Людмила проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Ладога — крупнейшее озеро Европы

Водный путь по просторам Ладоги до острова занимает около полутора часов — за это время вы покоритесь величественной красотой одного из 20 крупнейших озер мира (в древние времена скандинавы даже называли его морем). В обрамлении высоких сосен и елей, возвышающихся над крутыми скалами, озеро напомнит вам настоящую средневековую сказку.

История святого острова

Валаам называют северным чудом света, ради него на остров устремлялись не только паломники и путешественники, но и художники, композиторы, писатели, черпающие в этом святом месте творческое вдохновение. Я расскажу вам об истории и легендах старинного Валаамского мужского монастыря, уже в XIV веке именуемого «Великой Лаврой». В Спасо-Преображенском соборе вы увидите множество православных святынь: мощи известных чудотворцев и почитаемые иконы (одна из них была написана и освящена на святой горе Афон). Познакомитесь с главными объектами центральной усадьбы монастыря и сможете посетить концерт монастырского хора, пение которого еще лучше погружает в удивительную энергетику острова.

Монастырские скиты — территория полного отрешения

После осмотра собора и усадьбы монастыря вы отправитесь в Воскресенский скит — именно здесь, по преданию, много веков назад апостол Андрей Первозванный воздвиг каменный крест, указав на святость этой земли и положив начало истории обители. В нижней церкви, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, вы увидите подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. Лесная дорога от скита уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени вы увидите небольшой уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью. И в завершении, пройдя под тенями деревьев сада вокруг всего Никольского острова, вы сможете подняться на гору Елеон, откуда вам откроется один из самых поэтичных видов на Ладогу.