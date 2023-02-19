ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска

Акция «Раннее бронирование» при покупке тура до 30 апреля

5
3 отзыва
Акция «Раннее бронирование» при покупке тура до 30 апреля. Стоимость от 17 800 руб. на туры с датами начала от 1 июня до 30 сентября.

Пять дней свободы, приключений и ярких эмоций! За это время вы увидите, какая разнообразная, удивительная и таинственная республика Карелия. Посетите 10 необыкновенных мест и обязательно захотите вернуться ещё раз. Главная особенность этого тура – свобода. Выбирайте из лучших экскурсий то, что по душе именно вам.
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Камень на память из путешествия
Камень на память из путешествия
Побываете на старом руднике и добудете кусочек граната
Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидите каскад красивейших карельских водопадов
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетите главную достопримечательность Карелии с её визитной карточкой

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - трассовая экскурсия по Сортавале - фирменный магазин форелевого хозяйства - Сортавала

09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

09:20 Подача автобуса в центре города.

  • Место посадки: пл. Гагарина, 1.
  • Ориентир: отель Piter Inn.

09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса. Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых – военная драма «А зори здесь тихие…».

По желанию, за доп. плату вы сможете посетить экологический маршрут «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами прямо над водопадами. По дороге вы встретите необычные деревянные скульптуры сказочных героев и мистических существ, а также сможете прогуляться до домика тётушки Совы.

14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.

Горный парк Рускеала – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Вы услышите подробную историю Мраморного каньона и узнаете, какие ещё интересные места можно посетить в свободное время, которое ждёт вас после экскурсии. Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:

  • красивые места вокруг Мраморного Каньона;
  • тайные тропы земли Калевала;
  • водная прогулка по Мраморному озеру;
  • попробовать активные развлечения в горном парке;
  • отправиться на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру;
  • посетить сувенирные ряды и уютные кафе.

17:30 Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.

На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.

18:30 Размещение в отеле.

В оставшееся время вы можете самостоятельно познакомиться с городом: поужинать в одном из местных кафе, прогуляться по берегу Ладоги.

Петрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - трассовая экскурсия по Сортавале - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - трассовая экскурсия по Сортавале - фирменный магазин форелевого хозяйства - СортавалаПетрозаводск - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - трассовая экскурсия по Сортавале - фирменный магазин форелевого хозяйства - Сортавала
2 день

Подъем на гору Паасо - залив Кирьявалахти - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - Сортавала - обзорная экскурсия по городу - авторская экскурсия "Загадки парка "Ваккосалми" - минеральный центр шунгита - Сортавала

08:00 Завтрак в отеле (кроме отелей категории «стандарт»)

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08:45 Сбор группы в автобусе.

10:20 Экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии».

Гора Паасо, или Паасонвуори, – живописная возвышенность вблизи города Сортавала. Отсюда открывается панорамный вид на природные красоты. Но, помимо красоты, это и памятник истории, хранящий воспоминания о древних карелах.

11:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти».

Недалеко от Сортавала начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. По дороге вы увидите залив Кирьявалахти, похожий на норвежский фьорд. В солнечную погоду его воды искрятся в лучах солнца, отчего залив и получил свое название, означающее в переводе «искристый, пестрый залив».

12:00 «Северная Фиваида» и музей «У Мастера».

Поэтическое название «Северная Фиваида» закрепилось за северными русскими землями, окружающими Вологду и Белозерск. Древние монастыри и нетронутая природа Севера воссозданы на живописном берегу залива Ораванселькя Ладожского озера в окружении великолепной природы.

«Северная Фиваида» – скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен.

На территории «Северной Фиваиды» находится музей ремесел «У Мастера», где представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала.

14:00 Обед.

Обеды не входят в стоимость тура и оплачиваются на месте по желанию. Диапазон цен – 500–700 руб.

15:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала.

Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми».

В рамках авторской экскурсии вы посетите городской парк «Ваккосалми», где узнаете историю парка, увидите известное Певчее поле – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной «акустической системой», созданной природой.

Посещение минерального центра карельского шунгита.

Минеральный центр соединяет в себе геологический музей, где представлены минералы Северного Приладожья в необычной экспозиции, арт-галерею с работами местных художников и фотографов, а также место для отдыха и оздоровления.

Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

17:00 Окончание экскурсионной программы.

Свободное время в городе.

Подъем на гору Паасо - залив Кирьявалахти - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - Сортавала - обзорная экскурсия по городу - авторская экскурсия "Загадки парка "Ваккосалми" - минеральный центр шунгита - СортавалаПодъем на гору Паасо - залив Кирьявалахти - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - Сортавала - обзорная экскурсия по городу - авторская экскурсия "Загадки парка "Ваккосалми" - минеральный центр шунгита - Сортавала
3 день

Свободный день или экскурсионная программа на выбор (по желанию за доп. плату)

08:00 Завтрак в отеле.

Свободное время.

В третий день вашего путешествия вы можете выбрать свою программу самостоятельно. Мы предлагаем вам отправится к главной святыне Карелии – на остров Валаам.

Вам остается только сделать выбор в пользу классической программы с гидом на «Метеоре» или же в пользу увлекательной водной прогулки на Валаам на катере, приятным бонусом к которой станет посещение Ладожских шхер с высадкой на необитаемом острове, – выбор только за вами!

Большинство отелей, которые мы вам предлагаем для проживания в городе Сортавала, находятся в центре города. От любого из них можно будет легко дойти прогулочным шагом до причала, откуда отправляется на Валаам скоростной теплоход «Метеор».

Однако в зависимости от наполненности группы может быть организован трансфер от отеля. Более точную информацию вам сообщит ваш гид в туре.

После экскурсии на Валаам вы самостоятельно возвращаетесь в отель от причала.

Дополнительные экскурсии (за доп. плату):

  • Экскурсия на скоростном теплоходе на остров Валаам (оплачивается дополнительно по желанию)

09:00 Отправление на остров Валаам на «Метеоре».

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий.

Готовимся к поездке:

  • На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе.
  • При посещении внутренней территории соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п.
  • Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову общей протяженностью около 3 километров. Но маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.

10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия.

Продолжительность первой части экскурсии – 2 часа.

Увлекательную историю монастыря и прилегающих территорий вам расскажет гид. Вы подниметесь по святой лестнице на гору Фавор, откуда можно запечатлеть красочный вид на монастырь, сад, Монастырскую бухту. Вы увидите мраморную Знаменскую часовню, пройдете под сводами Святых врат, над которыми располагается Петропавловская церковь.

Далее вас ждет прогулка в монастырское каре, к келейным корпусам, где живут монахи. Вы увидите старинную Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. Особое внимание уделяется главному священному объекту – отреставрированному Свято-Преображенскому собору, где вы сможете поклониться мощам валаамских чудотворцев, основателей обители Сергия и Германа.

12:30 Обед в трапезной монастыря.

Вы отведаете блюда монастырской трапезной, приготовленные из натуральных продуктов по старинным рецептам. Обед включен в стоимость тура.

13:30 Пешеходная экскурсия по острову Валаам. Вторая часть.

Продолжительность второй части экскурсии – 1,5 часа.

Ваш путь идет к Никольскому скиту через цепь островов, связанных между собой деревянными мостами. По дороге вы осмотрите яблоневый сад и монастырскую таможню. А уже в самом Никольском скиту возвышается шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца с белоснежным келейным корпусом и гранитный поклонный крест.

16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.

После возвращения с экскурсии у вас будет 2–2,5 часа свободного времени, когда вы сможете поужинать в кафе города и попробовать местную кухню.

  • Экскурсия на катере на Валаам + прогулка по Ладожским шхерам.

Экскурсия на о. Валаам и Ладожские шхеры не входит в стоимость тура и оплачивается по желанию в момент бронирования тура.

08:30 Сбор группы на причале.

09:00 Отправление на Валаам на катере.

Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.

10:00 Прибытие в центральную усадьбу.

Наш катер причалит в удивительной красоты месте – Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным отсюда предстает монастырь, расположенный на высокой скале.

У вас есть время на самостоятельное изучение Валаама, а мы можем посоветовать отличный маршрут.

13:00 Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.

14:00 Ладожские шхеры.

Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые являются одной из главных природных достопримечательностей Карелии.

15:00 Прибытие. Свободное время.

После возвращения с экскурсии у вас будет 3–3,5 часа свободного времени, когда вы сможете поужинать в кафе города и попробовать местную кухню.

