1 день

Встреча в Санкт-Петербурге. Рафтинг на реке Вуокса

Встреча на вокзале Санкт-Петербурга.

Путешествие начинается со встречи на Московском вокзале Санкт-Петербурга в 09:00, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

После встречи на Московском вокзале вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в Северное Приладожье.

По пути у вас будет остановка в местечке Лосево (через 100 км, 1,5 часа в пути), где для вас организуют сплав по знаменитым Лосевским порогам на реке Вуокса.

* Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.

Рафтинг.

Всего у вас будет три спуска по порогам: ознакомительный и еще два по более сложной траектории. В зависимости от состава группы сплав может проходить на байдарках или рафтах.



* Маршрут подходит новичкам. Выдаем спасательные жилеты и шлемы.

По желанию и за доп. плату на месте вы можете арендовать гидрокостюм.

Обед-барбекю.

Вас ждет обед-барбекю в беседке, на берегу реки Вуоксы.

После насыщенного дня доберетесь до причала на берегу Ладожского озера, откуда вас будет ждать трансфер на мотолодках на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15-20 минут в пути).

Прибытие в глэмпинг Lago Ladoga.

Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.

Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.