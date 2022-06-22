Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки

Проведите 2 дня новогодних каникул, путешествуя на снегоходах, собачьих упряжках, снегоступах

5
3 отзыва
Проведите 2 дня новогодних каникул, путешествуя на снегоходах, собачьих упряжках, снегоступах и наслаждаясь невероятной природой и деревянным зодчеством Карелии. Попробуйте национальную кухню Карелии и научитесь готовить рыбу необычным способом!
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Рождественское сафари в Карелии: снегоходы, снегоступы и собачьи упряжки
Ближайшие даты:
06
янв
07
янв
08
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим второй по величине равнинный водопад Европы, старинные церквушки и часовни уникальной культуры Русского Севера, “уснувшие” карельские деревеньки в зимних пейзажах;
  • узнаем, как на острове Лычный удалось сохранить Церковь Петра и Павла 1620 года, где добывали мрамор для строительства Санкт-Петербурга, для чего нужны снегоступы;
  • научимся управлять собачьей упряжкой и снегоходом, готовить красную рыбу необычным способом.
  • попробуем блюда национальной карельской кухни: традиционные калитки, два вида ухи, “царскую сельдь” – ряпушку, клюкву в сахаре, настойки и варенье из вкуснейших северных ягод;
  • почувствуем тишину и благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания по замёрзшим водоемам, счастье от валяния в мягких снежных сугробах и настоящий жар карельской баньки.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
Жизнь северного человека

Встречаемся в г.Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак

Поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Первая остановка!

Идем пробовать воду из источников первого российского курорта “Марциальные воды”, основанного самим Петром I в 1719 году.

Далее по маршруту – водопад Кивач.

Наслаждаемся красотой, заряжаемся силой и огромной энергией  падающего потока воды. 

Удивляемся красоте изогнутого ствола карельской березы, которая ценится оригинальной узорчатой текстурой древесины, напоминающей мрамор по рисунку и прочности.

Заезжаем на базу отдыха, обедаем и переодеваемся для следующих активностей!

Продолжаем наш путь  и направляемся к месту сафари на собачьих упряжках. Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами. Мы получаем огромный заряд радости, тиская их. 

Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и, после подробного инструктажа, вслед за каюром мчимся по лесной трассе, ощущая единение с природой

Надеваем снегоступы и идем на небольшую прогулку по заснеженному карельскому болоту.

Садимся в автобусы и возвращаемся на базу.

Заселяемся.

На ужине в ресторане базы пробуем оленину в медово-горчичном соусе.

Гуляем по дорожкам базы и отправляемся спать.

*6 января с 19.00 до 22.00 в ресторане проводят “Караоке Игру”, в которой мы при желании можем принять участие.

Расстояние: катание на упряжках 10 км, прогулка на снегоступах 2-3 км.

Жизнь северного человекаЖизнь северного человекаЖизнь северного человекаЖизнь северного человекаЖизнь северного человека
2 день
По лесам и озерам, мимо старинных “уснувших” деревень

Просыпаемся и отправляемся на завтрак.

Подбираем экипировку и внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом.

Рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон.

Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.

Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сандал.

Постепенно увеличиваем скорость, чувствуя уверенность и невероятную свободу!

Подъезжаем к острову Лычный, на котором уже целых четыре столетия (с 1620 г.) стоит деревянная церковь Петра и Павла.

Это самая древняя церковь в Карелии!

Останавливаем мгновение, прикасаясь к вечности.

Гуляем, исследуем, вдохновляемся. 

Устраиваем пикник, пьем горячий чай, угощаемся клюквой в сахаре и ароматной  карельской выпечкой.

Отправляемся дальше!

На берегу озера мы видим восхитительную часовню 18 века. 

Доезжаем до горы Белая и посещаем частично разрушенную церковь 19-го века, спроектированную архитектором московского храма Христа Спасителя Константином Тоном. 

Обедаем традиционной ухой на сливках и пробуем “царскую сельдь”  ряпушку в кафе уютной базы с видом на реку и старинные домики на другом берегу.

Учимся жарить красную рыбу на камне.

Возвращаемся на базу, переодеваемся и отправляемся в Петрозаводск.

По дороге вспоминаем яркие моменты этих дней и уже строим планы на будущие путешествия.

Карелия прекрасна!

Ужинаем блюдами карельской кухни в уютном ресторане.

Уезжаем вечерними поездами.

Расстояние: 60 км на снегоходах.

