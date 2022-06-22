Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка

Отличная рыбалка, походная романтика и жаркая баня, мотор для увеличения скорости передвижения по плесовым

5
3 отзыва
Отличная рыбалка, походная романтика и жаркая баня, мотор для увеличения скорости передвижения по плесовым и озерным участкам. Экскурсия на остров Соловки, сплав на рафтах по реке Охта. Все это – всего за шесть дней в летнем туре по Карелии.
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
Ближайшие даты:
22
июл
31
июл
08
авг

Описание

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
Начало сплава по реке Охта

1:00 Сбор группы на вокзале г. Кемь.

Трансфер к началу сплава на оз. Муезеро, 167 км.

В дороге перекус сухим пайком.

Древнее название реки «Охта» в переводе означает «Путеводная река».

Естественные препятствия на маршруте – пороги и озера.

Искусственные препятствия – лотки на выходах реки из озер и при впадении реки в озера.

Лоток – деревянное сооружение плотины, построенное для поднятия воды при лесосплаве.

На реке насчитывается 46 перекатов и порогов и 6 лесосплавных плотин.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Завтрак.

Подготовка снаряжения к выходу на реку.

Инструктаж, экипировка, выход на воду.

Тренировочные занятия на воде.

Сплав на рафтах по реке Охта: оз. Муезеро (с карельского – Ряпушковое) – о. Троицыоз. Юляозеро, 16 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

На Муезере на острове Троицы в XVII в. существовал православный монастырь.

На его месте до сих пор сохранилась не только церковь Святого Николая (1602 г.), но еще и сакральная роща с елями в три обхвата, древние могилы и деревянный склеп.

В часовне рядом с церковью очень редкое явление – крест на корню.

На выходе из озера первое препятствие – плотина, далее несколько перекатов и очень интересный по смене пейзажа участок реки с заболоченным берегом и мертвым лесом, называемый краем Похъелы. (Край Похъелы – по карельскому эпосу – «Злое место».).

Ужин и ночлег в полевых условиях. 

2 день
Оз. Юляозеро – оз. Лежево

Завтрак.

Сплав на моторафтах по реке Охта: оз. Юляозеро – ламбушка Пюхавелле (с карельского «Святой плес») – пор. Немее (с саамского «Медлительный», 2 – 3 к.с.) – длинный участок спокойной воды (в народе именуемый «гнилая Охта» (проходится под мотором) – оз. Лежево, 22 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

3 день
Продолжение сплава: оз. Лежево – пор. Метро – остров Добрых Духов

Завтрак.

Сплав на моторафтах по реке Охта: оз. Лежево – пор. Метро (искусственный порог, 1 – 2 к.с.) – пор. Мельничный (1 – 2 к.с.) – пор. Терос (1 к.с.) – пор. Пебозерский (2 к.с.) – оз. Вороньеостров Добрых Духов пор. Пичепорог, 18 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

"Остров Добрых Духов" – это самодеятельный музей деревянной скульптуры, который организован туристами на одном из островов озера Воронье.

Здесь собрано около сотни деревянных скульптур и поделок.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

4 день
Дневка

Дневка. 

Завтрак, отдых, рыбалка, обед, туристская баня.

Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.

"Банные процедуры" сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

5 день
Пор. Пичепорог – пор. Кожаный – пор. Ойнегайне

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Охта: пор. Пичепорог (2-3 к.с.) – пор. Кожаный (2 к.с.) – пор. Ойнегайне (с саамского – «Большой сиг», 3 к.с.), 18 км. 

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

6 день
Дневка, катание на пороге пор. Ойнегайне

Дневка. 

Завтрак, отдых, рыбалка, обед, туристская баня.

Катание на пороге пор. Ойнегайне.

Порог Онегайне начинается мелкой шиверой и заканчивается бочкой, которая позволяет устраивать катания.

Порог имеет длину 400 метров и вторую категорию сложности.

Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.

"Банные процедуры" сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

7 день
Пор. Ойнегайне – пор. Лоуна – пор. Хемег – пор. Кивиристи

Завтрак. 

Сплав на моторафтах по маршруту: пор. Ойнегайнепор. Лоуна (с саамского – «Торфяной») – пор. Хемег (по-саамски – «Короткий крутой порог», 3 к.с.) – пор. Кивиристи (с саамского – «Скальное место», с карельского – «Каменный крест», 4 к.с.), 19 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

8 день
Завершение сплава: пор. Кивиристи – пор. Нилош – пор. Муравейный – пор. Тюттерин – Охта-порог

Завтрак.

Сплав на моторафтах по реке Охта: пор. Кивиристи – Печко-порог (с саамского – «Крутой», 3 к.с.) – пор. Нилош (1-2 к.с.) – пор. Муравейный (2 к.с.) – пор. Тюттерин (с карельского – «Дочкин», 3 к.с.) – пор. Курна (с карельского – «Желоб», 2 к.с.) – Охта-порог (3 к.с.) – Подужемская ГЭС, 23 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Осмотр с берега пор. Кивиристи, решение о прохождении или обносе порога принимает инструктор, в зависимости от уровня воды и готовности группы.

Ужин в полевых условиях.

Трансфер в г. Кемь, 20 км.

20:00 приезд на ж/д вокзал в г. Кемь, отправление вечерними и ночными поездами.

Проживание

На протяжении всего тура ночевки в 4-хместных туристических палатках, заселение в палатки – по 3 человека. 

О необходимости 2-хместной палатки сообщайте при оформлении тура.

Дети от 6  до 7 лет (включительно) оплачивают только питание – 5 000 руб. 

Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов
  • Спутниковый телефон для экстренной связи
  • Прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, лодочного мотора + ГСМ
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кемь и обратно
  • Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 р. /тур (оплачивается при бронировании тура)
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 р. /чел. /сутки)
  • Экскурсия на о. Соловки: взрослые – 5 000 руб. /чел. дети от 4 до 10 лет – 3 100 руб. /чел.
  • Взрослые – 5 000 руб. /чел.
  • Дети от 4 до 10 лет – 3 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Кемь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.

2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).

3. Комплект одежды для переодевания после сплава:

  • комплект сухой удобной верхней одежды;
  • сухая удобная обувь и носки;
  • шапочка/бандана/баф;
  • комплект запасного нижнего белья.

4. Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
  • на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

5. Для похода в туристскую баню:

  • индивидуальное полотенце;
  • купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
  • сланцы/сандали спортивные.

6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:

  • одна для сплава по реке;
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
  • третья –"городская".

7. Личные вещи:

  • репелленты (комары, мошка);
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
  • индивидуальная аптечка;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;
  • личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).

8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.

9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал появляется только на финише маршрута. Лучше сигнал у Мегафон и МТС. Просьба предупредить родных.

На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Минута разговора – 150 р.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

Маршрут заявлен в МЧС

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

На наших турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.

На маршрут допускаются дети с 6 лет в сопровождении родителей.

Как организовано питание на маршруте?

Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.

Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.

Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.

Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?

На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее).

Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.

Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.

В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.

Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.

На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).

На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.

Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.

Какое предоставляется снаряжение для сплава?

Рафты (Моторафты) – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.

Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?

На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.

Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.

Если у меня есть своя палатка и спальник, полагается ли мне скидка?

Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.

Просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.

Каковы правила поведения на воде?

Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.

Перед выходом на воду:

  • прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
  • подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
  • займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.

Общие правила на воде:

  • не курите в судне;
  • не распивайте спиртные напитки на воде;
  • всегда собирайте свободные веревки;
  • следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
  • тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
  • не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
  • всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
  • закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
  • на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
  • запрещается купаться и нырять с судна;
  • соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
  • можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
  • выполняйте команды и распоряжения инструктора;
  • не превышать нормативное количество человек в судне;
  • при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
  • не находитесь на воде во время грозы.

При прохождении порогов:

  • каждый может отказаться от прохождения порога;
  • перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
  • обязательно застегните спасжилет и каску;
  • проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
  • закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
  • не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
  • выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
  • не перемещайтесь по судну;
  • не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
  • не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.

При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.

  • оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
  • если Ваше или страховочное судно рядом – подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
  • если судно далеко, но Вам метнули спасконец – возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
  • если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается – развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
  • если Вас не отпускает «бочка» – задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
  • не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
  • не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
  • если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.

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