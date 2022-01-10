Преимущества этого путешествия:
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Встречаемся на загородной базе “Шишки” (85 км от г. Петрозаводска).
Подбираем экипировку и внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом.
Рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон.
Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.
Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сандал.
Постепенно увеличиваем скорость, чувствуя уверенность и невероятную свободу!
Подъезжаем к острову Лычный, на котором уже целых четыре столетия (с 1620г.) стоит деревянная церковь Петра и Павла.
Это самая древняя церковь в Карелии!
Останавливаем мгновение, прикасаясь к вечности.
Гуляем, исследуем, вдохновляемся.
Устраиваем пикник, пьем горячий чай, угощаемся клюквой в сахаре и ароматной карельской выпечкой.
Отправляемся дальше!
На берегу озера мы видим восхитительную часовню 18 века.
Доезжаем до горы Белая и посещаем частично разрушенную церковь 19-го века, спроектированную архитектором московского храма Христа Спасителя Константином Тоном.
Обедаем традиционной ухой на сливках и пробуем “царскую сельдь” – ряпушку в кафе уютной базы с видом на реку и старинные домики на другом берегу.
Учимся жарить красную рыбу на камне.
Возвращаемся на базу.
Сдаем экипировку.
Прощаемся и уже строим планы на будущие путешествия.
Карелия прекрасна!
Расстояние: 60 км на снегоходах.
Тур не предусматривает проживания.Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в группе от 4-х человек:
Скидка для детей до 12 лет (включительно) – 10% .
Если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда вы захотите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.
Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.
На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем.
Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов:
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.
Запрещается:
Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.
Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т. п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.
Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. В него могут входить:
При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.
Общие правила эксплуатации:
Правила эксплуатации снегоходов:
Правила эксплуатации экипировки:
Правила эксплуатации шлемов:
Правила эксплуатации перчаток/рукавиц:
Правила эксплуатации снегоходной обуви:
Сдача оборудования инструктору:
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Мы рекомендуем выбирать посадку один человек на снегоходе по ряду причин: