Согласно расписанию в календаре

Сафари на снегоходах в Карелии

Снегоходные маршруты подарят вам азарт, адреналин и отличное настроение! Насладитесь прекрасными...

Снегоходные маршруты подарят вам азарт, адреналин и отличное настроение! Насладитесь прекрасными видами зимней Карелии, вдохните живительный воздух сосновых лесов, созерцайте первозданную красоту этого прекрасного края!
Сафари на снегоходах в Карелии
Сафари на снегоходах в Карелии
Сафари на снегоходах в Карелии
Сафари на снегоходах в Карелии
Сафари на снегоходах в Карелии

Что вас ждет:

  • Снегоходные маршруты подарят вам азарт, адреналин и отличное настроение! Насладитесь прекрасными видами зимней Карелии, вдохните живительный воздух сосновых лесов, созерцайте первозданную красоту этого прекрасного края! Сафари на снегоходах по заснеженным карельским окрестностям – отличный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии! Группу по маршруту ведет опытный инструктор, а управление снегоходом не требует специальной подготовки.

Программа:

  • Встреча на базе (20 км от г. Петрозаводска) ЛИБО выезд из Петрозаводска с доплатой за трансфер (подробная информация в "что не включено".
  • Подбор экипировки. Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. Обучение навыкам управления снегохода.
  • Выезд на маршрут. Движение по лесным дорогам, озерам и полям. Маршрут проложен как с элементами лесных затерянных троп, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог.
  • Возвращение на базу. Переодевание. Сдача экипировки. Трансфер по Петрозаводска при бронировании экскурсии "с трансфером".

Важно знать:

  • За 24 часа до начала экскурсии Вам будет направлена ссылка на полную оплату. Если экскурсия не будет оплачена, она будет автоматически аннулирована.
  • Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.
  • Точный адрес места встречи вам сообщит организатор после подтверждения экскурсии.

Цены на экскурсию

Для 2 человекДля одного человека
Катание 2 часа (2 человека на снегоходе)
4 300 ₽
Катание 2 часа (1 человек на снегоходе)
6 500 ₽
Катание 4 часа (2 человека на снегоходе)
7 600 ₽
Катание 4 часа (1 человек на снегоходе)
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Подбор экипировки
  • Инструктаж по управлению снегоходом
  • Катание на снегоходе по маршруту (2 или 4 часа, в зависимости от выбранной программы)
Что не входит
  • Трансфер и Петрозаводска и обратно:
  • 2-часовое катание - 3500 руб/до 3 чел л/авто
  • 4-часовое – 5000 руб/ до 3 чел л/авто.
Место начала и завершения
пол. Чална (20 км от Петрозаводска)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Согласно расписанию в календаре

Сааристо Т.
Сааристо Т.
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