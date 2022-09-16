1 день

Санкт-Петербург - Приозерск - экопарк «Долина водопадов» - магазин карельских настоек и бальзамов - Сортавала

07:30 – Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания».

Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин «Буквоед».

08:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».

08:25 – Дополнительная подача автобуса к ст. м. «Озерки».

Место посадки: СПб., ст. м. «Озерки», Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет «Окей».

08:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Озерки».

10:30 – Приозерск. Техническая остановка.

По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.

11:30 – Экопарк «Долина водопадов».

Совершенно новый экообъект ожидает туристов в начале нашей программы.

Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км), идущей через карельские леса до реки Иййоки.

Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт, где вы можете сделать красивое фото многочисленных водных порогов на фоне заснеженных пейзажей.

А еще на территории экопарка живут дружелюбные северные олени! Обязательно навестите их во время своей прогулки.

13:20 – Дегустация карельских бальзамов и настоек.

Перед насыщенным продолжением дня мы предлагаем вам продегустировать местные напитки, которые точно не оставят никого равнодушным и придутся как нельзя кстати холодным зимним днем.

14:00 – Переезд в город Сортавала.

15:00 – Обед в городе Сортавала.

Перед продолжением экскурсионной программы первого дня мы отправимся на сытный обед в г. Сортавала (обед приобретается по желанию за доп. плату).

16:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала.

Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу.

Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней.

Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки, как дом Леандера, бывшее здание Банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка северных стран.

Зимний Сортавала особенно хорош перед Новым годом, когда город украшают к встрече 2023 года и на улицах царит атмосфера радостного ожидания праздника!

16:30 – Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми».

В рамках авторской экскурсии вы посетите городской парк «Ваккосалми», где узнаете историю парка, увидите знаменитое «Певчее поле» – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной «акустической системой», созданной природой на берегу Ладожского озера.

17:30 – Заселение в отель в г. Сортавала.

Перед отправлением в дом викингов у вас будет время для отдыха и подготовки к праздничному пиру.

21:30 – Отправление в исторический парк «Бастiонъ».

22:00 – Новогодний ужин в историческом парке «Бастiонъ».

У вас появится уникальная возможность погрузиться в мир средневековых легенд и почувствовать себя настоящим воином на пиру у ярла.

Бражный зал украшен оружием и доспехами, на стенах висят щиты с гербами лучших воинов, мягкие шкуры на лавках и треск восковых свечей окунут вас в атмосферу раннего Средневековья.

Вы станете участником самой настоящей скандинавской саги! Сам пир и будет являться театрализованным представлением.

Распорядитель праздника встретит гостей, рабыни-трелли подадут яства и напитки, скальды развлекут присутствующих хвалебными висами.

Также вы познакомитесь с традициями «дружинной культуры» – поучаствуете в забавах, которым более тысячи лет, а при желании научитесь средневековому танцу.

Самые активные участники не уйдут с пустыми руками, каждый получит достойный подарок.

И конечно, кульминация пира – встреча Нового года с огненным представлением, игристым вином и салютом!

Вас ждет:

● Аутентичная обстановка, так как пир пройдет в настоящем скандинавском доме – Медовом зале! Медовый зал – это воссозданный быт эпохи викингов: на стенах висят щиты и оружие, на лавках расстелены теплые шкуры, горят восковые свечи и факелы.

● Вкуснейшие яства и напитки с элементами скандинавской кухни на широких деревянных столах и кулинарные сюрпризы!

● Живая музыка с заводной волынкой, ритмичными барабанами и задорными бубнами, а также старинные танцы и музыкальные конкурсы.

● Старинные игры и конкурсы и, конечно, дегустация медовухи – одного из самых древних напитков не только на Руси, но и в Северной Европе, в варении которого наши предки достигли совершенства!

● Магический секрет древнего скандинавского тоста – «Скол»!

● Скальдическая поэзия, розыгрыш ценных призов от викингов и парка «Бастiонъ», индивидуальный магический подарок от викингов!

● Огненное представление и праздничный салют!

00:00 – Поздравляем с Новым, 2023 годом!

03:00 – Завершение праздничного банкета.

Отправление в отель.