мраморного каньона и водопада Кивач и, конечно, отпразднуете Новый год в отличной компании!
09:00 Отправление автобуса.
12:00 Комплекс «Фермерская Усадьба».
Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоем и сытно позавтракать в местной трапезной.
Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовиться в собственной пекарне.
13:30 Посещение Александро-Свирского монастыря.
Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является центром распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.
Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России.
Вам проведут увлекательную экскурсию по главным святыням монастыря и расскажут много интересного из его многовековой истории.
14:30 Обед в деревне Старая Слобода (за доп. плату).
16:00 Интерактивная новогодняя программа в Национальном Музее Олонца.
Город Олонец – древнейшее поселение на Северо-Западе России, первые упоминания о нем датируются 1228 годом.
Олонец славится на всю Россию своими подвесными пешеходными мостами, которые мы увидим в ходе обзорной экскурсии.
Вы отправитесь в Олонецкий Национальный музей, где примите участие в новогоднем интерактиве с героем карельских сказок и легенд – Морозцем Паккайне.
Вам раскроют секреты торговой сноровки Паккайне, покажут волшебный талисман от бедности, познакомят с карельскими детскими развлечениями, а также научат изготовлению елочной игрушки из бересты.
17:30 Отправление в Петрозаводск.
20:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель.
08:00 Завтрак в отеле и сбор группы.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Вы увидите самые интересные здания, памятники и достопримечательности столицы республики.
11:30 Посещение заповедника и водопада Кивач.
Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы.
Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.
На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный.
12:30 Переезд в вотчину карельского Деда Мороза – ТалвиУкко.
Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.
13:30 Обед в ресторане "Закрома ТалвиУкко" (за доп. плату).
14:30 Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме.
Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак.
Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из лучших международных питомников.
Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме.
Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта.
Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов.
15:00 Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных.
Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе.
Также вы увидите яранги и чумы – традиционные жилища северного народа.
Затем вы отправитесь в домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы.
А после посещения фото-локации “Арктика” у вас остануться памятные снимки с с почти реальными белыми медведями.
У вас будет возможность погонять на финских санках – potkuri.
15:30 Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями.
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы:
17:30 Возвращение в Петрозаводск. Подготовка к банкету.
22:00 Новогодний банкет с шоу-программой.
Подробное описание новогодних программ ищите в разделе «Важно знать».
00:00 С Новым 2023 годом!
03:00 Завершение новогоднего банкета.
11:00 Поздний завтрак и сбор группы.
13:30 Новогодняя интерактивная программа в деревне Киндасово.
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами её обитатели — киндасовцы — простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят байки и легенды.
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков».
Во время новогодней интерактивной программы жители деревни объявляют себя суверенным Государством, избирают своего Президента, устраивают свою «Некремлёвскую ёлку».
15:00 Отправление в Петрозаводск.
16:30 Минеральный центр карельского шунгита. Экскурсия и посещение шунгитовой комнаты.
В Центре Шунгита – уникальном месте, который одновременно является и музеем и местом оздоровления Вам проведут увлекательную экскурсию и познакомят с загадочным минералом шунгит и его свойствами.
После экскурсии вы посетите шунгитовую комнату, насладитесь терпким вкусом напитков из целебных трав и сможете приобрести изделия из шунгита по самым выгодным ценам.
17:30 Возвращение в отель. Свободное время в Петрозаводске.
Истинным ценителям гастро- и этнотуризма предлагаем посетить музей-ресторан «ВКарелииЕсть».
Рекомендуем вам бронировать здесь места заранее, так как ресторан пользуется особой популярностью.
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Сбор группы. Выезд из отеля.
12:30 Обед.
14:30 Посещение Карельского зоопарка.
Мы посетим крупнейший зоопарк на Северо-Западе.
Зоопарк расположен в роскошном месте среди карельских лесов на огромной территории в 30 гектаров (это около 60 футбольных полей), поэтому животные чувствуют себя более чем вольготно.
Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, а дети будут пищать от восторга в контактном зоопарке.
Лощеные тигры, дружелюбные верблюды, забавные козочки и многие другие животные, даже занесенные в Красную книгу, будут рады видеть гостей, и вы это непременно почувствуете.
17:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала.
Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу.
Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней.
Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.
17:30 Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».
В рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой на берегу Ладожского озера.
18:00 Заселение в отель.
08:00 Завтрак в отеле.
10:00 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Мы обязательно заедем посмотреть на знаменитые Рускеальские водопады, которые однажды стали природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…».
11:00 Посещение горного парка «Рускеала».
Отправляемся на увлекательную экскурсию по парку с местным гидом, который познакомит вас с увлекательной многовековой историей этого сказочного места.
После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру горного парка.
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы:
14:00Отправление в г. Сортавала.
14:30 Обед (за доп. плату).
15:30 Интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастiонъ».
Это интерактивный проект, где всё можно потрогать руками, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара викингов.
На входе у ворот «Крепости черного медведя» вас встретит местный викинг и во время экскурсии расскажет о быте, вооружении и ремеслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму Ладожских шхер со сторожевых башен.
Затем покажет воссозданное жилище викингов – Медовый зал, где вам предложат дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам.
Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.
18:30 Отправление в Санкт-Петербург.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 22:00 – ст. м. «Озерки».
Конечная остановка: 22:30 – ст. м. «Площадь Восстания».
Тур предполагает проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 3 ночи; в регионе города Сортавала (1 ночь). Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
Стандарт отели СРТ: Уют, Импульс
|22550
|30200
|21650
|Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога
|25950
|34550
|25050
|Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Гостеприимство, Спа отель Карелия, Космос
Премиум отели СРТ: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо
|29900
|43200
|29100
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Документы:
Вещи в дорогу
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|1100
|Школьники до 16
|700
|Студенты
|450
|Пенсионеры
|450
|ВОВ, инвалиды I группы
|1100
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура:
08:00 Посадка в автобус у м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин "Буквоед".
08:30 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.
08:55 Дополнительная остановка для посадки у м. Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко, остановка общественного транспорта.
Ориентир: на стороне м. Дыбенко, вдоль трамвайных путей.
09:00 Отправление автобуса от м. Дыбенко.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
В последний день тура:
18:30 Отправление в Санкт-Петербург
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 22:00 – ст. м. «Озерки».
Конечная остановка: 22:30 – ст. м. «Площадь Восстания».
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Вас ждёт волшебное новогоднее оформление, создающее атмосферу праздника и интерактивная программа (конкурсы) от ведущего вечера, выстроенная таким образом, чтобы максимально задействовать всех гостей
Нам есть, чем вас удивить! Для гостей выступает один из лучших фокусников-иллюзионистов Дмитрия Антонова с новой магической программой, прозвучат кавер-версии популярных песен в исполнении резидентов заведения, а уж какой будет интерактивный танцевальный блок от горячих кубинских танцоров! И без Деда Мороза, конечно, мы не останемся.
Всех гостей ждут призы и подарки, а благодаря продуманному меню все будут сыты, довольны и встретят Новый год в самом лучшем расположении духа.
В этом банкете алкоголь не входит в стоимость, поэтмоу вы можете выбрать в ресторане из обширного меню то, что вам больше всего хочется.
Стоимость участия в программе для взрослых: взрослые – 5500 руб. /чел.
Для детей от 6 до 12 лет – 4400 руб. /чел.
Новогодняя программа в ресторане «Белый кролик». Вас ждёт:
Название блюда
Вес (гр.)
|ЗАКУСКИ
Ассорти из мяса (ростбиф, буженина) и сыра (пармезан, гауда), подаются с медово-горчичным соусом и виноградом
100/20 гр
Ассорти из свежих овощей (помидор, огурец, болгарский перец) и солений (помидор марин, огурец марин, капуста квашеная)
|130 гр
Мини калитки с картофелем, мясом 2 шт.
|100 гр.
Вафельный конус с форелью в сливочном муссе 2 шт.
40 гр.
Фруктовая тарелка (мандарин, груша, виноград, яблоко)
|100 гр.
САЛАТЫ
Оливье с бужениной
100 гр.
С куриным филе и апельсиновой заправкой
100 гр.
Шуба
|100 гр.
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Куриное филе на гриле, подается со свежими овощами
|120/80 гр.
НАПИТКИ
Минеральная вода
0,3 л.
Морс клюквенный
0,3 л.
ВЫПЕЧКА
Багет ржаной
40 гр.
Вместе со всей семьёй встречайте главное зимнее событие в четырёхзвёздочном отеле на берегу Онежского озера. В ресторане Космос вас ждет замечательная программа, зажигательные ведущие, развлекательное шоу с интерактивами и конкурсами – скучать не получится!
Танцуйте под любимые хиты, наслаждайтесь новогодней атмосферой и праздничными блюдами, веселитесь всю ночь.
Наша программа понравится всей семье – для детей мы организуем отдельную программу в закрытом зале «Каллисто» с детским меню и сказочными аниматорами.
Праздничный банкет, шикарные закуски, сытное горячее, традиционные салаты и безлимитные алкогольные напитки – мы уверены, что это залог успешного новогоднего вечера. Будет вкусно и весело, а значит и наступающий год будет просто замечательным.
Стоимость участия в банкете для взрослых – 9 000 руб. /чел.
Стоимость участия для детей до 12 лет – 5 000 руб. /чел.
Вместе со всей семьёй встречайте главное зимнее событие в четырёхзвёздочном отеле на берегу Онежского озера.
Танцуйте под любимые хиты, наслаждайтесь новогодней атмосферой и праздничными блюдами, веселитесь всю ночь.
Для детей мы организуем отдельную программу в закрытом зале «Каллисто» со сказочными аниматорами.
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ВАС ЖДЁТ:
Название блюда
Вес (гр.)
|ЗАКУСКИ
Филе форели слабой соли со сливочным маслом
50/25 гр.
Мясные деликатесы (ростбиф в ароматных травах, салями)
|50 гр.
Домашняя ветчина, фаршированная острым сыром
|35 гр.
Судак Орли с соусом тартар
30/20 гр.
Профитроли со сливочным кремом и форелью
50 гр.
Ассорти сыров из частной сыроварни с медом, грецкими орехами и виноградом
40/20 гр.
Тельное из сельди
70 гр.
Маринованные грибы из карельских лесов
45 гр.
Оливки и маслины
40 гр.
Свежие овощи (oгypeц, помидор, редис, сладкий пepeц)
50 гр.
Свежие фрукты (яблоко, мандарин, виноград, груша)
200 гр.
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Брошеты из цыпленка с беконом
100 гр.
САЛАТЫ
Оливье с говядиной
|75 гр.
Легкий салат из свежих овощей с креветками гриль
|75 гр.
Салат Онего
|75 гр.
|ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк из форели на подушке из шпината
200 гр.
Хлебная корзинка
50 гр.
|НАПИТКИ И ДЕСЕРТЫ
ДЕСЕРТ ОТ ШЕФА
50 гр.
НАПИТКИ (безлимитно)
Водка
Игристое вино
Вино белое \ красное
Чай,кофе
Морс ягодный
Сок апельсиновый
Вода
Название блюда
Вес (гр.)
|ЗАКУСКИ
Овощная соломка с сырным дипом (морковь, пepeц болгарский, огурец, редис)
70 гр.
Пицца маргарита
90 гр.
Салат с запеченным цыпленком (запечённые овощи и куриная грудка, приправленные майонезом, подаются в тарталетке из песочного теста)
40/12 гр.
Свежие фрукты (яблоко, мандарин, виноград, груша)
200 гр.
Мини сэндвичи с ветчиной и сыром
40 гр.
|ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Наггетсы куриные с сырным соусом
100/30 гр.
Картошка фри с кетчупом
100/50 гр.
Биточки на пару
60 гр.
Мини морковь отварная
100 гр.
Картофель отварной
100 гр.
Хлебная корзина
50 гр.
|СЛАДОСТИ
Зефир
|50 гр.
Профитроли со сливочным кремом
|30 гр.
Панна Котта
60 гр.
