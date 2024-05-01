Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии

Групповой тур в Петрозаводске

Парк Рускеала и остров Валаам

В одном туре мы увидим парк Рускеала и остров Валаам! Поездка на ретропоезде и прогулка на катере. Восхождение на гору и поход на водопады, саамская этнодеревня и оленья ферма. Лучший тур для знакомства с Карелией!
Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии
Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии
Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии
Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии
Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии
Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии
Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии
Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии
Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии
Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии
Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии
Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии
Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии
Парк Рускеала и остров Валаам. Лучшие места Карелии
Ближайшие даты:
1
мая
15
мая
10
июн
5
июл
22
авг
20
сен

Что вас ожидает:

Заброшенный древний карьер
Заброшенный древний карьер
Проплывём по дну карьера на лодке в месте, где когда-то добывали мрамор — парке Рускеала
Легендарный Валаам
Легендарный Валаам
Посетим сакральный центр паломничества на Руси с его монастырским комплексом, расположенным на архипелаге
Ладожские шхеры
Ладожские шхеры
Отправимся в странствие по бесчисленной цепи островов, бухт, мысов и протоков
Водопад Белые мосты
Водопад Белые мосты
Это самый высокий и красивый водопад Карелии, способный отпечататься в памяти надолго
Погружение в Средневековье
Погружение в Средневековье
Побываем в историческом парке, собравшем экспозиции из нескольких эпох. Возможно участие в мастер-классах и реконструкции
Восхождение на гору Паасо
Восхождение на гору Паасо
Гора невысока, а потому вполне доступна. Взойдя на неё, сможем полюбоваться окружающими панорамами с высоты

Программа тура по дням

1 день

Исторический парк Бастион

Мы встречаемся с вами в городе Сортавала на берегу Ладожского озера.

После размещения отправляемся в исторический парк Бастион.

Здесь представлены экспозиции от периода средневековья до наших дней, рассказывающие о истории этого края.

Период викингов, Петра Великого и русско-финской войны.

Действующие мастер-классы и тематические реконструкции.

Исторический парк БастионИсторический парк БастионИсторический парк БастионИсторический парк Бастион
2 день

Парк Рускеала и рускеальские водопалы

Сегодня основной день нашего путешествия.

Отправляемся в горный парк Рускеала, знаменитый мраморный карьер.

В прошлом здесь добывали камень для строительства Санкт Петербурга.

Ныне карьер залит водой.

На дне образовалось озеро и по нему скользят лодки с туристами.

Недалеко от парка расположены Рускеальские водопады, небольшие но очень живописные.

В парк нас доставит паровой железнодорожный ретропоезд.

Парк Рускеала и рускеальские водопалыПарк Рускеала и рускеальские водопалыПарк Рускеала и рускеальские водопалыПарк Рускеала и рускеальские водопалы
3 день

Остров Валаам и Ладожские шхеры

Важный день.

На комете отправляемся на остров Валаам.

В знаменитый Валаамский монастырь.

Здесь множество культовых сооружений (храмов, церквей, часовен, скитов и т. д.) и главный Спасо-Преображенский собор.

Все в естественном окружении гор, островков, озер и лесов.

На обратном пути посещаем Ладожские шхеры.

Невероятную сеть проток, лагун, мысов и островов.

Высаживаемся на островах и гуляем.

Остров Валаам и Ладожские шхерыОстров Валаам и Ладожские шхерыОстров Валаам и Ладожские шхерыОстров Валаам и Ладожские шхерыОстров Валаам и Ладожские шхерыОстров Валаам и Ладожские шхерыОстров Валаам и Ладожские шхерыОстров Валаам и Ладожские шхеры
4 день

Эко-парк Долина водопадов. Олени и саами

Сегодня отправляемся в эко парк Долина Водопадов.

На реке Иййоки находиться каскад водопадов.

Небольших, но очень живописных.

Вдоль ручья идет эко-тропа, поток перегораживает водяная мельница.

Здесь же находиться ферма северных оленей.

Настоящих, скандинавских.

Известных всем по суазкам.

Далее саамская этно-деревня.

Место обитания маленького финского народа.

Можно пройтись среди чумов, заглянуть внутрь и пообщаться с местными жителями.

Довершает все кафе национальной кухни и магазин национальных сувениров.

Эко-парк Долина водопадов. Олени и саамиЭко-парк Долина водопадов. Олени и саамиЭко-парк Долина водопадов. Олени и саамиЭко-парк Долина водопадов. Олени и саамиЭко-парк Долина водопадов. Олени и саамиЭко-парк Долина водопадов. Олени и саами
5 день

Гора Паасо

Отправляемся на гору Паасо.

В равнинной Карелии и горы есть.

Гора не высока, а потому вполне доступна.

На вершине средневековое городище древних корел и отличная смотровая площадка.

В этот день посещаем также парк Ваккосалми, любимое место отдыха местных жителей.

Гора ПаасоГора ПаасоГора ПаасоГора Паасо
6 день

Водопад Белые мосты

Сегодня отправляемся на водопад Белые мосты.

Это самый высокий водопад Карелии.

Состоит из двух рукавов.

Правого высотой 18 и левого высотой 11 метров.

К водопаду ведет живописная тропа через лес.

Водопад Белые мостыВодопад Белые мостыВодопад Белые мостыВодопад Белые мосты
7 день

Архитектура Сортавалы

Посещение финской ратуши и других памятников архитектуры.

Со времён нахождения в составе Великого герцогства Финляндского в Сортавала сохранилось масса памятников архитектуры.

В том числе и в готическом стиле.

Есть в городе парк и озеро.

Вечером отъезд домой.

Архитектура СортавалыАрхитектура СортавалыАрхитектура СортавалыАрхитектура Сортавалы

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице или отеле в городе Сортавала на 6 ночей.

Двухместные размещение.

Возможно проживание в гостевом доме.

Варианты проживания

Гостиница в Сортавале

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
  • Трансфер из / на вокзал
  • Переезды по маршруту
  • Поездка на катере на Валаам и Ладожские шхеры
  • Поездка на ретропоезде
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Питание по программе (завтрак, ужин)
Что не входит
  • Дорога до Сортавалы и обратно
  • Входные билеты на экскурсионные объекты вне программы
  • Экскурсии и дополнительные программы в парке Рускеала и на Валааме
  • Питание вне программы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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