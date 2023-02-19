4 день

Свободный день или программа на выбор (по желанию за доп. плату)

В четвертый день вашего путешествия мы предлагаем вам отправиться в увлекательную экспедицию к лесным водопадам и месторождению камня граната или побывать на водной прогулке по Ладожским шхерам с высадкой на необитаемом острове. Обе экскурсии можно совместить и за один день побывать везде и максимально наполниться впечатлениями!

Экскурсии приобретаются дополнительно по желанию за доп. плату в момент бронирования тура.

Обратите внимание: если вы выбираете свободное время в городе, время освобождения номеров в гостинице осуществляется по мировым стандартам – в 12:00!

Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно)

08:45 Сбор на экскурсию от вашего отеля.

Наш автобус заберет вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки.

09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.

Остановка у Импилахтинской железной дороги.

Этот участок железной дороги также появился благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы. Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень. Так появился небольшой, но очень красивый каньон.

А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!

Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.

Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!

Экскурсия к древним водопадам Карелии (зависит от погодных условий).

Посещение возможных объектов (по погодным условиям):

ГЭС в Ляскеля.

Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.

ГЭС Харлу.

Расположена на реке Янисйоки у поселка Харлу и сейчас является действующей!

Вы увидите потоки воды, которые шумно проходят через ГЭС и вырабатывают электроэнергию.

Посещение водопада Койриноя-2 (Верхний).

Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Водопад похож на горку: шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.

Посещение водопада Койриноя-1 (Нижний).

Водопад Койриноя-1 достигает высоты около пяти метров и известен своей живописностью.

Кстати, весной, когда Койриноя-1 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!

Посещение водопадов Белые Мосты (Юканкоски).

«Братья-падуны», как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались два водопада – 18-метровый и 11-метровый. Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.

К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.

14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.

Наш автобус привезет вас в центр города.

Ориентир: рыбный магазин Jarvikala, г. Сортавала, ул. Суворова, 1

Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию).

15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 комфортабельный катер высокой проходимости будет ждать вас на причале г. Сортавала.

Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы заглянем в рыбный магазин около причала. В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите фантастические природные красоты Ладоги:

остров Хавус и его высокий обрыв, названный Ястребиной скалой;

остров Каарнетсаари;

Падающую скалу.

А также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. Самую высокую его вершину называли «крышей Ладоги», и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.

При неблагоприятных погодных условиях прогулка на катере может быть отменена.

Не включено в стоимость тура.

17:00 Возвращение с прогулки на катере.

Фирменный магазин форелевого хозяйства.

Вы сможете познакомиться с карельской кухней. Ее основу составляют рыбные деликатесы и дары карельских лесов. В продаже соленая и копченая форель, варенья и соленья от местных фермерских хозяйств. Привезите своим родным и близким вкусных сувениров из поездки по Карелии.

18:30 Сбор группы. Отправление в Петрозаводск.

Накануне вечером вам будет отправлено СМС с номером автобуса и контактами гида.

22:00–23:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.

Заселение в отели города.

Обратите внимание, что прибытие в Петрозаводск запланировано на поздний вечер. Вы можете заранее взять с собой перекус на ужин, чтобы не выезжать из отеля и отдохнуть.