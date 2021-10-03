Поездка в питомник хаски и северных оленей

Приглашаем прикоснуться к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов

5
10 отзывов
Приглашаем прикоснуться к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов.

Во время путешествия вы узнаете, как живут тундровые олени в подворье домашних животных.

В питомнике ездовых собак подружитесь с энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.

А в саамской деревеньке зайдете в гости к коренным жителям Карелии и примерите традиционные костюмы северных народов
Поездка в питомник хаски и северных оленей
Поездка в питомник хаски и северных оленей
Поездка в питомник хаски и северных оленей
Поездка в питомник хаски и северных оленей
Поездка в питомник хаски и северных оленей
Поездка в питомник хаски и северных оленей
Поездка в питомник хаски и северных оленей

Что вы увидите 🤩

  • Питомник хаски и северных оленей
  • Саамская деревня
  • Подворье домашних животных
Приглашаем прикоснуться к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов. Во время путешествия вы узнаете, как живут тундровые олени, в подворье домашних животных познакомитесь с его великолепными обитателями. В питомнике ездовых собак сможете подружиться с энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами, общительными сибирскими хаски и настоящим самоедом. Ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий. В саамской деревне можно посетить чум, а может быть и принять участие в саамских танцах

Цены на экскурсию

Для группы 2-10 человек
Индивидуальная экскурсия
2 750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Петрозаводска
  • Прогулка по оленьей ферме
  • Посещение саамской деревни и фото-зоны «Арктика»
  • Посещение подворья домашних животных
  • Посещение питомника ездовых собак
  • Управление финскими санями «potkuri»
Что не входит
  • Личные расходы
  • Развлечения на территории питомника
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По договоренности с гидом

Сааристо Т.
Сааристо Т.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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