Еще несколько необычных экскурсий в Петрозаводске

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По Петрозаводску на электросамокате!

Познакомиться с историей и символами города на динамичной экскурсии по его знаковым местам

Николай
Николай – представитель из Петрозаводска
Поездка на электросамокатах само по себе мини-приключение, а вместе с экскурсией это отличная возможность охватить максимум, не потеряв при этом живой связи с духом города.

Проезжая по ключевым точкам, вы откроете Петрозаводск как столицу невероятной Карелии, место пересечения разных северных культур и театр действия интересных личностей общероссийского масштаба.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 490 ₽ за человека

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По Петрозаводску на электросамокате!
По Петрозаводску на электросамокате!

Что вас ожидает

Вдоль набережной — к истокам города
На Онежской набережной, по пути от ротонды до скульптуры Петра Первого, вы будете задерживаться у памятников городов-побратимов, слушая рассказы о появлении «Ловца душ», «Мадонны», «Дерева желаний» и других интересных монументов. На площади Кирова, бывшей Соборной, взглянете на символичную пушку Александровского завода, познакомитесь с историей 📖 возникновения предприятий, вокруг которых строился Петрозаводск, и послушаете о важных императорских решениях. Узнаете, чем же славились местные заводы, и проследите, как менялась жизнь города после периода промышленного расцвета. А также выясните, о каких влияниях других северных народов можно говорить, размышляя об исторической судьбе карельской столицы ⭐️.

Петрозаводск в лицах и судьбах
В Губернаторском парке речь пойдет о русском поэте эпохе Просвещения — Г. Державине. Вы узнаете о любопытном соперничестве одной из ярчайших фигур в истории Петрозаводска с директором парка, а также откроете малоизвестные страницы его биографии, связанной с Карелией. Среди прочего, поговорим о его вкладе в развитие региона, в том числе об этнографических заметках, которыми ученые пользуются до сих пор. Кроме того, вы побываете на «самой круглой» площади Европы — площади Ленина — и посетите мемориал Вечный огонь, где вспомним о подвигах местных жителей в печально известные годы 20 века.

Вы также осмотрите Национальную библиотеку и Академию наук, а завершится экскурсия ⛳ в центре города, на проспекте Ленина.

Организационные детали

  • К управлению электросамокатами допускаются путешественники старше 14 лет
  • Дети до 8 лет могут передвигаться на одном электросамокате со взрослыми, без дополнительной оплаты
  • Перед экскурсией будет обязательный инструктаж по технике безопасности
Начало и место завершения
🚩 на Онежской набережной
По Петрозаводску на электросамокате!
По Петрозаводску на электросамокате!
По Петрозаводску на электросамокате!
По Петрозаводску на электросамокате!
По Петрозаводску на электросамокате!
По Петрозаводску на электросамокате!
По Петрозаводску на электросамокате!
По Петрозаводску на электросамокате!
По Петрозаводску на электросамокате!
По Петрозаводску на электросамокате!

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00 и 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Николай
Николай
Я работаю с командой профессиональных гидов, увлеченных историей нашего края. Каждый из них увлечет вас рассказами о прошлой и современной жизни Петрозаводска и других городов северного региона. А необычный формат экскурсии — на электросамокатах — поможет охватить больше достопримечательностей, но не лишит вас удовольствия прочувствовать атмосферу, до которой бывает трудно «дотянуться», если вы путешествуете по городу на автомобиле или автобусе. Добро пожаловать к нам в гости!
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