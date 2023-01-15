Петрозаводск — столица Карелии, уютно расположенная на берегу Онежского озера. Я расскажу, с чего начиналась Петровская слобода, кто и зачем ее переименовал, какие природные богатства здесь находили и как город связан с производством военного снаряжения. Покажу главные достопримечательности и поделюсь историями о знаменитых земляках.

Описание

Что вас ожидает

Главное в Петрозаводске

Вы увидите Круглую площадь, ставшую центром промышленной истории города. Прогуляетесь по Губернаторскому парку, рассмотрите памятник Державину и узнаете, за какие заслуги он попал в Петрозаводск. А также посетите Мемориальный комплекс с Вечным огнем и могилой Неизвестного солдата. Прогуляетесь по старинным улицам, осмотрите кафедральный собор Александра Невского и услышите о Святом Фаддее Петрозаводском.

Путешествие по эпохам

На Театральной площади вы увидите, как здания XVIII-XIX веков соседствуют с тремя театрами советских времен. А на Онежской набережной оцените грандиозную выставку современного искусства под открытым небом — скульптуры, подаренные городами-побратимами. В завершение заглянете в квартал исторической застройки, где домам уже более ста лет, и рассмотрите памятник основателю Петрозаводска.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.