Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Экскурсии

Сноукайтинг на берегу зимнего озера

Зарядиться драйвом и красотой карельской природы

Екатерина
Екатерина – Гид из Петрозаводска
Зима — время не только греться у камина, но и активно бороздить снежные просторы! Вы испытаете эмоции, которые точно можно внести в графу «уникальный опыт»: ветер подхватит ваш кайт, и вы понесетесь по бескрайней глади замерзшего озера.

После я расскажу вам о нашей удивительной природе, угощу карельскими пирожками и горячим чаем.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 400 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Сноукайтинг на берегу зимнего озера
Сноукайтинг на берегу зимнего озера

Что вас ожидает

Прогулка на кайте по зимнему озеру
Все знают о таких зимних развлечениях как лыжи и сноуборд 🏂. Но если добавить к ним влекомый ветром буксировочный кайт, то движения станут легче и стремительнее, а ощущения — острее и увлекательнее. Мы отправимся в вейк-парк, где вы познакомитесь с основами сноукайтинга и пройдете инструктаж по безопасности. Поладите с ветром, научитесь самостоятельно запускать кайт, пилотировать и сажать его.

Чаепитие с карельскими пирожками
Чтобы не замерзнуть и возобновить силы, после активного отдыха вы согреетесь и подкрепитесь ароматным чаем с травами и ягодами, а также вкусными пирожками в окружении удивительной карельской природы. А я расскажу о чудесах таёжного леса. Всё это добавит поездке уюта и национального колорита.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с декабря по апрель и невозможна в безветренную погоду
  • Для максимального комфорта ваша одежда должна быть спортивной, тёплой и удобной

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: 2 часа обучения сноукайтингу, снаряжение, чай с пирожками и сопровождение гида
  • Транспорт оплачивается отдельно по договоренности
Сноукайтинг на берегу зимнего озера
Сноукайтинг на берегу зимнего озера
Сноукайтинг на берегу зимнего озера
Сноукайтинг на берегу зимнего озера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я с детства живу в Петрозаводске. С радостью покажу вам местные парки, озера, леса, музеи и галереи и помогу почувствовать себя в Карелии как дома. Я верю, что отдых здесь — это весело, красиво, интересно и уютно. Надеюсь, у меня получится вас в этом убедить.
Напишите мне

Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
2 000
3.5 часа
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
2 отзыва
Стрит-фуд, необычные национальные блюда, чайная церемония по-карельски и беседы о местной кухне
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
2 200
3 часа
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
1 отзыв
Посетить лесную страну Фенноскандия, древние урочища и Ботанический сад и ощутить тишину тайги
Прогулка на лошадях в карельском лесу
2 200
2.5 часа
Прогулка на лошадях в карельском лесу
1 отзыв
Ощутить красоту таежной природы и пообщаться с прекрасными животными
Волшебный Петрозаводск
900
2.5 часа
Волшебный Петрозаводск
1 отзыв
Прогуляться по местам обитания сказок и карельских мифов с надежным проводником
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
1 200
1 час
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Влюбиться к магическую красоту карельской природы и открыть живописные уголки в центре Петрозаводска
Музеи Петрозаводска: в поисках сокровищ истории
2 500
4 часа
Музеи Петрозаводска: в поисках сокровищ истории
Исследовать необычные экспозиции и раскрыть прошлое города и края с разных ракурсов

Еще несколько необычных экскурсий в Петрозаводске

Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
2 500
3 часа
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
71 отзыв
Необычное знакомство с Карелией через ароматы, звуки, вкусы и интересные места города
Прогулка по столице Карелии
1 600
2 часа
Прогулка по столице Карелии
42 отзыва
Знакомство с атмосферой и характером северного провинциального города
Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска
5 000
6.5 часов
Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска
36 отзывов
Водопад Кивач, Марциальные Воды, места силы и душевные рассказы об истории края
Петрозаводск — от набережной до вулкана
От 2 900
3.5 часа
Петрозаводск — от набережной до вулкана
24 отзыва
Авто-пешеходная прогулка по местам, без которых нельзя представить столицу Карелии
О чем поют вулканы Карелии?
20 000
7 часов
О чем поют вулканы Карелии?
10 отзывов
«Долго будет Карелия сниться... »
7 000
12 часов
«Долго будет Карелия сниться... »
9 отзывов
Живописные водопады, пещеры и история края