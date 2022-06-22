При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
1:00 Сбор группы на вокзале г. Кемь.
Трансфер к началу сплава на оз. Муезеро, 167 км.
В дороге перекус сухим пайком.
Древнее название реки «Охта» в переводе означает «Путеводная река».
Естественные препятствия на маршруте – пороги и озера.
Искусственные препятствия – лотки на выходах реки из озер и при впадении реки в озера.
Лоток – деревянное сооружение плотины, построенное для поднятия воды при лесосплаве.
На реке насчитывается 46 перекатов и порогов и 6 лесосплавных плотин.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Подготовка снаряжения к выходу на реку.
Инструктаж, экипировка, выход на воду.
Тренировочные занятия на воде.
Сплав на рафтах по реке Охта: оз. Муезеро (с карельского – Ряпушковое) – о. Троицы – оз. Юляозеро, 16 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
На Муезере на острове Троицы в XVII в. существовал православный монастырь.
На его месте до сих пор сохранилась не только церковь Святого Николая (1602 г.), но еще и сакральная роща с елями в три обхвата, древние могилы и деревянный склеп.
В часовне рядом с церковью очень редкое явление – крест на корню.
На выходе из озера первое препятствие – плотина, далее несколько перекатов и очень интересный по смене пейзажа участок реки с заболоченным берегом и мертвым лесом, называемый краем Похъелы. (Край Похъелы – по карельскому эпосу – «Злое место».).
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на моторафтах по реке Охта: оз. Юляозеро – ламбушка Пюхавелле (с карельского «Святой плес») – пор. Немее (с саамского «Медлительный», 2 – 3 к.с.) – длинный участок спокойной воды (в народе именуемый «гнилая Охта» (проходится под мотором) – оз. Лежево, 22 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на моторафтах по реке Охта: оз. Лежево – пор. Метро (искусственный порог, 1 – 2 к.с.) – пор. Мельничный (1 – 2 к.с.) – пор. Терос (1 к.с.) – пор. Пебозерский (2 к.с.) – оз. Воронье – остров Добрых Духов – пор. Пичепорог, 18 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
"Остров Добрых Духов" – это самодеятельный музей деревянной скульптуры, который организован туристами на одном из островов озера Воронье.
Здесь собрано около сотни деревянных скульптур и поделок.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка.
Завтрак, отдых, рыбалка, обед, туристская баня.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.
"Банные процедуры" сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Охта: пор. Пичепорог (2-3 к.с.) – пор. Кожаный (2 к.с.) – пор. Ойнегайне (с саамского – «Большой сиг», 3 к.с.), 18 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка.
Завтрак, отдых, рыбалка, обед, туристская баня.
Катание на пороге пор. Ойнегайне.
Порог Онегайне начинается мелкой шиверой и заканчивается бочкой, которая позволяет устраивать катания.
Порог имеет длину 400 метров и вторую категорию сложности.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.
"Банные процедуры" сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на моторафтах по маршруту: пор. Ойнегайне – пор. Лоуна (с саамского – «Торфяной») – пор. Хемег (по-саамски – «Короткий крутой порог», 3 к.с.) – пор. Кивиристи (с саамского – «Скальное место», с карельского – «Каменный крест», 4 к.с.), 19 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на моторафтах по реке Охта: пор. Кивиристи – Печко-порог (с саамского – «Крутой», 3 к.с.) – пор. Нилош (1-2 к.с.) – пор. Муравейный (2 к.с.) – пор. Тюттерин (с карельского – «Дочкин», 3 к.с.) – пор. Курна (с карельского – «Желоб», 2 к.с.) – Охта-порог (3 к.с.) – Подужемская ГЭС, 23 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Осмотр с берега пор. Кивиристи, решение о прохождении или обносе порога принимает инструктор, в зависимости от уровня воды и готовности группы.
Ужин в полевых условиях.
Трансфер в г. Кемь, 20 км.
20:00 приезд на ж/д вокзал в г. Кемь, отправление вечерними и ночными поездами.
На протяжении всего тура ночевки в 4-хместных туристических палатках, заселение в палатки – по 3 человека.
О необходимости 2-хместной палатки сообщайте при оформлении тура.
Дети от 6 до 7 лет (включительно) оплачивают только питание – 5 000 руб.
Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
4. Одежда для ночлега в палатке:
5. Для похода в туристскую баню:
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
7. Личные вещи:
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Устойчивый сигнал появляется только на финише маршрута. Лучше сигнал у Мегафон и МТС. Просьба предупредить родных.
На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Минута разговора – 150 р.
Маршрут заявлен в МЧС
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
На наших турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.
На маршрут допускаются дети с 6 лет в сопровождении родителей.
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее).
Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Рафты (Моторафты) – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.
Просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
Общие правила на воде:
При прохождении порогов:
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.