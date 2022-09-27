2 день

Заповедник «Кивач». Вотчина карельского Деда Мороза

10:30 Завтрак в отеле и сбор группы

Отличная возможность выспаться и после плотного завтрака с новыми силами встретить Новый год и продолжить увлекательное путешествие.

11:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Во время обзорной экскурсии по городу Петрозаводску вы увидите главную елку, расположенную перед Музыкальным драматическим театром, самые главные достопримечательности города, и, конечно, визитную его карточку – набережную Онежского озера.

Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом.

Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же футуристичные с американскими рыбаками из Дулута.

14:00 Посещение заповедника и водопада Кивач

Что может быть лучше прогулки на свежем воздухе, да еще и в одном из самых удивительных мест Карелии – в заповеднике Кивач.

Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы.

Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.

На территории заповедника для всех желающих открыт музей природы, экспозиция которого познакомит вас с историей Кивача, представителями флоры и фауны и фотографиями водопада в разные годы.

15:00 Переезд в вотчину карельского Деда Мороза – Талви Укко

Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту!

Вотчина Талви Укко – это целая страна чудес.

Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.

16:30 Обед в ресторане "Закрома Талви Укко"

Перед началом большой интерактивной экскурсии по вотчине вам предложат пообедать в ресторане "Закрома ТалвиУкко" и отведать блюда карельской кухни, приготовленных из даров северной природы.

(Обед приобретается по желанию за доп. плату)

17:30 Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме

Экскурсия по питомнику хаски – одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов!

Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак.

Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из лучших международных питомников.

Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта.

Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.

Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов.

Экскурсовод поведает вам о том какую роль сыграли эти животные в освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.

18:00 Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных

Далее вас ожидает визит с саамскую деревню.

Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе.

Также вы увидите яранги и чумы –традиционные жилища северного народа.

Затем вы отправитесь в домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы.

А после посещения фото-локации “Арктика” у вас останутся памятные снимки с с почти реальными белыми медведями.

После насыщенной интерактивной программы наступает время активного отдыха.

У вас будет возможность погонять на финских санках – potkuri.

Прекрасная возможность порадовать детей и самим вспомнить детство!

18:30 Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями

С наступлением темноты зажигается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством.

Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение!

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию:

познакомьтесь с главными достопримечательностями региона посетив экспозицию «Карелия в миниатюре»;

узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив Резиденцию Карельского деда мороза Талвиукко и Дворец Карельской снегурочки Лумикки;

прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе;

поучаствуйте в захватывающем приключении – катании на оленьей упряжке.

20:00 Возвращение в Петрозаводск

После насыщенной экскурсионной программы вы сможете отдохнуть в отеле или отправиться на прогулку по вечернему городу и посетить интересные места Петрозаводска.