Всего в 10 минутах на машине от Петрозаводска находится чистое озеро Лососинное в окружении карельских лесов. Остановимся на берегу в уютных домиках с панорамными окнами.



Проведём первый день активно: прогулка по Онежской набережной, катание на квадроциклах по тропам, сплав на каяках. Вечером расслабимся в большом сибирском чане под открытым небом. Встретим красочный закат. Поддержит атмосферу подсветка домиков в глэмпинге. Устроимся с кружечкой чая, будем рассматривать звёзды и дышать хвойным воздухом. Проснёмся с живописным видом из окна, прогуляемся по пляжу. Постараемся найти карельские ягодки. Приготовим традиционное блюдо на кулинарном мастер-классе от шеф-повара. Отдохнём телом и душой и зарядимся положительными эмоциями.