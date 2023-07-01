Первый день

Мы встретим вас у центрального входа в ж/д вокзал со стороны перрона и познакомим с инструктором, который будет сопровождать группу. На комфортабельном автобусе бизнес класса вы отправитесь к началу маршрута — деревню Нижнюю Салму. По пути будет остановка для посещения магазина.

На месте разобьем лагерь и приготовим завтрак. Можно поучаствовать в процессе вместе с инструкторами. Новые знакомства, задушевные разговоры, запах приготовленной пищи на свежем воздухе и вот, ваша перезагрузка уже началась.

После, приготовим снаряжение и пройдем инструктаж по технике безопасности в походе, технике преодоления водных препятствий. Отправимся в сплав по Вагатозеру (8 км) и зайдем в реку Плес (10 км). По пути будет несколько перекатов, если захотите ускориться, можно включить двигатель у плавсредства и устроить небольшой перекус на воде.

Пороги у деревни Киндасово. Плес 7 км. Прохождение порогов «Площадка» (1-2 к. с. длина 300 м., У. П. Новичок). Плес 500 м. Порог «Кутижмский» (1-2 к. с. Длина 150 м. У. П. Новичок). Плес 1 км. Порог «Юманишки» (1-2 к. с., длина 800 м, У. П. Новичок). Плес 700 м.

После прохождения порога «Большой Толли», остановимся на оборудованной поляне и разобьем лагерь. Вас ожидает рыбалка, сбор ягод и грибов (в сезон). Вечером поужинаем и попаримся в полевой бане. День закончим за приятным общением со вкусным чаем около костра.

Второй день

Утро мы начнем с позднего подъема и завтрака. При желании устроим катание на пороге «Большой Толли».

Прохождение порога «Большой Толли», «Малый Толли» (1-2 к. с., длина 50 м. У. П. Новичок). Плес 4 км. «Сойвашпорог» (1-2 к. с., длина 300 м. У. П. Новичок).

Важная информация:

Вы получите индивидуальное снаряжение: гермомешок для вещей, коврик, спальный мешок, палатка. Перед началом сплава вам будут предоставлены: спасательный жилет, каска, весло. Все оборудование новое, в отличном состоянии (2021-22 г.). После окончания сплава, его необходимо будет сдать.