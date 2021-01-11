Преимущества этого путешествия:
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Встреча группы на базе отдыха “ Морошка” (70 км от г. Петрозаводск).
Подбор экипировки.
Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
Тренировочные занятия по управлению снегоходом.
Снегоходное сафари в Зоокомплекс «Три медведя», который расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро.
На территории комплекса в вольерах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие.
Экскурсовод расскажет о повадках зверей, их привычках и типичной среде обитания.
Вы сможете не только увидеть животных, но и поучаствовать в их кормлении.
У инструкторов всё припасено для зимнего пикника.
Вас ждет мастер-класс по копчению красной рыбы и приготовлению клюквенного соуса.
Чаепитие на природе с копорским чаем и морошковым вареньем.
Возвращение на базу.
Сдача экипировки.
Тур не предусматривает проживания.
Стоимость программы при присоединении к группе:
|Посадка на снегоходе
|Цена на человека
|2 человека на снегоходе
|16 000 руб. /чел.
|1 человек на снегоходе
|24 800 руб. /чел.
Стоимость программы для индивидуальной группы от 2-х человек:
|Посадка на снегоходе
|Цена на человека
|2 человека на снегоходе (при группе 2 человека)
|28 700 руб. /чел.
|1 человек на снегоходе (при группе 2 человек)
|42 200 руб. /чел.
Стоимость программы для индивидуальной группы от 4-х человек:
|Посадка на снегоходе
|Цена на человека
|2 человека на снегоходе (при группе 2 человека)
|19 800 руб. /чел.
|1 человек на снегоходе (при группе 2 человек)
|33 300 руб. /чел.
Если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда вы захотите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.
Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.
На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем.
Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов:
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.
Запрещается:
Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.
Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т. п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.
Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. В него могут входить:
При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.
Общие правила эксплуатации:
Правила эксплуатации снегоходов:
Правила эксплуатации экипировки:
Правила эксплуатации шлемов:
Правила эксплуатации перчаток/рукавиц:
Правила эксплуатации снегоходной обуви:
Сдача оборудования инструктору:
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Путешествие проходит на двухместных снегоходах Stels Vityaz 800 и Stels Viking 600. Просьба при себе иметь водительские права или копию, снегоходные права не обязательны.
Трансфер до базы на туристических микроавтобусах.