Петрозаводск: история, архитектура и традиции

Посетить ключевые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии

Петрозаводск — столица Карелии, уютно расположенная на берегу Онежского озера.

Я расскажу, с чего начиналась Петровская слобода, кто и зачем ее переименовал, какие природные богатства здесь находили и как город связан с производством военного снаряжения. Покажу главные достопримечательности и поделюсь историями о знаменитых земляках.
Петрозаводск: история, архитектура и традиции
Петрозаводск: история, архитектура и традиции
Петрозаводск: история, архитектура и традиции
Петрозаводск: история, архитектура и традиции
Петрозаводск: история, архитектура и традиции
Петрозаводск: история, архитектура и традиции
Петрозаводск: история, архитектура и традиции
Петрозаводск: история, архитектура и традиции
Петрозаводск: история, архитектура и традиции
Петрозаводск: история, архитектура и традиции
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Описание

Что вас ожидает

Главное в Петрозаводске

Вы увидите Круглую площадь, ставшую центром промышленной истории города. Прогуляетесь по Губернаторскому парку, рассмотрите памятник Державину и узнаете, за какие заслуги он попал в Петрозаводск. А также посетите Мемориальный комплекс с Вечным огнем и могилой Неизвестного солдата. Прогуляетесь по старинным улицам, осмотрите кафедральный собор Александра Невского и услышите о Святом Фаддее Петрозаводском.

Путешествие по эпохам

На Театральной площади вы увидите, как здания XVIII-XIX веков соседствуют с тремя театрами советских времен. А на Онежской набережной оцените грандиозную выставку современного искусства под открытым небом — скульптуры, подаренные городами-побратимами. В завершение заглянете в квартал исторической застройки, где домам уже более ста лет, и рассмотрите памятник основателю Петрозаводска.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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