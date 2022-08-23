16:18 Встреча на ж/д вокзале г. Сегежа с табличкой.
Трансфер до оз. Муезеро.
Усиановка лагеря.
Ужин.
Питание включено: ужин.
Протяженность маршрута: на авто – 170 км.
Завтрак.
Сборка сплав средств, экипировка.
Инструктаж по технике безопасности.
Сплав по маршруту: оз. Муезеро – о. Троица (церковь св. Николая Чудотворца (1602 год), часовня и 300-летние лиственницы) – плотина оз. Муезеро (14 км).
В пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 14 км.
Завтрак.
Сплав по маршруту: плотина оз. Муезеро – притока Чуруж – «Гнилая охта» (это название пошло из-за заболоченного участка местности с многочисленными сушинами вокруг) – оз. Юляозеро (25 км).
Ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 25 км.
Завтрак.
Переход от оз. Юляозеро до оз. Лежево.
По пути шиверы, перекаты и остатки плотин.
Ужин, ночлег в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Сплав по реке Охта на катамаранах: оз. Лежево – пор. Метро (искусственный порог, 1 – 2 к. с.) – пор. Мельничный (1 – 2 к. с.) – пор. Терос (1 к. с.) – пор. Пебозерский (2 к. с.) – оз. Воронье – остров Добрых Духов.
Остров Добрых Духов – это самодеятельный музей деревянной скульптуры, который организован туристами на одном из островов озера Воронье.
Здесь собраны сотни деревянных скульптур и поделок.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 20 км.
Отдых на острове, осмотр острова, рыбалка, туристская баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
После завтрака сплав по реке Охта: пор. Пичепорог (2 – 3 к. с.) – пор. Кожаный (2 к. с.) – пор. Ойнегайне (с саамского – «Большой сиг»,3 к. с.) – пор. Лоуна (с саамского – «Торфяной») – пор. Хемег (с саамского – «Короткий крутой порог», 3 к. с.) – пор. Кивиристи (с саамского – «Скальное место», с карельского – «Каменный крест», 4 к. с.).
В пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 23 км.
Днёвка.
Катание на пороге «Кивиристи», рыбалка, туристическая баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Продолжаем спортивную часть маршрута.
Сплав по маршруту: пор. «Белый» – пор. «Черный» – Муравейные шиверы – пор. «Тюттерин».
В пути горячий обед или перекус.
Катание на пороге Тюттерин.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 15 км.
Завтрак.
До конца маршрута предстоит пройти еще два мощных порога: Курна и Охта-порог.
В пути горячий обед или перекус.
Доходим до конечной точки – Подужемской ГЭС.
Трансфер в г. Кемь (18 км).
Отправление вечерними и ночными поездами.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 10 км.
Тур предусматривает проживание в палатках.
Для групп от 12 человек возможно проведение тура в любые сроки.
Скидки:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:
Даты
Стоимость
Стоимость при раннем бронировании до 31.03
12.06 – 21.06.2023
25500
25500
26.06 – 05.07.2023
28300
25500
10.07 – 19.07.2023
28300
25500
24.07 – 02.08.2023
28300
25500
07.08 – 16.08.2023
28300
25500
21.08 – 30.08.2023
25500
22950
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять на сплав:
Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:
Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.
Погода в этом рейоне мало чем отличается от погоды в Санкт-Петербурге и Москве.
В июле и августе в среднем стоит сухая жаркая погода, с температурой +20 – 30 градусов.
Нужно быть готовым к тому, что дождь в Карелии может идти несколько дней.
Температура в таком случае понижается до +10 – 15 градусов, вода в реке тоже становится холодной.
На большей части маршрута преобладает сосновый лес и болота, местами скалистые берега и высокие песчаные пляжи.
На маршруте 9 разнообразных живописных озер.
Великолепная рыбалка на реке Охта на спиннинг, в основном ловится щука и окунь.
У порогов есть хариус.
Вода в реке Охта чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на многие метры – это рай для подводных охотников.
Если у вас есть оборудование для подводной охоты – смело берите.
Возможно вам улыбнется удача на реке Охта.
Черника и грибы (подосиновики, подбересовики, белые) начинаются в июле.
В начале августе начинает созревать брусника.
Комары и мошки присутствуют, но их обычно не много, число их зависит от погоды, времени года и местности.
На воде насекомые не беспокоят.
Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.
На маршруте работает связь Megafon и МТС.
Ловит, правда, на меньшей части сплава по реке Охта.
Наша основная задача – это безопасный отдых.
Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.
На каждый сплав мы регистрируем тургруппу в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.
Также перед туром вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Добираться на автомобиле нужно до г. Сегежа к вечеру, оставить автомобиль можно на охраняемой стоянке.
Окончание тура в г. Кемь – это в 165 км от г. Сегежа, добраться до г. Сегежа из г. Кемь можно на поезде или заказать авто.
Это не очень удобно, поэтому советуем прибывать на поезде.
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Охта, вам необходимо купить билеты до г. Сегежа в день заезда.
Сбор группы на вокзале по последнему прибывающему (информацию по прибытию других участников вы можете получить у менеджеров).
Обратные билеты следует брать со станции г. Кемь на вечерние и ночные поезда.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Да, под запрос, для групп от 10-ти человек.
Рафт куда менее маневренный, чем катамаран, поэтому в сложные узкие пороги со множеством поворотов рафт может просто не вписаться.
Катамаран благодаря своей «юркости» может проскочить все труднопроходимые участки.
На катамаране обычно проходят мелководные реки, на реки со сложными порогами (3-4 к. с.), туда, где нет длительных плесов (участков спокойной воды). В Карелии это реки: Умба, Писта, Тумча, Кереть, Тохма, Китен, Укса, Лоймала.
В рафте участники сидят полубоком на баллоне (ноги остаются внутри рафта). На катамаране посадка коленная – туристы сидят на баллонах «верхом», на специальных надувных «сидушках», ноги при этом зафиксированы в специальных стременах.
Катамаран рассчитан только на четное количество гребцов 2-4-6 (на данном сплав средстве не посредственную роль играет командная работа), в рафт можно с посадить 8 участников, при этом основная ответственность за
точное прохождение порога лежит на инструкторе.