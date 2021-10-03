Добро пожаловать в столицу Карелии

Архитектура Петрозаводска поражает своим великолепием: старые здания, построенные до войны, гармонично соседствуют с архитектурой поствоенного времени. Многие известные советские архитекторы оттачивали свое мастерство именно в Петрозаводске. Целые улицы и кварталы украшены домами с резными арками и удивительной по красоте лепниной

Сердце города

Вы увидите знаменитую Круглую площадь (ныне Ленина) , построенную еще при Екатерине II. В зданиях, расположенных на ней, жили губернаторы края, решались важнейшие для республики вопросы, здесь даже проводились балы. Рядом расположен дом, в котором останавливались два российских императора. Дом чудесно сохранился до наших дней

Старый город

Вы прогуляетесь до самой большой площади города - Кирова, которую еще называют театральной за изобилие театров на ней. Вас ждет встреча с другими культовыми городскими постройками и прогулка по старому городу, который тоже есть в Петрозаводске

Визитная карточка города

Закончится экскурсия на набережной города Петрозаводска. Именно набережная - визитная карточка города. Музей под открытым небом, излюбленное место прогулок и свиданий. Города-побратимы Петрозаводска украсили ее чудесными памятниками, которые не раз попадали в списки самых удивительных композиций мира