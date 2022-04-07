Старинное вепсское село Шелтозеро и малиновый кварцит в Шокше

Автобусная, пешеходная, экскурсия по музею, выступление хора

Групповая
Автобусная, пешеходная, экскурсия по музею, выступление хора.
Старинное вепсское село Шелтозеро и малиновый кварцит в Шокше
Старинное вепсское село Шелтозеро и малиновый кварцит в Шокше
Старинное вепсское село Шелтозеро и малиновый кварцит в Шокше
Старинное вепсское село Шелтозеро и малиновый кварцит в Шокше
Старинное вепсское село Шелтозеро и малиновый кварцит в Шокше

Что вас ожидает 🤩

  • Старинное вепсское село Шелтозеро
  • Шелтозерский вепсский этнографический музей
  • Выступление Вепсского народного хора
  • Месторождение малинового кварцита
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Мы отправимся в гости к вепсам – одному из самых малочисленных коренных народов России.

Сейчас в стране осталось около 6 тысяч представителей этой национальности. Половина из них – в Карелии.

Древний народ принимал участие в походах князя Олега и упоминался в русских летописях как весь и чудь.

Вепсы относятся к исконным жителям южной Карелии. Вепсская национальная волость находится на южном берегу Онежского озера с центром в старинном селе Шелтозеро. В местных гидронимах отразилась любовь вепсов к рекам и озерам – Рыбрека, Шелтозеро, Яшозеро, Каскесручей…

Чтобы узнать о культуре этого народа, мы заглянем в старинный крестьянский дом на холме, где расположен Шелтозерский вепсский этнографический музей. Затем Вепсский народный хор вживую исполнит для нас вепсские народные песни. Кроме того, мы сможем поучаствовать в современных танцах на основе традиционных народных моделей.

После обеда в настоящей деревенской столовой мы отправимся на Шокшинский карьер – единственное в мире месторождение малинового кварцита. Элементы из этого камня использовались при отделке Исаакиевского и Казанского соборов, Зимнего Дворца, Михайловского замка и Московского Кремля.

Редкий камень был настоящим сокровище. Его разрешалось использовать только для нужд властителей.

Добыча и обработка невероятно сложна – Малиновый кварцит в 4 раза тверже гранита. Зато готовые изделия сохраняют свой блеск на протяжении 6 столетий. Все желающие смогут взять с собой кусочек знаменитого шокшинского кварцита.

Важно! На сегодняшний день карьер является действующим объектом. Там периодически проходят взрывные работы. Если в день экскурсии въезд на территорию карьера будет невозможен, мы остановимся на берегу Онежского озера, где малиновый кварцит можно найти повсюду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Экскурсия по музею. Обед. Выступление народного хора
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник в 09:00

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