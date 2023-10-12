1 день

Новогодний Петрозаводск

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска (поезд №18).

Если вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы. Если вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии.

Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Посещение центра Шунгита.

Продолжаем наше путешествие в«Губернаторском доме». Во время интерактивной экскурсии Вы отправитесь в прошлое, в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными обрядами, погадаете на рунах на год грядущий.

Размещение в выбранной гостинице с 15:00, номера стандарт с удобствами.

Свободное время.

Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (3400 руб/чел. — двое на снегоходе, 5000 руб. /чел. — один на снегоходе).

Дети до 12 лет: 3000 руб. /чел. при посадке с родителями. Трансфер не входит в стоимость, проведение программ (до 30 км. от г. Петрозаводска).

Катание на собачьих упряжках. (4600 руб. /чел. — взр., 2900 руб. /чел. — дети от 5 до 12 лет, дети до 5 лет — бесплатно) стоимость указана без трансфера к месту проведения программы (30 км от г. Петрозаводск).

Познакомитесь с северными ездовыми собаками, покорители Арктики – участники арктических экспедиций. 80 питомцев подарят вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.

Задорно прокатитесь с дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу. Прогуляетесь к дереву желаний.

А в доме полярника, у камина с живым огнем, вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс.

Насладитесь ароматным обедом в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по ― деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (18+).

Питание: завтрак + чаепитие + ужин.