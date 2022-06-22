Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии

Путешествие в Карелию на Новой год - это отличный повод нарушить традицию праздника встречаться

4.7
3 отзыва
Путешествие в Карелию на Новой год – это отличный повод нарушить традицию праздника встречаться в семейном кругу дома, отметив праздник уникальной поездкой в северный регион России. Хороший отдых станет отличной идеей, чтобы провести время с семьей и детьми или друзьями.
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Ближайшие даты:
02
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • окунемся в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск;
  • карельские городки – Кюккя и Мегаболл – соревнования по волейболу гигантским мячом;
  • побываем на водопаде Кивач – одном из крупнейших равнинных водопадов Европы и в дендрарии, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзы;
  • отдых на природе – весёлые игры, шуточный марафон, увлекательный квест и поход за зеленой красавицей – новогодней елкой;
  • нет ограничений по возрасту – в туре будет интересно как самым маленьким, так и более старшему поколению.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, обзорная экскурсия по Петрозаводску, Марциальные Воды

Встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска у 10 вагона поезда №18.

Гости, прибывшие поездом №012 из Санкт-Петербурга, подходят к 10 вагону поезда №18.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. 

Наш город удивит Вас!

Вы побываете в замечательных исторических местах, а также прогуляетесь по главной достопримечательности города – знаменитой набережной Онежского озера, где оживает современность в уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников, подаренных городами-побратимами.

Поездка на первый российский курорт «Марциальные Воды», основанный Петром I в 1719 году.

Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.) и дегустация целебной воды из знаменитых природных источников.

В пути остановка у горы Сампо и неторопливый подъем.

С вершины открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро, поэтому все желающие смогут сделать несколько снимков на память о Карелии.

Также гора Сампо считается местом силы.

Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется.

Внимание! Подъем на гору Сампо осуществляется при хороших погодных условиях.

Трансфер в туркомплекс «Марциальные Ключи».

Размещение в номерах и коттеджах выбранной категории.

Обед.

Информационный коктейль. 

Природная аптека – дегустация карельских травяных чаёв. 

Традиции заготовки чая. 

«Вечерние посиделки с карельским Дедом Морозом» в саамском чуме у жаркого костра.

Вас ждет гостеприимный и радушный прием: горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой.

А также игры, песни и хорошее настроение. 

Развлекательная программа в ресторане, дискотека. 

Ужин (за доп плату).

В меню карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, травяные чаи, десерты с клюквой и другие вкусности!

2 день
Уличные забавы

Завтрак.

Какой же Новый год без зеленой красавицы? 

Приглашаем всех в поход за новогодней елочкой – веселое мероприятие для всей семьи с забавными указателями, подсказками и сюрпризами. 

Изготовление новогодних игрушек, украшение елки, песни, хороводы.

Обед.

Уличные забавы – тимбилдинг по-деревенски! 

Знакомьтесь весело и задорно с любимыми карельскими забавами и играми Деда Мороза, которые не только не давали скучать зимними вечерами, но и заряжали энергией на весь год.

Игра в карельские городки – Кюккя и Мегаболл – соревнования по волейболу гигантским мячом.

Развлекательная программа в ресторане, дискотека.

3 день
Командный квест и старинное игрище

Завтрак.

Увлекательный командный квест «Тайна потерянного саквояжа».

Свободное время (по Вашему желанию за дополнительную плату прокат снегоходов, лыжный поход, катание на коньках, русская дровяная баня.)

Обед.

Карельский разгуляй – старинное игрище «Крууга». 

Чтобы щёчки зарумянились, а ручки-ножки согрелись сыграйте с нами в весёлые игры, вдоволь повеселитесь на шуточном марафоне, покружитесь в карельском хороводе Крууга и загадайте желание, дотронувшись до волшебного посоха: нужно только поверить в чудо, и желание обязательно сбудется в грядущем году. 

Развлекательная программа в ресторане, дискотека.

4 день
Мастер-класс, водопад Кивач, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров в 10:00.

Мастер-класс «Рукодельные истории» – изготовление карельского оберега – сувенира на память о Карелии.

Выезд на экскурсионную программу. 

Посещение трехкаскадного водопада Кивач – крупнейшего равнинного водопада Европы.

Возможность увидеть дендрарий карельских березок.

Посещение сувенирного магазина.

Трансфер к ж/д вокзалу города Петрозаводска к 17:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в загородном комплексе "Марциальные Ключи".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
  • при двухместном размещении в номере стандарт  – 19 400 руб./чел.;
  • доп. место на взрослого в номере стандарт – 15 500 руб./чел.;
  • доп. место на ребенка до 13 л. в номере стандарт – 10 500 руб./чел.;
  • одноместное размещение в номере стандарт – 27 000 руб./чел.;
  • при трехместном размещении в номере студия – 19 000 руб./чел.;
  • при двухместном размещении в номере студия – 25 000 руб./чел.;
  • доп. место на взрослого в номере студия – 15 500 руб./чел.;
  • доп. место на ребенка до 13 л. в номере студия – 10 500 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в загородном комплексе "Марциальные Ключи"
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Поездка на "Марциальные Воды"+дегустация воды
  • Посещение горы Сампо
  • Вечерние посиделки с Дедом Морозом в чуме у костра
  • Дегустация карельских травяных чаёв
  • Развлекательная программа в ресторане каждый вечер
  • Мастер-класс
  • Поход за новогодней ёлочкой
  • Народные уличные гуляния
  • Карельские игры и забавы
  • Квест "Тайна потерянного саквояжа"
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Транспортное обслуживание
  • Работа аниматоров
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Прокат снегоходов
  • Катание на коньках
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность;
  • для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей;
  • ПОЛИС обязательного медицинского страхования;
  • теплую не продуваемую и не промокаемую одежду;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!
Т
16 июня 2022
После тура остались только положительные впечатления. Благодарю гида Анну и нашего водителя за комфортное сопровождение
Понравились экскурсии, проживание в отеле, пикник на природе.
Единственное, сплав по реке был до заселения в номер и пришлось из чемодана с вещами брать второй комплект сухой одежды. Прошу организаторам продумать этот момент.

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