Свободный день или экскурсионная программа на выбор (по желанию за доп. плату)Свободный день или экскурсионная программа на выбор (по желанию за доп. плату)Свободный день или экскурсионная программа на выбор (по желанию за доп. плату)
4 день

Свободный день или программа на выбор (по желанию за доп. плату)

В четвертый день вашего путешествия мы предлагаем вам отправиться в увлекательную экспедицию к лесным водопадам и месторождению камня граната или побывать на водной прогулке по Ладожским шхерам с высадкой на необитаемом острове. Обе экскурсии можно совместить и за один день побывать везде и максимально наполниться впечатлениями!

Экскурсии приобретаются дополнительно по желанию за доп. плату в момент бронирования тура.

Обратите внимание: если вы выбираете свободное время в городе, время освобождения номеров в гостинице осуществляется по мировым стандартам – в 12:00!

  • Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно)

08:45 Сбор на экскурсию от вашего отеля.

Наш автобус заберет вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки.

09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.

Остановка у Импилахтинской железной дороги.

Этот участок железной дороги также появился благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы. Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень. Так появился небольшой, но очень красивый каньон.

А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!

Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.

Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!

Экскурсия к древним водопадам Карелии (зависит от погодных условий).

Посещение возможных объектов (по погодным условиям):

ГЭС в Ляскеля.

Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.

ГЭС Харлу.

Расположена на реке Янисйоки у поселка Харлу и сейчас является действующей!
Вы увидите потоки воды, которые шумно проходят через ГЭС и вырабатывают электроэнергию.

Посещение водопада Койриноя-2 (Верхний).

Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Водопад похож на горку: шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.

Посещение водопада Койриноя-1 (Нижний).

Водопад Койриноя-1 достигает высоты около пяти метров и известен своей живописностью.

Кстати, весной, когда Койриноя-1 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!

Посещение водопадов Белые Мосты (Юканкоски).

«Братья-падуны», как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались два водопада – 18-метровый и 11-метровый. Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.

К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.

14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.

Наш автобус привезет вас в центр города.

  • Ориентир: рыбный магазин Jarvikala, г. Сортавала, ул. Суворова, 1

Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию).

15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 комфортабельный катер высокой проходимости будет ждать вас на причале г. Сортавала.

Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы заглянем в рыбный магазин около причала. В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите фантастические природные красоты Ладоги:

  • остров Хавус и его высокий обрыв, названный Ястребиной скалой;
  • остров Каарнетсаари;
  • Падающую скалу.

А также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. Самую высокую его вершину называли «крышей Ладоги», и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.

При неблагоприятных погодных условиях прогулка на катере может быть отменена.

Не включено в стоимость тура.

17:00 Возвращение с прогулки на катере.

Фирменный магазин форелевого хозяйства.

Вы сможете познакомиться с карельской кухней. Ее основу составляют рыбные деликатесы и дары карельских лесов. В продаже соленая и копченая форель, варенья и соленья от местных фермерских хозяйств. Привезите своим родным и близким вкусных сувениров из поездки по Карелии.

18:30 Сбор группы. Отправление в Петрозаводск.

Накануне вечером вам будет отправлено СМС с номером автобуса и контактами гида.

22:00–23:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.

Заселение в отели города.

Обратите внимание, что прибытие в Петрозаводск запланировано на поздний вечер. Вы можете заранее взять с собой перекус на ужин, чтобы не выезжать из отеля и отдохнуть.

Свободный день или программа на выбор (по желанию за доп. плату)Свободный день или программа на выбор (по желанию за доп. плату)Свободный день или программа на выбор (по желанию за доп. плату)
5 день

Петрозаводск: программа на выбор

В пятый день вы также сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам.

Вариант 1. Основная программа.

09:00 Сбор туристов.

Точное время отправления от вашего отеля вам будет отправлено в СМС накануне вечером.

Подача автобуса в центре города.

  • Место посадки: пл. Гагарина, 1
  • Ориентир: отель Piter Inn.

09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

10:30 Заповедник и водопад Кивач, Музей природы.

Водопад Кивач расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник.

На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный.

13:00 Посещение бальнеологических источников Марциальные Воды.

Первый бальнеологический курорт страны, Марциальные Воды, был основан самим Петром I и славится своими минеральными водами и лечебными грязями.

