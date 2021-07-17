Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней

Острова Кижи, Валаам и Соловки считаются центрами духовной и культурной жизни нашей страны

5
3 отзыва
Острова Кижи, Валаам и Соловки считаются центрами духовной и культурной жизни нашей страны.

За шесть дней путешествия вы не только посетите эти места силы, но и одни из главных карельских достопримечательностей.

Вас ждут город Петрозаводск, мраморный каньон «Рускеала», «северный богатырь» – водопад Кивач, «Повенецкая лестница» шлюзов Беломорско-Балтийского канал и, конечно, удивительная природа Республики Карелия. Программа получила сертификат "Сделано в Карелии".
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Петрозаводску. Поездка на о. Кижи

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 (~ 07:50), под шпилем со стороны перрона.

Гид встречает с табличкой «Святой треугольник».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Экскурсия на остров Кижи – жемчужину деревянного зодчества Карелии.

Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).

Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.

Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов).

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице по расчетному часу (заезд с 14 часов).

Прогулка по Петрозаводску. Поездка на о. КижиПрогулка по Петрозаводску. Поездка на о. КижиПрогулка по Петрозаводску. Поездка на о. КижиПрогулка по Петрозаводску. Поездка на о. Кижи
2 день

Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (по желанию)

Завтрак (сухим пайком).

Экскурсия на весь день: горный парк "Рускеала" + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам

Ранний выезд из Петрозаводска.

Переезд около 260 км.

В пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Путевая информация.

Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк "Рускеала".

Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни.

Аналогов нет ни в России, ни в Европе!

Переезд в город Сортавала (30 км).

За доп. плату экскурсия "Дивный остров Валаам" (продолжительность 7 часов).

Заказ экскурсии заранее при бронировании тура, оплата – на туре гиду.

Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!

Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала – Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.

Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Обед в монастырской трапезной.

Вторая экскурсия на усмотрение организатора:

1. Экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама.

2."Новый Иерусалим".

На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.

Возвращение в город Сортавала.

*Гости, которые не поедут на о. Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.)

Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева.

Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир.

Возвращение в город Сортавала.

Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск.

Позднее возвращение в Петрозаводск.

Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (по желанию)Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (по желанию)Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (по желанию)Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (по желанию)Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (по желанию)
3 день

Центр шунгита. Водопад Кивач и «Повенецкая лестница»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией.

Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя.

По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска).

Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала.

Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море.

Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах – одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.

Обед.

Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь).

Размещение в номерах с удобствами.

Центр шунгита. Водопад Кивач и «Повенецкая лестница»Центр шунгита. Водопад Кивач и «Повенецкая лестница»Центр шунгита. Водопад Кивач и «Повенецкая лестница»
4 день

Экскурсия по Соловецкому Кремлю

Завтрак.

Отправление на теплоходе на Соловки.

Двухчасовое путешествие по Белому морю.

Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу:«Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».

Туристы идут пешком до гостиницы.

По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

Туристы оставляют вещи в гостинице.

Размещение с 14 часов (по расчетному часу).

Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа).

В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.

Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обед.

По желанию за дополнительную плату:

Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».

Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).

Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов.

Это живописный природный уголок на берегу Белого моря.

Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.

Экскурсия по Соловецкому КремлюЭкскурсия по Соловецкому КремлюЭкскурсия по Соловецкому КремлюЭкскурсия по Соловецкому Кремлю
5 день

История Соловецкого лагеря, экскурсии на выбор

Завтрак.

Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа).

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.

Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):

ВНИМАНИЕ: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.

1. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).

Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.

В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага.

Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты.

Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.

Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.

В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.

Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро.

Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.

2. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).

Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова.

Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке.

Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).

Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы.

Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.

Трансфер из гостиницы на причал к 18.30.

19:00 Отправление с Соловков обратно.

21:00 Прибытие на материк. Размещение в туристическом комплексе «Причал».

Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса.

Обратите внимание:

Для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16.00 к поезду № 21 (места на рейс в 16:00 согласуются с менеджером заранее до начала тура).

Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается).

Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.

История Соловецкого лагеря, экскурсии на выборИстория Соловецкого лагеря, экскурсии на выборИстория Соловецкого лагеря, экскурсии на выбор
6 день

Отъезд

Завтрак.

Трансфер на ж/д вокзал города Кемь.

Отъезд туристов на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06:30 или поезд № 091 ~ в 09:30).

