Рождественские чудеса в Карелии

В этом путешествии вас встретит удивительная красота зимней Карелии. Подарите себе

4.7
3 отзыва
В этом путешествии вас встретит удивительная красота зимней Карелии. Подарите себе и детям настоящую рождественскую сказку. Заснеженный лес, Деда Мороза, чудеса и подарки. Все это волшебство будто сошло со страниц самых добрых сказок.
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Рождественские чудеса в Карелии
Ближайшие даты:
04
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • совершим обзорную экскурсию по Петрозаводску, посетим Дом куклы;
  • совершим визит в Резиденцию Талви Укко и во Дворец Лумикки;
  • увидим ферму северных оленей и поучимся управлять финскими санями;
  • посетим саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России;
  • побываем на водопаде Кивач – одном из крупнейших равнинных водопадов Европы, в дендрарии, украшением которого являются карельские берёзы;
  • посетим курорт Марциальные Воды.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по городу, посещение «Дома куклы»

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018.

Встреча группы с табличкой у входа в здание железнодорожного вокзала со стороны площади (для групп из Спб поезд №12 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда №18).

Завтрак в ресторане.

Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой "Дом куклы" – знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых.

Возможность приобрести оберег на память.

Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску. 

Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, посетите Собор Александра Невского, Театральную площадь, Губернаторский сад.

Обед в ресторане.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по городу, посещение «Дома куклы»Обзорная экскурсия по городу, посещение «Дома куклы»Обзорная экскурсия по городу, посещение «Дома куклы»Обзорная экскурсия по городу, посещение «Дома куклы»
2 день
Творческий Центр «Маленькая страна», резиденция Карельского деда Мороза – Талви Укко, мастер-класс

Завтрак в ресторане отеля.

Посещение Творческого Центра «Маленькая страна», где Вы попадете в волшебный мир Вашего детства, сказок и игрушек.

В Маленькой стране Вы осмотрите местные достопримечательности, прогуляетесь по улице Маленьких волшебников и встретите жителей страны, попадете в Кукольное королевство и в город Гномов-мастеров, забредете на Театральную площадь и в Антикварный переулок!

Вас посвятят в тайны рождения игрушки и помогут собственными руками сделать новогодний сувенир.

Вы узнаете историю театральной куклы и посмотрите новогоднюю сказку в настоящем кукольном театре.

Интересно и весело будет всем!

Особенно взрослым!

Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».

Талвен Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.

Сам Талви Укко будет Вас ждать, чтобы поздравить Вас лично!

В программе:

  • посещение питомника ездовых собак;
  • прогулка по оленьей ферме;
  • посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика»;
  • посещение подворья с домашними животными;
  • управление финскими санями;
  • новогодний флешмоб;
  • интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой);
  • чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра;
  • знакомство с экспозицией "Времена года – карельский календарь";

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в ресторане.

Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.

Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье.

Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста.

Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки.

Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.

Чаепитие с калитками.

Творческий Центр «Маленькая страна», резиденция Карельского деда Мороза – Талви Укко, мастер-классТворческий Центр «Маленькая страна», резиденция Карельского деда Мороза – Талви Укко, мастер-классТворческий Центр «Маленькая страна», резиденция Карельского деда Мороза – Талви Укко, мастер-классТворческий Центр «Маленькая страна», резиденция Карельского деда Мороза – Талви Укко, мастер-класс
3 день
Свободный день или поездка питомник Хаски, катание на собачьих упряжках

Завтрак в гостинице.

За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера» (бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду).

Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера».

Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.

После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.

Сдача снаряжения, переодевание.

Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.

 Чаепитие у костра с печеньем.

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в ресторане.

Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Свободный день или поездка питомник Хаски, катание на собачьих упряжкахСвободный день или поездка питомник Хаски, катание на собачьих упряжкахСвободный день или поездка питомник Хаски, катание на собачьих упряжкахСвободный день или поездка питомник Хаски, катание на собачьих упряжках
4 день
Водопад Кивач и курорт Марциальные воды, Национальный музей, отъезд

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды. 

Внешний осмотр церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.

В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.

Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.

Обед в кафе.

Возвращение в Петрозаводск.

Посещение Национального музея Карелии.

Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.

Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.

Вам предложат отгадать загадки и погадать на год грядущий.

Все желающие смогут сделать несложное ёлочное украшение и загадать желание.

Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем – ощипыванием ёлки.

Трансфер на ж/д вокзал. 

Водопад Кивач и курорт Марциальные воды, Национальный музей, отъездВодопад Кивач и курорт Марциальные воды, Национальный музей, отъездВодопад Кивач и курорт Марциальные воды, Национальный музей, отъездВодопад Кивач и курорт Марциальные воды, Национальный музей, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:  

Гостиница «Маски»

Взрослые

Дети до 16,99 лет

Стандартный номер,
2-местное размещение

 21 000 20 700

Стандартный номер,
1-местное размещение

 26 300

Люкс номер,
2-местное размещение

 22 200 22 000

Дополнительное место

 18 000 17 800

Дети до 5-х лет без спального места – 13 300

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в музеи
  • Размещение в гостинице
  • Питание, указанное в программе тура
  • Работа гида-сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Посещение питомника собак Хаски (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна): взрослые и дети от 13 лет – 3 500 руб. /чел. дети от 7 до 12 лет – 1 750 руб. /чел дети от 0 до 6 лет – бесплатно.
  • Взрослые и дети от 13 лет – 3 500 руб. /чел.
  • Дети от 7 до 12 лет – 1 750 руб. /чел
  • Дети от 0 до 6 лет – бесплатно
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Каковы особенности тура в зимнее время?

Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.

Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Какие вещи необходимо взять с собой?

На зимних программах одежда имеет особое значение, она должна долго оставаться сухой и тёплой. Рекомендуем Вам взять с собой:
• тёплое нижнее х/б бельё, легкий и тёплый свитер, теплую куртку;
• обязательно зимнюю шапку (трикотажную вязаную или меховую);
• тёплые варежки или пару шерстяных перчаток;
• теплую, но не тесную (!) удобную обувь (на устойчивом невысоком каблуке);
• маленький рюкзак (для передвижения на лыжах);
• теплую жилетку (для привалов);
• шерстяные носки 2 пары;
• простые носки 2-3 пары.

Чем отличается посещение питомника ездовых собак и оленьей фермы во второй день и в третий день?

Во второй день в питомнике предполагается катание на дистанцию 2,5 км., а олени кормятся с рук. В резиденции Деда Мороза в третий день нет катания на упряжках. Олени в большом загоне, их смотрят с расстояния 30-40 метров. В программе в резиденции Деда Мороза упор делается на новогоднюю анимацию, питомник и олени там просто присутствуют.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
22 июня 2022
Все было организовано хорошо.
Е
21 июня 2022
Отлично все организовано
И
17 июня 2022
Организацию по переправе с материка на остров и обратно надо доработать

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