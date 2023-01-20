Святое Белогорье

Познавательный тур выходного дня. История образования святынь, их упадка и восстановления на Белгородской земле

Познавательный тур выходного дня. История образования святынь, их упадка и восстановления на Белгородской земле.
Святое Белогорье
Святое Белогорье
Святое Белогорье
Святое Белогорье
Святое Белогорье
Святое Белогорье
Святое Белогорье
Святое Белогорье
Святое Белогорье
Святое Белогорье
Святое Белогорье
Святое Белогорье
Святое Белогорье
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Древний город Белгород
Древний город Белгород
Биография Белгорода, одного из древних городов, необыкновенно богата
Домашняя утварь из особенной глины
Домашняя утварь из особенной глины
Посетим магазин при керамической фабрике. Блюда, приготовленные в этой посуде имеют вкус такой же, как если бы их приготовили в русской печи

Программа тура по дням

1 день

Белгород - с. Головчино - храм Воскресения Христова - Михайлоархангельская церковь - магазин при керамической фабрике

06:10 по временному расписанию поезда 71/72 Москва-Белгород встреча на вокзале.

Приглашаем на обзорную экскурсию по городу.

Биография Белгорода, одного из древних городов, необыкновенно богата.

Северское городище, на котором стоит современный Белгород, возникло еще в 10 веке.

Сегодня Белгород неоднократно занимал почётное первое место по чистоте и благоустроенности среди городов России с населением от 100 до 500 тыс. человек.

08:30 Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление в с. Головчино Грайворонского района (67 км).

10:30 Прибытие в с. Головчино.

Экскурсия по одному из интереснейших и вместе с тем загадочных памятников архитектуры.

Круглому зданию уже около 200 лет.

Сейчас в здании создан музей старинного быта.

В конце экскурсии вы послушаете концерт в исполнении струнного ансамбля с сольными номерами вокалистов.

Он оставит неизгладимое впечатление, благодаря профессиональному исполнению и необыкновенной акустике этого здания (концерт состоится при группе от 20 человек).

12:30 Отъезд в г. Хотмыжск (16 км).

С высокого склона горы, где расположен храм Воскресенья Христова, открывается великолепный вид на долину реки Ворскла.

Первый храм Воскресения Христова (деревянный) был построен в 1640 году – одновременно с возведением города-крепости Хотмыжск.

Посещение храма.

13:30 Отъезд в п. Борисовка (14 км).

Посещение Михайлоархангельской церкви.

В ней есть иконы, писанные борисовскими мастерами.

Вы увидите уникальный фарфоровый иконостас начала 20 века.

Обед в кафе.

Посещение магазина при керамической фабрике, где производят посуду и домашнюю утварь из особенной глины – блюда, приготовленные в этой посуде имеют вкус такой же, как если бы их приготовили в русской печи.

Отъезд в Белгород (50 км).

По дороге заезжаем в фирменный магазин «Сырный дом», где у вас будет возможность приобрести свежайший сыр Камамбер, производимый здесь же.

Расселение в гостинице.

Свободное время для самостоятельного ужина.

При желании можно прогуляться по городу.

Посидеть в многочисленных кафе, посетить концерт в филармонии, посетить торгово-развлекательные центры (боулинг, бильярд, каток).

Ночь в отеле.

Белгород - с. Головчино - храм Воскресения Христова - Михайлоархангельская церковь - магазин при керамической фабрикеБелгород - с. Головчино - храм Воскресения Христова - Михайлоархангельская церковь - магазин при керамической фабрикеБелгород - с. Головчино - храм Воскресения Христова - Михайлоархангельская церковь - магазин при керамической фабрикеБелгород - с. Головчино - храм Воскресения Христова - Михайлоархангельская церковь - магазин при керамической фабрике
2 день

Валуйки - с. Сухарево - Белгород

Завтрак в отеле.

Выезд из Белгорода (170км).

Наш путь лежит в старинный город Валуйки, основанный в 1593 как город-крепость на Кальмиусском шляхе.

В Валуйках мы посетим удивительные места, наполненные особой энергетикой.

Валуйский Успенский Николаевский мужской монастырь и характерные для наших мест меловые пещеры с подземным храмом во имя святого Игнатия Богоносца, расположенные в необычайно красивом месте Валуйского края – при слиянии рек Оскол и Валуй.

Одни из самых древних обителей Белгородчины, они в течение 300 лет определяли духовную жизнь Валуек, сыграв особую роль в развитии этого края.

Обед в ресторане.

Далее мы направимся в с. Сухарево Валуйского района.

В древние времена ученики и последователи апостола Андрея Первозванного основали тут селение.

В давние времена здесь действительно существовал Новый Иерусалим.

И ныне, стараниями священника Введенского храма Александра Маньшина, на деньги, которые жертвуют простые люди, строится обитель в стиле русского деревянного зодчества.

Монахини женского монастыря Воскресенья Христова расскажут вам о невероятных вещах, которые происходят в стенах монастыря.

18:00-18:30 Возвращение в г. Белгород.

Трансфер на ж/д вокзал.

Свободное время для самостоятельного ужина.

22:10 Отправление поездом №72 в Москву. (по временному расписанию).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Группа от 2-х человек

DBL/TWIN

стандарт

 SNGL (DUS)

DBL+CHLD (до 12 лет) бизнес
АМАКС Конгресс отель 3* 10 100 12 100 -
Континенталь 4* 12 000 13 900 13 240

тариф «туристский» – количество полотенец на 1 человека 2 штуки, нет халатов и тапочек.

Варианты проживания

Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»

1 ночь

Конгресс-отель «АМАКС» расположен недалеко от Харьковской горы в Белгороде. К услугам гостей номера с собственным балконом, откуда открывается панорамный вид на главные достопримечательности города.

Номера конгресс-отеля «АМАКС» обставлены деревянной мебелью. Во всех номерах имеется отопление, кабельное телевидение и собственная ванная комната.

При отеле работает сауна с интерьером в стиле традиционной русской бани и изображениями русских пейзажей на стенах. В сувенирном магазине можно приобрести на память о Белгородской области оригинальные изделия местных мастеров.

В ресторане «Супер-КузьмичЪ» подают традиционные блюда русской и украинской кухни. В баре гостям предложат разнообразные местные и импортные напитки.

Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»

Гостиница «Континенталь 4*»

1 ночь

Гостиница «Континенталь» с сауной, хаммамом и фитнес-центром расположена в центре города Белгород. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть кондиционер, мини-бар, электрический чайник и телевизор с плоским экраном с кабельными каналами.

Гости могут поужинать в ресторане отеля, где подают блюда европейской кухни. Кроме того, в отеле работает бар. По запросу завтрак сервируют в номере, а также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер и упакованные ланчи.

Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание полупансион с дополнительным завтраком в первый день (2 завтрака и 2 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура (трансферы ж/д г. Белгорода – отель, транспортное обслуживание каждый полный экскурсионный день)
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Белгород и обратно
  • Расходы личного характера, такие как гостиничные счета, пользование минибаром и т. д.
  • Билеты в Белгородский академический драматический театр имени М. С. Щепкина – от 500 рублей
  • Билеты в Государственную филармонию – от 350 рублей
  • Ужины по желанию в отеле АМАКС Конгресс-отель – 500руб. или 700 руб. (комплекс)
  • Ужины в отеле Континенталь – 600 руб. (выбор из 4-х вариантов)
Место начала и завершения?
Россия, Белгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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