Новогодний Петрозаводск - это настоящая зимняя сказка, в которую мы и предлагаем Вам погрузиться,...

Новогодний Петрозаводск — это настоящая зимняя сказка, в которую мы и предлагаем Вам погрузиться, вдохновиться и узнать немного больше о нашем чудесном городе.

Помимо обычной обзорной экскурсии по Петрозаводску, в программу включен обед и удивительное путешествие по губернаторскому дому, с мастер-классом и массой позитива!
Новогодний Петрозаводск
Новогодний Петрозаводск
Новогодний Петрозаводск
Новогодний Петрозаводск
Новогодний Петрозаводск
Новогодний Петрозаводск

Что вы увидите 🤩

  • Главные достопримечательности Петрозаводска
  • Онежская набережная
  • Дом куклы
  • Национальный музей Карелии

Знакомство с городом

В первой части экскурсии мы познакомимся с разыми историческими эпохами города: от правления Петра Первого до Советского времени. Нас ждет прогулка по главной городской достопримечательности — набережной Онежского озера. Это уникальный арт-объект, музей современного искусства под открытым небом, с очень живописными видами на город и Онежское озеро. Это самое красивое место столицы Северного Края в любое время года!
Дом куклы

Дом Куклы Татьяны Калининой представлен тремя небольшими залами:

  • В зале авторской куклы можно познакомиться с куклами, выполненными в различных техниках и стилях.
  • Зал «Духи Карелии» знакомит посетителей с домовыми, русалками и другими существами потустороннего мира, в которых верили наши предки.
  • Экспозиция третьего зала постоянно меняется.
  • Кроме этого, можно заглянуть в мастерскую и увидеть, как создаются куклы, и даже купить и унести приглянувшуюся куклу или зверушку домой.
Место, где случаются чудеса
Дальше мы отправимся с Вами на интерактивную программу «Новогодняя мозаика» в национальный музей Карелии, в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени. Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами. Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий, расскажут про карельского Деда Мороза. Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
1 900 ₽
Пенсионер
1 800 ₽
Детский (до 12 лет)
1 700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
  • Работа гида по маршруту
  • Обед
  • Экскурсия в «Доме куклы»
  • Билет в национальный музей Карелии
  • Интерактивная программа «Новогодняя мозаика» в музее
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Еремеева, 1, Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписанию в календаре

ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
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