16:00 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Петрозаводск – гостеприимный северный город, который разросся из заложенного Петром Великим оружейного завода. Визитная карточка Петрозаводска – Онежская набережная, участок протяженностью почти полтора километра, вымощенный каменными плитами из карельского гранита.

17:30 Ориентировочное время окончания экскурсионной программы.

  • Место прибытия: пл. Гагарина, 1
  • Ориентир: отель Piter Inn

Вариант 2. Посещение музея-заповедника «Кижи» (оплачивается дополнительно при покупке тура).

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера. Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы должны получить на ресепшене вашего отеля перед выселением.

11:30 Прибытие на остров Кижи.

Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытии на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.

Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).

14:00 Свободное время на острове Кижи.

15:45 Трансфер на «Метеоре» в Петрозаводск.

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном «Метеоре» и сделать потрясающие фотографии панорамы Онежского озера.

17:00 Прибытие в Петрозаводск.

Петрозаводск: программа на выборПетрозаводск: программа на выборПетрозаводск: программа на выбор

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице в регионе города Сортавала (3 ночи) и Петрозаводска в центре города (1 ночь).

Акция «Раннее бронирование» при покупке до 30 апреля на туры с датами начала от 1 июня до 30 сентября.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения по акции «Раннее бронирование», руб:

КатегорияДвухместный номерОдноместный номерДоп. место в двухместном номере

Стандарт

Петрозаводск: Руна, Петрозаводск, Маски

Гостиницы в Сортавала

178002560016850

Комфорт

Петрозаводск: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика, Белые ночи

Гостиницы в Сортавала

215503120020450

Премиум

Петрозаводск: Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос

Гостиницы в Сортавала

251503120024000

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияДвухместный номерОдноместный номерДоп. место в двухместном номере

Стандарт

Петрозаводск: Руна, Петрозаводск, Маски

Гостиницы в Сортавала

18950

27250

17750

Комфорт

Петрозаводск: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика, Белые ночи

Гостиницы в Сортавала

22950

33200

21750

Премиум

Петрозаводск: Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос

Гостиницы в Сортавала

26750

40380

25550

Люкс

Петрозаводск: Космос, Фрегат, Питер Инн

Гостиницы в Сортавала

31450

49450

30250

Также тур предусматривает следующие скидки и льготы, руб:

Дети до 7 лет1150
Школьники850
Студенты450
Пенсионеры650
Ветераны ВОВ, инвалиды I гр. 1150

Варианты проживания

Гостиницы в г. Сортавала

3 ночи

Гостиница «Руна»

1 ночь

Этот отель расположен в центре Петрозаводска в 500 метрах от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей отеля «Руна» бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера гостиницы оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор и электрический чайник.

В распоряжении гостей зона кухни с холодильником, микроволновой печью и необходимой посудой. В отеле также установлен кулер. Прогулка до разнообразных кафе и ресторанов займет 10 минут.

Гостиница «Руна»Гостиница «Руна»Гостиница «Руна»Гостиница «Руна»

Гостиница «Петрозаводск»

1 ночь

Этот недорогой отель расположен рядом с Ленинским проспектом, главной дорогой в центре Петрозаводска. К услугам гостей отеля «Петрозаводск» круглосуточная стойка регистрации и Wi-Fi на всей территории.

Общие номера в отеле «Петрозаводск» оформлены в теплых мягких тонах в строгом стиле. Все номера оснащены небольшим телевизором с плоским экраном. Общие ванные комнаты и туалеты находятся в коридоре. В двухместных номерах с 2 отдельными кроватями имеется собственная ванная комната. Фен и электрический чайник предоставляются на стойке регистрации по запросу.

Отель находится в 300 м от выставочного центра Петрозаводска, а также многочисленных кафе и ресторанов. Блюда подаются в кафе через дорогу от отеля. В хостеле установлены автоматы по продаже напитков и закусок.

Гостиница «Петрозаводск»Гостиница «Петрозаводск»Гостиница «Петрозаводск»Гостиница «Петрозаводск»

Гостиница «Маски»

1 ночь

Отель «Маски» с кафе и круглосуточной стойкой регистрации находится в центре Петрозаводска. К услугам гостей уютные номера в уникальном здании с круглой отделкой. Благодаря центральному расположению отеля гости могут посетить различные магазины, музеи и воспользоваться транспортной развязкой поблизости. На территории обустроена парковка.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой с феном и полотенцами. В числе удобств телевизор и холодильник. В отеле также имеются общие номера с общим туалетом и ванной комнатой.

