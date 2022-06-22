Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, посетите Собор Александра Невского, Театральную площадь, Губернаторский сад.

Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.

Встреча группы с табличкой у входа в здание железнодорожного вокзала со стороны площади (для групп из Спб поезд №12 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда №18).

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018.

Завтрак в ресторане отеля.

Посещение Творческого Центра «Маленькая страна», где Вы попадете в волшебный мир Вашего детства, сказок и игрушек.

В Маленькой стране Вы осмотрите местные достопримечательности, прогуляетесь по улице Маленьких волшебников и встретите жителей страны, попадете в Кукольное королевство и в город Гномов-мастеров, забредете на Театральную площадь и в Антикварный переулок!

Вас посвятят в тайны рождения игрушки и помогут собственными руками сделать новогодний сувенир.

Вы узнаете историю театральной куклы и посмотрите новогоднюю сказку в настоящем кукольном театре.

Интересно и весело будет всем!

Особенно взрослым!

Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».

Талвен Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.

Сам Талви Укко будет Вас ждать, чтобы поздравить Вас лично!

В программе:

посещение питомника ездовых собак;

прогулка по оленьей ферме;

посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика»;

посещение подворья с домашними животными;

управление финскими санями;

новогодний флешмоб;

интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой);

чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра;

знакомство с экспозицией "Времена года – карельский календарь";

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в ресторане.

Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.

Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье.

Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста.

Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки.

Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.

Чаепитие с калитками.