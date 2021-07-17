Прогулка по Петрозаводску. Поездка на о. Кижи

2 день

Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (по желанию)

Завтрак (сухим пайком).

Экскурсия на весь день: горный парк "Рускеала" + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам

Ранний выезд из Петрозаводска.

Переезд около 260 км.

В пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Путевая информация.

Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк "Рускеала".

Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни.

Аналогов нет ни в России, ни в Европе!

Переезд в город Сортавала (30 км).

За доп. плату экскурсия "Дивный остров Валаам" (продолжительность 7 часов).

Заказ экскурсии заранее при бронировании тура, оплата – на туре гиду.

Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!

Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала – Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.

Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Обед в монастырской трапезной.

Вторая экскурсия на усмотрение организатора:

1. Экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама.

2."Новый Иерусалим".

На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.

Возвращение в город Сортавала.

*Гости, которые не поедут на о. Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.)

Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева.

Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир.

Возвращение в город Сортавала.

Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск.

Позднее возвращение в Петрозаводск.