Гостиница «Маски»Гостиница «Маски»Гостиница «Маски»Гостиница «Маски»

Гостиница «Вилла Айно»

1 ночь

Гостевой дом «Вилла Айно» находится в 10 минутах езды от центра Петрозаводска. К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным WiFi, сауна и бесплатная частная парковка.

Современные номера располагают телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильником и собственной ванной комнатой с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок.

Гостиница «Вилла Айно»Гостиница «Вилла Айно»Гостиница «Вилла Айно»Гостиница «Вилла Айно»

Гостиница «Заречная»

1 ночь

Гостиница «Заречная» находится в самом зеленом районе города Петрозаводска, менее чем в 2 км от Онежского озера, и располагает просторными номерами с бесплатным WiFi. Предоставляется бесплатная частная парковка.

В номерах с ковровым покрытием, обустроенных в отремонтированном двухэтажном здании, есть телевизор с плоским экраном, а также рабочий стол и собственная ванная комната. В число прочих удобств входят халат с тапочками, утюг, электрический чайник и холодильник.

Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»

Гостиница «Илма»

1 ночь

Небольшой отель «Илма» расположен в центре Петрозаводска, в 10 минутах ходьбы от центральной площади и в 2 минутах ходьбы от собора Александра Невского. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера оформлены в современном стиле. В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном. Кроме того, в каждом номере есть собственная ванная комната.

Гостиница «Илма»Гостиница «Илма»Гостиница «Илма»Гостиница «Илма»

Гостиница «Акватика»

1 ночь

Отель «Акватика» расположен в городе Петрозаводске, в 2,4 км от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Станция Томицы находится примерно в 3,7 км, станция Голиковка — в 5,7 км, а станция Онежский — в 7,2 км. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут пользоваться крытым бассейном и фитнес-центром.

Гостиница «Акватика»Гостиница «Акватика»Гостиница «Акватика»Гостиница «Акватика»

Гостиница «Ладога»

1 ночь

Отель «Ладога» расположен в Петрозаводске. В числе удобств сауна, гидромассажная ванна, хаммам и крытый бассейн. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории.

В номерах есть место для работы, мини-бар и телевизор с плоским экраном. Ванные комнаты укомплектованы феном.

В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро.

Гостиница «Ладога»Гостиница «Ладога»Гостиница «Ладога»Гостиница «Ладога»

Гостиница «Белые ночи»

1 ночь

Отель «Белые ночи» расположен в тихом районе города Петрозаводск. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным WiFi. Аэропорт Петрозаводска находится всего в 15 минутах езды на автомобиле.

Номера оформлены в классическом стиле и располагают телевизором с плоским экраном, а также собственной ванной комнатой с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах установлен холодильник.

Гостиница «Белые ночи»Гостиница «Белые ночи»Гостиница «Белые ночи»Гостиница «Белые ночи»

Гостиница «Фрегат»

1 ночь

Отель «Фрегат» расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»

Гостиница «Питер Инн»

1 ночь

Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»

Гостиница «Саквояж»

1 ночь

Отель «Саквояж» расположен в Петрозаводске, в 7 минутах ходьбы от Онежского озера. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Номера располагают местом для работы и собственной ванной комнатой. Все номера оснащены телевизором с кабельными каналами.

Каждое утро в отеле сервируется завтрак. Кроме того, гости могут посетить близлежащие кафе и рестораны.

Гостиница «Саквояж»Гостиница «Саквояж»Гостиница «Саквояж»Гостиница «Саквояж»

Гостиница «Северная»

1 ночь

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Гостиница «Онежский замок»

1 ночь

Отель «Онежский замок» находится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, которое видно из окон отеля. Стойка регистрации работает круглосуточно. Имеются сауна и купель. До проспекта Ленина — несколько минут ходьбы.

Интерьеры отеля «Онежский замок» вдохновлены древними рисунками народов Карелии. В номерах постелен деревянный пол, а интерьер выполнен в теплом красном и белом тонах. Удобства включают холодильник и телевизоры с плоским экраном.

Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»

Спа-отель «Карелия»

1 ночь

Современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.

В светлых номерах отеля SPA Hotel Petrozavodsk постелен деревянный пол и установлена деревянная мебель. Номера оснащены телевизором. В распоряжении гостей рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.

Спа-отель «Карелия»Спа-отель «Карелия»Спа-отель «Карелия»Спа-отель «Карелия»

Гостиница «Космос»

1 ночь

Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид. К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.

Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.

Гостиница «Космос»Гостиница «Космос»Гостиница «Космос»Гостиница «Космос»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (3 ночи)
  • Завтраки в отеле (кроме отелей категории «стандарт»)
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
  • Посещение водопада Кивач
  • Посещение бальнеологических источников Марциальные Воды
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с аттестованным местным гидом
  • Увлекательные трассовые экскурсии по Карелии
  • Входные билеты в заповедник «Кивач»
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску и набережной Онежского озера
  • Входной билет в музей под открытым небом «Северная Фиваида»
  • Экскурсия по музею «У Мастера»
  • Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно.
  • Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал.
  • Экскурсия на о. Кижи на «Метеоре»: 4500 руб. /взр. студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан – 4100 руб. / чел. 2800 руб. / дети от 2 до 17 лет
  • Экскурсия на о. Валаам с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 4100 руб. /взр., 2050 руб. / дети до 12 лет бесплатно – дети до 6 лет. Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2023, а также для туров с отправлением на Валаам 13.06.2023: 4600 руб. /взр., 2300 руб. / дети до 12 лет, дети до 6 лет – бесплатно
  • Экскурсия на о. Валаам и Ладожские шхеры на катере: 5750 руб. /взр., 5250 руб. / дети до 9 лет (включительно)
  • Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 1900 руб. /взр., 1400 руб. / ребенок до 9 лет включительно
  • Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 1900 руб. /чел.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен – 500–700 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 400 руб. /чел., дети до 7 лет – бесплатно дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел., студенты (очн.) – 300 руб. /чел.,пенсионеры – 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, площадь Гагарина, 1
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве; рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда — на случай, если у вас не получится поехать в тур.

Для дополнительных программ:

  • при посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин;
  • не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
19 фев 2023
Тур прекрасный!)
За 3 дня посмотрели почти все красоты зимней Карелии
Я обычно скептически отношусь ко всяким поездкам, томным экскурсиям и тому подобным увеселениям, Но тут было прям по кайфу, Карелия богата своим эпосом, и нам это все показали, рассказали, дали потрогать, продали, обмазали, накормили, на собаках прокатили, оленями на нас посмотрели, шунгитовой водой напоили и дали насладиться природой
В Рускеале, конечно, экскурсовод был грузный и скучный, но благо оттуда можно уйти:)
Наш экскурсовод Марина была просто на высоте, казалось бы обыденные факты про понятную местность заворачиваясь в исторические события прошлых эпох, превращались во что-то интересное и переплетающееся с нашим временем. Эти виртуозные параллели, которые, Я уверен, не каждый уловил, были прекрасны:) Спасибо большое за поездку:-)
П
12 фев 2023
За три дня мы объехали всё Ладожское озеро. По пути было много остановок. Тур продуман до минут. Программа очень интересная. Впечатлений море! Ездила зимой, захотелось приехать ещё в другое время года
Р
9 фев 2023
Всё прошло очень достойно. Встретили около вокзала, автобус большой с кондиционером. Рассадили по местам и с шикарным водителем (это не просто форма речи, это я как водитель говорю) поехали за обещанными впечатлениями. Экскурсии составлены грамотно, везде достаточно времени для самостоятельной прогулки и фотографий. Экскурсовод всегда с пониманием к тому что мы могли чуть задержаться (муж ездил на костылях), очень интересно рассказывает (видно что не заученный теме говорит, а рассказывает с интересом и любовью к своему делу и месту экскурсии), всегда учтива и готова придти на помощь, посоветовать с выбором памятных вещей. Тур очень впечатлил. Первый раз в Карелии и осталось желание вернуться ещё раз. Можно даже в другой сезон.

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🧒Можно с детьмиРускеала🍀Природа и пейзажи🏡Выездные🗽Популярные места🧳Многодневные туры5-дневные туры🏞Карелия

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