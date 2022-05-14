Что вас ожидает

Промысловая рыбалка на Онеге. В чем отличие рыбалки от промысла? Здесь мы не используем удочки и спиннинги: в начале сезона на Онежском озере устанавливаются специальные ловушки для рыбы, и в течении сезона команда выходит на судне их проверять. На судне будет всё, что нужно для процесса. А окружать нас будут живописные заливы и проливы Онежского озера, которые уже тысячи лет снабжают местных жителей рыбой.

Секреты карельских рыболовов. С вами на судне будут капитан и его помощник — опытные рыболовы, которые с удовольствием поделятся тонкостями промысловой рыбалки и помогут освоить основные навыки. Вы будете не просто наблюдателями, но и участниками промысла.

«Рыбка к царскому столу»! Если хозяин карельских озер будет к нам расположен, то, конечно, не поскупится на улов. Обычно удается добыть ряпушку, корюшку, форель, ерша, окуня, плотву, судака и других обитателей Онеги. Добычу вы сможете забрать с собой в вакууме или сразу устроить обед — на судне или на берегу по возвращению.

Организационные детали