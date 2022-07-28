Карелия — удивительный регион, сочетающий богатую историю и фантастическую природу. На автобусе, в группе до 35 человек, вы отправитесь к знаменитому водопаду Кивач. Подышите кристально чистым воздухом, впечатлитесь хвойными лесами и гранитными скалами. Кроме того, увидите «визитные карточки» Петрозаводска и бальнеологического курорта Марциальные воды.

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Описание

Что вас ожидает

Водопад Кивач. Вы оцените второй по величине равнинный водопад Европы, расположенный на реке Суна. Понаблюдаете, как его бурные воды стекают с 11-метровой высоты по базальтовым скалам, и сделаете отличные фото. А также заглянете в музей Природы, раскрывающий особенности флоры и фауны Карелии.

Бальнеологический курорт Марциальные воды. Вы попробуете несколько видов целебной воды: поймете, чем они отличаются друг от друга и почему. Погрузитесь в историю курорта, основанного еще при Петре I, увидите старинную избу смотрителя и другие памятники деревянного зодчества.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Мы покажем главные достопримечательности города: проспект Ленина, Театральную площадь, Губернаторский сад и живописную набережную Онежского озера. Расскажем, как развивался Петрозаводск и какие знаменитые люди в нем бывали.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 35 человек.