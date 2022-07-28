Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день

Полюбоваться бурным водопадом, посетить старинный курорт и погулять по набережной Онежского озера

4.3
4 отзыва
Карелия — удивительный регион, сочетающий богатую историю и фантастическую природу. На автобусе, в группе до 35 человек, вы отправитесь к знаменитому водопаду Кивач. Подышите кристально чистым воздухом, впечатлитесь хвойными лесами и гранитными скалами.

Кроме того, увидите «визитные карточки» Петрозаводска и бальнеологического курорта Марциальные воды.
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Водопад Кивач. Вы оцените второй по величине равнинный водопад Европы, расположенный на реке Суна. Понаблюдаете, как его бурные воды стекают с 11-метровой высоты по базальтовым скалам, и сделаете отличные фото. А также заглянете в музей Природы, раскрывающий особенности флоры и фауны Карелии.

Бальнеологический курорт Марциальные воды. Вы попробуете несколько видов целебной воды: поймете, чем они отличаются друг от друга и почему. Погрузитесь в историю курорта, основанного еще при Петре I, увидите старинную избу смотрителя и другие памятники деревянного зодчества.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Мы покажем главные достопримечательности города: проспект Ленина, Театральную площадь, Губернаторский сад и живописную набережную Онежского озера. Расскажем, как развивался Петрозаводск и какие знаменитые люди в нем бывали.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 35 человек.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С
28 июля 2022
Добрый день.
Изначально было заявлено начало экскурсии в 10 мин воды, водопад, обзорная по городу. Общая продолжительность 8 часов.
При внесении аванса время изменилось на 09:30. А на кануне экскурсии пришло уведомление о начале в 09:00. Ну ок, «проблемы индейцев шерифа не волнуют» (С)
В день экскурсии: с начала провели обзорную по городу, потому что, сюрпрайз!!!!! с нами гости, которых после экскурсии везём в аэропорт 🤯 и втрой сюрпрайз!: забираем прилетевших гостей (т. е. ждём и «держим кулачки», чтобы не было задержки рейса, ну и пока заберут свой багаж. Нам повезло, задержки не было).
В 16:00 мы уже были у ж/д вокзала (точке сбора и прибытия), т. е. через 7 часов (в место заявленных 8 с учётом заезда в аэропорт)
Мне попадался отзыв, с похожей ситуацией, поэтому сильно не удивилась.

Экскурсовод Елена понравилась, практически не замолкала и много интересного рассказала. Природа Карелии - да - прекрасна.

Как относиться к заведомо ложной информации о времени экскурсии - дело каждого

Стоит ли экскурсия 1800 ₽ - сложно сказать.
Добрый день.Добрый день.Добрый день.
Н
18 июля 2022
Сбор удобный, быстро нашли нужный транспорт. Екатерина прекрасный экскурсовод, всё вежливо, четко и понятно рассказывала, объясняла. Была заинтересована. Экскурсия состоит из 3-х частей- сначала мы поехали на Марциальные воды, там на всё было 30 мин времени, затем на водопад, там времени на посещение водопада, дендрария и территории было чуть больше. После возвращения в Петрозаводск, некоторое время катались по городу, сопровождаемые рассказами Екатерины о значимых местах. После нас ждала прогулка по набережной, также с интересными рассказами. Спасибо
А
15 июля 2022
Спасибо Екатерине за чудесную экскурсию! Водопад наикрасивейший, виды чудесные. Было интересно попробовать марциальную воду и прогуляться на природе. Автобус был удобный, что немаловажно.
Спасибо Екатерине за чудесную экскурсию! Водопад наикрасивейший, виды чудесные. Было интересно попробовать марциальную воду и прогуляться
Н
4 июля 2022
Всем привет. Очень понравилась экскурсия. За это большое спасибо гиду Екатерине и водителю Александру. Отдельное спасибо за одноразовые стаканчики на источнике (ими как раз обеспечила Екатерина).
Катя расскпзывала все очень доступно, интересно. Продумано время. Хватило на все.
Всем привет. Очень понравилась экскурсия. За это большое спасибо гиду Екатерине и водителю Александру. Отдельное спасибоВсем привет. Очень понравилась экскурсия. За это большое спасибо гиду Екатерине и водителю Александру. Отдельное спасибо

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