Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Прогулка на кайте по зимнему озеру

Все знают о таких зимних развлечениях как лыжи и сноуборд 🏂. Но если добавить к ним влекомый ветром буксировочный кайт, то движения станут легче и стремительнее, а ощущения — острее и увлекательнее. Мы отправимся в вейк-парк, где вы познакомитесь с основами сноукайтинга и пройдете инструктаж по безопасности. Поладите с ветром, научитесь самостоятельно запускать кайт, пилотировать и сажать его.

Чаепитие с карельскими пирожками

Чтобы не замерзнуть и возобновить силы, после активного отдыха вы согреетесь и подкрепитесь ароматным чаем с травами и ягодами, а также вкусными пирожками в окружении удивительной карельской природы. А я расскажу о чудесах таёжного леса. Всё это добавит поездке уюта и национального колорита.

Организационные детали

Экскурсия проводится с декабря по апрель и невозможна в безветренную погоду

Для максимального комфорта ваша одежда должна быть спортивной, тёплой и удобной

Что входит в стоимость, а что — нет