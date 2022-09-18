Прибытие на Камчатку. Знакомство с гидом, группой

В Налычевскую долину можно добраться как на вертолете, так и на машине высокой проходимости. Но если Вы хотите не упустить ни малейшей детали, увидеть всю красоту Налычевского природного парка с его богатейшей флорой и фауной, ощутить настоящую романтику путешествий, то пеший маршрут – лучший выбор! Маршрут пролегает через Пиначевский перевал, с его шикарными пейзажами, к центральной базе «Налычево», где для туристов созданы все условия для отдыха, купания в целебных источниках, наблюдения за животными.
Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту г. Елизово.
Групповой трансфер в отель.
Размещение в отеле в Петропавловске-Камчатском (заселение в номера с 14:00).
Свободное время для отдыха и акклиматизации.
Сегодня у нас будет возможность прогуляться по городу, поужинать в одном из ресторанов локальной кухни.
Вечером встреча группы с гидом и представителем туроператора, обсуждение деталей тура.
Питание: за свой счет.
Завтрак.
Выезд на автомобиле повышенной проходимости («вахтовка») в природный парк Налычево.
Природный парк "Налычево" внесен в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.
Своеобразие ландшафта парка связано с непрерывными вулканическими процессами, в результате которых появилось неповторимое сочетание природных объектов: кратерные воронки, ледники, кальдеры, шлаковые конусы, застывшие лавовые потоки.
Размещение в гостевых домиках на базе.
Ужин, отдых, купание в горячих источниках.
Питание: трехразовое.
Завтрак.
Прогулки по Медвежьей тундре к термальной группе «Котел».
Экскурсия в Центре экологического просвещения и туризма имени В. И. Семенова, из которой мы узнаем особенности Налычевского природного парка.
В Долине удивительным образом собраны все богатства полуострова: целебные термальные и минеральные источники, лазурные реки и озера, прозрачно-голубые ледники, богатая флора и фауна.
Радиальный пеший выход: ц/база «Налычево» – Таловские горячие источники – Краеведческие горячие источники 12 км (4 ч.).
Таловские горячие источники – одни из самых насыщенных минеральными веществами на Камчатке!
Их воды обладают целебными свойствами и прекрасно снимают усталость после трудной дороги.
По пути есть лесное озеро, в котором можно искупаться.
В пути обед.
Размещение в домиках на источниках, ужин.
Питание: трехразовое.
Завтрак.
Инструктаж.
Радиальный маршрут – восхождение к фумарольному полю в кратер действующего вулкана Дзензур.
Тропа поднимается по ручью Желоб, протекающему в древнем застывшем лавовом потоке.
Протяженность маршрута в одну сторону 15 км.
В пути перекус.
Помимо Дзензура Долину окружают еще 3 действующих вулкана: Авачинский, Корякский и Жупановский, защищая ее от резких ветров.
Возвращение в лагерь на Таловских источниках, купание, ужин.
Питание: трехразовое.
Завтрак.
Пеший выход: Таловские источники – центральная база «Налычево», 12 км. (4 часа).
В пути обед.
На базе – отдых, купание в горячих источниках.
Ужин.
Питание: трехразовое.
Завтрак.
Радиальный пеший выход к Аагским нарзанам и водопаду на реке Шумной (13 км).
Аагские нарзаны – холодные минеральные источники, которые бьют из-под земли в районе вулкана Ааг на реке Чистой.
Как и многие другие Камчатские источники, нарзаны имеют уникальный химический состав и обладают терапевтическим эффектом.
В пути обед.
Возвращение на базу, ужин.
Питание: трехразовое.
Завтрак.
Пеший переход: центральная база «Налычево» – перевал Пиначевский (1160 м) – верховья р. Пиначевской (кордон Семенова), 24 км (8 – 9 часов).
В пути обед.
Вдоль туристских троп живописные виды сочетают зеленые горы и белые снежники, цветущие растения и небольшие журчащие речушки.
Всю дорогу вас сопровождают своим пением многочисленные птички.
С каждым шагом Вы погружаетесь в дикую природу, а все проблемы и заботы остаются где-то позади и больше вас не тревожат.
Ужин, ночлег в домике на кордоне.
Питание: трехразовое.
Завтрак.
Пеший переход: кордон Семенова – п. Пиначево, 23 км (6 – 7 часов).
В пути обед.
Трансфер от п. Пиначево в Петропавловск-Камчатский.
Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка.
Сегодня у нас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.
Питание: завтрак, обед.
Завтрак.
6:30 Трансфер на морской причал.
Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.
Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.
В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю.
По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – понаблюдаем за морскими птицами.
Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.
Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.
Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана!
В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).
На обед у нас будет уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы.
Возвращение в порт к 18:00.
Трансфер в SPA-отель в п. Паратунка.
Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера.
Питание: завтрак, обед.
Завтрак.
9:00 Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.
В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.
Все шипит, свистит, клокочет.
Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.
На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.
Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т. к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед – перекус, горячий чай.
Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.
Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
Возвращение в лагерь.
Ужин, отдых.
Питание: трехразовое.
Завтрак.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов).
Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.
Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.
Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана!
Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина.
По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!
Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке».
Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.
Обед – перекус, горячий чай.
Возвращение в лагерь.
Ужин.
Отдых.
Питание: трехразовое.
Завтрак.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы.
Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.
В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.
Возвращение в лагерь.
Обед – перекус, горячий чай.
Сбор лагеря.
Переезд в Петропавловск-Камчатский.
Размещение в отеле.
Отдых.
Питание: завтрак и обед.
Завтрак.
Выселение из гостиницы до 12 часов.
Трансфер в аэропорт.
По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание: 4 ночи в отеле, 6 ночей в домиках, 2 ночи в палатках.
Первая и заключительная ночь по туру будут предоставлены в городском отеле 3* в Петропавловске-Камчатском. 2 ночи в середине тура мы проведем в комфортном SPA-отеле в термальной зоне Паратунка, утопающем в камчатском лесу, где сможем погрузиться в атмосферу тишины и отдыха от городской суеты и заключительную ночь мы также проведем в отеле в Петропавловске-Камчатском.
Двухместные номера с удобствами, завтрак.
В г. Петропавловске-Камчатском – отель «Арсеньев», «Арсеньев Грин», при отсутствии мест может быть «Гейзер», «Авача» и др.
В п. Паратунка – SPA-отель «Лагуна», SPA-отель «Спутник/Белкамтур».
Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. Неподалеку имеются продуктовые магазины и кафе.
Конкретное место размещения определяется туроператором, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест.
Гостю может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании. При нестандартном размещении, может взиматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт. Во время нахождения на маршруте, замена размещения невозможна!
Одиночные гости бронируются с доплатой за одноместное размещение в отеле. Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.
Во время похода в Налычевскую долину размещение в домиках на кардонах.
Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере. Предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3-местные), Talberg Marel 2pro, коврики-пенка (карематы).
Необходимо взять с собой:
- рюкзак (на 70-100 литров);
- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10);
- удобную походную одежду;
- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
- кроссовки;
- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
- теплые ветро-, водозащитные штаны;
- теплый свитер (флис);
- теплые носки;
- теплые перчатки / рукавицы;
- теплую шапку;
- легкий головной убор;
- банные и купальные принадлежности;
- треккинговые палки;
- сидушку для сидения на камнях и шлаке;
- налобный фонарик;
- накидку-дождевик;
- индивидуальную аптечку;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитные средства;
- средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);
- паспорт и его копию в герметичной упаковке.
Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Тур подходит для физически активных выносливых туристов.
Путешествие в Налычевскую долину - один из самых живописных туристских маршрутов!
В Налычевскую долину можно добраться как на вертолете, так и на машине высокой проходимости. Но если Вы хотите не упустить ни малейшей детали, увидеть всю красоту Налычевского природного парка с его богатейшей флорой и фауной, ощутить настоящую романтику путешествий, то пеший маршрут - лучший выбор!
Маршрут пролегает через Пиначевский перевал, с его шикарными пейзажами, к центральной базе "Налычево", где для туристов созданы все условия для отдыха, купания в целебных источниках, наблюдения за животными. Размещение на базе осуществляется в уютных домиках. Горячие источники обладают целебными свойствами, а комфортно живущие в них термо-водоросли омолаживают кожу.
От центральной базы организуются небольшие радиальные маршруты:
– на Таловские горячие источники,
– вулкан Дзензур,
– холодные минеральные источники - Аагские нарзаны.
Камчатка невероятно многогранна, и чтобы показать ее во всей красе, после возвращения из Налычевской долины, Мы предлагаем отправиться в морское путешествие по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан. Вы увидите птичьи базары и полакомитесь свежевыловленными морепродуктами. А затем, совершить восхождение на удивительные вулканы – Мутновский и Горелый.
Восхождения:
– Вулкан Дзензур (2159 м) – природный парк «Налычево»;
– Вулкан Горелый (1829 м) – Южно-Камчатский природный парк;
– Вулкан Мутновский (2323 м) – Южно-Камчатский природный парк;
Треккинг:
– Таловские горячие источники, Краеведческие горячие источники - 12 км в одну сторону;
– Аагские нарзаны - 13 км в одну сторону;
– Переход через Пиначевский перевал: день 7 программы - 24 км, день 8 - 23 км.
Экскурсии:
Морская прогулка по Авачинской бухте – 6 часов, рыбалка, морские деликатесы.
Свободное время:
День прилета.
Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи туристы не участвуют.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на https://bolshayastrana.com/avia или обратиться за помощью к нам.
Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus. Стоимость аренды спальника – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения. Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой свой вкладыш в спальник.
Треккинговые палки – 150 руб. /день со дня получения до дня возвращения.