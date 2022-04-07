Мы отправимся в гости к вепсам – одному из самых малочисленных коренных народов России.

Сейчас в стране осталось около 6 тысяч представителей этой национальности. Половина из них – в Карелии.

Древний народ принимал участие в походах князя Олега и упоминался в русских летописях как весь и чудь.

Вепсы относятся к исконным жителям южной Карелии. Вепсская национальная волость находится на южном берегу Онежского озера с центром в старинном селе Шелтозеро. В местных гидронимах отразилась любовь вепсов к рекам и озерам – Рыбрека, Шелтозеро, Яшозеро, Каскесручей…

Чтобы узнать о культуре этого народа, мы заглянем в старинный крестьянский дом на холме, где расположен Шелтозерский вепсский этнографический музей. Затем Вепсский народный хор вживую исполнит для нас вепсские народные песни. Кроме того, мы сможем поучаствовать в современных танцах на основе традиционных народных моделей.

После обеда в настоящей деревенской столовой мы отправимся на Шокшинский карьер – единственное в мире месторождение малинового кварцита. Элементы из этого камня использовались при отделке Исаакиевского и Казанского соборов, Зимнего Дворца, Михайловского замка и Московского Кремля.

Редкий камень был настоящим сокровище. Его разрешалось использовать только для нужд властителей.

Добыча и обработка невероятно сложна – Малиновый кварцит в 4 раза тверже гранита. Зато готовые изделия сохраняют свой блеск на протяжении 6 столетий. Все желающие смогут взять с собой кусочек знаменитого шокшинского кварцита.

Важно! На сегодняшний день карьер является действующим объектом. Там периодически проходят взрывные работы. Если в день экскурсии въезд на территорию карьера будет невозможен, мы остановимся на берегу Онежского озера, где малиновый кварцит можно найти повсюду.