По лесам и озерам, мимо старинных “уснувших” деревеньПо лесам и озерам, мимо старинных “уснувших” деревеньПо лесам и озерам, мимо старинных “уснувших” деревеньПо лесам и озерам, мимо старинных “уснувших” деревеньПо лесам и озерам, мимо старинных “уснувших” деревеньПо лесам и озерам, мимо старинных “уснувших” деревеньПо лесам и озерам, мимо старинных “уснувших” деревень

Проживание

Тур предусматривает проживание на загородной базе «Шишки».

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в группе от 4-х человек:
  • 2 человека на снегоходе – 48 300 руб./чел.;
  • 1 человек на снегоходе – 66 300 руб./чел.

Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб./чел.

Скидка за размещение на доп. месте – 2 000 руб./чел.

Скидка для детей до 12 лет (включительно) – 10% .

Возможность размещения группы из 4-х человек в 4-х местном коттедже.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (1 ночь)
  • Посещение бани
  • Работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
  • Аренда снегохода (посадка: 2 человека на снегоходе) и экипировки, топливо
  • Экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовен
  • Участие в мастер-классе по приготовлению рыбы
  • Катание на собачьих упряжках
  • Прогулка на снегоступах по зимнему лесу
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные сутки размещения
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак или дорожная сумка. Крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке.
  2. Форма одежды для активногоснегоходного дня:
    • Термобельё (штаны и кофта).
    • Удобная тёплая спортивная одежда. Оптимальный вариант – костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют.
    • Флисовая кофта или свитер.
    • На ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные носки).
    • Перчатки и шапка.
    • На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем. Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
  3. Форма одежды для активного дня на хаски:
    • Та же самая, что и для снегоходного дня, НО важно учесть, что при катании на хаски дополнительная экипировка НЕ предоставляется. Вы едете в своей одежде. Исключением являются программы, в рамках которых в питомник ездовых собак вы приезжаете на снегоходах. В этом случае вы остаётесь в снегоходной экипировке.
    • Рекомендуем иметь защитную маску (для сноуборда), она защитит лицо от ветра и мелких брызг во время катания на хаски. Если такой маски нет, в этих целях можно использовать балаклаву или обычный шарф.
  4. Комплект одежды для ночлега:
    • Комплект запасного нижнего белья.
    • Удобные шорты/спортивные штаны и футболка.
    • Тапочки или тёплые носки.
  5. Для похода в баню:
    • Купальник (если он Вам необходим),
    • Сланцы/сандалии спортивные.
  6. Обувь: удобная тёплая обувь БЕЗ каблуков.
  7. Личные вещи:
    • средства личной гигиены (на базах отдыха «Алёкка» и «Кижская благодать» в номерах есть индивидуальные наборы для душа (шампунь, мыло), на базах отдыха «Авиаретро» и «Остров» в номерах есть только жидкое мыло для рук в дозаторах),
    • индивидуальную аптечку,
    • фен (если он Вам необходим),
    • если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда вы захотите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.
  8. Документы:
    • паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
  9. Деньги:
    • рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Правила поведения на снегоходном туре

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.
Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.
Подготовка к туру
Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
• внимательно изучить информационный листок к туру с активными способами передвижения (Приложение 2),
• оценить свои физические возможности при выборе тура,
• пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей,
• взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы,
• взять с собой личную аптечку,
• при необходимости проконсультироваться у туроператора.
Руководство группой осуществляет инструктор.
Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Безопасность на транспорте
Во избежание травм во время перевозок (на транспорте):
• необходимо находиться на предусмотренных для этого местах,
• надежно упаковывать и фиксировать предметы с острыми углами, колюще-режущие, бьющиеся,
• на ходу запрещено высовывать в окна части тела, выкидывать предметы из окон, перемещаться по салону.
Одежда и экипировка.
Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.
Здоровье
Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов.
• предупреждайте инструктора о возможных проблемах со здоровьем, индивидуальных отклонениях, дискомфорте во время прохождения тура,
• используйте средства профилактики заболеваний при низких температурах воздуха, длительном пребывании в сырой одежде и т. п.,
• при лечении предупреждайте инструктора об аллергии, противопоказаниях, хронических заболеваниях и т. п.
Инструкция по технике безопасности при управлении снегоходом:
1. Катание на снегоходе в состоянии опьянения не допускается!
2. Один из главных элементов безопасности – это Ваша правильная посадка на снегоходе:
• Водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе…) на снегоходе, крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
• Пассажир сидит на снегоходе, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.
3. Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других снегоходов и т. д.).
• Для того, чтобы тронуться с места, плавно нажимайте на рычаг газа, до набора необходимой скорости. Помните, чем меньше скорость, тем больше у Вас времени для принятия решения в случае возникновения преграды.
• Для остановки снегохода необходимо отпустить рычаг газа (сбросить газ). В связи с тем, что снегоход имеет малый накат, он останавливается достаточно быстро, но в экстренной ситуации необходимо нажать рычаг тормоза.
• На поворотах и разворотах необходимо снизить скорость и повернуть по максимально большому радиусу.
• Если снегоход накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от наклона сторону с целью сбалансировать движущийся снегоход. Категорически запрещается восстанавливать равновесие снегохода с помощью ног, так как это может привести к травме.
• Если снегоход застрял в снегу необходимо - дождаться инструктора.
• При движении с пассажиром маневренность снегохода падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.
4. Запомните основные сигналы рукой:
Сигналы подаются головным снегоходом, далее передаются по цепочке:
• левый поворот: вытянутая в сторону левая рука,
• правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов,
• остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
5. При пересечении дорог, полностью остановите снегоход и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.
6. Дистанция при движении по озеру 80-100м., при движении по лесу 40-50м.
• При движении по лесу старайтесь держаться накатанного следа.
• При движении по озеру за впереди идущими снегоходами поднимается столб снежной пыли, сместитесь на несколько метров в сторону от него, это немного повысит для Вас видимость.
7. Максимальная скорость – 60км/ч.
• Не допускайте резких нажатий на ручки газа и тормоза.
• Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 60 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди снегоход. Не торопитесь, Вас подождут.
• Внимательно следите за дорожной обстановкой и соблюдайте скорость, при которой сможете заблаговременно остановиться или замедлить движение при появлении на пути движения различных препятствий (обледенения, глубокие колеи, близко стоящие или поваленные деревья, выступающие корни деревьев, камни и т. п.).
• Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами снегоходов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.

Запрещается:
1. обгон!
2. прыжки на снегоходе!
3. удаление от группы более чем на 100 метров!

Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

Правила эксплуатации, хранения оборудования и снаряжения

Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т. п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.
Перечень снаряжения на турах и его особенности
Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. (Приложение №1)
В него могут входить:
• Снегоход – предназначен для движения по специально подготовленным маршрутам.
• Кофр – сумка, предназначенная для перевозки вещей (крепится на багажнике снегохода).
• Снегоходная экипировка (комбинезон, перчатки/рукавицы, теплая обувь, шлем и подшлемник) – предназначена для обеспечения безопасного, комфортного нахождения на улице и катания на снегоходе.
• Лыжная экипировка (лыжи беговые, утепленные ботинки, палки)
Получение снаряжения от инструктора
При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.
Правила эксплуатации. Общие правила
• используйте снаряжение только по прямому назначению,
• не допускайте действий, которые могут привести к поломке, порче, загрязнению снаряжения,
• выполняйте требования инструктора по эксплуатации снаряжения.
• упаковывайте личные вещи в кофры таким образом, чтобы они не могли быть повреждены или потеряны при езде на снегоходе.
Правила эксплуатации снегоходов
• перед началом эксплуатации снегохода прослушайте инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом, распишитесь в бланке по технике безопасности,
• запрещается перевозить грузы, мешающие управлению снегоходом, также запрещена перевозка третьего пассажира,
• запрещается езда на неисправном снегоходе,
• нельзя врезаться в высокие снежные кочки и спрыгивать с высоких (более одного метра) трамплинов,
• запрещается пользоваться рычагом передач на движущемся снегоходе. Все передачи (задняя, передняя и пониженная) переключаются при полной остановке снегохода.
• при обнаружении неисправности, необходимо незамедлительно сообщить о ней инструктору и попытаться предупредить дальнейшее разрушение деталей снегохода.
• при движении на снегоходе необходимо руководствоваться правилами дорожного движения и пользоваться специальными сигналами,
• водитель и пассажир должны сидеть на снегоходе: водитель - крепко держась за руль обеими руками, пассажир – крепко держась за специальные ручки обеими руками; ноги водителя и пассажира должны быть расположены на специальных подножках,
• очень важно соблюдать дистанцию: при движении по озеру 80-100м., при движении по лесу 40-50м (80% всех ДТП происходит из-за нарушения дистанции),
• движение должно быть организованное и только в колонне, запрещаются любые обгоны,
• максимальная скорость при движении на снегоходе не превышает 60км/ч на озере и 40км/ч по лесным дорогам.
• при движении на снегоходе шлем должен быть одет и застёгнут,
Правила эксплуатации экипировки
• подберите комбинезон, перчатки, шлем, обувь по размеру
• по приезду с сафари положите личную экипировку сушиться в место, указанное инструктором
• запрещено сушить экипировку у открытого огня
• по приезду в гостевой дом/базу не оставляйте экипировку на улице.
Правила эксплуатации шлемов
• надевайте шлем на улице, во избежание запотевания и обледенения ветрозащитного стекла из-за перепада температур.
• по окончании сафари не оставляйте шлем на улице, а унесите его в место, указанное инструктором
Правила эксплуатации перчаток/рукавиц
• если вы собираетесь управлять снегоходом, то лучше выбрать перчатки, если вы планируете провести снегоходный тур в роли пассажира, то рекомендуется надевать рукавицы.
• при снятии перчаток /рукавиц всегда скрепляйте их вместе (на предусмотренные для этого крючки или липучки)
• по приезду в гостевой дом положите рукавицы перчатки/рукавицы сушиться
Правила эксплуатации снегоходной обуви
• по приезду с сафари положите обувь сушиться, разделив сапоги и чуни
• сушите обувь парами, не разбрасывая по разным местам
Правила эксплуатации лыж, лыжных ботинок и лыжных палок
• не храните лыжи у источника тепла
• убирайте лыжи в конце ходового дня в отведенное инструктором место
• не ставьте лыжи на снег сразу как вынесли их из помещения, дайте им принять температуру улицы во избежание прилипания снега
• не втыкайте лыжи задниками в снег во избежание расслаивания задников.
• в начале и конце каждого ходового дня проверяйте прочность крепления креплений, в случае не прочного крепления обратитесь к инструктору для устранения неполадки
• запрещается оставлять лыжи и лыжные палки на улице на ночь
• по приезду положите обувь сушиться,
• сушите обувь парами, не разбрасывая по разным местам,
• запрещается сушить обувь у открытого огня
Сдача оборудования инструктору. Турист сдает снаряжение инструктору, показывает его исправность или недочеты.
• Оборудование и экипировка должна быть чистой (очищена от снега и наледи) и целой
• При отклонении от этих параметров турист сообщает инструктору (например, неисправность снаряжения, отсутствие упаковки и т. п.), а также о причинах отклонения. Турист должен возместить ущерб, возникший по его вине (поломка, утеря, порча снаряжения и т. п.).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие скидки есть в туре?

Детям от 7 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 10%.

Скидка за размещение на доп. месте – 2 000 руб. /чел.

Какую посадку на снегоходе выбрать: один человек на снегоходе или вдвоем?

Мы рекомендуем выбирать посадку один человек на снегоходе по ряду причин:

  • место водителя обогревается (есть обогрев ручек и идет тепло от двигателя), в то время как пассажиру иногда может быть прохладно;
  • снегоход обладает большей маневренностью, когда на нем сидит только водитель;
  • снегоходы просты в управлении, поэтому девушки вполне способны справиться с ним.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.

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Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
1 июля
5 июля
8 июля
12 июля
от 20 900 за 1 человека
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
27 июня
29 июня
30 июня
2 июля
9 845 за 1 человека
Природа, культура и кухня Карелии
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
30 июня
7 июля
4 авг
11 авг
42 900 за 1 человека
Карельские покатушки на снегоходах
2 часа
❄️ На снегоходах
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Karelovm
Karelovm
5
1 отзыв
Карельские покатушки на снегоходах
Многие приезжают в Карелию летом, чтобы насладиться красотой северной природы. Но карельская природа красива
от 4 200 за 1 человека
Петрозаводск - сердце Карелии
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.9
9 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Столица Карелии, «город на Онего», град Петра - всё это о Петрозаводске! На обзорной автомобильной прогулке я познакомлю
9 000 за всё до 6 чел.
Катание на снегоходах в Карелии из Петрозаводска
4 часа
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
5
4 отзыва
Катание на снегоходах в Карелии из Петрозаводска
Снег и бездорожье - особенности карельских дорог и направлений. Кто-то ворчит, а кто-то получает от этого удовольствие
4 150 за 1 человека
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
Нет отзывов
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества
14 июля
16 июля
18 июля
19 июля
от 5 850 за всё до 3 чел.
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
7 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
7 отзывов
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
Карелия - это сказочный мир. Иногда хочется сказать «такого не может быть!». Но нет, это реальность. И эту реальность я
27 июня
28 июня
29 июня
20 000 за всё до 6 чел.
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