Карельское мороженое
100 гр.
|НАПИТКИ (безлимитно)
|Чай
|Сок яблочный
|Морс из карельских ягод
|Игристое вино
|Минеральная негазированная вода
Банкет в вотчине ТалвиУкко обязательно запомнится и благодаря богатому традиционному столу, и развлечениям, которые ждут всех гостей. С вотчины еще никто не уходил грустным и голодным!
Лумикки проведет вас на экскурсию по дворцу и расскажет о всех секретах карельского Деда Мороза и об обычаях карелов в Новогоднюю ночь. Вы сможете пообщаться с ТалвиУкко и поиграть с ним в игры. Перед встречей Нового года дети успеют сделать новогоднюю карельскую игрушку из фетра и распишут елочные шары на память.
Настало время подкрепиться! Столы будут ломиться от карельских национальных угощений – особенно гостей порадует фаршированная щука и вкуснейший сырокопченый сиг. Отдайте должное и традиционной карельской выпечке: вас ждут с пылу с жару калитки и сканцы. С вотчины еще никто не уходил грустным и голодным! По желанию можно приносить свой алкоголь – пробковый сбор не взимается.
Стоимость программы для взрослых – 10 000 руб. /чел.
Дети до 14 лет – 5 000 рублей.
Дети до 5 лет – бесплатно.
ПРИСКАЗКА
Волшебство начнется сразу, как только вы выйдите из автобуса. На санях, запряженных лихими собаками Вас встретит сам хозяин вотчины – карельский Дед Мороз, ТалвиУкко и его внучка, несравненная Лумикки. Они вас проводят до самого дворца и покажут торжественный зал.
Ступив на землю вотчины, вы будете поражены яркостью света и мощью звука. Профессиональная аппаратура подарит ощущение праздничности и торжества.
На вотчине вы познакомитесь с настоящими духами карельского леса, которые будут вас развлекать. Тапио – прекрасный король леса и Миеликки – юная дева, рожденная среди сосен и елей. Она превращается в птицу и парит среди облаков, наблюдая за порядком в лесной чаще. Теперь, с такими знакомыми вам не страшно заблудиться в лесу – духи леса помогут вам, где бы вы ни были.
ЗАЧИН
Перед проводами Старого Года обязательно нужно подкрепиться и поиграть. Вас ждет веселая новогодняя игра, а столы будут ломиться от карельских национальных кушаний. Особенно вас порадует фаршированная щука и вкуснейший сырокопченый сиг. С вотчины еще никто не уходил грустным и голодным!
Лумикки проведет вас на экскурсию по дворцу и расскажет о всех секретах карельского Деда Мороза и об обычаях карелов в Новогоднюю ночь. Вы сможете пообщаться с ТалвиУкко и поиграть с ним в игры.
Перед встречей Нового года дети успеют сделать новогоднюю карельскую игрушку из фетра и распишут елочные шары на память.
ПРОВОДЫ СТАРОГО ГОДА – ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА!
Карельские проводы Старого года переплетаются с традиционными русскими – обязательно выслушаем президента и загадаем желание под бой курантов!
КУЛЬМИНАЦИЯ
Незабываемое новогоднее файер-шоу от мастеров огня под карельскую музыку. Традиционно на территории Карелии жили шаманы, и уж они точно знают, как повелевать огнем!
В Новом году вас ждут зимние забавы, конкурсы и танцы до трех часов ночи! Потом уставших, но счастливых, вас отправят на автобусах в отель. Но кусочек карельского счастья навсегда останется с вами!
Меню:
Холодные закуски (подаются в общих блюдах на стол)
Вес (гр.)
Мясная тарелка
оленина, колбасы с/к дичь, язык гов.
