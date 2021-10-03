Приглашаем прикоснуться к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов. Во время путешествия вы узнаете, как живут тундровые олени, в подворье домашних животных познакомитесь с его великолепными обитателями. В питомнике ездовых собак сможете подружиться с энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами, общительными сибирскими хаски и настоящим самоедом. Ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий. В саамской деревне можно посетить чум, а может быть и принять участие в саамских танцах