Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Сортавала по прибытии поезда из Москвы №160В (~08.19) или из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» № 821Ч (~10.20).
Гид встречает на жд вокзале.
Завтрак в кафе.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала.
Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы.
Красивая старинная архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат.
Необычный архитектурный облик города был сформирован под влиянием трех государств: Швеции, Финляндии и России, к которым в разное время относилась его территория.
Визит в минерал-центр Северного Приладожья.
Здесь вы познакомитесь с коллекцией минералов, собранной на территории Южной Карелии.
На втором этаже разместилась выставка картин российских художников с видами Ладожских берегов.
Отдохнете в уникальной шунгитовой комнате и узнаете историю этого камня, а после этого будет дегустация местного чая.
Также у Вас будет возможность приобрести косметику на основе шунгита, шунгитовые украшения и сувениры.
Посещение выставочного зала Кронида Гоголева – народного художника России.
Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире.
Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.
Обед.
Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы.
Экскурсии за доп. плату в свободное время:
Стоимость: 3 900 руб. /чел - при группе 2 чел., 3 800 руб. /чел – при группе 3-5 чел.
Стоимость: 3 900 руб. /чел – при группе 2 чел., 3 400 руб. /чел – при группе 3-5 чел
Завтрак.
Подъем на гору Паасо.
Это место древнего городища.
С горы открываются потрясающие виды на окрестности, вековой лес, извилистую автомобильную трассу и живописное озеро, по которому проезжает знаменитый ретропоезд «Рускеальский экспресс».
Посещение исторического парка «Бастион» (г. Сортавала).
На территории парка гости посещают 6 локаций:
Обед.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд с гидом на экскурсию «Рускеальские водопады» - горный парк «Рускеала».
По пути в горный парк мы сделаем остановку в живописном местечке у Рускеальских водопадов.
Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе. Здесь можно пройти по эко-тропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату 300 руб. /взрослый, 200 руб. /дети, пенсионеры, студенты).
Экскурсияв составе группы в горном парке «Рускеала» (30 км от г. Сортавала).
Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.
С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.
В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.
Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.
Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала», экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
* Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка.
Заранее не бронируются.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала-Сортавала».
Это интересное путешествие проходит в атмосфере начала ХХ века.
В поезде есть также вагон-ресторан.
Билеты на поезд приобретаются заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:
18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43).
20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения и количества человек в группе, руб. /чел:
|Размещение
|Группа
|Стоимость
Гостиница «Сортавала»
5 чел.
22 200 руб. /чел – двухместное размещение
22 500 руб. /чел – трехместное размещение
3 чел.
28 900 руб. /чел – двухместное размещение
28 900 руб. /чел – трехместное размещение
2 чел.
35 600 руб. /чел – двухместное размещение
35 700 руб. /чел – трехместное размещение
Гостиница «Сеурахуоне»
5 чел.
22 200 руб. /чел – двухместное размещение
18 600 руб. /чел – на доп. месте
3 чел.
28 900 руб. /чел – двухместное размещение
26 400 руб. /чел – на доп. месте
2 чел.
34 900 руб. /чел – двухместное размещение
32 500 руб. /чел – на доп. месте
|Скидки
700 руб. – школьник
500 руб. – студент/пенсионер
*Стоимость тура актуальна с 01.10.2022 по 25.12.2022.
*По запросу рассчитаем тур на любое количество человек.
*По вариантам размещения учтем индивидуальные пожелания. В туре посчитан вариант гостиницы для примера.
Отель «Сортавала» расположен в городе Сортавала. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Желающие могут забронировать семейные номера.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В номерах отеля «Сортавала» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак.
В 26 км от отеля «Сортавала» находится поселок Рускеала, а в 33 км — город Лахденпохья.
Отель Seurahuone расположен в городе Сортавала. Стойка регистрации открыта круглосуточно, в отеле работает бесплатный Wi-Fi.
Все номера отеля оснащены телевизором. В каждом номере установлен холодильник.
По утрам в отеле Seurahuone сервируют континентальный завтрак.
Данный тур актуален в течение всего года. На период высокого летнего сезона стоимость будет дороже в связи с сезонным повышением цен.
Территория Приладожья (Сортавальский район Карелии) пользуется большим туристическим спросом. Поэтому раннее бронирование приветствуется, чтобы обеспечить нужное размещение и услуги.
В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании!
В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19, в программе возможны корректировки в соответствии с распоряжениями Главы Республики Карелия, Главы Архангельской области и Роспотребнадзора на момент проведения тура.
В программу можно внести изменения в зависимости от пожеланий заказчика (продолжительность, объекты, размещение, питание).
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».