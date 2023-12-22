Приглашаем вас отправиться в трехдневный тур по Карелии — это будут идеальные выходные! За время тура вы увидите главные достопримечательности региона: переливающийся необычными огнями горный парк Рускеала и незамерзающие водопады, посетите бальнеологический курорт, а также познакомитесь со столицей Карелии — Петрозаводском.
Ближайшие даты:
22
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номере
|8 950 ₽
|Отель «Бюджет». Одноместный номер
|13 350 ₽
|Отель «Оптима». Цена за человека в 2-х местном номере
|9 950 ₽
|Отель «Оптима». Одноместный номер
|14 150 ₽
|Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере
|11 450 ₽
|Отель «Хит». Одноместный номер
|16 450 ₽
Что вас ожидает:
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк Рускеала
- Город Сортавала: трассовая экскурсия
- Петрозаводск
- Заповедник и водопад Кивач
- Бальнеологические источники «Марциальные воды»
Описание
Что вас ждет
Карелия роскошна в любое время года, и за время тура вы убедитесь в этом сами! Выберите свои идеальные выходные, оторвавшись от городской суеты и нырнув в объятья роскошной природы. Вас ждут главные достопримечательности Карелии:
горный парк Рускеала, переливающийся свой необычайной подсветкой, • незамерзающие водопады, • столица Карелии Петрозаводск и многое другое. А возможность выбрать экскурсии под своей настроение сделают это путешествие идеальным именно для вас. Иногда, чтобы выходные стали безупречными, нужно всего лишь добавить еще один день. Важно знать• предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)
- Посещение самого крупного равнинного водопада Кивач
- Посещение бальнеологических источников Марциальные воды
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение мест съемок фильмов «А зори здесь тихие…», «Темный мир»
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с аттестованным местным гидом
- Входные билеты на территорию заповедника «Кивач»
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Что не входит
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Оплачивается по желанию в момент бронирования тура
- Искатели приключений на собачьей упряжке в Карелии: 7500 руб. /чел. (в период с 30.12.23 по 07.01.24 протяженность маршрута катания на собачьей упряжке 1500 м)
- Мастер классы по приготовлению Лохикейто и красной рыбы на бревне: 7500 руб. /чел. (в период с 30.12.23 по 08.01.24 стоимость составляет 8000 руб. /чел.)
- Оплачивается по желанию на месте
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Комплексные обеды: диапазон цен – 500–700 руб. /чел.
- Стоимость комплексных обедов на период январских праздников (01.01–08.01.2024) составляет 750–950 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 400 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатно дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел. студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- площадь Гагарина, д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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