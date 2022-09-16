Осенне-зимние выходные в Приладожье

В программе данного тура по Карелии

4.7
3 отзыва
В программе данного тура по Карелии: Сортавала – минерал-центр – Кронид Гоголев - гора Паасо – Бастион – Рускеала и по желанию: Долина Водопадов / Гора Филина.
Осенне-зимние выходные в Приладожье
Осенне-зимние выходные в Приладожье
Осенне-зимние выходные в Приладожье
Осенне-зимние выходные в Приладожье
Осенне-зимние выходные в Приладожье
Осенне-зимние выходные в Приладожье
Осенне-зимние выходные в Приладожье
Осенне-зимние выходные в Приладожье
Осенне-зимние выходные в Приладожье
Осенне-зимние выходные в Приладожье
Осенне-зимние выходные в Приладожье
Осенне-зимние выходные в Приладожье
Осенне-зимние выходные в Приладожье
Осенне-зимние выходные в Приладожье
Ближайшие даты:
21
окт
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ноя
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Что вас ожидает 🤩

Сортавала
Сортавала
Познакомимся со старинным городом на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы
Рускеала
Рускеала
Посетим самое живописное место в Карелии
Северная романтика
Северная романтика
Три дня в краю удивительной северной природы и чистейшего воздуха

Программа тура по дням

1 день

Встреча, г. Сортавала

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Сортавала по прибытии поезда из Москвы №160В (~08.19) или из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» № 821Ч (~10.20).

Гид встречает на жд вокзале.

Завтрак в кафе.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала.

Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы.

Красивая старинная архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат.

Необычный архитектурный облик города был сформирован под влиянием трех государств: Швеции, Финляндии и России, к которым в разное время относилась его территория.

Визит в минерал-центр Северного Приладожья.

Здесь вы познакомитесь с коллекцией минералов, собранной на территории Южной Карелии.

На втором этаже разместилась выставка картин российских художников с видами Ладожских берегов.

Отдохнете в уникальной шунгитовой комнате и узнаете историю этого камня, а после этого будет дегустация местного чая.

Также у Вас будет возможность приобрести косметику на основе шунгита, шунгитовые украшения и сувениры.

Посещение выставочного зала Кронида Гоголева – народного художника России.

Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире.

Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.

Обед.

Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы.

Экскурсии за доп. плату в свободное время:

  • Парк природы «Долина Водопадов». Прогулка по экологической тропе длиной около 1 км вдоль реки Ихаланйоки. Знакомство с северными оленями.

Стоимость: 3 900 руб. /чел - при группе 2 чел., 3 800 руб. /чел – при группе 3-5 чел.

  • Гора «Филина» - военно-исторический музей. Это огромный рукотворный грот внутри мощной гранитной скалы. С 1943 по 1944 год этот объект был приспособлен под командно-штабной бункер финской армии со всеми необходимыми коммуникациями.

Стоимость: 3 900 руб. /чел – при группе 2 чел., 3 400 руб. /чел – при группе 3-5 чел

Встреча, г. СортавалаВстреча, г. СортавалаВстреча, г. Сортавала
2 день

Посещение исторического парка «Бастион» и экскурсия за доп. плату

Завтрак.

Подъем на гору Паасо.

Это место древнего городища.

С горы открываются потрясающие виды на окрестности, вековой лес, извилистую автомобильную трассу и живописное озеро, по которому проезжает знаменитый ретропоезд «Рускеальский экспресс».

Посещение исторического парка «Бастион» (г. Сортавала).

На территории парка гости посещают 6 локаций:

  • Музей живой истории эпохи викингов «Svartbjarnarborg» -"Mustankarhunlinna" -"Крепость черного медведя".
  • Музей живой истории "Четыре фронта", который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века.
  • Музей "Игры народов мира", посвящен истории развития игр.
  • Интерактивная экспозиция "Осадные орудия", рассказывающая о развитии технологий осадных войн.
  • Эко-площадка "каменный век" - природное пространство с нанесенными на камни петроглифами.
  • Выставка деревянных скульптур "Тайная жизнь насекомых".

Обед.

Возвращение в гостиницу.

Посещение исторического парка «Бастион» и экскурсия за доп. платуПосещение исторического парка «Бастион» и экскурсия за доп. платуПосещение исторического парка «Бастион» и экскурсия за доп. плату
3 день

Горный парк «Рускеала», отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезд с гидом на экскурсию «Рускеальские водопады» - горный парк «Рускеала».

По пути в горный парк мы сделаем остановку в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе. Здесь можно пройти по эко-тропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату 300 руб. /взрослый, 200 руб. /дети, пенсионеры, студенты).

Экскурсияв составе группы в горном парке «Рускеала» (30 км от г. Сортавала).

Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.

С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала», экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

* Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка.

Заранее не бронируются.

Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала-Сортавала».

Это интересное путешествие проходит в атмосфере начала ХХ века.

В поезде есть также вагон-ресторан.

Билеты на поезд приобретаются заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:

18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43).

20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).

Горный парк «Рускеала», отъездГорный парк «Рускеала», отъездГорный парк «Рускеала», отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от размещения и количества человек в группе, руб. /чел:

РазмещениеГруппаСтоимость

Гостиница «Сортавала»


5 чел.

