Людмила проводит ещё 4 экскурсии

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Остров Валаам – северное чудо света

Путешествие к сердцу Ладожского озера

Людмила
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Природа словно специально создала Валаам подальше от берега — для уединения, созерцания и умиротворения.

Поездка на остров — переживание особого опыта, опыта сильных впечатлений от острой красоты севера, атмосферы таинства древних монастырей и вневременной отрешенности.

Вам предстоит путешествие по дивной Ладоге, крупнейшему озеру Европы, знакомство с историей главных сокровищ Валаама, концерт монастырского хора и потрясающие виды, от которых захватывает дух.

8000 за экскурсию

Остров Валаам – северное чудо света
Остров Валаам – северное чудо света

Что вас ожидает

Ладога — крупнейшее озеро Европы
Водный путь по просторам Ладоги до острова занимает около полутора часов — за это время вы покоритесь величественной красотой одного из 20 крупнейших озер мира (в древние времена скандинавы даже называли его морем). В обрамлении высоких сосен и елей, возвышающихся над крутыми скалами, озеро напомнит вам настоящую средневековую сказку.

История святого острова
Валаам называют северным чудом света, ради него на остров устремлялись не только паломники и путешественники, но и художники, композиторы, писатели, черпающие в этом святом месте творческое вдохновение. Я расскажу вам об истории и легендах старинного Валаамского мужского монастыря, уже в XIV веке именуемого «Великой Лаврой». В Спасо-Преображенском соборе вы увидите множество православных святынь: мощи известных чудотворцев и почитаемые иконы (одна из них была написана и освящена на святой горе Афон). Познакомитесь с главными объектами центральной усадьбы монастыря и сможете посетить концерт монастырского хора, пение которого еще лучше погружает в удивительную энергетику острова.

Монастырские скиты — территория полного отрешения
После осмотра собора и усадьбы монастыря вы отправитесь в Воскресенский скит — именно здесь, по преданию, много веков назад апостол Андрей Первозванный воздвиг каменный крест, указав на святость этой земли и положив начало истории обители. В нижней церкви, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, вы увидите подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. Лесная дорога от скита уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени вы увидите небольшой уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью. И в завершении, пройдя под тенями деревьев сада вокруг всего Никольского острова, вы сможете подняться на гору Елеон, откуда вам откроется один из самых поэтичных видов на Ладогу.

Организационные детали

  • Даты проведения: с 15 мая по 15 сентября
  • Дополнительные расходы: трансфер и водный транспорт — 4000 рублей/человек, питание (кафе есть как на причале острова, так и по маршруту следования Петрозаводск – Сортовала – Валаам)
  • Путеводитель от местного жителя острова Валаам
  • Трансфер от места вашего пребывания и обратно
  • Общие время пребывания на островах Валаамского архипелага – 5-7 часов
  • Продолжительность экскурсии указана с учетом времени на дорогу (2,5- 3 часа в одну сторону)
  • При заказе экскурсии вы также получите уникальный промо-код на скидку 10% в одном из ресторанов Петрозаводска, где можно отведать блюда карельской кухни
Остров Валаам – северное чудо света
Остров Валаам – северное чудо света
Остров Валаам – северное чудо света
Остров Валаам – северное чудо света
Остров Валаам – северное чудо света
Остров Валаам – северное чудо света
Остров Валаам – северное чудо света
Остров Валаам – северное чудо света

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Рассказы и беседы о моей малой родине совсем непохожи на привычную экскурсионную классику.
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Людмила проводит ещё 4 экскурсии

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