100
Овощная тарелка
томаты, огурцы, перец болгарский, зелень
100
Рыбная тарелка
сиг с/с, сиг х/к, палтус х/к,форель с/с
100
Соленая тарелка
грибы соленые, грибы маринованные, капуста квашеная, чеснок моченый
100
Салаты (подаются порционно)
Мясной
с говядиной
100
Оливье
с форелью
100
Теплый
с курицей и баклажанами
100
Горячая закуска (подается порционно)
Жюльен (на выбор)
с курой
180
с курой и белыми грибами
180
Щука фаршированная
150
Горячее (подается порционно)
Лосось онежский запеченный в сливках
120
Говядина духовая
120
Гарнир картофель отварной, зелень
150
|НАПИТКИ И ВЫПЕЧКА
Морс
калитка
хлеб
чай
сканцы сладкие карельские пирожки ("пирожки для зятя")
|80
Общий вес/чел
|1380
Алкоголь (из расчета на 4 человека)
Водка "Рускеала" премиум
1 бут
Наливка
Морошковая
1 бут
Брусничная
1 бут
Шампанское
1 бут
По желанию можно приносить свой алкоголь. Пробковый сбор не взимается.
Добро пожаловать в ресторан Северный, где вас ждет настоящее путешествие. Ciao, 2023! Встречаем Новый год в стиле Италии 80-х годов! Софи Лорен, Адриано Челентано,баклажаны Пармеджано и итальянское вино! Mamma mia! Вас ждет фантастическая ночь!
В программе яркое, праздничное шоу с артистами, танцорами и веселыми ведущими, классная, живая музыка, от ретро шлягеров до современных хитов, световые и мультимедийные эффекты!
На столах вас ждут лучшие блюда итальянской, карельской и русской кухни. Где еще можно встретить сразу баклажаны “Пармеджано”, мясные деликатесы, холодец и треску в кляре! Конечно, без оливье не обойдется, но и салат с форелью, авокадо и моцареллой пикколо заслуживает вашего внимания. Филе трески с картофелем “Прованс” или Стейк Tender Pork – выбрать горячее будет непросто. Бутылка шампанского – каждому гостю!
Стоимость участия в банкете для взрослых: 10 000 руб.
Стоимость для детей от 12 до 18 лет – 9 500 руб.
Дети до 12 лет – 3 000 руб. (по специальному детскому меню).
Название блюда
Вес (гр.)
|ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти овощное
(томаты свежие, перец болгарский, огурец свежий, соус сырный)
140 гр.
Мясные деликатесы
(пряная буженина, говядина сыровяленая, отварной говяжий язык, перец болгарский, соус Тар-тар)
|90/70 гр.
Баклажаны “Пармеджано”
(баклажан, томат свежий, сыр Пармезан, черри, руккола, соус Песто)
|85 гр.
Холодец по-домашнему
85 гр.
Треска в кляре
(треска филе, специи, соль, мука, яйцо, молоко, сахарный песок, масло растительное, зелень)
100 гр.
Фруктовая ваза
(цитрусовые, груша, виноград, киви, ананас)
150 гр.
|САЛАТЫ
Оливье по-русскому рецепту
(ростбиф, обжаренный в специях, отварная говядина, огурец свежий, отварные овощи, огурец соленый, зеленый горошек, перепелиное яйцо, горчица зерновая,заправка “Провансаль”)
110 гр.
Салат “Ришелье”
(филе куринное, обжаренное в специях, ветчина, огурец свежий, черри, болгарский перец, майонез, сыр Пармезан)
|100 гр.
Салат с форелью с/с, авокадо и моцареллой пикколо
(форель с/с, сыр Моцарелло, черри, авокадо, руккола, соус “Песто”, оливки, соус бальзамический)
|100 гр.
|ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (на выбор)
Филе трески с картофелем “Прованс”
(запеченное филе трески, картофель и баклажан на гриле, томат, соус “Белое вино”, соус “Песто”)
100/130/40 гр.
Стейк Tender Pork
(стейк свинины мраморной, соус клюквенный, микрозелень, картофель Айдахо)
|400 гр.
|НАПИТКИ
Морс
200 мл.
Вода
|500 мл.
Шампанское
|750 мл.
|ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина
Калитка с картофелем
ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Название блюда
Вес (гр.)
Салат “Оливьешка”
120/70 гр.
Наггетсы куриные
|100/100/30 гр.
Лакомство Винни-Пуха
|140 гр.
|НАПИТКИ
Морс
|ВЫПЕЧКА
Хлеб