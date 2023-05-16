Покататься на квадроциклах, сплавиться на каяках, обновиться в банном чане и посетить мастер-класс
Всего в 10 минутах на машине от Петрозаводска находится чистое озеро Лососинное в окружении карельских лесов. Остановимся на берегу в уютных домиках с панорамными окнами.
Проведём первый день активно: прогулка по Онежской набережной, катание на квадроциклах по тропам, сплав на каяках. Вечером расслабимся в большом сибирском чане под открытым небом. Встретим красочный закат. Поддержит атмосферу подсветка домиков в глэмпинге. Устроимся с кружечкой чая, будем рассматривать звёзды и дышать хвойным воздухом. Проснёмся с живописным видом из окна, прогуляемся по пляжу. Постараемся найти карельские ягодки. Приготовим традиционное блюдо на кулинарном мастер-классе от шеф-повара. Отдохнём телом и душой и зарядимся положительными эмоциями.
Проведём первый день активно: прогулка по Онежской набережной, катание на квадроциклах по тропам, сплав на каяках. Вечером расслабимся в большом сибирском чане под открытым небом. Встретим красочный закат. Поддержит атмосферу подсветка домиков в глэмпинге. Устроимся с кружечкой чая, будем рассматривать звёзды и дышать хвойным воздухом. Проснёмся с живописным видом из окна, прогуляемся по пляжу. Постараемся найти карельские ягодки. Приготовим традиционное блюдо на кулинарном мастер-классе от шеф-повара. Отдохнём телом и душой и зарядимся положительными эмоциями.
Ближайшие даты:
16
мая
мая
18
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мая
20
мая
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22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие с детьми от 9 лет.
С собой рекомендуем взять удобную одежду, не стесняющую движения, сменный комплект, кроссовки, солнцезащитный крем и головной убор от солнца.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 9:00Завершение: г. Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 13:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Петрозаводске
Провёл 196 экскурсий для 224 туристов
Привет! Меня зовут Никита. Я увлекаюсь водным каякингом в Карелии и морским — в Юго-Восточной Азии. Люблю атмосферу природного спокойствия на тихих и таинственных озерах Севера. Буду рад организовать для вас незабываемое путешествие по заповедным местам в окрестностях Петрозаводска.Задать вопрос
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