Знакомство с городом

В первой части экскурсии мы познакомимся с разыми историческими эпохами города: от правления Петра Первого до Советского времени. Нас ждет прогулка по главной городской достопримечательности — набережной Онежского озера. Это уникальный арт-объект, музей современного искусства под открытым небом, с очень живописными видами на город и Онежское озеро. Это самое красивое место столицы Северного Края в любое время года!

Дом куклы

Дом Куклы Татьяны Калининой представлен тремя небольшими залами:

В зале авторской куклы можно познакомиться с куклами, выполненными в различных техниках и стилях.

Зал «Духи Карелии» знакомит посетителей с домовыми, русалками и другими существами потустороннего мира, в которых верили наши предки.

Экспозиция третьего зала постоянно меняется.

Кроме этого, можно заглянуть в мастерскую и увидеть, как создаются куклы, и даже купить и унести приглянувшуюся куклу или зверушку домой.

Место, где случаются чудеса

Дальше мы отправимся с Вами на интерактивную программу «Новогодняя мозаика» в национальный музей Карелии, в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени. Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами. Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий, расскажут про карельского Деда Мороза. Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.