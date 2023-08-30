Увидеть знаменитые деревянные церкви, полюбоваться Мраморным каньоном и погулять по берегу Онеги
Погуляете по горному парку «Рускеала» и совершите водное путешествие на остров Кижи, где осмотрите шедевры деревянного зодчества и знаменитые на весь мир церкви «без единого гвоздя».
Также вас ждут средневековая крепость Корела, водопады Ахвенкоски и прогулки по Петрозаводску в свободное время.
авг
сен
сен
сен
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Крепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», вечер в Петрозаводске
Встречаемся и отправляемся в знаменитый парк «Рускеала». По пути остановимся у храма Коневской иконы Божией Матери, построенного по традициям северного деревянного зодчества. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Ещё одну остановку сделаем у крепости Корела 14-го века: пройдёмся по территории и пофотографируем.
После обеда едем к каскаду водопадов в окружении леса — водопадам Ахвенкоски, где снимались знаменитые фильмы. Желающие прогуляются по экотропе с подвесными мостами.
В 14:30 прибудем в парк «Рускеала». Полюбуемся легендарным Мраморным каньоном — добытый здесь материал был использован для украшения Эрмитажа и Исаакиевского собора. Затем — свободное время. Вы можете посетить Итальянский карьер и Изумрудное озеро, совершить водную прогулку, зарядиться адреналином, прокатившись на зиплайне, или пройти маршрутом «Подземная Рускеала» и побывать в пещерах и штольнях.
В 17:30 стартуем в Петрозаводск, где вы самостоятельно поужинаете в кафе и отдохнёте в гостинице.
Экскурсия по музеею-заповеднику Кижи
После завтрака, в 09:00 отправляемся на остров Кижи. Во время экскурсии вы посмотрите на часовню Архангела Михаила, увидите Церковь Преображения господня и Дом крестьянина. Затем у вас останется свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться и пообедать. Можно заглянуть в ресторан рядом с причалом, где подают блюда карельской кухни.
В 14:45 стартуем обратно в Петрозаводск, куда прибудем в 16:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, 07:30 - отправление от Казанского собора, 08:00 - отправление от станции метро «Проспект Просвещения»Завершение: Петрозаводск, 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 52 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.