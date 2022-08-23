Сплав по реке Охта

Акция «Раннее бронирование» до 31.03. 2023 скидка 10% скидка

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Акция «Раннее бронирование» до 31.03.2023 скидка 10% (скидка не распространяется на туры в праздничные дни в мае и июне).Сплав по реке Охта – это отличный рыболовный тур с возможностью покататься на хороших порогах северной реки. Данный маршрут хорошо подходит тем, у кого есть большой запас времени для отдыха в Карелии. За 10 дней сплава по Охте можно полностью насладиться всеми прелестями и красотами Карелии.

Река Охта – это красивые пейзажи с закатами и восходами солнца, песни у костра под гитару, белые ночи, а также великолепная рыбалка.

На маршруте вам предстоит пройти 46 перекатов, порогов, шивер и 6 лесосплавных плотин, а также 9 озёр различных по величине, которые соединяют реку.
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Озера Карелии
Озера Карелии
Пройдете девять восхитительных и разнообразных озер
Рай для рыбака
Рай для рыбака
Порыбачите на самых рыбных местах
Отдых на природе
Отдых на природе
Отдохнете от трудовых будней и ощутите единство с природой
Уникальная природа края
Уникальная природа края
Насладитесь величественными красотами Карелии
Остров Добрых Духов
Остров Добрых Духов
Посетите музей деревянной скульптуры, который организовали туристы на одном из островов

Программа тура по дням

1 день

Путь к озеру Муезеро

16:18 Встреча на ж/д вокзале г. Сегежа с табличкой.

Трансфер до оз. Муезеро.

Усиановка лагеря.

Ужин.

Питание включено: ужин.

Протяженность маршрута: на авто 170 км.

Путь к озеру МуезероПуть к озеру МуезероПуть к озеру Муезеро
2 день

Оз. Муезеро - о. Троица

Завтрак.

Сборка сплав средств, экипировка.

Инструктаж по технике безопасности.

Сплав по маршруту: оз. Муезеро – о. Троица (церковь св. Николая Чудотворца (1602 год), часовня и 300-летние лиственницы) – плотина оз. Муезеро (14 км).

В пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночёвка в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде 14 км.

Оз. Муезеро - о. ТроицаОз. Муезеро - о. ТроицаОз. Муезеро - о. Троица
3 день

Плотина оз. Муезеро - притока Чуруж - «Гнилая охта» - оз. Юляозеро

Завтрак.

Сплав по маршруту: плотина оз. Муезеро – притока Чуруж – «Гнилая охта» (это название пошло из-за заболоченного участка местности с многочисленными сушинами вокруг) – оз. Юляозеро (25 км).

Ужин и ночёвка в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде 25 км.

Плотина оз. Муезеро - притока Чуруж - «Гнилая охта» - оз. ЮляозероПлотина оз. Муезеро - притока Чуруж - «Гнилая охта» - оз. ЮляозероПлотина оз. Муезеро - притока Чуруж - «Гнилая охта» - оз. Юляозеро
4 день

Оз. Юляозеро - оз. Лежево

Завтрак.

Переход от оз. Юляозеро до оз. Лежево.

По пути шиверы, перекаты и остатки плотин.

Ужин, ночлег в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Оз. Юляозеро - оз. ЛежевоОз. Юляозеро - оз. ЛежевоОз. Юляозеро - оз. Лежево
5 день

Сплав по реке Охта к острову Добрых Духов

Завтрак.

Сплав по реке Охта на катамаранах: оз. Лежево пор. Метро (искусственный порог, 1 – 2 к. с.) – пор. Мельничный (1 – 2 к. с.) – пор. Терос (1 к. с.) – пор. Пебозерский (2 к. с.) – оз. Воронье остров Добрых Духов.

Остров Добрых Духов – это самодеятельный музей деревянной скульптуры, который организован туристами на одном из островов озера Воронье.

Здесь собраны сотни деревянных скульптур и поделок.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде 20 км.

Сплав по реке Охта к острову Добрых ДуховСплав по реке Охта к острову Добрых ДуховСплав по реке Охта к острову Добрых Духов
6 день

Днёвка на «Острове Добрых духов»

Отдых на острове, осмотр острова, рыбалка, туристская баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Днёвка на «Острове Добрых духов»Днёвка на «Острове Добрых духов»Днёвка на «Острове Добрых духов»
7 день

Проход по порогам реки Охта

После завтрака сплав по реке Охта: пор. Пичепорог (2 – 3 к. с.) – пор. Кожаный (2 к. с.) – пор. Ойнегайне (с саамского – «Большой сиг»,3 к. с.) – пор. Лоуна (с саамского – «Торфяной») – пор. Хемег (с саамского – «Короткий крутой порог», 3 к. с.) – пор. Кивиристи (с саамского – «Скальное место», с карельского – «Каменный крест», 4 к. с.).

В пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде 23 км.

Проход по порогам реки ОхтаПроход по порогам реки ОхтаПроход по порогам реки Охта
8 день

Дневка. Катание на пороге «Кивиристи»

Днёвка.

Катание на пороге «Кивиристи», рыбалка, туристическая баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Дневка. Катание на пороге «Кивиристи»Дневка. Катание на пороге «Кивиристи»Дневка. Катание на пороге «Кивиристи»
9 день

Пор. Белый - пор Черный - Муравейные шиверы - пор. Тюттерин

Завтрак.

Продолжаем спортивную часть маршрута.

Сплав по маршруту: пор. «Белый» – пор. «Черный» – Муравейные шиверы – пор. «Тюттерин».

В пути горячий обед или перекус.

Катание на пороге Тюттерин.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде 15 км.

