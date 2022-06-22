Отличная рыбалка, походная романтика и жаркая баня, мотор для увеличения скорости передвижения по плесовым и озерным участкам. Экскурсия на остров Соловки, сплав на рафтах по реке Охта. Все это – всего за шесть дней в летнем туре по Карелии.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день Начало сплава по реке Охта

1:00 Сбор группы на вокзале г. Кемь. Трансфер к началу сплава на оз. Муезеро, 167 км. В дороге перекус сухим пайком. Древнее название реки «Охта» в переводе означает «Путеводная река». Естественные препятствия на маршруте – пороги и озера. Искусственные препятствия – лотки на выходах реки из озер и при впадении реки в озера. Лоток – деревянное сооружение плотины, построенное для поднятия воды при лесосплаве. На реке насчитывается 46 перекатов и порогов и 6 лесосплавных плотин. Ужин и ночлег в полевых условиях. Завтрак. Подготовка снаряжения к выходу на реку. Инструктаж, экипировка, выход на воду. Тренировочные занятия на воде. Сплав на рафтах по реке Охта: оз. Муезеро (с карельского – Ряпушковое) – о. Троицы – оз. Юляозеро, 16 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус. На Муезере на острове Троицы в XVII в. существовал православный монастырь. На его месте до сих пор сохранилась не только церковь Святого Николая (1602 г.), но еще и сакральная роща с елями в три обхвата, древние могилы и деревянный склеп. В часовне рядом с церковью очень редкое явление – крест на корню. На выходе из озера первое препятствие – плотина, далее несколько перекатов и очень интересный по смене пейзажа участок реки с заболоченным берегом и мертвым лесом, называемый краем Похъелы. (Край Похъелы – по карельскому эпосу – «Злое место».). Ужин и ночлег в полевых условиях.

2 день Оз. Юляозеро – оз. Лежево

Завтрак. Сплав на моторафтах по реке Охта: оз. Юляозеро – ламбушка Пюхавелле (с карельского «Святой плес») – пор. Немее (с саамского «Медлительный», 2 – 3 к.с.) – длинный участок спокойной воды (в народе именуемый «гнилая Охта» (проходится под мотором) – оз. Лежево, 22 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус. Ужин и ночлег в полевых условиях.

3 день Продолжение сплава: оз. Лежево – пор. Метро – остров Добрых Духов

Завтрак. Сплав на моторафтах по реке Охта: оз. Лежево – пор. Метро (искусственный порог, 1 – 2 к.с.) – пор. Мельничный (1 – 2 к.с.) – пор. Терос (1 к.с.) – пор. Пебозерский (2 к.с.) – оз. Воронье – остров Добрых Духов – пор. Пичепорог, 18 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус. "Остров Добрых Духов" – это самодеятельный музей деревянной скульптуры, который организован туристами на одном из островов озера Воронье. Здесь собрано около сотни деревянных скульптур и поделок. Ужин и ночлег в полевых условиях.

4 день Дневка

Дневка. Завтрак, отдых, рыбалка, обед, туристская баня. Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода. "Банные процедуры" сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение. Ужин и ночлег в полевых условиях.

5 день Пор. Пичепорог – пор. Кожаный – пор. Ойнегайне

Завтрак. Сплав на рафтах по реке Охта: пор. Пичепорог (2-3 к.с.) – пор. Кожаный (2 к.с.) – пор. Ойнегайне (с саамского – «Большой сиг», 3 к.с.), 18 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус. Ужин и ночлег в полевых условиях.

6 день Дневка, катание на пороге пор. Ойнегайне

Дневка. Завтрак, отдых, рыбалка, обед, туристская баня. Катание на пороге пор. Ойнегайне. Порог Онегайне начинается мелкой шиверой и заканчивается бочкой, которая позволяет устраивать катания. Порог имеет длину 400 метров и вторую категорию сложности. Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода. "Банные процедуры" сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение. Ужин и ночлег в полевых условиях.

7 день Пор. Ойнегайне – пор. Лоуна – пор. Хемег – пор. Кивиристи

Завтрак. Сплав на моторафтах по маршруту: пор. Ойнегайне – пор. Лоуна (с саамского – «Торфяной») – пор. Хемег (по-саамски – «Короткий крутой порог», 3 к.с.) – пор. Кивиристи (с саамского – «Скальное место», с карельского – «Каменный крест», 4 к.с.), 19 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус. Ужин и ночлег в полевых условиях.

8 день Завершение сплава: пор. Кивиристи – пор. Нилош – пор. Муравейный – пор. Тюттерин – Охта-порог