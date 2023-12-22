Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач

Групповой тур в Петрозаводске
Приглашаем вас отправиться в трехдневный тур по Карелии — это будут идеальные выходные! За время тура вы увидите главные достопримечательности региона: переливающийся необычными огнями горный парк Рускеала и незамерзающие водопады, посетите бальнеологический курорт, а также познакомитесь со столицей Карелии — Петрозаводском.
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Ближайшие даты:
22
дек
12
янв
19
янв
26
янв
2
фев
9
фев
16
фев
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номере8 950 ₽
Отель «Бюджет». Одноместный номер13 350 ₽
Отель «Оптима». Цена за человека в 2-х местном номере9 950 ₽
Отель «Оптима». Одноместный номер14 150 ₽
Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере11 450 ₽
Отель «Хит». Одноместный номер16 450 ₽

Что вас ожидает:

  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк Рускеала
  • Город Сортавала: трассовая экскурсия
  • Петрозаводск
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Бальнеологические источники «Марциальные воды»

Описание

Что вас ждет

Карелия роскошна в любое время года, и за время тура вы убедитесь в этом сами! Выберите свои идеальные выходные, оторвавшись от городской суеты и нырнув в объятья роскошной природы. Вас ждут главные достопримечательности Карелии:
горный парк Рускеала, переливающийся свой необычайной подсветкой, • незамерзающие водопады, • столица Карелии Петрозаводск и многое другое. А возможность выбрать экскурсии под своей настроение сделают это путешествие идеальным именно для вас. Иногда, чтобы выходные стали безупречными, нужно всего лишь добавить еще один день. Важно знать• предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)
  • Посещение самого крупного равнинного водопада Кивач
  • Посещение бальнеологических источников Марциальные воды
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение мест съемок фильмов «А зори здесь тихие…», «Темный мир»
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с аттестованным местным гидом
  • Входные билеты на территорию заповедника «Кивач»
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
  • ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
  • Оплачивается по желанию в момент бронирования тура
  • Искатели приключений на собачьей упряжке в Карелии: 7500 руб. /чел. (в период с 30.12.23 по 07.01.24 протяженность маршрута катания на собачьей упряжке 1500 м)
  • Мастер классы по приготовлению Лохикейто и красной рыбы на бревне: 7500 руб. /чел. (в период с 30.12.23 по 08.01.24 стоимость составляет 8000 руб. /чел.)
  • Оплачивается по желанию на месте
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Комплексные обеды: диапазон цен – 500–700 руб. /чел.
  • Стоимость комплексных обедов на период январских праздников (01.01–08.01.2024) составляет 750–950 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 400 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатно дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел. студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
площадь Гагарина, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

ГрупповыеНа автобусеПрирода и пейзажиСемейныеКарелияВыездныеРускеалаПопулярные местаМногодневные турыКивачМарциальные водыВодопады

Похожие туры из Петрозаводска

В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
В Карелию на выходные: «Рускеала», Кивач и снегоходы
Увидеть незамерзающий водопад и мраморный каньон с подсветкой и промчаться по карельскому лесу
Аэропорт Петрозаводска, 11:00
22 дек
5 янв
12 янв
19 янв
36 500 за всё до 10 чел.
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодний тур 🎄
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии
Петрозаводск
4 янв
от 33 100 за человека
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
Новогодний тур 🎄
3 дня
3 отзыва
Рождественские хиты Карелии. Сокращенная программа
г. Петрозаводск
4 янв
от 24 700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