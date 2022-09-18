Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине

Путешествие в Налычевскую долину - один из самых живописных туристских маршрутов

4.7
3 отзыва
Путешествие в Налычевскую долину – один из самых живописных туристских маршрутов!
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Романтика нехоженых троп. Поход по Налычевской долине
Ближайшие даты:
4
авг

Описание

В Налычевскую долину можно добраться как на вертолете, так и на машине высокой проходимости. Но если Вы хотите не упустить ни малейшей детали, увидеть всю красоту Налычевского природного парка с его богатейшей флорой и фауной, ощутить настоящую романтику путешествий, то пеший маршрут – лучший выбор! Маршрут пролегает через Пиначевский перевал, с его шикарными пейзажами, к центральной базе «Налычево», где для туристов созданы все условия для отдыха, купания в целебных источниках, наблюдения за животными.

Преимущества этого путешествия:

  • совершим восхождения на вулканы Дзензур, Горелый и Мутновский;
  • прогуляемся к Таловским горячим источникам;
  • увидим Аагские нарзаны;
  • совершим морскую прогулку по Авачинской бухте.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку. Знакомство с гидом, группой

Встреча в аэропорту г. Елизово.

Групповой трансфер в отель.

Размещение в отеле в Петропавловске-Камчатском (заселение в номера с 14:00).

Свободное время для отдыха и акклиматизации.

Сегодня у нас будет возможность прогуляться по городу, поужинать в одном из ресторанов локальной кухни.

Вечером встреча группы с гидом и представителем туроператора, обсуждение деталей тура.

Питание: за свой счет.

Прибытие на Камчатку. Знакомство с гидом, группой
2 день

Переезд в природный парк Налычево

Завтрак.

Выезд на автомобиле повышенной проходимости («вахтовка») в природный парк Налычево.

Природный парк "Налычево" внесен в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

Своеобразие ландшафта парка связано с непрерывными вулканическими процессами, в результате которых появилось неповторимое сочетание природных объектов: кратерные воронки, ледники, кальдеры, шлаковые конусы, застывшие лавовые потоки.

Размещение в гостевых домиках на базе.

Ужин, отдых, купание в горячих источниках.

Питание: трехразовое.

3 день

Поход к Таловским горячим источникам

Завтрак.

Прогулки по Медвежьей тундре к термальной группе «Котел».

Экскурсия в Центре экологического просвещения и туризма имени В. И. Семенова, из которой мы узнаем особенности Налычевского природного парка.

В Долине удивительным образом собраны все богатства полуострова: целебные термальные и минеральные источники, лазурные реки и озера, прозрачно-голубые ледники, богатая флора и фауна.

Радиальный пеший выход: ц/база «Налычево» – Таловские горячие источники – Краеведческие горячие источники 12 км (4 ч.).

Таловские горячие источники – одни из самых насыщенных минеральными веществами на Камчатке!

Их воды обладают целебными свойствами и прекрасно снимают усталость после трудной дороги.

По пути есть лесное озеро, в котором можно искупаться.

В пути обед.

Размещение в домиках на источниках, ужин.

Питание: трехразовое.

Поход к Таловским горячим источникам
4 день

Восхождение на вулкан Дзензур

Завтрак.

Инструктаж.

Радиальный маршрут – восхождение к фумарольному полю в кратер действующего вулкана Дзензур.

Тропа поднимается по ручью Желоб, протекающему в древнем застывшем лавовом потоке.

Протяженность маршрута в одну сторону 15 км.

В пути перекус.

Помимо Дзензура Долину окружают еще 3 действующих вулкана: Авачинский, Корякский и Жупановский, защищая ее от резких ветров.

Возвращение в лагерь на Таловских источниках, купание, ужин.

Питание: трехразовое.

5 день

Возвращение на центральную базу «Налычево»

Завтрак.

Пеший выход: Таловские источники – центральная база «Налычево», 12 км. (4 часа).

В пути обед.

На базе – отдых, купание в горячих источниках.

Ужин.

Питание: трехразовое.

6 день

Аагские нарзаны

Завтрак.

Радиальный пеший выход к Аагским нарзанам и водопаду на реке Шумной (13 км).

Аагские нарзаны – холодные минеральные источники, которые бьют из-под земли в районе вулкана Ааг на реке Чистой.

Как и многие другие Камчатские источники, нарзаны имеют уникальный химический состав и обладают терапевтическим эффектом.

В пути обед.

Возвращение на базу, ужин.

Питание: трехразовое.

7 день

Переход через перевал «Пиначевский» (1160 м)

Завтрак.