Пор. Белый - пор Черный - Муравейные шиверы - пор. ТюттеринПор. Белый - пор Черный - Муравейные шиверы - пор. ТюттеринПор. Белый - пор Черный - Муравейные шиверы - пор. Тюттерин
10 день

Экстремальные пороги Курна и Охта-порог

Завтрак.

До конца маршрута предстоит пройти еще два мощных порога: Курна и Охта-порог.

В пути горячий обед или перекус.

Доходим до конечной точки – Подужемской ГЭС.

Трансфер в г. Кемь (18 км).

Отправление вечерними и ночными поездами.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде 10 км.

Экстремальные пороги Курна и Охта-порогЭкстремальные пороги Курна и Охта-порогЭкстремальные пороги Курна и Охта-порог

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Для групп от 12 человек возможно проведение тура в любые сроки.

Скидки:

  • большой группой дешевле – скидка 10%;
  • дети до 12 лет – скидка 20%;
  • для школьных групп: поездка на сплав бесплатно для преподавателей;
  • со своими плавсредством тур будет дешевле на 30%;
  • акция «Раннее бронирование» до 31 марта (скидка не распространяется на туры в мае и в праздничные даты в июне) – скидка 10%.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:

Даты

Стоимость

Стоимость при раннем бронировании до 31.03

12.06 – 21.06.2023

25500

25500

26.06 – 05.07.2023

28300

25500

10.07 – 19.07.2023

28300

25500

24.07 – 02.08.2023

28300

25500

07.08 – 16.08.2023

28300

25500

21.08 – 30.08.2023

25500

22950

Варианты проживания

Палаточный лагерь

10 ночей
Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат снаряжения (катамараны, рафты, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
  • Транспортное обслуживание
  • 3х-разовое питание
  • Работа инструктора
  • Походная баня
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сегежа и обратно из г. Кемь
  • Личное снаряжение (неопреновый костюм, боты)
  • Аренда гидрокостюма – 500 руб. /день/чел.
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Сегежа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат.
    Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты. которые вы принимаете постоянно).

Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:

  • неопреновый гидрокостюм.

Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.

Какая погода на реке Охта?

Погода в этом рейоне мало чем отличается от погоды в Санкт-Петербурге и Москве.

В июле и августе в среднем стоит сухая жаркая погода, с температурой +20 – 30 градусов.

Нужно быть готовым к тому, что дождь в Карелии может идти несколько дней.

Температура в таком случае понижается до +10 – 15 градусов, вода в реке тоже становится холодной.

Какая природа на реке Охта?

На большей части маршрута преобладает сосновый лес и болота, местами скалистые берега и высокие песчаные пляжи.

На маршруте 9 разнообразных живописных озер.

Какая рыбалка на маршруте?

Великолепная рыбалка на реке Охта на спиннинг, в основном ловится щука и окунь.

У порогов есть хариус.

Возможна ли подводная рыбалка на реке Охта?

Вода в реке Охта чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на многие метры – это рай для подводных охотников.

Если у вас есть оборудование для подводной охоты – смело берите.

Возможно вам улыбнется удача на реке Охта.

Грибы и ягоды на реке Охта

Черника и грибы (подосиновики, подбересовики, белые) начинаются в июле.

В начале августе начинает созревать брусника.

Присутствуют ли насекомые и змеи?

Комары и мошки присутствуют, но их обычно не много, число их зависит от погоды, времени года и местности.

На воде насекомые не беспокоят.

Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.

Есть ли сотовая связь на сплаве по реке Охта?

На маршруте работает связь Megafon и МТС.

Ловит, правда, на меньшей части сплава по реке Охта.

Вопросы о безопасности

Наша основная задача – это безопасный отдых.

Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.

На каждый сплав мы регистрируем тургруппу в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.

Также перед туром вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.

Как добраться на автомобиле?

Добираться на автомобиле нужно до г. Сегежа к вечеру, оставить автомобиль можно на охраняемой стоянке.

Окончание тура в г. Кемь – это в 165 км от г. Сегежа, добраться до г. Сегежа из г. Кемь можно на поезде или заказать авто.

Это не очень удобно, поэтому советуем прибывать на поезде.

Как добраться на поезде?

Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Охта, вам необходимо купить билеты до г. Сегежа в день заезда.

Сбор группы на вокзале по последнему прибывающему (информацию по прибытию других участников вы можете получить у менеджеров).

Обратные билеты следует брать со станции г. Кемь на вечерние и ночные поезда.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа тура быть проведена в другие даты?

Да, под запрос, для групп от 10-ти человек.

На чем лучше сплавляться в Карелии, на катамаране или рафте? И в чем их разница?

Рафт куда менее маневренный, чем катамаран, поэтому в сложные узкие пороги со множеством поворотов рафт может просто не вписаться.
Катамаран благодаря своей «юркости» может проскочить все труднопроходимые участки.

На катамаране обычно проходят мелководные реки, на реки со сложными порогами (3-4 к. с.), туда, где нет длительных плесов (участков спокойной воды). В Карелии это реки: Умба, Писта, Тумча, Кереть, Тохма, Китен, Укса, Лоймала.

В рафте участники сидят полубоком на баллоне (ноги остаются внутри рафта). На катамаране посадка коленная – туристы сидят на баллонах «верхом», на специальных надувных «сидушках», ноги при этом зафиксированы в специальных стременах.

Катамаран рассчитан только на четное количество гребцов 2-4-6 (на данном сплав средстве не посредственную роль играет командная работа), в рафт можно с посадить 8 участников, при этом основная ответственность за
точное прохождение порога лежит на инструкторе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
23 авг 2022
Все ок!
И
10 авг 2022
Благодарю за организацию тура. Ответы на все вопросы по туру и профессиональную поддержку.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
А
29 июля 2022
Хороший маршрут и ребята замечательные
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Александра!
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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