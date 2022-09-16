1 день

Встреча, г. Сортавала

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Сортавала по прибытии поезда из Москвы №160В (~08.19) или из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» № 821Ч (~10.20).

Гид встречает на жд вокзале.

Завтрак в кафе.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала.

Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы.

Красивая старинная архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат.

Необычный архитектурный облик города был сформирован под влиянием трех государств: Швеции, Финляндии и России, к которым в разное время относилась его территория.

Визит в минерал-центр Северного Приладожья.

Здесь вы познакомитесь с коллекцией минералов, собранной на территории Южной Карелии.

На втором этаже разместилась выставка картин российских художников с видами Ладожских берегов.

Отдохнете в уникальной шунгитовой комнате и узнаете историю этого камня, а после этого будет дегустация местного чая.

Также у Вас будет возможность приобрести косметику на основе шунгита, шунгитовые украшения и сувениры.

Посещение выставочного зала Кронида Гоголева – народного художника России.

Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире.

Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.

Обед.

Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы.

Экскурсии за доп. плату в свободное время:

Парк природы «Долина Водопадов». Прогулка по экологической тропе длиной около 1 км вдоль реки Ихаланйоки. Знакомство с северными оленями.

Стоимость: 3 900 руб. /чел - при группе 2 чел., 3 800 руб. /чел – при группе 3-5 чел.

Гора «Филина» - военно-исторический музей. Это огромный рукотворный грот внутри мощной гранитной скалы. С 1943 по 1944 год этот объект был приспособлен под командно-штабной бункер финской армии со всеми необходимыми коммуникациями.

Стоимость: 3 900 руб. /чел – при группе 2 чел., 3 400 руб. /чел – при группе 3-5 чел