06:30 Посадка в автобус у метро «Площадь Восстания»
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: книжный магазин "Буквоед"
07:00 Отправление автобуса от м. пл. Восстания
07:30 Дополнительная остановка для посадки у метро «Дыбенко»
Место посадки: СПб, м. Дыбенко, остановка общественного транспорта
Ориентир: на стороне м. Дыбенко, вдоль трамвайных путей
07:35 Отправление автобуса от м. Дыбенко
10:30 Комплекс «Фермерская Усадьба»
Первой остановкой нашего новогоднего путешествия по Карелии станет комплекс «Фермерская Усадьба».
Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоем и сытно позавтракать в местной трапезной.
Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовиться в собственной пекарне.
Набираемся сил и продолжаем наше путешествие!
12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю
Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является центром распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.
Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России.
Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, а также любителей истории и архитектуры.
Вам проведут увлекательную экскурсию по главным святыням и расскажут много интересного из его многовековой истории.
13:00 Обед
После насыщенных гуляний на свежем воздухе, вас ждет недолгий переезд до Старой слободы, где вы сможете заказать комплексный обед и сытно подкрепиться перед продолжением нашего новогоднего путешествия.
(Обед приобретается по желанию за доп. плату)
13:30 Переезд в Петрозаводск
16:00 Прибытие в Петрозаводск. Автобусная обзорная экскурсия
Краткая экскурсия по городу без выхода из автобуса.
Гид познакомит Вас с основными историческими объектами и интересными местами, которые стоит посетить в Петрозаводске.
17:00 Размещение в отеле. Подготовка к банкету
По прибытию в новогодний город Петрозаводск у вас будет достаточно свободного времени, чтобы отдохнуть, набраться сил перед праздником и подготовиться к праздничному банкету.
22:00 Новогодний банкет с шоу-программой.
Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, розыгрыши, песни и танцы – новогодняя ночь в лучших традициях!
00:00 С Новым, 2023 годом!
02:00 Завершение новогоднего банкета. Отправление в отель.
10:30 Завтрак в отеле и сбор группы
Отличная возможность выспаться и после плотного завтрака с новыми силами встретить Новый год и продолжить увлекательное путешествие.
11:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Во время обзорной экскурсии по городу Петрозаводску вы увидите главную елку, расположенную перед Музыкальным драматическим театром, самые главные достопримечательности города, и, конечно, визитную его карточку – набережную Онежского озера.
Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом.
Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же футуристичные с американскими рыбаками из Дулута.
14:00 Посещение заповедника и водопада Кивач
Что может быть лучше прогулки на свежем воздухе, да еще и в одном из самых удивительных мест Карелии – в заповеднике Кивач.
Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы.
Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.
На территории заповедника для всех желающих открыт музей природы, экспозиция которого познакомит вас с историей Кивача, представителями флоры и фауны и фотографиями водопада в разные годы.
15:00 Переезд в вотчину карельского Деда Мороза – Талви Укко
Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту!
Вотчина Талви Укко – это целая страна чудес.
Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.
16:30 Обед в ресторане "Закрома Талви Укко"
Перед началом большой интерактивной экскурсии по вотчине вам предложат пообедать в ресторане "Закрома ТалвиУкко" и отведать блюда карельской кухни, приготовленных из даров северной природы.
(Обед приобретается по желанию за доп. плату)
17:30 Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме
Экскурсия по питомнику хаски – одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов!
Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак.
Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из лучших международных питомников.
Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта.
Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов.
Экскурсовод поведает вам о том какую роль сыграли эти животные в освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.
18:00 Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных
Далее вас ожидает визит с саамскую деревню.
Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе.
Также вы увидите яранги и чумы –традиционные жилища северного народа.
Затем вы отправитесь в домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы.
А после посещения фото-локации “Арктика” у вас останутся памятные снимки с с почти реальными белыми медведями.
После насыщенной интерактивной программы наступает время активного отдыха.
У вас будет возможность погонять на финских санках – potkuri.
Прекрасная возможность порадовать детей и самим вспомнить детство!
18:30 Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями
С наступлением темноты зажигается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством.
Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение!
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию:
20:00 Возвращение в Петрозаводск
После насыщенной экскурсионной программы вы сможете отдохнуть в отеле или отправиться на прогулку по вечернему городу и посетить интересные места Петрозаводска.
08:00 Завтрак. Сбор группы в автобусе
09:00 Отправление в сторону горного парка «Рускеала»
12:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски – небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки – привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».
Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Аллее сказок».
Подвесные мостики, протянутые прямо над водопадами, завершают маршрут и позволяют сделать самые потрясающие кадры.
Прогулка по экотропе предлагается на месте по желанию.
14:00 Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время. Самостоятельный обед в кафе парка
Парк «Рускеала» – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья.
Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей.
Местный гид проведет увлекательную экскурсию по парку и познакомит вас с увлекательной многовековой историей этого сказочного места.
После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру горного парка.
Станьте свидетелем сказочного светового шоу.
С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками.
В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.
На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе!
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию:
17:30 Выезд автобуса из горного парка.
Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
На обратном пути мы заедем за карельскими дарами, которые понравятся вашей семье и друзьям больше, чем магнит на холодильник.
Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств.
В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – станция метро «Озерки»
Конечная остановка: 00:00 – станция метро «Площадь Восстания»
Тур предусматривает проживание в отелях категории «комфорт» или «премиум» в Петрозаводске (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Доплата за третьего человека в номере
|Гостиница «Заречная» 3*
|22 550
|27 950
|21 950
|Отель «Питер Инн» 4*
|28 250
|38 250
|27 650
Обращаем ваше внимание, что отель может быть изменен с обязательным сохранением категории, которую вы указали при бронировании.
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.
Гостиница «Заречная» находится в самом зеленом районе города Петрозаводска, менее чем в 2 км от Онежского озера, и располагает просторными номерами с бесплатным WiFi. Предоставляется бесплатная частная парковка.
В номерах с ковровым покрытием, обустроенных в отремонтированном двухэтажном здании, есть телевизор с плоским экраном, а также рабочий стол и собственная ванная комната. В число прочих удобств входят халат с тапочками, утюг, электрический чайник и холодильник.
Персонал гостиницы поможет постояльцам забронировать экскурсии по городу Петрозаводску.
В зале для завтрака каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». Вечером постояльцы смогут отдохнуть и пообщаться в кафе с ЖК-телевизором и караоке.
Отель расположен в 4 минутах ходьбы от Собора Александра Невского, стадиона «Спартак» и торгового центра. До старого железнодорожного вокзала Петрозаводска - 1 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку самостоятельно.
Да,
Предоставляются при наличии подтверждающих документов и не суммируются с другими акциями.