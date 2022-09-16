07:30 – Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания».
Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин «Буквоед».
08:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».
08:25 – Дополнительная подача автобуса к ст. м. «Озерки».
Место посадки: СПб., ст. м. «Озерки», Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет «Окей».
08:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Озерки».
10:30 – Приозерск. Техническая остановка.
По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.
11:30 – Экопарк «Долина водопадов».
Совершенно новый экообъект ожидает туристов в начале нашей программы.
Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км), идущей через карельские леса до реки Иййоки.
Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт, где вы можете сделать красивое фото многочисленных водных порогов на фоне заснеженных пейзажей.
А еще на территории экопарка живут дружелюбные северные олени! Обязательно навестите их во время своей прогулки.
13:20 – Дегустация карельских бальзамов и настоек.
Перед насыщенным продолжением дня мы предлагаем вам продегустировать местные напитки, которые точно не оставят никого равнодушным и придутся как нельзя кстати холодным зимним днем.
14:00 – Переезд в город Сортавала.
15:00 – Обед в городе Сортавала.
Перед продолжением экскурсионной программы первого дня мы отправимся на сытный обед в г. Сортавала (обед приобретается по желанию за доп. плату).
16:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала.
Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу.
Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней.
Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки, как дом Леандера, бывшее здание Банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка северных стран.
Зимний Сортавала особенно хорош перед Новым годом, когда город украшают к встрече 2023 года и на улицах царит атмосфера радостного ожидания праздника!
16:30 – Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми».
В рамках авторской экскурсии вы посетите городской парк «Ваккосалми», где узнаете историю парка, увидите знаменитое «Певчее поле» – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной «акустической системой», созданной природой на берегу Ладожского озера.
17:30 – Заселение в отель в г. Сортавала.
Перед отправлением в дом викингов у вас будет время для отдыха и подготовки к праздничному пиру.
21:30 – Отправление в исторический парк «Бастiонъ».
22:00 – Новогодний ужин в историческом парке «Бастiонъ».
У вас появится уникальная возможность погрузиться в мир средневековых легенд и почувствовать себя настоящим воином на пиру у ярла.
Бражный зал украшен оружием и доспехами, на стенах висят щиты с гербами лучших воинов, мягкие шкуры на лавках и треск восковых свечей окунут вас в атмосферу раннего Средневековья.
Вы станете участником самой настоящей скандинавской саги! Сам пир и будет являться театрализованным представлением.
Распорядитель праздника встретит гостей, рабыни-трелли подадут яства и напитки, скальды развлекут присутствующих хвалебными висами.
Также вы познакомитесь с традициями «дружинной культуры» – поучаствуете в забавах, которым более тысячи лет, а при желании научитесь средневековому танцу.
Самые активные участники не уйдут с пустыми руками, каждый получит достойный подарок.
И конечно, кульминация пира – встреча Нового года с огненным представлением, игристым вином и салютом!
Вас ждет:
● Аутентичная обстановка, так как пир пройдет в настоящем скандинавском доме – Медовом зале! Медовый зал – это воссозданный быт эпохи викингов: на стенах висят щиты и оружие, на лавках расстелены теплые шкуры, горят восковые свечи и факелы.
● Вкуснейшие яства и напитки с элементами скандинавской кухни на широких деревянных столах и кулинарные сюрпризы!
● Живая музыка с заводной волынкой, ритмичными барабанами и задорными бубнами, а также старинные танцы и музыкальные конкурсы.
● Старинные игры и конкурсы и, конечно, дегустация медовухи – одного из самых древних напитков не только на Руси, но и в Северной Европе, в варении которого наши предки достигли совершенства!
● Магический секрет древнего скандинавского тоста – «Скол»!
● Скальдическая поэзия, розыгрыш ценных призов от викингов и парка «Бастiонъ», индивидуальный магический подарок от викингов!
● Огненное представление и праздничный салют!
00:00 – Поздравляем с Новым, 2023 годом!
03:00 – Завершение праздничного банкета.
Отправление в отель.
11:00 – Поздний завтрак в отеле.
Чтобы ваше праздничное настроение сохранилось, мы предусмотрели для вас поздний завтрак в отеле.
Это позволит вам выспаться после новогодней ночи и вступить в новый год бодрыми и полными сил!
12:00 – Переезд в питомник ездовых собак.
12:30 – Интерактивная экскурсия по питомнику хаски.
Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород.
Опытный каюр расскажет много интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
13:30 – Экскурсия по экспозиции «Северные народы».
Помимо знакомства с хаски, на территории питомника вас ждет еще много интересного!
Вам проведут увлекательную экскурсию по экспозиции «Северные народы».
Во время экскурсии вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карелов, саамов и других народов Севера, увидите и потрогаете одежду и оружие героев «Калевалы» и магические артефакты северных шаманов.
Кроме того, вас ждет интересный рассказ об освоении Севера и истории золотой лихорадки.
