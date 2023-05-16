Перезагрузка на озере Лососинное с проживанием в глэмпинге с панорамными окнами

Покататься на квадроциклах, сплавиться на каяках, обновиться в банном чане и посетить мастер-класс

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Всего в 10 минутах на машине от Петрозаводска находится чистое озеро Лососинное в окружении карельских лесов. Остановимся на берегу в уютных домиках с панорамными окнами.

Проведём первый день активно: прогулка по Онежской набережной, катание на квадроциклах по тропам, сплав на каяках. Вечером расслабимся в большом сибирском чане под открытым небом. Встретим красочный закат. Поддержит атмосферу подсветка домиков в глэмпинге. Устроимся с кружечкой чая, будем рассматривать звёзды и дышать хвойным воздухом. Проснёмся с живописным видом из окна, прогуляемся по пляжу. Постараемся найти карельские ягодки. Приготовим традиционное блюдо на кулинарном мастер-классе от шеф-повара. Отдохнём телом и душой и зарядимся положительными эмоциями.
Перезагрузка на озере Лососинное с проживанием в глэмпинге с панорамными окнами
Перезагрузка на озере Лососинное с проживанием в глэмпинге с панорамными окнами
Перезагрузка на озере Лососинное с проживанием в глэмпинге с панорамными окнами
Перезагрузка на озере Лососинное с проживанием в глэмпинге с панорамными окнами
Перезагрузка на озере Лососинное с проживанием в глэмпинге с панорамными окнами
Перезагрузка на озере Лососинное с проживанием в глэмпинге с панорамными окнами
Перезагрузка на озере Лососинное с проживанием в глэмпинге с панорамными окнами
Перезагрузка на озере Лососинное с проживанием в глэмпинге с панорамными окнами
Перезагрузка на озере Лососинное с проживанием в глэмпинге с панорамными окнами
Перезагрузка на озере Лососинное с проживанием в глэмпинге с панорамными окнами
Перезагрузка на озере Лососинное с проживанием в глэмпинге с панорамными окнами
Перезагрузка на озере Лососинное с проживанием в глэмпинге с панорамными окнами
Перезагрузка на озере Лососинное с проживанием в глэмпинге с панорамными окнами
Ближайшие даты:
16
мая
18
мая
20
мая
22
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24
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27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие с детьми от 9 лет.

С собой рекомендуем взять удобную одежду, не стесняющую движения, сменный комплект, кроссовки, солнцезащитный крем и головной убор от солнца.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 9:00
Завершение: г. Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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