Проживание

Тур предусматривает размещения в гостинице в г. Петрозаводск, на туркомплексе в г. Кемь и в гостинице на Соловках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • на Соловках гостиница "Соловецкая слобода"

Гостиница «Заречная» 3*

Туристический комплекс «Причал»

Гостиница «Соловецкая слобода» (Соловки)

42 400 руб. /чел. - в 2-местном номере

54 200 руб. /чел. - 1-местное размещение

37 300 руб. /чел. – на доп. месте

Гостиница «Северная» 4*

Туркомплекс «Причал» (г. Кемь)

Гостиница «Соловецкая слобода» (Соловки)

43 300 руб. /чел. - в 2-местном номере

54 900 руб. /чел. - 1-местное размещение

38 900 руб. /чел. – на доп. месте

Гостиница «Питер Инн» 4* (г. Петрозаводск)

Туркомплекс «Причал» (г. Кемь)

Гостиница «Соловецкая слобода» (Соловки)

43 900 руб. /чел. - в 2-местном номере

55 700 руб. /чел. - 1-местное размещение

38 700 руб. /чел. – на доп. месте

  • на Соловках гостиница «Соловки-отель»

Гостиница «Заречная» 3*

Туристический комплекс «Причал»

Гостиница «Соловки-отель» (Соловки)

43 200 руб. /чел. - в 2-местном номере

55 600 руб. /чел. - 1-местное размещение

37 900 руб. /чел. – на доп. месте

Гостиница «Северная» 4*

Туркомплекс «Причал» (г. Кемь)

Гостиница «Соловки-отель» (Соловки)

43 900 руб. /чел. - в 2-местном номере

56 600 руб. /чел. - 1-местное размещение

39 700 руб. /чел. – на доп. месте

Гостиница «Питер Инн 4*» (г. Петрозаводск)

Туркомплекс «Причал» (г. Кемь)

Гостиница «Соловки-отель» (Соловки)

44 700 руб. /чел. - в 2-местном номере

57 200 руб. /чел. - 1-местное размещение

39 700 руб. /чел. – на доп. месте

Скидки:

Детям до 9,9 лет2 500 руб. /чел.
Детям от 10 - 16 лет1 800 руб. /чел.

Без последней ночевки в г. Кемь скидка

(при отъезде ночным поездом в день возвращения с Соловков)

1 200 руб. /чел. в 2-хместном номере

2 500 руб. /чел. в 1-номестном номере

1 000 руб. /чел. на доп. месте

Варианты проживания

Гостиница «Заречная» 3*

2 ночи

Двухэтажное здание гостиницы располагается в историческом центре Петрозаводска рядом с рекой Лососинка и стадионом «Спартак», менее чем в 2 км от Онежского озера, и располагает просторными номерами с бесплатным WiFi. В зале для завтрака каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». Вечером постояльцы смогут отдохнуть и пообщаться в кафе с ЖК-телевизором и караоке.

Помещение гостиницы «Заречная» было полностью реконструировано в 2009 году и оборудовано в соответствии с современными требованиями индустрии гостеприимства. В номерах с ковровым покрытием есть телевизор с плоским экраном, рабочий стол и собственная ванная комната. В число прочих удобств входят халат с тапочками, утюг, электрический чайник и холодильник.

Гостиница «Заречная» 3*Гостиница «Заречная» 3*Гостиница «Заречная» 3*Гостиница «Заречная» 3*Гостиница «Заречная» 3*Гостиница «Заречная» 3*

Отель «Piter Inn»

2 ночи

Отель "Piter Inn" расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

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Гостиница «Северная»

2 ночи

Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.

Варианты размещения:

  • Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
  • Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Туристический комплекс «Причал»

2 ночи

Находится в портовом поселке Рабочеостровск, в стороне от основной дороги, с прекрасным видом на Белое море. До поселка Рабочеостровск – 12 км от ж/д станции г. Кемь. Рядом остановка городского автобуса («Порт», конечная по маршруту №1). Порт, откуда отправляются катера и теплоходы на Соловки, расположен в 100 метрах от гостиницы.

Комплекс остоит из 8 коттеджей и предлагает к размещению гостей одно-, двух- и трехместные номера различной категории – от «Эконом» до «Люкс». Всего 93 номера. Общая вместимость – 190 человек. В каждом номере одна двуспальная или две односпальные кровати, а также все необходимая мебель. Удобства (туалет и душ) находятся на этаже или в номере.

К услугам гостей ресторан, в котором организуется комплексное питание (за доп. плату), бар, сауна, сувенирный киоск, охраняемая автостоянка.

Туристический комплекс «Причал»Туристический комплекс «Причал»Туристический комплекс «Причал»Туристический комплекс «Причал»Туристический комплекс «Причал»Туристический комплекс «Причал»Туристический комплекс «Причал»Туристический комплекс «Причал»

Гостиница «Соловецкая слобода»

1 ночь

Гостиница "Соловецкая слобода" расположена на о. Соловки в самом центре поселка, в трех минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря, памятника истории и архитектуры на Русском Севере.

2-местный "Стандарт" (количество номеров - 30). Однокомнатный 2-местный номер, оснащенный стандартной гостиничной мебелью: две отдельных кровати 90х200 или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.

4-местный (количество номеров - 10). Однокомнатный 4-местный номер, оснащенный стандартной гостиничной мебелью: четыре отдельных кровати 90х200, прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.

