Еще несколько необычных экскурсий в Петрозаводске

Что вас ожидает

Вдоль набережной — к истокам города

На Онежской набережной, по пути от ротонды до скульптуры Петра Первого, вы будете задерживаться у памятников городов-побратимов, слушая рассказы о появлении «Ловца душ», «Мадонны», «Дерева желаний» и других интересных монументов. На площади Кирова, бывшей Соборной, взглянете на символичную пушку Александровского завода, познакомитесь с историей 📖 возникновения предприятий, вокруг которых строился Петрозаводск, и послушаете о важных императорских решениях. Узнаете, чем же славились местные заводы, и проследите, как менялась жизнь города после периода промышленного расцвета. А также выясните, о каких влияниях других северных народов можно говорить, размышляя об исторической судьбе карельской столицы ⭐️.

Петрозаводск в лицах и судьбах

В Губернаторском парке речь пойдет о русском поэте эпохе Просвещения — Г. Державине. Вы узнаете о любопытном соперничестве одной из ярчайших фигур в истории Петрозаводска с директором парка, а также откроете малоизвестные страницы его биографии, связанной с Карелией. Среди прочего, поговорим о его вкладе в развитие региона, в том числе об этнографических заметках, которыми ученые пользуются до сих пор. Кроме того, вы побываете на «самой круглой» площади Европы — площади Ленина — и посетите мемориал Вечный огонь, где вспомним о подвигах местных жителей в печально известные годы 20 века.

Вы также осмотрите Национальную библиотеку и Академию наук, а завершится экскурсия ⛳ в центре города, на проспекте Ленина.

Организационные детали