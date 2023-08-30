Встречаемся и отправляемся в знаменитый парк «Рускеала». По пути остановимся у храма Коневской иконы Божией Матери, построенного по традициям северного деревянного зодчества. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Ещё одну остановку сделаем у крепости Корела 14-го века: пройдёмся по территории и пофотографируем.

После обеда едем к каскаду водопадов в окружении леса — водопадам Ахвенкоски, где снимались знаменитые фильмы. Желающие прогуляются по экотропе с подвесными мостами.

В 14:30 прибудем в парк «Рускеала». Полюбуемся легендарным Мраморным каньоном — добытый здесь материал был использован для украшения Эрмитажа и Исаакиевского собора. Затем — свободное время. Вы можете посетить Итальянский карьер и Изумрудное озеро, совершить водную прогулку, зарядиться адреналином, прокатившись на зиплайне, или пройти маршрутом «Подземная Рускеала» и побывать в пещерах и штольнях.

В 17:30 стартуем в Петрозаводск, где вы самостоятельно поужинаете в кафе и отдохнёте в гостинице.