22 200 руб. /чел – двухместное размещение
27 300 руб. /чел – одноместное размещение

22 500 руб. /чел – трехместное размещение


3 чел.

28 900 руб. /чел – двухместное размещение
33 900 руб. /чел – одноместное размещение

28 900 руб. /чел – трехместное размещение


2 чел.

35 600 руб. /чел – двухместное размещение
40 700 руб. /чел – одноместное размещение

35 700 руб. /чел – трехместное размещение




Гостиница «Сеурахуоне»


5 чел.

22 200 руб. /чел – двухместное размещение
22 900 руб. /чел – одноместное размещение

18 600 руб. /чел – на доп. месте

3 чел.

28 900 руб. /чел – двухместное размещение
30 700 руб. /чел – одноместное размещение

26 400 руб. /чел – на доп. месте

2 чел.

34 900 руб. /чел – двухместное размещение
36 800 руб. /чел – одноместное размещение

32 500 руб. /чел – на доп. месте

Скидки

700 руб. – школьник

500 руб. – студент/пенсионер

*Стоимость тура актуальна с 01.10.2022 по 25.12.2022.

*По запросу рассчитаем тур на любое количество человек.

*По вариантам размещения учтем индивидуальные пожелания. В туре посчитан вариант гостиницы для примера.

Варианты проживания

Сортавала

2 ночи

Отель «Сортавала» расположен в городе Сортавала. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Желающие могут забронировать семейные номера.

Во всех номерах отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В номерах отеля «Сортавала» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак.

В 26 км от отеля «Сортавала» находится поселок Рускеала, а в 33 км — город Лахденпохья.

СортавалаСортавалаСортавалаСортавалаСортавала

Сеурахуоне

2 ночи

Отель Seurahuone расположен в городе Сортавала. Стойка регистрации открыта круглосуточно, в отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Все номера отеля оснащены телевизором. В каждом номере установлен холодильник.

По утрам в отеле Seurahuone сервируют континентальный завтрак.

СеурахуонеСеурахуонеСеурахуонеСеурахуонеСеурахуоне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Сортавала)
  • Питание по программе (3 завтрака, 2 обеда)
  • Обзорная экскурсия по Сортавале
  • Посещение выставочного зала Кронида Гоголева, визит в минерал-центр подъем на гору Паасо
  • Экскурсия в исторический парк «Бастион»
  • Экскурсия в горный парк Рускеала
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего
Что не входит
  • Проезд до/из г. Сортавала
  • Экскурсии за доп. плату:Парк природы «Долина Водопадов» — 3 900 руб. /чел. (при группе 2 чел.), 3 800 руб. /чел. (при группе 3-5 чел.)Гора «Филина» (военно-исторический музей) — 3 900 руб. /чел. (при группе 2 чел.), 3 400 руб. /чел. (при группе 3-5 чел.)эко-тропа у Рускеальских водопадов — 300 руб. /взрослый, 200 руб. /дети, пенсионеры, студентыэкскурсия «Подземная Рускеала»экспозиция деревянных скульптур «Обитель ангелов»билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс»
  • Парк природы «Долина Водопадов» — 3 900 руб. /чел. (при группе 2 чел.), 3 800 руб. /чел. (при группе 3-5 чел.)
  • Гора «Филина» (военно-исторический музей) — 3 900 руб. /чел. (при группе 2 чел.), 3 400 руб. /чел. (при группе 3-5 чел.)
  • Эко-тропа у Рускеальских водопадов — 300 руб. /взрослый, 200 руб. /дети, пенсионеры, студенты
  • Экскурсия «Подземная Рускеала»
  • Экспозиция деревянных скульптур «Обитель ангелов»
  • Билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс»
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Какие даты заезда доступны в туре?

Данный тур актуален в течение всего года. На период высокого летнего сезона стоимость будет дороже в связи с сезонным повышением цен.

Территория Приладожья (Сортавальский район Карелии) пользуется большим туристическим спросом. Поэтому раннее бронирование приветствуется, чтобы обеспечить нужное размещение и услуги.

В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании!

Возможны ли изменения в программе тура?

В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19, в программе возможны корректировки в соответствии с распоряжениями Главы Республики Карелия, Главы Архангельской области и Роспотребнадзора на момент проведения тура.

В программу можно внести изменения в зависимости от пожеланий заказчика (продолжительность, объекты, размещение, питание).

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
16 сен 2022
Ездили в Карелию первый раз, покупали 3-х дневный тур с гостиницей с 09 сентября 2022 по 11 сентября 2022.
Все очень понравилось! От Карелии мы в восторге!
Организация на высшем уровне! С погодой нам повезло!
Огромное спасибо Большой стране и принимающей стороне за профессионализм и отлично организованный отдых!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
Н
6 сен 2022
Благодарю организаторов тура «Осенние выходные в Карелии», принимающую сторону, а также гида Марину за качественную организацию отдыха, информационное сопровождение, вежливость и открытость.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Н
5 сен 2022
Гидам Ларисе и Наталье огромная благодарность за интересные рассказы и заботу.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день!

Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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