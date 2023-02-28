июл
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Санкт-Петербурге. Рафтинг на реке Вуокса
Встреча на вокзале Санкт-Петербурга.
Путешествие начинается со встречи на Московском вокзале Санкт-Петербурга в 09:00, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.
После встречи на Московском вокзале вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в Северное Приладожье.
По пути у вас будет остановка в местечке Лосево (через 100 км, 1,5 часа в пути), где для вас организуют сплав по знаменитым Лосевским порогам на реке Вуокса.
* Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.
Рафтинг.
Всего у вас будет три спуска по порогам: ознакомительный и еще два по более сложной траектории. В зависимости от состава группы сплав может проходить на байдарках или рафтах.
* Маршрут подходит новичкам. Выдаем спасательные жилеты и шлемы.
По желанию и за доп. плату на месте вы можете арендовать гидрокостюм.
Обед-барбекю.
Вас ждет обед-барбекю в беседке, на берегу реки Вуоксы.
После насыщенного дня доберетесь до причала на берегу Ладожского озера, откуда вас будет ждать трансфер на мотолодках на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15-20 минут в пути).
Прибытие в глэмпинг Lago Ladoga.
Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.
Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Ладожские шхеры и пикник. Рыбалка
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.
После завтрака вы отправитесь на мотолодках по Ладожским шхерам.
Продолжительность водной прогулки составит 4-5 часов.
Обзорные точки Ладожских шхер.
Вы подниметесь на обзорные точки Ладожских шхер с панорамными видами на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
Увидите одну из значимых вершин – г. Риуттавуори, вид с которой был запечатлен на финской банкноте 500 марок в 19 веке.
Поднимитесь на г. Айно, с которой открывается великолепная панорама шхер и открытой Ладоги. Также вы увидите мысы острова Хонкасало, живописные «инстаграмные» узкие проливы.
Горячий обед на природе.
На маршруте будет организован горячий обед на природе.
Рыбалка.
Под вечер вас ожидает рыбалка.
* Выдаем участникам удочки, наживку.
На Ладоге много мелких заводей, уютных бухточек и других участков с интересным рельефом для рыбок.
На мелководье в основном ловят окуней, плотву, подлещиков, язя.
В зарослях травы и разных корягах любят сидеть крупная щука и судак. В ямах предпочитают обитать окуни, налимы, ряпушка.
Очень редко, но все же попадаются лосось, форель или корюшка.
После удачного улова и возвращения в глэмпинг можно самостоятельно приготовить рыбу на мангале.
Ужин в глэмпинге.
Отдых.
Скалолазание и маршрут на SUP-досках
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Скалолазание.
После завтрака вы отправитесь к скале «Меч Исполина» – это 30-метровая скала с интересным рельефом.
Часть скалы в результате древних тектонических разломов откололась и навсегда застыла рядом с основным массивом в виде огромного меча. В сопровождении опытных инструкторов вы пройдете несколько подготовленных для вас скальных маршрутов.
* Выдаем участникам каски, перчатки, альпинистское оборудование.
Обед.
Для вас будет организован обед в глэмпинге.
Маршрут на SUP-досках.
Вас ждет инструктаж по управлению SUP-досками и вы отправитесь на маршрут. Основы гребли осваивают все без исключения.
Маршрут (2-3 часа) подбирается исходя из погоды и направления ветра, проходит в сопровождении моторной лодки.
После маршрута при желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако прямо на берегу Ладоги.
Ужин.
Вас ждет вкусный ужин от шеф-повара.
Вечером вы сможете сыграть в квиз про Карелию, в настольные игры или попеть песни под гитару у большого костра на территории глэмпинга.
Каякинг на озере Ристиярви
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Каякинг.
Вы отправитесь на озеро Ристиярви (40 минут в пути), где попробуете свои силы в каякинге.
Изначально каяк – судно северных народов для охоты и передвижения по морю. Почувствуйте себя настоящим северянином.
Перед выходом на маршрут вам проведут подробный инструктаж по технике безопасности и правилам гребли на каяке.
Обед на природе.
Вас ждет обед-пикник.
Возвращение в Сортавалу.
После обеда вы отправитесь в Сортавалу (30 минут в пути).
У вас будет свободное время для прогулки по городу, самостоятельного ужина (оплачивается дополнительно) или покупки сувениров до вечернего поезда в Москву.
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
- Панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми.
- 10 купольных шатров, каждый рассчитан на 2-3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова.
- Стильные и комфортные душевые и туалеты.
- Баня-фурако – подогреваемая открытая купель прямо на берегу озера. Здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом.
- Костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное размещение в глэмпинге (3 ночи)
- Трехразовое питание по программе(кроме завтрака в первый день и ужина в последний день)
- Трансферы по программе
- Аренда снаряжения
- Организация водных-, скального маршрутов
- Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно из Сортавалы
- Питание (завтрак в первый день и ужин в последний)
- Посещение бани-фурако – 5 000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел. (по желанию)
- Одноместное размещение в шатре – 20 000 руб. (по желанию)
- Аренда гидрокостюма на реке Вуокса – 300 руб. /чел.
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- сменное бельё;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако).
Одежда и обувь:
- удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
- 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде);
- влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
- головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку);
- спортивные штаны из быстросохнущей ткани;
- неопреновые шорты, носки и перчатки (желательно, но необязательно).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
- Как будут кормить?
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день).
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто – уха на сливках, калитки – открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
- Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
- Какая будет погода?
С июня до начала сентября – наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14-20°С.
- Есть ли возрастные ограничения?
В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет. Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты. Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту. Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.