5 день

Сплав по реке Охта к острову Добрых Духов

Завтрак.

Сплав по реке Охта на катамаранах: оз. Лежево – пор. Метро (искусственный порог, 1 – 2 к. с.) – пор. Мельничный (1 – 2 к. с.) – пор. Терос (1 к. с.) – пор. Пебозерский (2 к. с.) – оз. Воронье – остров Добрых Духов.

Остров Добрых Духов – это самодеятельный музей деревянной скульптуры, который организован туристами на одном из островов озера Воронье.

Здесь собраны сотни деревянных скульптур и поделок.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде – 20 км.