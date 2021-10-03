Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Экскурсия по Петрозаводску - это экскурсия по эпохам России

Экскурсия по Петрозаводску - это экскурсия по эпохам России.

Вы узнаете про становление Петровской слободы и Петра Первого XVIII века, влияние шведов и голландцев на город, увидите Петрозаводск Екатерининской эпохи и губернские мотивы XIX века, дореволюционный Петрозаводск и потрясения революций и великих мировых войн XX века, а также поймете современный, динамичный и быстроразвивающийся, но красивый и подкупающий своей провинциальностью город - наш любимый Петрозаводск
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Что вы увидите 🤩

  • Круглая площадь
  • Площадь Кирова
  • Старый город
  • Онежская набережная

Добро пожаловать в столицу Карелии

Архитектура Петрозаводска поражает своим великолепием: старые здания, построенные до войны, гармонично соседствуют с архитектурой поствоенного времени. Многие известные советские архитекторы оттачивали свое мастерство именно в Петрозаводске. Целые улицы и кварталы украшены домами с резными арками и удивительной по красоте лепниной

Сердце города

Вы увидите знаменитую Круглую площадь (ныне Ленина) , построенную еще при Екатерине II. В зданиях, расположенных на ней, жили губернаторы края, решались важнейшие для республики вопросы, здесь даже проводились балы. Рядом расположен дом, в котором останавливались два российских императора. Дом чудесно сохранился до наших дней

Старый город

Вы прогуляетесь до самой большой площади города - Кирова, которую еще называют театральной за изобилие театров на ней. Вас ждет встреча с другими культовыми городскими постройками и прогулка по старому городу, который тоже есть в Петрозаводске

Визитная карточка города

Закончится экскурсия на набережной города Петрозаводска. Именно набережная - визитная карточка города. Музей под открытым небом, излюбленное место прогулок и свиданий. Города-побратимы Петрозаводска украсили ее чудесными памятниками, которые не раз попадали в списки самых удивительных композиций мира

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
600 ₽
Дети (до 12 лет)
400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: ж / д вокзал г. Петрозаводск
Завершение: Центр города Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Согласно расписанию в календаре

ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
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