Парк Рускеала и остров Валаам
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Исторический парк Бастион
Мы встречаемся с вами в городе Сортавала на берегу Ладожского озера.
После размещения отправляемся в исторический парк Бастион.
Здесь представлены экспозиции от периода средневековья до наших дней, рассказывающие о истории этого края.
Период викингов, Петра Великого и русско-финской войны.
Действующие мастер-классы и тематические реконструкции.
Парк Рускеала и рускеальские водопалы
Сегодня основной день нашего путешествия.
Отправляемся в горный парк Рускеала, знаменитый мраморный карьер.
В прошлом здесь добывали камень для строительства Санкт Петербурга.
Ныне карьер залит водой.
На дне образовалось озеро и по нему скользят лодки с туристами.
Недалеко от парка расположены Рускеальские водопады, небольшие но очень живописные.
В парк нас доставит паровой железнодорожный ретропоезд.
Остров Валаам и Ладожские шхеры
Важный день.
На комете отправляемся на остров Валаам.
В знаменитый Валаамский монастырь.
Здесь множество культовых сооружений (храмов, церквей, часовен, скитов и т. д.) и главный Спасо-Преображенский собор.
Все в естественном окружении гор, островков, озер и лесов.
На обратном пути посещаем Ладожские шхеры.
Невероятную сеть проток, лагун, мысов и островов.
Высаживаемся на островах и гуляем.
Эко-парк Долина водопадов. Олени и саами
Сегодня отправляемся в эко парк Долина Водопадов.
На реке Иййоки находиться каскад водопадов.
Небольших, но очень живописных.
Вдоль ручья идет эко-тропа, поток перегораживает водяная мельница.
Здесь же находиться ферма северных оленей.
Настоящих, скандинавских.
Известных всем по суазкам.
Далее саамская этно-деревня.
Место обитания маленького финского народа.
Можно пройтись среди чумов, заглянуть внутрь и пообщаться с местными жителями.
Довершает все кафе национальной кухни и магазин национальных сувениров.
Гора Паасо
Отправляемся на гору Паасо.
В равнинной Карелии и горы есть.
Гора не высока, а потому вполне доступна.
На вершине средневековое городище древних корел и отличная смотровая площадка.
В этот день посещаем также парк Ваккосалми, любимое место отдыха местных жителей.
Водопад Белые мосты
Сегодня отправляемся на водопад Белые мосты.
Это самый высокий водопад Карелии.
Состоит из двух рукавов.
Правого высотой 18 и левого высотой 11 метров.
К водопаду ведет живописная тропа через лес.
Архитектура Сортавалы
Посещение финской ратуши и других памятников архитектуры.
Со времён нахождения в составе Великого герцогства Финляндского в Сортавала сохранилось масса памятников архитектуры.
В том числе и в готическом стиле.
Есть в городе парк и озеро.
Вечером отъезд домой.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице или отеле в городе Сортавала на 6 ночей.
Двухместные размещение.
Возможно проживание в гостевом доме.
Варианты проживания
Гостиница в Сортавале
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
- Трансфер из / на вокзал
- Переезды по маршруту
- Поездка на катере на Валаам и Ладожские шхеры
- Поездка на ретропоезде
- Входные билеты на объекты по программе
- Питание по программе (завтрак, ужин)
- Что не входит
- Дорога до Сортавалы и обратно
- Входные билеты на экскурсионные объекты вне программы
- Экскурсии и дополнительные программы в парке Рускеала и на Валааме
- Питание вне программы
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Карелия, Сортавала
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору