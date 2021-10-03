Согласно расписанию в календаре

Снегоходные маршруты подарят вам азарт, адреналин и отличное настроение! Насладитесь прекрасными видами зимней Карелии, вдохните живительный воздух сосновых лесов, созерцайте первозданную красоту этого прекрасного края! Сафари на снегоходах по заснеженным карельским окрестностям – отличный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии! Группу по маршруту ведет опытный инструктор, а управление снегоходом не требует специальной подготовки.
Программа:
Встреча на базе (20 км от г. Петрозаводска) ЛИБО выезд из Петрозаводска с доплатой за трансфер (подробная информация в "что не включено".
Подбор экипировки. Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Обучение навыкам управления снегохода.
Выезд на маршрут. Движение по лесным дорогам, озерам и полям. Маршрут проложен как с элементами лесных затерянных троп, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог.
Возвращение на базу. Переодевание. Сдача экипировки. Трансфер по Петрозаводска при бронировании экскурсии "с трансфером".
Важно знать:
За 24 часа до начала экскурсии Вам будет направлена ссылка на полную оплату. Если экскурсия не будет оплачена, она будет автоматически аннулирована.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.
Точный адрес места встречи вам сообщит организатор после подтверждения экскурсии.
Цены на экскурсию
Для 2 человек
Для одного человека
Катание 2 часа (2 человека на снегоходе)
4 300 ₽
–
Катание 2 часа (1 человек на снегоходе)
–
6 500 ₽
Катание 4 часа (2 человека на снегоходе)
7 600 ₽
–
Катание 4 часа (1 человек на снегоходе)
–
12 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Подбор экипировки
Инструктаж по управлению снегоходом
Катание на снегоходе по маршруту (2 или 4 часа, в зависимости от выбранной программы)
Что не входит
Трансфер и Петрозаводска и обратно:
2-часовое катание - 3500 руб/до 3 чел л/авто
4-часовое – 5000 руб/ до 3 чел л/авто.
Место начала и завершения
пол. Чална (20 км от Петрозаводска)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.