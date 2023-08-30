Сокровища Карелии: Рускеала, Кижи, Петрозаводск

Увидеть знаменитые деревянные церкви, полюбоваться Мраморным каньоном и погулять по берегу Онеги

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За два дня вы увидите знаковые достопримечательности Карелии.

Погуляете по горному парку «Рускеала» и совершите водное путешествие на остров Кижи, где осмотрите шедевры деревянного зодчества и знаменитые на весь мир церкви «без единого гвоздя».

Также вас ждут средневековая крепость Корела, водопады Ахвенкоски и прогулки по Петрозаводску в свободное время.
Сокровища Карелии: Рускеала, Кижи, Петрозаводск
Сокровища Карелии: Рускеала, Кижи, Петрозаводск
Сокровища Карелии: Рускеала, Кижи, Петрозаводск
Сокровища Карелии: Рускеала, Кижи, Петрозаводск
Сокровища Карелии: Рускеала, Кижи, Петрозаводск
Сокровища Карелии: Рускеала, Кижи, Петрозаводск
Сокровища Карелии: Рускеала, Кижи, Петрозаводск
Ближайшие даты:
30
авг
2
сен
9
сен
16
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», вечер в Петрозаводске

Встречаемся и отправляемся в знаменитый парк «Рускеала». По пути остановимся у храма Коневской иконы Божией Матери, построенного по традициям северного деревянного зодчества. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Ещё одну остановку сделаем у крепости Корела 14-го века: пройдёмся по территории и пофотографируем.

После обеда едем к каскаду водопадов в окружении леса — водопадам Ахвенкоски, где снимались знаменитые фильмы. Желающие прогуляются по экотропе с подвесными мостами.

В 14:30 прибудем в парк «Рускеала». Полюбуемся легендарным Мраморным каньоном — добытый здесь материал был использован для украшения Эрмитажа и Исаакиевского собора. Затем — свободное время. Вы можете посетить Итальянский карьер и Изумрудное озеро, совершить водную прогулку, зарядиться адреналином, прокатившись на зиплайне, или пройти маршрутом «Подземная Рускеала» и побывать в пещерах и штольнях.

В 17:30 стартуем в Петрозаводск, где вы самостоятельно поужинаете в кафе и отдохнёте в гостинице.

Крепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», вечер в ПетрозаводскеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», вечер в ПетрозаводскеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», вечер в ПетрозаводскеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», вечер в ПетрозаводскеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», вечер в ПетрозаводскеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», вечер в ПетрозаводскеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», вечер в Петрозаводске
2 день

Экскурсия по музеею-заповеднику Кижи

После завтрака, в 09:00 отправляемся на остров Кижи. Во время экскурсии вы посмотрите на часовню Архангела Михаила, увидите Церковь Преображения господня и Дом крестьянина. Затем у вас останется свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться и пообедать. Можно заглянуть в ресторан рядом с причалом, где подают блюда карельской кухни.

В 14:45 стартуем обратно в Петрозаводск, куда прибудем в 16:00.

Экскурсия по музеею-заповеднику КижиЭкскурсия по музеею-заповеднику КижиЭкскурсия по музеею-заповеднику КижиЭкскурсия по музеею-заповеднику КижиЭкскурсия по музеею-заповеднику КижиЭкскурсия по музеею-заповеднику Кижи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 07:30 - отправление от Казанского собора, 08:00 - отправление от станции метро «Проспект Просвещения»
Завершение: Петрозаводск, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 52 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
2-дневные туры
Многодневные туры
Кижи
Рускеала
Природа и пейзажи
Популярные места
Онежская набережная
Монастыри, церкви, храмы
Святые места
Набережная
Каньоны
Карелия

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