Пеший переход: центральная база «Налычево» – перевал Пиначевский (1160 м) – верховья р. Пиначевской (кордон Семенова), 24 км (8 – 9 часов).

В пути обед.

Вдоль туристских троп живописные виды сочетают зеленые горы и белые снежники, цветущие растения и небольшие журчащие речушки.

Всю дорогу вас сопровождают своим пением многочисленные птички.

С каждым шагом Вы погружаетесь в дикую природу, а все проблемы и заботы остаются где-то позади и больше вас не тревожат.

Ужин, ночлег в домике на кордоне.

Питание: трехразовое.

8 день

Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтрак.

Пеший переход: кордон Семенова – п. Пиначево, 23 км (6 – 7 часов).

В пути обед.

Трансфер от п. Пиначево в Петропавловск-Камчатский.

Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка.

Сегодня у нас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.

Питание: завтрак, обед.

9 день

Морская прогулка в бухту «Русская»

Завтрак.

6:30 Трансфер на морской причал.

Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.

Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.

В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!

После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю.

По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – понаблюдаем за морскими птицами.

Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.

Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.

Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.

Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.

Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана!

В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).

На обед у нас будет уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы.

Возвращение в порт к 18:00.

Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.

Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера.

Питание: завтрак, обед.

Морская прогулка в бухту «Русская»
10 день

Переезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад Спокойный

Завтрак.

9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.

В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.

Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).

Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.

Все шипит, свистит, клокочет.

Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.

На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.

Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т. к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.

Обед – перекус, горячий чай.

Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.

Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.

Возвращение в лагерь.

Ужин, отдых.

Питание: трехразовое.

11 день

Восхождение на вулкан Мутновский

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов).

Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».

Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.

Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.

Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана!

Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина.

По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!

Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке».

Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.

Обед – перекус, горячий чай.

Возвращение в лагерь.

Ужин.

Отдых.

Питание: трехразовое.

Восхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан Мутновский
12 день

Восхождение на вулкан Горелый

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).

Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы.

Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.

В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.

Возвращение в лагерь.

Обед – перекус, горячий чай.

Сбор лагеря.

Переезд в Петропавловск-Камчатский.

Размещение в отеле.

Отдых.

Питание: завтрак и обед.

Восхождение на вулкан Горелый
13 день

Вылет

Завтрак.

Выселение из гостиницы до 12 часов.

Трансфер в аэропорт.

По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание: 4 ночи в отеле, 6 ночей в домиках, 2 ночи в палатках.

Варианты проживания

Отель в Петропавловске-Камчатском

4 ночи

Первая и заключительная ночь по туру будут предоставлены в городском отеле 3* в Петропавловске-Камчатском. 2 ночи в середине тура мы проведем в комфортном SPA-отеле в термальной зоне Паратунка, утопающем в камчатском лесу, где сможем погрузиться в атмосферу тишины и отдыха от городской суеты и заключительную ночь мы также проведем в отеле в Петропавловске-Камчатском.

Двухместные номера с удобствами, завтрак.

В г. Петропавловске-Камчатском – отель «Арсеньев», «Арсеньев Грин», при отсутствии мест может быть «Гейзер», «Авача» и др.

В п. Паратунка – SPA-отель «Лагуна», SPA-отель «Спутник/Белкамтур».

Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. Неподалеку имеются продуктовые магазины и кафе.

Конкретное место размещения определяется туроператором, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест.

Гостю может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании. При нестандартном размещении, может взиматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт. Во время нахождения на маршруте, замена размещения невозможна!

Одиночные гости бронируются с доплатой за одноместное размещение в отеле. Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.

Домики в Налычевской долине

6 ночей

Во время похода в Налычевскую долину размещение в домиках на кардонах.

Палатка

2 ночи

Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере. Предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3-местные), Talberg Marel 2pro, коврики-пенка (карематы).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле г. Петропавловска-Камчатского и в п. Паратунка (2-местное размещение, завтрак 1- местное размещение с доплатой)
  • Проживание на базе "Налычево"
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги повара
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Групповые трансферы по программе
  • Дополнительный групповой трансфер отель – аэропорт – отель раньше или позже дат тура из мест размещения в п. Паратунка или Петропавловска-Камчатского в пределах центральной площади
  • Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда, рыболовные снасти и пр.)
  • Медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за одноместное размещение – 12 500 руб.
  • Индивидуальный трансфер по маршруту: аэропорт – «Здесь начинается Россия» – магазин – отель: за машину до 3 чел. – 4 500 руб. за машину до 6 чел. – 6 500 руб.
  • За машину до 3 чел. – 4 500 руб.
  • За машину до 6 чел. – 6 500 руб.
  • Услуги дайвера – 5 000 руб.
  • Опциональные экскурсии в свободный день
  • Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимо взять с собой:

- рюкзак (на 70-100 литров);

- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10);

- удобную походную одежду;

- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;

- кроссовки;

- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;

- теплые ветро-, водозащитные штаны;

- теплый свитер (флис);

- теплые носки;

- теплые перчатки / рукавицы;

- теплую шапку;

- легкий головной убор;

- банные и купальные принадлежности;

- треккинговые палки;

- сидушку для сидения на камнях и шлаке;

- налобный фонарик;

- накидку-дождевик;

- индивидуальную аптечку;

- солнцезащитные очки;

- солнцезащитные средства;

- средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);

- паспорт и его копию в герметичной упаковке.

Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Какие требования к физической подготовке участников тура?

Тур подходит для физически активных выносливых туристов.

Какие нас ждут достопримечательности в этом туре?

Путешествие в Налычевскую долину - один из самых живописных туристских маршрутов!

В Налычевскую долину можно добраться как на вертолете, так и на машине высокой проходимости. Но если Вы хотите не упустить ни малейшей детали, увидеть всю красоту Налычевского природного парка с его богатейшей флорой и фауной, ощутить настоящую романтику путешествий, то пеший маршрут - лучший выбор!

Маршрут пролегает через Пиначевский перевал, с его шикарными пейзажами, к центральной базе "Налычево", где для туристов созданы все условия для отдыха, купания в целебных источниках, наблюдения за животными. Размещение на базе осуществляется в уютных домиках. Горячие источники обладают целебными свойствами, а комфортно живущие в них термо-водоросли омолаживают кожу.

От центральной базы организуются небольшие радиальные маршруты:
– на Таловские горячие источники,
– вулкан Дзензур,
– холодные минеральные источники - Аагские нарзаны.

Камчатка невероятно многогранна, и чтобы показать ее во всей красе, после возвращения из Налычевской долины, Мы предлагаем отправиться в морское путешествие по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан. Вы увидите птичьи базары и полакомитесь свежевыловленными морепродуктами. А затем, совершить восхождение на удивительные вулканы – Мутновский и Горелый.

Восхождения:
– Вулкан Дзензур (2159 м) – природный парк «Налычево»;
– Вулкан Горелый (1829 м) – Южно-Камчатский природный парк;
– Вулкан Мутновский (2323 м) – Южно-Камчатский природный парк;

Треккинг:
– Таловские горячие источники, Краеведческие горячие источники - 12 км в одну сторону;
– Аагские нарзаны - 13 км в одну сторону;
– Переход через Пиначевский перевал: день 7 программы - 24 км, день 8 - 23 км.

Экскурсии:
Морская прогулка по Авачинской бухте – 6 часов, рыбалка, морские деликатесы.

Свободное время:
День прилета.

Каковы правила поведения для участников тура?

Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.

Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.

В приготовлении пищи туристы не участвуют.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на https://bolshayastrana.com/avia или обратиться за помощью к нам.

Снаряжение, которое можно взять в аренду

Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus. Стоимость аренды спальника – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения. Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой свой вкладыш в спальник.

Треккинговые палки – 150 руб. /день со дня получения до дня возвращения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
18 сен 2022
В целом всё было организовано хорошо. И программа насыщенная и сотрудников подобрали хороших.
Есть два нюанса:
1. Палатки на двоих всего лишь двухместные, то есть вещи, которые хочется оставить в палатке, просто некуда класть. Считайте это придиркой.
2. На плотах, во время сплава было очень тесно. Хотелось бы располагаться несколько более комфортно.
Ю
18 сен 2022
Все четко по плану с поправками на погоду
А
12 сен 2022
Покупал тур на Камчатку "Свидание с Камчаткой". Все было реализовано отлично, без накладок. Принимающая сторона хорошо знает свое дело: комфортный трансфер, интересные и отзывчивые гиды. Чувство безопасности во время всех экскурсий. Размещение в очень комфортабельной гостинице (гостиница "Спутник","Бел-Кам-Тур") - хороший ресторан, очень высокий уровень сервиса. Спасибо большое за прекрасный отдых!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
2 дня
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Река Шуя - самая популярная река Карелии вблизи Петрозаводска
пл. Гагарина, 2a
24 сен
9 500 за 1 человека
Ваш идеальный день в Карелии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
83 отзыва
Часто заказывают
Ваш идеальный день в Карелии
Три самых популярных объекта в окрестностях города и история края от «Калевалы» до Александра II
У вашего отеля
Завтра
26 сен
27 сен
28 сен
5 000 за всё до 4 чел.
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