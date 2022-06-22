Преимущества этого путешествия:
Встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска у 10 вагона поезда №18.
Гости, прибывшие поездом №012 из Санкт-Петербурга, подходят к 10 вагону поезда №18.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Наш город удивит Вас!
Вы побываете в замечательных исторических местах, а также прогуляетесь по главной достопримечательности города – знаменитой набережной Онежского озера, где оживает современность в уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников, подаренных городами-побратимами.
Поездка на первый российский курорт «Марциальные Воды», основанный Петром I в 1719 году.
Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.) и дегустация целебной воды из знаменитых природных источников.
В пути остановка у горы Сампо и неторопливый подъем.
С вершины открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро, поэтому все желающие смогут сделать несколько снимков на память о Карелии.
Также гора Сампо считается местом силы.
Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется.
Внимание! Подъем на гору Сампо осуществляется при хороших погодных условиях.
Трансфер в туркомплекс «Марциальные Ключи».
Размещение в номерах и коттеджах выбранной категории.
Обед.
Информационный коктейль.
Природная аптека – дегустация карельских травяных чаёв.
Традиции заготовки чая.
«Вечерние посиделки с карельским Дедом Морозом» в саамском чуме у жаркого костра.
Вас ждет гостеприимный и радушный прием: горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой.
А также игры, песни и хорошее настроение.
Развлекательная программа в ресторане, дискотека.
Ужин (за доп плату).
В меню карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, травяные чаи, десерты с клюквой и другие вкусности!
Завтрак.
Какой же Новый год без зеленой красавицы?
Приглашаем всех в поход за новогодней елочкой – веселое мероприятие для всей семьи с забавными указателями, подсказками и сюрпризами.
Изготовление новогодних игрушек, украшение елки, песни, хороводы.
Обед.
Уличные забавы – тимбилдинг по-деревенски!
Знакомьтесь весело и задорно с любимыми карельскими забавами и играми Деда Мороза, которые не только не давали скучать зимними вечерами, но и заряжали энергией на весь год.
Игра в карельские городки – Кюккя и Мегаболл – соревнования по волейболу гигантским мячом.
Развлекательная программа в ресторане, дискотека.
Завтрак.
Увлекательный командный квест «Тайна потерянного саквояжа».
Свободное время (по Вашему желанию за дополнительную плату прокат снегоходов, лыжный поход, катание на коньках, русская дровяная баня.)
Обед.
Карельский разгуляй – старинное игрище «Крууга».
Чтобы щёчки зарумянились, а ручки-ножки согрелись сыграйте с нами в весёлые игры, вдоволь повеселитесь на шуточном марафоне, покружитесь в карельском хороводе Крууга и загадайте желание, дотронувшись до волшебного посоха: нужно только поверить в чудо, и желание обязательно сбудется в грядущем году.
Развлекательная программа в ресторане, дискотека.
Завтрак.
Освобождение номеров в 10:00.
Мастер-класс «Рукодельные истории» – изготовление карельского оберега – сувенира на память о Карелии.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение трехкаскадного водопада Кивач – крупнейшего равнинного водопада Европы.
Возможность увидеть дендрарий карельских березок.
Посещение сувенирного магазина.
Трансфер к ж/д вокзалу города Петрозаводска к 17:30.
Тур предусматривает проживание в загородном комплексе "Марциальные Ключи".Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».