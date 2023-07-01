Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка

Река Шуя - самая популярная река Карелии вблизи Петрозаводска

Река Шуя — самая популярная река Карелии вблизи Петрозаводска.

Два дня в живописных эко-местах, пороги 1-3 категорий сложности, умеренный экстрим и комфортное проживание в палаточном лагере.

Вкусная еда, полевая баня, уютные посиделки у костра и новые знакомства — всё что нужно для полноценной перезагрузки. Эти два дня пролетят незаметно!
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Сплав по реке Шуя в Карелии - двухдневная перезагрузка
Ближайшие даты:
24
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Река Шуя
  • Вагатозеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Первый день

Мы встретим вас у центрального входа в ж/д вокзал со стороны перрона и познакомим с инструктором, который будет сопровождать группу. На комфортабельном автобусе бизнес класса вы отправитесь к началу маршрута — деревню Нижнюю Салму. По пути будет остановка для посещения магазина.
На месте разобьем лагерь и приготовим завтрак. Можно поучаствовать в процессе вместе с инструкторами. Новые знакомства, задушевные разговоры, запах приготовленной пищи на свежем воздухе и вот, ваша перезагрузка уже началась.
После, приготовим снаряжение и пройдем инструктаж по технике безопасности в походе, технике преодоления водных препятствий. Отправимся в сплав по Вагатозеру (8 км) и зайдем в реку Плес (10 км). По пути будет несколько перекатов, если захотите ускориться, можно включить двигатель у плавсредства и устроить небольшой перекус на воде.
Пороги у деревни Киндасово. Плес 7 км. Прохождение порогов «Площадка» (1-2 к. с. длина 300 м., У. П. Новичок). Плес 500 м. Порог «Кутижмский» (1-2 к. с. Длина 150 м. У. П. Новичок). Плес 1 км. Порог «Юманишки» (1-2 к. с., длина 800 м, У. П. Новичок). Плес 700 м.
После прохождения порога «Большой Толли», остановимся на оборудованной поляне и разобьем лагерь. Вас ожидает рыбалка, сбор ягод и грибов (в сезон). Вечером поужинаем и попаримся в полевой бане. День закончим за приятным общением со вкусным чаем около костра.

Второй день

Утро мы начнем с позднего подъема и завтрака. При желании устроим катание на пороге «Большой Толли».
Прохождение порога «Большой Толли», «Малый Толли» (1-2 к. с., длина 50 м. У. П. Новичок). Плес 4 км. «Сойвашпорог» (1-2 к. с., длина 300 м. У. П. Новичок).

Важная информация:

Вы получите индивидуальное снаряжение: гермомешок для вещей, коврик, спальный мешок, палатка. Перед началом сплава вам будут предоставлены: спасательный жилет, каска, весло. Все оборудование новое, в отличном состоянии (2021-22 г.). После окончания сплава, его необходимо будет сдать.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (трехразовое) и страховка.
  • Плавсредство (рафт по умолчанию, если у вас есть команда для катамарана, сообщите об этом заранее).
  • Спасательные жилеты, весла, каски, гермомешки.
  • Принадлежности для костра, походная кухня, тенты.
  • Спальные мешки, коврики, палатки.
  • Трансфер в обе стороны
Что не входит
  • Ж/д и авиабилеты до г. Петрозаводск
Место начала и завершения?
пл. Гагарина, 2a
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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