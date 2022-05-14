Промысловая рыбалка на Онежском озере

Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги

Индивидуальная
Живописные берега Онежского озера, крики чаек и запах свежей рыбы — на несколько часов вы забудете о городской суете и погрузитесь в мир карельского рыбного промысла.

В компании капитана и помощника вы обследуете ловушки для рыбы, откроете секреты рыбалки и добудете вкуснейшую ряпушку и корюшку, которые попадают в лучшие магазины Петрозаводска.
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Промысловая рыбалка на Онеге. В чем отличие рыбалки от промысла? Здесь мы не используем удочки и спиннинги: в начале сезона на Онежском озере устанавливаются специальные ловушки для рыбы, и в течении сезона команда выходит на судне их проверять. На судне будет всё, что нужно для процесса. А окружать нас будут живописные заливы и проливы Онежского озера, которые уже тысячи лет снабжают местных жителей рыбой.

Секреты карельских рыболовов. С вами на судне будут капитан и его помощник — опытные рыболовы, которые с удовольствием поделятся тонкостями промысловой рыбалки и помогут освоить основные навыки. Вы будете не просто наблюдателями, но и участниками промысла.

«Рыбка к царскому столу»! Если хозяин карельских озер будет к нам расположен, то, конечно, не поскупится на улов. Обычно удается добыть ряпушку, корюшку, форель, ерша, окуня, плотву, судака и других обитателей Онеги. Добычу вы сможете забрать с собой в вакууме или сразу устроить обед — на судне или на берегу по возвращению.

Организационные детали

  • На борту вас сопровождают капитан и его помощник. Также могут быть и другие люди в команде, если этого требует задача выхода в озеро в конкретный день.
  • Улов можно будет забрать с собой в вакууме или приготовить на месте (исходя из погоды и ваших пожеланий)
  • Ограничений по возрасту нет, но для детей участие может быть тяжёлым: не каждый ребёнок выдержит подъем в 4:00 и рыбалку до обеда, особенно в плохую погоду. Поэтому участие детей лучше обсуждать индивидуально.
  • Обратите внимание: одежду для плавания стоит выбирать с учетом того, что после рыбалки она будет пахнуть рыбой

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ж / д вокзала
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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