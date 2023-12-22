Что вас ждет

Карелия роскошна в любое время года, и за время тура вы убедитесь в этом сами! Выберите свои идеальные выходные, оторвавшись от городской суеты и нырнув в объятья роскошной природы. Вас ждут главные достопримечательности Карелии:

горный парк Рускеала, переливающийся свой необычайной подсветкой, • незамерзающие водопады, • столица Карелии Петрозаводск и многое другое. А возможность выбрать экскурсии под своей настроение сделают это путешествие идеальным именно для вас. Иногда, чтобы выходные стали безупречными, нужно всего лишь добавить еще один день. Важно знать• предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.