14:30 – Посещение водопадов Ахвенкоски.
Мы обязательно заедем посмотреть на знаменитые Рускеальские водопады, которые однажды стали природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…».
Даже зимой это место красиво: вокруг водопадов – заснеженные экотропинки, над рекой протянуты подвесные мостики, по которым можно прогуляться и сделать красивые памятные снимки.
15:30 – Экскурсия и новогодние гуляния в горном парке «Рускеала».
Парк «Рускеала» – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья.
Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей.
Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков.
Местный гид проведет увлекательную экскурсию по парку и познакомит вас с увлекательной многовековой историей этого сказочного места.
После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру горного парка.
Отправьтесь на новогодние гуляния с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями.
Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым, и детям!
Станьте свидетелем сказочного светового шоу.
С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками.
В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.
На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе!
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.
● Совершите прогулку вокруг каньона по оборудованным тропам;
Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней.
Также для гостей оборудовано несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
● Отведайте блюда карельской кухни и посетите сувенирные лавки;
На территории парка вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где вы сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни.
В сувенирных лавках вы сможете приобрести все то, чем так славится Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита, изделия из березы и бересты и многое другое.
● Пролетите на троллее вдоль Мраморного каньона;
Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина, прокатившись на zip-line над заснеженным Мраморным каньоном.
Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
● Прокатитесь на зимних санях.
Только зимой в горном парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «Веселый банан».
Такое развлечение порадует и взрослых, и детей!
18:30 – Отправление в город Сортавала.
19:30 – Возвращение в отель.
09:00 – Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
10:30 – Музей под открытым небом «Северная Фиваида».
Музей под открытым небом «Северная Фиваида» – это деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен, вписанные в пейзаж древних карельских лесов на берегу Ладожского озера умелыми руками энтузиастов.
Даже если вы не религиозный человек, посещение «Фиваиды» будет вам интересно как минимум по двум причинам.
Первая – возможность посмотреть на реконструкции шедевров деревянного зодчества, не дошедших до наших дней.
Вторая – это карельская природа: по тропам мимо серебряных елей и искрящегося снега вы выйдете к уединенному заливу Ораванселькя с видами на озерные острова-шхеры.
Местный гид проведет для вас авторскую экскурсию, из которой вы узнаете много об истории создания этого музея и распространении православия на Русском Севере – о трудолюбии, идее и даже о мистике!
11:30 – Музей карельского быта «У Мастера».
В экспозиции музея «У Мастера» представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала.
Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова, и познакомиться с основными его работами.
12:00 – Отправление к заливу Кирьявалахти.
12:30 – Пешеходная экскурсия по экотропе национального парка «Ладожские шхеры».
Национальный парк «Ладожские шхеры» – это один из самых запоминающихся и масштабных природных объектов Карелии.
Ладожские шхеры – это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов.
Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, выдавив на поверхность неровные осколки суши.
Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.
Вид шхер захватывает дух – и неважно, катаетесь ли вы на катере по озеру или прогуливаетесь по суше.
Помимо залива Кирьявалахти, который вы увидите чуть ранее, вас ждет еще несколько объектов, которые удастся посетить в рамках программы.
Несмотря на то, что огромные территории национального парка не позволят осмотреть его от и до, мы покажем вам самые запоминающиеся объекты:
● Панорамы озер;
● Шикарные пейзажи с возвышенностей;
● Хвойные леса и пестрые полотна прогалин с реликтовой флорой;
● Уникальные рукотворные объекты;
● Памятники истории и культуры;
● Выходы к берегу Ладожского озера с лучшими видами для самых запоминающихся фото!
Во время этой прогулки вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об истории, особенностях и даже необычных случаях и мистических легендах этих мест.
Внимание! Обязательно наличие удобной нескользящей обуви.
14:30 – Обед в кафе.
Перед продолжением экскурсионной программы третьего дня мы отправимся на сытный обед (обед приобретается по желанию за доп. плату).
15:30 – Посещение минерального центра карельского шунгита.
Минеральный центр соединяет в себе геологический музей, где представлены минералы Северного Приладожья в необычной экспозиции, арт-галерею с работами местных художников и фотографов, а также место для отдыха и оздоровления.
В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате.
Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
17:30 – Посещение магазина форелевого хозяйства.
Мы сделаем остановку в магазине форелевого хозяйства, где у вас будет возможность отведать местной ухи и купить рыбы: свежей, соленой, копченой.
Помимо рыбы в магазине есть и другие карельские дары природы, которые станут отличным новогодним подарком вашим родным и близким.
18:30 – Отправление в Санкт-Петербург.
20:30 – Техническая остановка в Приозерске.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 22:30 – ст. м. «Озерки».
Конечная остановка: 23:00 – ст. м. «Площадь Восстания».
Тур предполагает размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Комфорт (Сеурахуоне, Сортавала)
|21 450
|28 750
|20 850
Документы:
Вещи в дорогу.
Для основной программы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».