Люкс (количество номеров - 4). Двухкомнатный номер, оснащенный современной гарнитурной мебелью. Состоит из спальни (двуспальная кровать, зеркальный шкаф, туалетный столик) и гостиной (диван, рабочий стол, холодильник, спутниковое телевидение, телефон), WiFi. Полный санузел с ванной. Имеются фен, банные халаты, туалетные аксессуары и тапочки. Возможно размещение третьего человека на диване.

Апартамент (количество номеров - 1). Трехкомнатный номер, оснащенный современной гарнитурной мебелью. Состоит из спальни (двуспальная кровать), гостиной и кухни. Кухня оборудована необходимым набором посуды и инвентаря. В номере имеются все удобства: полный санузел, джакузи, фен, банные халаты, тапочки, туалетные аксессуары, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.

Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»

Отель «Соловки-Отель»

1 ночь

«Соловки-Отель» расположен в самом удобном месте Соловецкого поселка, в абсолютной близости от знаменитых исторических памятников Соловецкого архипелага.

Шесть корпусов «Соловки-Отеля» построены в лучших традициях северного русского зодчества. Пять зданий комплекса – жилые корпуса, а шестое административное предназначено для проведения досуга гостей: здесь располагается самый лучший на Соловках ресторан, уютный бар со спутниковым телевидением и интернетом, сувенирная лавка.

Отель предлагает полный комплекс услуг для отдыха:

  • комфортабельные номера всех категорий;
  • лучший на Соловках ресторан;
  • уютный бар со спутниковым телевидением и интернетом;
  • русскую баню с залом отдыха, камином, купелью и летней площадкой для шашлыков;
  • транспортное и экскурсионное обслуживание.
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске, 2 ночи в г. Кемь, 1 ночь на Соловках)
  • Питание, указанное в программе (6 завтраков, 2 обеда)
  • Экскурсии: по Петрозаводску, горный парк «Рускеала», музей-заповедник "Кижи", заповедник «Кивач», экскурсия на Беломорско-Балтийский канал, 2 экскурсии на Соловках: обзорная по Соловецкому Кремлю, История Соловецкого лагеря особого назначения
  • Транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное)
  • Работа гида и сопровождающего все дни по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и из г. Кемь
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на Валаам – 4 300 руб.
  • Морская прогулка на остров Большая Муксалма. Бронирование при заказе тура, оплата на месте:взрослый – 2 000 руб. ребенок 3-10 лет – 1 700 руб.
  • Взрослый – 2 000 руб.
  • Ребенок 3-10 лет – 1 700 руб.
  • Лодочная экскурсия на Соловках по озерам и каналам. Бронирование при заказе тура, оплата на месте – 700 руб.
  • Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова». Бронирование при заказе тура, оплата на месте – 1 100 руб.
  • Экскурсия в Морской музей
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
  3. Удобную спортивную обувь:
    • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
    • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
  4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • шорты;
    • носки.
  5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
  6. Купальный костюм.
  7. Средства личной гигиены.
  8. Полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно);
    • очки солнцезащитные.
Какие есть правила посещения Валаамского монастыря?

При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь. В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.

Какие есть правила посещения Соловецкого монастыря?

Наряду с музеем-заповедником на острове существует действующий мужской православный монастырь, на его территории существуют особые правила поведения: женщинам необходимо быть в головном уборе и юбке ниже колена (юбку возьмите с таким расчетом, чтобы ее можно было одеть поверх брюк), а мужчинам – в брюках и без головного убора.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.

Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производиться.

Питание на Валааме организуется только по предварительным заявкам, что связано со сложностями доставки продуктов питания на острова с материка. При этом на Валааме отсутствуют пункты общественного питания (столовые, кафе, рестораны и пр.), питание организуется в монастырских трапезных, и предлагаемые блюда являются исключительно постными.

Обращаем Ваше внимание, что все питание заказывается заранее, питание – «шведский стол» – редкость для баз отдыха и отелей Карелии. Если в составе Вашей группы, есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура.

В туре возможно 2 варианта организации обеда (в зависимости от времени отправления на Валаам): в кафе в городе Сортавала или в трапезной монастыря на острове.

Как защититься от укуса клеща?

Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:

  1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
  2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
  3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
  4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
  5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
  6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
  7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
  8. Осмотреть всё тело.
  9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:

  1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
  2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
  3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.

Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.

Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
17 июля 2021
Очень интересный тур.
На Валаам побольше бы времени.
В качестве предложения: включить как посещение Валаама, так и природного парка Рускеала, а не по выбору вариантов.
М
5 янв 2023
Здравствуйте! Туром остались довольны! Спасибо всем организаторам! Отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ПРЕКРАСНОМУ гиду -Анне Струневской! Анна,ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ГИД! Проводила интересные экскурсии,всё доступно объясняла и организовывала группу! С Уважением, две Маргариты!
М
21 ноя 2022
Все было замечательно. Рассазы гидов интересные. Автобусы удобные. Природа прекрасна!!!

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