Релакс на Ладоге
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Сортавала. Переезд к Ладожскому озеру. Треккинг по горе Хийденвуори
Сбор группы в г. Сортавала в 8:19 на вокзале со стороны перрона с табличкой.
Рекомендуем для прибытия поезд №160B.
Едем завтракать в уютном кафе.
Знакомимся с гидом и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и мчим к берегу Ладожского озера.
Здесь отправляемся в треккинг по «спине лешего», то есть по горе Хийденвуори.
Иногда эту гору еще называют Лысой, потому что на вершине горы нет ни одного дерева.
Путь к вершине короткий, но достаточно крутой — особая физическая подготовка не нужна.
С вершины горы любуемся потрясающими видами на Ладожское озеро, острова, шхеры и реку Янисйоки.
В ясный солнечный день мы можем увидеть даже купола легендарного Валаамского монастыря.
На вершине есть рукотворная пещера, которую во время русско-финской войны соорудили финны, – грот с вертикальной шахтой. Там же сохранилась надпись 1940 года.
Спускаемся, внизу нас уже ждут мотолодки – отправляемся на один из островов Ладожских шхер, где сегодня вечером мы поставим лагерь.
Сходим на берег, обустраиваем лагерь и готовим ужин – наслаждаемся каждым моментом этого путешествия.
Прогулка на мотолодках по Ладожским шхерам. Скала Айно. Остров Хонкасало. Гора Вахтимяки
Завтракаем.
Сегодня мы отправляемся на прогулку на мотолодках по Ладожским шхерам, живописному архипелагу на севере Ладожского озера, состоящему из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Наш маршрут начинается с осмотра «пальцев великана» – живописных мысов острова Хонкасало, где можно воочию убедиться, что в России есть свои фьорды – узкие заливы с отвесными каменными стенами.
Дорога приводит нас к знаменитой скале Айно.
Поднимаетесь на одну из красивейших смотровых площадок с великолепным видом на шхеры.
На маршруте нас ждет плотный перекус на природе.
Если останется время, поднимемся и на «крышу Ладоги» – гору Вахтимяки, вид с которой захватывает дух.
Отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы шхер и Валаамский архипелаг.
К вечеру возвращаемся в палаточный лагерь.
Прогулка на мотолодках по Ладожским шхерам. Остров Пеллотсари
Завтракаем.
Сегодня весь день катаемся на мотолодках по Ладожским шхерам, останавливаемся на островах, которые нам нравятся.
Обязательная остановка сегодня – остров Пеллотсари, где до Зимней войны (1939-1940 г. г.) находились финские хутора.
На ныне нежилом острове сохранились фундаменты домов шведских, финских и русских семей, которые жили здесь до 20-х годов прошлого века, а также небольшие карьеры-ломки – местное население занималось добычей кварца.
Поездка на моторафтах
Неспеша завтракаем и на моторафтах выходим в Ладожское озеро до п. Ляскеля (12 км в пути).
Путешествия всегда заканчиваются слишком быстро, наше будет отличным – ужинаем на берегу Ладожского озера.
Наслаждаемся вечерней прохладой и расслабляемся в классной компании с видом на прекрасные карельские пейзажи.
К 19:30 приезжаем на ж/д вокзал г. Сортавала, чтобы вечерними поездами разъехаться по разным уголкам страны.
Рекомендуем поезд №160А.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Палатки – трехместные. Размещение в палатках по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, лодок, лодочного мотора
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Сортавала и обратно
- Аренда спального мешка (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 700 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
- Аренда неопренового костюма – 3 300 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
- Размещение в двухместной палатке – 1 500 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Сортавала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
4. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
5. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья – городская.
6. Личные вещи:
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальная аптечка;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).
7. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
8. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
9. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
- Какое будет снаряжение для водного путешествия?
Лодки «Мнев»-550 (мотолодки) – специальные надувные лодки для передвижения по озерам. Мотолодки специально предназначены для коммерческого использования, имеют крепления для подвесного мотора.
Лодочные моторы: «Yamaha», «Tohatsu», 15 л. с.
Весла, спасжилеты – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
- Какое будет питание?
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
- Будет ли мобильная связь?
Устойчивый мобильный сигнал есть на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС». Связь может пропадать местами. Просьба предупредить родных.
- Как будет организована безопасность?
Маршрут заявлен в МЧС. Инструктор имеет право корректировать маршрут движения в зависимости от физической подготовки группы и погодных условий. В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников. На воде участники всегда находятся в спасжилетах, при прохождении опасных порогов – в касках.
- Какие билеты на поезд лучше всего взять?
В первый день тура сбор группы в г. Сортавала в 8:19 на вокзале со стороны перрона с табличкой «Стелла».
Рекомендуем для прибытия поезд №160B.
В финальный день тура к 19:30 приезжаем на ж/д вокзал г. Сортавала, чтобы вечерними поездами разъехаться по разным уголкам страны.
Рекомендуем поезд №160А.
- Могу я взять с собой свое снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-ух местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.